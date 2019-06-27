Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android

Компания Mozilla представила первый пробный выпуск браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix и нацеленного на начальное тестирование заинтересованными энтузиастами. Выпуск распространяется через каталог Google Play, а код доступен на GitHub. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой нынешнюю редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой будет прекращён начиная с сентябрьского выпуска Firefox 69 (будут публиковаться только корректирующие обновления ESR-ветки Firefox 68). Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Основные возможности Firefox Preview: Высокая производительность: Firefox Preview до двух раз быстре классического Firefox для Android. Повышение производительности достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64;

Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности;

Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами;

Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем;

Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить;

На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.



