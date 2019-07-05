Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04

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|2.11, НяшМяш (ok), 19:46, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, на обычных PC уже можно грузить macOS без Clover с кучей патчей и кекстов? Накой грабу знать про осикс вообще?
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|4.22, Аноним (22), 20:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то макбук, а не все остальные железки. Они дрова делают исключительно под то, что стоит внутри их продуктов, а не под всё, что только можно.
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|1.5, Аноним (5), 19:15, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грузить образы El-Torito записанные на раздел жесткого диска не научился?
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|2.29, Аноним (29), 21:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На раздел или таки в виде файла на ФС? Если прямо на раздел — то без проблем, а из файла не умеет.
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|1.7, Аноним (7), 19:35, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Влезало бы оно в mbr.. (ггг)
А так снёс раздел и привет, нет загрузчика. Хотя... А можно для него маленький собственный раздельчик сделать? Ибо установщики чо-то так вот не делают.
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|3.10, Аноним (7), 19:46, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ведро ещё. А так-то сделать бы метров на 32, и в сторонке чтоб лежал. Снёс систьемы, поставил другую, ещё что-то сделал; а он лежит себе. Реально какой-то EFI получается.
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|3.17, Аноним (7), 20:23, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот спасибо. Правда, это похоже не совсем то, хоть и полезно. GRUB ставит минимальный загрузчик в MBR (который почти нихрена не умеет), а "настоящий" в раздел. Так вот я к тому, может сделать под "настоящий" отдельный маленький раздел, и не трогать его системой (ну, кроме обновлений).
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|4.25, Ретроград (?), 21:19, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так сделай, в чем проблема? Положи туда только конфиг граба с модулями, а в конфиге пропиши, что ядро лежит на другом разделе. Что сложного? Граб и не в такие трюки умеет.
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|3.21, AnonPlus (?), 20:31, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включённый SecureBoot тоже не особо поможет, поскольку атакующий просто вынет батарейку (если вход в биос запаролен) и отключит SB.
Вот если грамотно задействовать имеющийся в современных чипсетах встроенный TPM (или внешний) при шифровании, тогда сброс настроек прошивки сделает расшифровку невозможной, а пользоватль заметит, что в его отсутствие кто-то копался. Но GTUB этого не умеет, а TrustedGRUB2, который умеет работать с TPM, не умеет SecureBoot и с UEFI не дружит вообще.
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|4.24, Аноним (-), 21:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У современных UEFI память энергонезависимая, вытаскивание батарейки ничего не даст.
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|2.20, Stax (ok), 20:28, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не научится грузить обычные линуксовые ядра, без EFISTUB - в тoпку.
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|3.23, Vitaliy Blats (?), 20:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут дело такое ...
Шляпник скажет, шляпофабрика согласится, и это уже ЯДРУ придется учиться грузиться правильно :)
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