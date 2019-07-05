Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04

2.18 , Stax ( ok ), 20:24, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть мнение, что GRUB вообще нет особого смысла знать про шифрование. Не шифруйте /boot, пусть грузит так, а ядро уже знает про все на свете. Все равно без включенного secure boot умение GRUB расшифровывать раздел означает уязвимость к атаке злобной горничной (https://www.schneier.com/blog/archives/2009/10/evil_maid_attac.html). Так что в плане защищенности плюсов это не дает.

3.21 , AnonPlus ( ? ), 20:31, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Включённый SecureBoot тоже не особо поможет, поскольку атакующий просто вынет батарейку (если вход в биос запаролен) и отключит SB. Вот если грамотно задействовать имеющийся в современных чипсетах встроенный TPM (или внешний) при шифровании, тогда сброс настроек прошивки сделает расшифровку невозможной, а пользоватль заметит, что в его отсутствие кто-то копался. Но GTUB этого не умеет, а TrustedGRUB2, который умеет работать с TPM, не умеет SecureBoot и с UEFI не дружит вообще.

4.24 , Аноним ( - ), 21:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У современных UEFI память энергонезависимая, вытаскивание батарейки ничего не даст.

