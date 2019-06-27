Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android

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|2.2, qqqqqq (?), 23:53, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, будет, но пока вроде как не всё готово. В ранних версиях можно было даже посмотреть, что, например, настройки - это тоже xul-расширение.
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|2.3, Groosha (?), 23:53, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по гитхабу (ссылку не дам, нет под рукой), расширения предполагаются, но только после первой релизной версии
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|2.7, Аноним (7), 00:08, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А оно что-то лишнее собирает, кроме общих абстрактных данных?
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|3.13, Аноним (13), 02:04, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История с windows 10 подорвала доброжелательное отношение к телеметрии.
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|1.9, Аноним (9), 00:32, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как все быстро грузится... Фантастика.
Прям как к ракете пристегнули, чесслово
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|1.11, Аноним (11), 00:46, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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-Как все быстро грузится... Фантастика.-
Вот если бы грузилось не всё - вот это была бы Фантастика
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|1.16, Анонм (?), 02:53, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как будто даже не все пропало. Хотя до появления расширений с Fennec точно не съеду. Ну и еще нет превью вкладок, что на мобилах прямо необходимо. И под планшеты никто даже не пошевилился сделать интерфейс.
Из старых косяков все еще нет поиска по истории и закладкам (а искать все и сразу в адресной строке так удобно, да)
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|1.18, DiabloPC (ok), 03:31, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На рантайме от ведра 4.3 ставиться отказался(
Кто-то пробовал его прикрутить на реальном ведре <=4.3??
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