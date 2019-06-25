Выпуск PyOxidizer для упаковки Python-проектов в самодостаточные исполняемые файлы

Представлен первый выпуск утилиты PyOxidizer, позволяющей упаковать проект на языке Python в форму самодостаточного исполняемого файла, включающего интерпретатор Python и все необходимые для работы библиотеки и ресурсы. Подобные файлы могут выполняться в окружениях без установленного инструментария Python или независимо от наличия необходимой версии Python. PyOxidizer также может формировать статически связанные исполняемые файлы, которые не привязаны и к системным библиотекам. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL (Mozilla Public License) 2.0. Проект основан на одноимённом модуле для языка Rust, позволяющем встраивать Python-интерпретатор в программы на Rust для выполнения в них Python-скриптов. PyOxidizer теперь вышел за рамки дополнения для Rust и позиционируется как доступный для более широкой аудитории инструмент для формирования и распространения самодостаточных пакетов с Python. Для тех кому не нужно распространять приложения в виде исполняемого файла, PyOxidizer предоставляет возможности по генерации библиотек, пригодных для связывания с любыми приложениями для встраивания в них интерпретатора Python и необходимого набора расширений. Для конечных пользователей поставка проекта в виде одного исполняемого файла существенно упрощает установку и избавляет от работы по подбору зависимостей, что актуально, например, для сложных проектов на Python, таких как видеоредакторы. Для разработчиков приложений PyOxidizer позволяет сэкономить время на организацию доставки приложения, без необходимости использования разных инструментов для формирования пакетов для разных операционных систем. Применение предложенных сборок также положительно сказывается на производительности - сгенерированные в PyOxidizer файлы запускаются быстрее, чем при использовании системного Python за счёт исключения импорта и определения базовых модулей. В PyOxidizer модули импортируются из памяти - все встроенные модули сразу загружаются в память и затем используются без обращения к диску). В тестах время запуска приложения при использовании PyOxidizer сокращается примерно в два раза. Из уже существующих похожих проектов можно отметить: PyInstaller (распаковывает файл во временный каталог и импортирует модули из него), py2exe (привязан к платформе Windows и требует распространения нескольких файлов), py2app (привязан к macOS), cx-freeze (требует отдельной упаковки зависимостей), Shiv и PEX (формируют пакет в формате zip и требует наличия Python в системе), Nuitka (компилирует код, а не встраивает интерпретатор), pynsist (привязан к Windows), PyRun (проприетарная разработка без пояснения принципов работы). На текущем этапе развития в PyOxidizer уже реализована основная функциональность по генерации исполняемых файлов для Windows, macOS и Linux. Из пока недоступных возможностей отмечается отсутствие типового сборочного окружения, невозможность генерации пакетов в форматах MSI, DMG и deb/rpm, проблемы с упаковкой проектов, включающих сложные расширения на языке Си, отсутствие команд для сопровождения доставки ("pyoxidizer add", "pyoxidizer analyze" и "pyoxidizer upgrade"), ограниченная поддержка Terminfo и Readline, отсутствие поддержки выпусков отличных от Python 3.7, отсутствие поддержки сжатия ресурсов, невозможность кросс-компиляции.



