Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel

Компания Intel опубликовала выпуск библиотеки SVT-AV1 0.6 (Scalable Video Technology AV1), предоставляющей альтернативные кодировщик и декодировщик для формата кодирования видео AV1, в которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Основной задачей SVT-AV1 является достижение уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). Код развивается в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9, и распространяется под лицензией BSD.

Для использования SVT-AV1 необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU). Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб. Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, что не позволяет применять штатный кодировщик AV1 для перекодирования в реальном времени. Например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Из изменений в новом выпуске SVT-AV1 отмечается добавление начальной реализации декодировщика (ранее поддерживалось только кодирование) и поддержка статического связывания библиотеки. Также реализованы новые оптимизации SIMD, поддержка децимации с использованием 2x2 фильтров, поддержка сегментации, возможность адаптивного QP-масштабирования и адаптивной трансформации блоков INTRA.



