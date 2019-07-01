Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS

Представлен выпуск дистрибутива GalliumOS 3.0, предназначенного для установки на устройства Chromebook и Chromebox полноценного Linux-окружения вместо штатной операционной системы ChromeOS. Дистрибутив основан на пакетной базе Xubuntu 18.04 и поддерживает установку на большую часть устройств, изначально поставляемых с ChromeOS. Установочные сборки отдельно подготовлены для устройств на базе чипов Intel Haswell, Broadwell, Bay Trail, Braswell Sandy/Ivy Bridge и Sky/Apollo/Kaby Lake, и специально оптимизированы для них. Размер установочного образа 1.2 Гб, для установки требуется 3 Гб свободного пространства на накопителе.

Поддерживается как загрузка с SD-карты и Flash, так и организация двойной загрузки, при которой GalliumOS бок о бок сосуществует с ChromeOS. Время автономной работы при использовании GalliumOS сравнимо с ChromeOS, но на некоторых ноутбуках может отличаться на 10-15% в ту или другую сторону. Из изменений относительно Xubuntu отмечается проведение оптимизации производительности для улучшения отзывчивости интерфейса: в ядре включены планировщики BFS и BFQ, используется Zram, отключены лишние подсистемы ядра, для отрисовки задействован композитный менеджер Compton. Для продления автономной работы отключены драйвер pstate и режим пулинга в drm, понижена частота GPU. Для сокращения времени загрузки отключены многие необязательные системные сервисы.

В дистрибутиве также предоставляется улучшенная поддержка тачпадов с настройками, близкими к поведению ChromeOS. В состав включены различные исправления для устранения проблем с устройствами ChromeOS, которые не входят в состав обычных дистрибутивов Linux. Например, устранены проблемы с управлением питанием, HDMI и мультимедийными кнопками, добавлены патчи для улучшения поддержки аппаратных компонентов Chromebook и Chromebox.



