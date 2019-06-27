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Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android

27.06.2019 22:59

Компания Mozilla представила первый пробный выпуск браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix и нацеленного на начальное тестирование заинтересованными энтузиастами. Выпуск распространяется через каталог Google Play, а код доступен на GitHub. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой нынешнюю редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой будет прекращён начиная с сентябрьского выпуска Firefox 69 (будут публиковаться только корректирующие обновления ESR-ветки Firefox 68).

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные возможности Firefox Preview:

  • Высокая производительность: Firefox Preview до двух раз быстре классического Firefox для Android. Повышение производительности достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64;
  • Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности;
  • Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами;
  • Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем;
  • Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить;
  • На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование переработанной версии Firefox для Android
  3. OpenNews: Вытеснение классической редакции Firefox для Android новым браузером Fenix
  4. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
  5. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, android, fennic
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:39, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А расширения к нему будут?
     
     
  • 2.2, qqqqqq (?), 23:53, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, будет, но пока вроде как не всё готово. В ранних версиях можно было даже посмотреть, что, например, настройки - это тоже xul-расширение.
     
  • 2.3, Groosha (?), 23:53, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по гитхабу (ссылку не дам, нет под рукой), расширения предполагаются, но только после первой релизной версии
     

  • 1.4, Groosha (?), 23:54, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забудьте выключить телеметрию в настройках (она вкл по умолчанию)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:08, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А оно что-то лишнее собирает, кроме общих абстрактных данных?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 02:04, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История с windows 10 подорвала доброжелательное отношение к телеметрии.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:59, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда коту делать нечего, он себе яйца вылизывает.
     
     
  • 2.6, VINRARUS (ok), 00:04, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочитаеш не вылизаные?
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:24, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ******
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:32, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как все быстро грузится... Фантастика.
    Прям как к ракете пристегнули, чесслово
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:46, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не верю ты все врешь ff только тормозить умеет
     

  • 1.10, трурль (?), 00:44, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только у меня адресная строка постоянно торчит на экране?
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:46, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    -Как все быстро грузится... Фантастика.-

    Вот если бы грузилось не всё - вот это была бы Фантастика

     
  • 1.14, Аноним (14), 02:22, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два разных движка браузера в телефоне не нужны.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:26, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефон для звонков.
     
  • 2.19, dimqua (ok), 03:35, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому Webview не нужен.
     

  • 1.16, Анонм (?), 02:53, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как будто даже не все пропало. Хотя до появления расширений с Fennec точно не съеду. Ну и еще нет превью вкладок, что на мобилах прямо необходимо. И под планшеты никто даже не пошевилился сделать интерфейс.

    Из старых косяков все еще нет поиска по истории и закладкам (а искать все и сразу в адресной строке так удобно, да)

     
  • 1.17, kiwinix (?), 03:23, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне бы бенчмарки на жор батареи по сравнению с хромом..
     
  • 1.18, DiabloPC (ok), 03:31, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На рантайме от ведра 4.3 ставиться отказался(

    Кто-то пробовал его прикрутить на реальном ведре <=4.3??

     
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