Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS

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|1.1, VINRARUS (ok), 12:34, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Представлен выпуск дистрибутива GalliumOS 3.0, предназначенного для установки на устройства Chromebook и Chromebox полноценной OS на ядре Linux, вместо штатного браузера Chrome загружающегося с бута.
fixed
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|1.3, Пятачок_с_мёдом (?), 12:45, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> systemd
>, *buntu
>, Google
>, XFce
>, понижена частота GPU
мышки плакали, кололись, но продолжали жрать крохи со стола корпораций...
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|2.12, Попугай Кеша (?), 17:02, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему-то опенсорцеры могут только опен-софт делать. А вот опенжелезо не в состоянии. Все пользуются крохами со стола корпораций
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|3.16, Пятачок_с_мёдом (?), 19:22, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так есть много свободного железа: только либо цена выше (так как себестоимость выше при меньшем обьеме производства), либо проплаченные паркетологи рекламируют несвободное железо, и так создается впечатление что нет свободного (если 99% информации вокруг тебя определяется рекламой)
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|4.21, dimqua (ok), 22:35, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи о сравнимых по характеристикам ноутах хотя бы с coreboot.
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|3.17, пох. (?), 20:13, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему-то опенсорцеры могут только опен-софт делать.
они и этого давным-давно не умеют, кроме как на деньги и по указанию корпораций.
Хотя, казалось бы, каждый хотя бы мультимиллионер мог бы, в рамках концепции early retirement, благо для разработки нужен только компьютер и гугль, помимо бесконечных денег.
> А вот опенжелезо не в состоянии.
потому что даже если собирать из готового дерьма - надо оплатить китайцу разовое включение под тебя конвейера. А это гораздо дороже чем просто нарисовать схемку.
Не говоря уже о выпекании собственных процессоров.
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|1.5, Константавр (ok), 12:47, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для продления автономной работы отключены драйвер pstate
А можно подробнее? Почему? Что вместо него? Что это даёт? Онторэсно.
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|1.6, Аноним (6), 13:52, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо один из режимо, а именно PowerSave посчитали слишком прожорливым, и понизив частоту и приоритет активного процесса отправляют систему большую часть времени в sleep.
Сэкономить так батарею можно, но решение спорное.
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|1.7, Аноним (7), 13:53, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, что на данный момент нет возможности обновить с 2.1 - только чистая установка. Так что пожалуй останусь на 2.1 В остальном - отличный дистр вместо барузер-ос. Сам пользуюсь на хромбуке - все работает без плясок с бубном. За небольшие деньги получается полноценный рабочий ноут.
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|1.9, vantoo (ok), 16:02, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно только зачем покупать Chromebook, чтобы потом так мучится с установкой нормальной ОС?
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|2.10, Teocally (?), 16:36, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не понятно только зачем покупать Chromebook, чтобы потом так мучится с установкой
> нормальной ОС?
Ну, в некоторых странах хромобуки весьма дёшевы.
А хромось так и так не нужна...
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|2.18, чоткий пацанчик (?), 20:15, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чо неясно-то - давай сюда свой хренабак, пока в грызло не выхватил!
покупать он его собрался, кля!
P.S. а потом разумеется пойду к другу Васяну в подвал (я его, кстати, крышую), он мне быстренько эту заблокированную хрень поменяет на бесплатный линукс, я знаю, у него такой есть.
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|1.11, Пятачок_с_мёдом (?), 16:52, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, если я возьму любой легковесный дистрибутив, накатаю на него Chromium, - я что- то потеряю? Можно подробнее?
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|1.15, X4asd (ok), 18:51, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для продления автономной работы отключены драйвер pstate и режим пулинга в drm, понижена частота GPU
а в ChromeOS тоже самое чтоль сделано?
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