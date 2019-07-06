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Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.11.0

06.07.2019 11:43

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.11.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлены функции хэширования паролей Argon2 и Bcrypt;
  • Добавлены поддержка систем хранения сертификатов Windows и Linux. Реализован API System_Certificate_Store, работающий поверх специфичных для Windows, macOS и Linux хранилищ сертификатов. Добавлен CLI trust_roots для проверки системных хранилищ сертификатов;
  • Добавлена прослойка для обеспечения совместимости с libsodium (sodium.h);
  • Добавлена поддержка отправки DTLS-сообщений HelloVerifyRequest на стороне сервера;
  • Реализованы TLS-потоки, совместимые с boost::asio::ssl;
  • Обеспечена поддержка тестирования TLS с использованием тестового набора от BoringSSL;
  • Увеличена производительность режима GCM;
  • Реализация XMSS (Extended Merkle Signature Scheme) приведена в соответствие с RFC 8391;
  • Добавлена поддержка расширения supported_versions для TLS 1.3;
  • Добавлена реализация Ed25519ph, совместимая с RFC 8032.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.randombit.net/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
  3. OpenNews: Компания Google представила BoringSSL, форк OpenSSL
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.10.0
  5. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1
  6. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: botan, crypt
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