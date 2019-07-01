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Обновление схемы хеширования паролей yescrypt 1.1.0

01.07.2019 13:10

Представлена новая версия yescrypt 1.1.0, схемы хеширования паролей и формирования криптографических ключей на основе паролей или парольных фраз, расширяющей возможности классического scrypt и его модификаций. Yescrypt позволяет использовать схемы с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Подробное описание особенностей Yescrypt можно найти в тексте анонса первого выпуска.

В новой версии выполнено слияние исходных текстов yescrypt-opt.c и yescrypt-simd.c. Итоговый вариант помещён в файл yescrypt-opt.c, но по начинке сводный вариант ближе к коду yescrypt-simd.c и позволяет использовать те же оптимизации на системах с поддержкой SIMD, а в режиме без использования векторных инструкций позволяет достичь более высокой производительности за счёт активного использования регистров 64-разрядных CPU (на 32-разрядных системах производительность может понизиться). В новой версии SSE-инструкции prefetch могут использоваться даже в скалярных сборках. Объединение файлов также позволит обеспечить поддержку SIMD на архитектурах с порядком следования байт big-endian (ранее SIMD применялся только для little-endian).

Реализация yescrypt включена в состав библиотеки libxcrypt 4.2.0, используемой в дистрибутивах Fedora и ALT Linux вместо libcrypt из GLibc. Поддержка yescrypt доступна начиная с Fedora 29. В выпуске libxcrypt 4.3.0 дополнительно добавлен набор gost-yescrypt, включающий обвязку для использования yescrypt вместе с хэшами GOST (yescrypt обеспечивает для хэшей GOST защиту от атак по подбору паролей). Применение указанной обвязки может потребоваться в областях, в которых требуется соответствие российским криптографическим стандартам (например, в ALT Linux).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск yescrypt 1.0.0, новой схемы хеширования паролей
  3. OpenNews: Выпуск blists 2.0, web-интерфейса для просмотра списков рассылки
  4. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  6. OpenNews: Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openwall, hash, yescrypt, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Пятачок_с_мёдом (?), 15:19, 01/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ничего не понял, можно попроще?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:29, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Применение указанной обвязки может потребоваться в областях, в которых требуется соответствие Российским криптографическим стандартам (например, в ALT Linux).
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:36, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты этого не понимаешь, тебе это не нужно.
     
  • 2.5, solardiz (ok), 17:39, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пароли пользователей на серверах обычно не хранятся, а вместо них хранятся результаты вычисления хеш-функции от паролей. Так безопаснее. Есть ряд желаемых свойств таких хеш-функций. yescrypt обладает многими из желаемых свойств.

    yescrypt также обладает рядом желаемых свойств для применения при формировании ключа шифрования данных на основе пароля (например, для шифрованной файловой системы).

    Изменения в этой версии yescrypt существенны с точки зрения реализации, будущего развития проекта и интеграции в другие проекты, но несущественны непосредственно для пользователей yescrypt прямо сейчас. Сам факт выпуска очередной версии показывает, что проект поддерживается.

    Поначалу мы предлагали yescrypt для крупных внедрений (Интернет-компании с миллионами пользователей). Сейчас, с интеграцией в libxcrypt, это постепенно меняется - базовая функциональность yescrypt становится легко доступна и для применения на отдельных серверах.

     
  • 2.6, Анонтоним (?), 18:13, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это такая медленная реализация хеша пароля, что если у тебя их сольют (например, из файла /etc/shadow с хешами паролей), то делать перебор паролей, даже по словарю будет настолько медленно, что можно надеяться, что этим никто не будет заниматься в здравом уме.
     
  • 2.7, forum reader (?), 19:42, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе непонятного в "большим расходом оперативной памяти" ?

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:50, 01/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    solardiz,
    1. почему diz вместо des?
    2. зачем продвигать криптоалгоритмы, разработчиков которых поймали на недостоверной информации https://who.paris.inria.fr/Leo.Perrin/pi.html
    3. чем yescrypt лучше argon2?
    4. когда новый выпуск LKML?
     

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