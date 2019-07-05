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Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04

05.07.2019 19:05

После двух лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.04 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, RISC-V, оборудование на основе MIPS-совместимого процессора Loongson 2E, системы Itanium, ARM, ARM64 и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot.

Основные новшества:

  • Поддержка архитектуры RISC-V;
  • Поддержка режима виртуализации Xen PVH (комбинация паравиртуализации (PV) для ввода/вывода, обработки прерываний, организации загрузки и взаимодействия с оборудованием, с применением полной виртуализации (HVM) для ограничения привилегированных инструкций, изоляции системных вызовов и виртуализации таблиц страниц памяти);
  • Встроенная поддержка UEFI Secure Boot;
  • Включение в состав TPM-драйвера (Trusted Platform Module) для UEFI;
  • Поставка нового драйвера obdisk (OpenBoot) для систем с прошивками, соответствующими спецификации Open Firmware (IEEE 1275);
  • Поддержка режимов RAID 5 и RAID 6 в Btrfs;
  • Поддержка PARTUUID (идентификатор раздела в GPT (GUID Partition Tables));
  • Поддержка VLAN;
  • Встроенная поддержка DHCP;
  • Большое число исправлений, связанных с архитектурами SPARC, ARM и ARM64;
  • Улучшение поддержки Open Firmware (IEEE 1275);
  • Поддержка компиляторов GCC 8 и 9;
  • Переработка кода для интеграции с Gnulib.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.02
  3. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  4. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.00
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.9
  6. OpenNews: Финальный релиз загрузчика LILO 24.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grub, boot
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  • 1.3, Vitaliy Blats (?), 19:12, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Умело бы оно определять Андроид и OSX - цены бы ему не было.
     
     
  • 2.4, Лох (?), 19:14, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты несёшь...
     
     
  • 3.6, Vitaliy Blats (?), 19:19, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, в ${sbindir}/@grub_probe@ ты определенно не смотрел. Ниасилил ? Так и скажи.
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 19:46, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, на обычных PC уже можно грузить macOS без Clover с кучей патчей и кекстов? Накой грабу знать про осикс вообще?
     
     
  • 3.15, anonymous (??), 20:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например, лично у меня дома MacBook с dualboot: MacOS + Linux.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 20:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то макбук, а не все остальные железки. Они дрова делают исключительно под то, что стоит внутри их продуктов, а не под всё, что только можно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:15, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грузить образы El-Torito записанные на раздел жесткого диска не научился?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На раздел или таки в виде файла на ФС? Если прямо на раздел — то без проблем, а из файла не умеет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:35, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Влезало бы оно в mbr.. (ггг)
    А так снёс раздел и привет, нет загрузчика. Хотя... А можно для него маленький собственный раздельчик сделать? Ибо установщики чо-то так вот не делают.
     
     
  • 2.8, Vitaliy Blats (?), 19:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно.

    Называться он будет /boot :))

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 19:46, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ведро ещё. А так-то сделать бы метров на 32, и в сторонке чтоб лежал. Снёс систьемы, поставил другую, ещё что-то сделал; а он лежит себе. Реально какой-то EFI получается.
     
  • 2.9, Говорящий Табурет (?), 19:44, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так ты не вылезай из криокамеры и используй EFI. Никакого MBR не понадобится.
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:59, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB#Master_Boot_Record_(MBR)_specific_instructions

    https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB/Tips_and_tricks#Install_to_partition

     
     
  • 3.17, Аноним (7), 20:23, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот спасибо. Правда, это похоже не совсем то, хоть и полезно. GRUB ставит минимальный загрузчик в MBR (который почти нихрена не умеет), а "настоящий" в раздел. Так вот я к тому, может сделать под "настоящий" отдельный маленький раздел, и не трогать его системой (ну, кроме обновлений).
     
     
  • 4.25, Ретроград (?), 21:19, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так сделай, в чем проблема? Положи туда только конфиг граба с модулями, а в конфиге пропиши, что ядро лежит на другом разделе. Что сложного? Граб и не в такие трюки умеет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:48, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, теперь он сам и сеть с вланами поднимает
     
     
  • 2.19, Аноним (7), 20:24, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подозрение, что это для чего-нибудь типа PXE.
     

  • 1.14, Аноним (13), 20:07, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А LUKS2 где? Нету. :(
     
     
  • 2.18, Stax (ok), 20:24, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть мнение, что GRUB вообще нет особого смысла знать про шифрование. Не шифруйте /boot, пусть грузит так, а ядро уже знает про все на свете.

    Все равно без включенного secure boot умение GRUB расшифровывать раздел означает уязвимость к атаке злобной горничной (https://www.schneier.com/blog/archives/2009/10/evil_maid_attac.html). Так что в плане защищенности плюсов это не дает.

     
     
  • 3.21, AnonPlus (?), 20:31, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включённый SecureBoot тоже не особо поможет, поскольку атакующий просто вынет батарейку (если вход в биос запаролен) и отключит SB.

    Вот если грамотно задействовать имеющийся в современных чипсетах встроенный TPM (или внешний) при шифровании, тогда сброс настроек прошивки сделает расшифровку невозможной, а пользоватль заметит, что в его отсутствие кто-то копался. Но GTUB этого не умеет, а TrustedGRUB2, который умеет работать с TPM, не умеет SecureBoot и с UEFI не дружит вообще.

     
     
  • 4.24, Аноним (-), 21:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У современных UEFI память энергонезависимая, вытаскивание батарейки ничего не даст.
     

  • 1.16, Vitaliy Blats (?), 20:21, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скоро grub будет ненужен. systemd-bootd наше все.
     
     
  • 2.20, Stax (ok), 20:28, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не научится грузить обычные линуксовые ядра, без EFISTUB - в тoпку.
     
     
  • 3.23, Vitaliy Blats (?), 20:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут дело такое ...

    Шляпник скажет, шляпофабрика согласится, и это уже ЯДРУ придется учиться грузиться правильно :)

     

  • 1.26, Kuromi (ok), 21:29, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C F2FS грузиться все так и не умеет?
     
     
  • 2.28, Stax (ok), 21:34, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C F2FS грузиться все так и не умеет?

    Как это не умеет? Писали же больше года назад тут https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GRUB-Now-Supports-F2FS что патчи включили и они попадают в 2.04.

     

  • 1.27, Аноним (27), 21:33, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С BtrFS сжатого ZSTD уже умеет грузиться?
     
  • 1.30, Dkg (?), 22:19, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нехилые у них минорные релизы ...
     

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