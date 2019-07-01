The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS

01.07.2019 12:19

Представлен выпуск дистрибутива GalliumOS 3.0, предназначенного для установки на устройства Chromebook и Chromebox полноценного Linux-окружения вместо штатной операционной системы ChromeOS. Дистрибутив основан на пакетной базе Xubuntu 18.04 и поддерживает установку на большую часть устройств, изначально поставляемых с ChromeOS. Установочные сборки отдельно подготовлены для устройств на базе чипов Intel Haswell, Broadwell, Bay Trail, Braswell Sandy/Ivy Bridge и Sky/Apollo/Kaby Lake, и специально оптимизированы для них. Размер установочного образа 1.2 Гб, для установки требуется 3 Гб свободного пространства на накопителе.

Поддерживается как загрузка с SD-карты и Flash, так и организация двойной загрузки, при которой GalliumOS бок о бок сосуществует с ChromeOS. Время автономной работы при использовании GalliumOS сравнимо с ChromeOS, но на некоторых ноутбуках может отличаться на 10-15% в ту или другую сторону. Из изменений относительно Xubuntu отмечается проведение оптимизации производительности для улучшения отзывчивости интерфейса: в ядре включены планировщики BFS и BFQ, используется Zram, отключены лишние подсистемы ядра, для отрисовки задействован композитный менеджер Compton. Для продления автономной работы отключены драйвер pstate и режим пулинга в drm, понижена частота GPU. Для сокращения времени загрузки отключены многие необязательные системные сервисы.

В дистрибутиве также предоставляется улучшенная поддержка тачпадов с настройками, близкими к поведению ChromeOS. В состав включены различные исправления для устранения проблем с устройствами ChromeOS, которые не входят в состав обычных дистрибутивов Linux. Например, устранены проблемы с управлением питанием, HDMI и мультимедийными кнопками, добавлены патчи для улучшения поддержки аппаратных компонентов Chromebook и Chromebox.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome OS 75
  3. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
  5. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  6. OpenNews: Для Chrome OS развивается опциональная возможность использования systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, galliumos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 12:34, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представлен выпуск дистрибутива GalliumOS 3.0, предназначенного для установки на устройства Chromebook и Chromebox полноценной OS на ядре Linux, вместо штатного браузера Chrome загружающегося с бута.

    fixed

     
  • 1.2, proninyaroslav (ok), 12:41, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Довольно странно что нет варианта под ARM, учитывая что хромобуки с ним всё ещё в ходу.
     
     
  • 2.4, Пятачок_с_мёдом (?), 12:46, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же Xubuntu - ARM... правда там нет systemd...
     
  • 2.19, dimqua (ok), 22:25, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нельзя разблокировать загрузчик.
     

  • 1.3, Пятачок_с_мёдом (?), 12:45, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > systemd
    >, *buntu
    >, Google
    >, XFce
    >, понижена частота GPU

    мышки плакали, кололись, но продолжали жрать крохи со стола корпораций...

     
     
  • 2.12, Попугай Кеша (?), 17:02, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему-то опенсорцеры могут только опен-софт делать. А вот опенжелезо не в состоянии. Все пользуются крохами со стола корпораций
     
     
  • 3.16, Пятачок_с_мёдом (?), 19:22, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так есть много свободного железа: только либо цена выше (так как себестоимость выше при меньшем обьеме производства), либо проплаченные паркетологи рекламируют несвободное железо, и так создается впечатление что нет свободного (если 99% информации вокруг тебя определяется рекламой)
     
     
  • 4.21, dimqua (ok), 22:35, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи о сравнимых по характеристикам ноутах хотя бы с coreboot.
     
  • 3.17, пох. (?), 20:13, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему-то опенсорцеры могут только опен-софт делать.

    они и этого давным-давно не умеют, кроме как на деньги и по указанию корпораций.

    Хотя, казалось бы, каждый хотя бы мультимиллионер мог бы, в рамках концепции early retirement, благо для разработки нужен только компьютер и гугль, помимо бесконечных денег.

    > А вот опенжелезо не в состоянии.

    потому что даже если собирать из готового дерьма - надо оплатить китайцу разовое включение под тебя конвейера. А это гораздо дороже чем просто нарисовать схемку.

    Не говоря уже о выпекании собственных процессоров.


     
  • 2.20, dimqua (ok), 22:33, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому не нравится, может хоть генту накатить.
     

  • 1.5, Константавр (ok), 12:47, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для продления автономной работы отключены драйвер pstate

    А можно подробнее? Почему? Что вместо него? Что это даёт? Онторэсно.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:40, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    pstate же олдове, не? Щас оно другим управляется.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:52, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо один из режимо, а именно PowerSave посчитали слишком прожорливым, и понизив частоту и приоритет активного процесса отправляют систему большую часть времени в sleep.
    Сэкономить так батарею можно, но решение спорное.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:53, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что на данный момент нет возможности обновить с 2.1 - только чистая установка. Так что пожалуй останусь на 2.1 В остальном - отличный дистр вместо барузер-ос. Сам пользуюсь на хромбуке - все работает без плясок с бубном. За небольшие деньги получается полноценный рабочий ноут.
     
  • 1.9, vantoo (ok), 16:02, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно только зачем покупать Chromebook, чтобы потом так мучится с установкой нормальной ОС?
     
     
  • 2.10, Teocally (?), 16:36, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понятно только зачем покупать Chromebook, чтобы потом так мучится с установкой
    > нормальной ОС?

    Ну, в некоторых странах хромобуки весьма дёшевы.
    А хромось так и так не нужна...

     
  • 2.18, чоткий пацанчик (?), 20:15, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чо неясно-то - давай сюда свой хренабак, пока в грызло не выхватил!

    покупать он его собрался, кля!

    P.S. а потом разумеется пойду к другу Васяну в подвал (я его, кстати, крышую), он мне быстренько эту заблокированную хрень поменяет на бесплатный линукс, я знаю, у него такой есть.

     

  • 1.11, Пятачок_с_мёдом (?), 16:52, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, если я возьму любой легковесный дистрибутив, накатаю на него Chromium, - я что- то потеряю? Можно подробнее?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:35, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я что- то потеряю

    Именно. Это желательные потери.

     

  • 1.13, danonimous (?), 17:28, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы логично сам Хромос назвать Галимосом.
     
  • 1.15, X4asd (ok), 18:51, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для продления автономной работы отключены драйвер pstate и режим пулинга в drm, понижена частота GPU

    а в ChromeOS тоже самое чтоль сделано?

     
  • 1.22, Аноним (22), 22:43, 01/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...как загрузка с SD-карты и Flash...

    flash устарел

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру