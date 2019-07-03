The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel

03.07.2019 14:20

Компания Intel опубликовала выпуск библиотеки SVT-AV1 0.6 (Scalable Video Technology AV1), предоставляющей альтернативные кодировщик и декодировщик для формата кодирования видео AV1, в которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Основной задачей SVT-AV1 является достижение уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). Код развивается в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9, и распространяется под лицензией BSD.

Для использования SVT-AV1 необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU). Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб. Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, что не позволяет применять штатный кодировщик AV1 для перекодирования в реальном времени. Например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Из изменений в новом выпуске SVT-AV1 отмечается добавление начальной реализации декодировщика (ранее поддерживалось только кодирование) и поддержка статического связывания библиотеки. Также реализованы новые оптимизации SIMD, поддержка децимации с использованием 2x2 фильтров, поддержка сегментации, возможность адаптивного QP-масштабирования и адаптивной трансформации блоков INTRA.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVisualC...)
  2. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  3. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
  4. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  5. OpenNews: Intel открыл кодировщик видео AV1, оптимизированный для перекодирования на лету
  6. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: svt-av1, av1, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:27, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Intel не умеет в сжатие ОЗУ чанков?
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:51, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У интел исторически все плохо с программными проектами. Иногда даже удивляешься как у них это получается.
     

  • 2, Дегенератор (ok), 14:30, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    "средства аппаратного распараллеливания"
    Те, что рекомендуют отключать для устранения аппаратных уязвимостей от Интел?
     
  • 4, Аноним (3), 14:52, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Штатный кодировщик на новых АМД будет работать быстрее.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру