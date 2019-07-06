Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.11.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD. Среди изменений в новом выпуске: Добавлены функции хэширования паролей Argon2 и Bcrypt;

Добавлены поддержка систем хранения сертификатов Windows и Linux. Реализован API System_Certificate_Store, работающий поверх специфичных для Windows, macOS и Linux хранилищ сертификатов. Добавлен CLI trust_roots для проверки системных хранилищ сертификатов;

Добавлена прослойка для обеспечения совместимости с libsodium (sodium.h);

Добавлена поддержка отправки DTLS-сообщений HelloVerifyRequest на стороне сервера;

Реализованы TLS-потоки, совместимые с boost::asio::ssl;

Обеспечена поддержка тестирования TLS с использованием тестового набора от BoringSSL;

Увеличена производительность режима GCM;

Реализация XMSS (Extended Merkle Signature Scheme) приведена в соответствие с RFC 8391;

Добавлена поддержка расширения supported_versions для TLS 1.3;

Добавлена реализация Ed25519ph, совместимая с RFC 8032.



