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Представлена плата Raspberry Pi 4

24.06.2019 23:24

Спустя три с половиной года с момента создания Raspberry Pi 3 организация Raspberry Pi Foundation представила новое поколений плат Raspberry Pi 4. Для заказа уже доступна модель "B", оснащённая новым SoC BCM2711, который представляет собой полностью переработанный вариант ранее применяемого чипа BCM283X, производимый по техпроцессу 28nm. Цена платы осталась неизменной и как раньше составляет 35 долларов США.

SoC по-прежнему включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 и работает на лишь немного увеличенной частоте (1.5GHz вместо 1.4GHz). При этом изменение техпроцесса позволило заменить Cortex-A53 на более высокопроизводительное ядро Cortex-A72, что перевело производительность на новый уровень. Дополнительно осуществлён переход на использование памяти LPDDR4, которая по сравнению с ранее применявшейся памятью LPDDR2 обеспечивает трёхкратное увеличение пропускной способности. В итоге, в тестах производительности новая плата обгоняет прошлую модель Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза.

Из других существенных отличий можно отметить включение в состав контроллера PCI Express, двух портов USB 3.0 (плюс два порта USB 2.0) и двух портов Micro HDMI (ранее применялся один полноразмерный HDMI), позволяющих выводить изображения на два монитора с качеством 4K. Существенно обновлён графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора). Питание может подаваться через порт USB-C (ранее применялся USB micro-B), через GPIO или через дополнительный модуль PoE HAT (Power over Ethernet).

Более того, решена давняя проблема с недостаточным размером оперативной памяти - плата теперь предлагается в вариантах с 1, 2 и 4 ГБ ОЗУ (стоимость соответственно $35, $45 и $55), что делает новую плату подходящим решением для создания рабочих станций, игровых платформ, серверов, шлюзов для умного дома, блоков управления роботами и современных мультимедийных систем.

Усовершенствован гигабитный Ethernet-контроллер, который теперь соединён с SoC через отдельную шину RGMII, что позволяет добиться полной заявленной производительности. USB теперь реализован через отдельный контроллер VLI, подключенный через PCI Express и обеспечивающий суммарную пропускную способность 4Gbps. Как и раньше плата укомплектована портами 40 GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана), CSI (подключение камеры) и чипом беспроводной связи, поддерживающим стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 5.0.

Одновременно опубликован новый выпуск дистрибутива Raspbian, в котором обеспечена полноценная поддержка Raspberry Pi 4. Выпуск также примечателен переходом на пакетную базу Debian 10 "Buster" (ранее применялся Debian 9), значительной переработкой пользовательского интерфейса и задействованием нового драйвера Mesa V3D с существенно улучшенной поддержкой 3D (в том числе для доступно использование OpenGL для ускорения браузера). Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (406 Мб) для серверных систем и полная (1.1 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+
  3. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+
  5. OpenNews: Доступна 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+
  6. OpenNews: Официально представлена плата Raspberry Pi 3 c 64-разрядным CPU, Wi-Fi и Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:56, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять BCM с блобами? Уже давно неинтересно, есть куда менее огороженные аналоги.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:22, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    например ?
     
  • 2.12, mikhailnov (ok), 00:26, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по "задействованием нового драйвера Mesa V3D", на этот раз блобов уже меньше.
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:26, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и какой же аналог нормально на онтопике работать будет? Консоли и прочие SSH не не интересуют, интересует графический режим.
     

  • 1.2, Фноним (?), 23:58, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вкусняха какая.
    в самый раз для HTPC

    Ещё бы к dvi/vga старому монитору бы как зацепить - взял бы парочку.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Через переходники?
     

  • 1.3, Crazy Alex (ok), 00:04, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничего себе, они её в чувство привели наконец
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:12, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пользователь модели 3, радуюсь этой новости. Наконец-то новый видеочип! А то он не менялся три модели! Наконец-то Ethernet не "упирается" в 480 мегабит шины USB 2.0, к которой он ещё и подключен через хаб, вместе с SD-card reader и ещё несколькими устройствами, требующими высокой производительности. Наконец-то преодолён теоретический лимит в 1,5 Гб памяти!

    Я использую Raspberry Pi в качестве роутера. Это было странное решение, но оно прекрасно заработало. Сначала у меня был направленный Wi-Fi, который проработал год и сломался. Это был не Ubiquity и не MicroTik, это был TP-LINK. Когда это решение сломалось, я тупо поставил два стационарных компа на приём и на передачу, вставив в них PCI-платки Wi-Fi со внешней антенной 5 dPi. Это работало. Думая, как снизить энергопотребление, я попробовал заменить 2 компа на 2 роутера. Но вместо уровня сигнала 45%, который показывали компы, роутеры показывали уровень сигнала 10%. Уже потом я выяснил, в чём была проблема, но уже было поздно, потому что я заменил их на два Raspberry Pi. Настроилось без мозготраха, просто за одни сутки, вставил два USB Wi-Fi адаптера на чипах ath9k, сюда маскарадинг с eth0 на wlan1, а сюда маскарадинг с wlan1 на eth0. ВСЁ! Работает уже три года.

    Уже потом я узнал, что Raspberry Pi имеет узкую шину данных, из-за которой по Ethernet-у можно "выжать" максимум 30 мегабит. Но у меня сам интернет 30 мегабит, который я передаю, поэтому это было не критично. Мне удалось достичь стабильных 300 килобайт в секунду (2,4 мегабит)

    Не знаю,буду ли менять на 4-ю модель. Скорее всего нет. Но её я всё равно куплю, и буду использовать как десктоп. 3 A блок питания у меня уже есть. Из перечисленных возможностей процессора Cortex A72 мне понравилась поддержка аппаратной виртуализации. Это что же, я буду крутить виртуалочки? А если в этом процессоре ещё и Спектрума нет, то он же даже лучше x86-х будет даже! Интересно, есть ли там аппаратный AES-NI, может на нём ещё и майн... научные вычисления можно делать

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:14, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наконец-то Ethernet не "упирается" в 480 мегабит шины USB 2.0

    На плате есть 2 разъёма i2c, к которым можно подключить камеру и тачскрин. И что интересно, к ним подведены отдельные линии данных, благодаря чему, камера выдаёт честные 1920x1080 30 FPS. А если попробовать подключить камеру по USB, то будет 2 FPS. Интересно, а можно ли к третьей модели подключить Ethernet-адаптер к i2c? Я не знаю, есть ли в природе такие адаптеры. Или там жёстко залочено именно на камеру с тачскрином?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:46, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    I2C - это только управляющие сигналы. Так-то камера работает по MIPI и переиспользовать его нельзя.
     
  • 2.7, Winged Doom (?), 00:20, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сюда маскарадинг с eth0 на wlan1, а сюда маскарадинг с wlan1 на eth0

    Двойной нат. Господи, двойной нат на радиомосту! Чем тебя бридж-то не устроил?

     
     
  • 3.9, Аноним (4), 00:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не умею настраивать. В SUSE это делается мышкой, удобно. А тут в консольке, непонятно ничего. Я хотел потом сделать, но и так работало
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 01:18, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3 года было лень разобраться? воистину страна девиза "работает, не трогай"
     

  • 1.6, д9д9 (?), 00:15, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И шо, sata снова не завезли?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:01, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебе USB 2 SATA не подходит, а вообще пользуй облака ;)
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:24, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём поддержки в дистрибутиве pidora
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:45, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баян, оно сдохло уже давно, а поддержка RPi уже официальная в Fedora.
     

  • 1.18, Аноним (18), 01:51, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем мерзкий USB Type-C вместо повсеместно распространённого стандарта - Micro USB?
     
     
  • 2.19, анон (?), 02:27, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость передачи данных выше, ток питания выше и можно вверх тормашками втыкать.
     
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