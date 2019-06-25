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Выпуск PyOxidizer для упаковки Python-проектов в самодостаточные исполняемые файлы

25.06.2019 12:52

Представлен первый выпуск утилиты PyOxidizer, позволяющей упаковать проект на языке Python в форму самодостаточного исполняемого файла, включающего интерпретатор Python и все необходимые для работы библиотеки и ресурсы. Подобные файлы могут выполняться в окружениях без установленного инструментария Python или независимо от наличия необходимой версии Python. PyOxidizer также может формировать статически связанные исполняемые файлы, которые не привязаны и к системным библиотекам. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL (Mozilla Public License) 2.0.

Проект основан на одноимённом модуле для языка Rust, позволяющем встраивать Python-интерпретатор в программы на Rust для выполнения в них Python-скриптов. PyOxidizer теперь вышел за рамки дополнения для Rust и позиционируется как доступный для более широкой аудитории инструмент для формирования и распространения самодостаточных пакетов с Python. Для тех кому не нужно распространять приложения в виде исполняемого файла, PyOxidizer предоставляет возможности по генерации библиотек, пригодных для связывания с любыми приложениями для встраивания в них интерпретатора Python и необходимого набора расширений.

Для конечных пользователей поставка проекта в виде одного исполняемого файла существенно упрощает установку и избавляет от работы по подбору зависимостей, что актуально, например, для сложных проектов на Python, таких как видеоредакторы. Для разработчиков приложений PyOxidizer позволяет сэкономить время на организацию доставки приложения, без необходимости использования разных инструментов для формирования пакетов для разных операционных систем.

Применение предложенных сборок также положительно сказывается на производительности - сгенерированные в PyOxidizer файлы запускаются быстрее, чем при использовании системного Python за счёт исключения импорта и определения базовых модулей. В PyOxidizer модули импортируются из памяти - все встроенные модули сразу загружаются в память и затем используются без обращения к диску). В тестах время запуска приложения при использовании PyOxidizer сокращается примерно в два раза.

Из уже существующих похожих проектов можно отметить: PyInstaller (распаковывает файл во временный каталог и импортирует модули из него), py2exe (привязан к платформе Windows и требует распространения нескольких файлов), py2app (привязан к macOS), cx-freeze (требует отдельной упаковки зависимостей), Shiv и PEX (формируют пакет в формате zip и требует наличия Python в системе), Nuitka (компилирует код, а не встраивает интерпретатор), pynsist (привязан к Windows), PyRun (проприетарная разработка без пояснения принципов работы).

На текущем этапе развития в PyOxidizer уже реализована основная функциональность по генерации исполняемых файлов для Windows, macOS и Linux. Из пока недоступных возможностей отмечается отсутствие типового сборочного окружения, невозможность генерации пакетов в форматах MSI, DMG и deb/rpm, проблемы с упаковкой проектов, включающих сложные расширения на языке Си, отсутствие команд для сопровождения доставки ("pyoxidizer add", "pyoxidizer analyze" и "pyoxidizer upgrade"), ограниченная поддержка Terminfo и Readline, отсутствие поддержки выпусков отличных от Python 3.7, отсутствие поддержки сжатия ресурсов, невозможность кросс-компиляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://gregoryszorc.com/blog/...)
  2. OpenNews: Python OS Project - новая операционная система на языке Python
  3. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, pyoxidizer, packet
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Звучит неплохо, а как там с библиотеками? Можно напихать в бинарник matplotlib и pyside, pygobject или wxpython? Именно с тяжелыми, зависимыми от кода на C/C++ библиотеками в основном проблемы у всяких упаковщиков и компиляторов питона.
     
  • 1.2, Игорь (??), 13:12, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь антивирусы не так убивают скорость запуска с PyOxidizer как это происходит с PyInstaller. Там вообще жесть.
     
  • 1.3, анон (?), 13:12, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Самое то, чтобы ждать зоопарк пакетов по дуалапу, вместо апгета и одного пакета.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:38, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Контейнеры в винду скоро завезут и будет вам софт гигабайтный. Блокноты на гугле хроме)
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:44, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код проекта написан на языке Rust
    > Проект основан на одноимённом модуле для языка Rust, позволяющем встраивать Python-интерпретатор в программы на Rust для выполнения в них Python-скриптов

    Какое тонкое глумление над Питоном!

     
  • 1.6, iPony129412 (?), 13:59, 25/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё в SNAP прикольно пайтон присовывать
     
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