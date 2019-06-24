Представлена плата Raspberry Pi 4

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|1.1, Аноним (1), 23:56, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять BCM с блобами? Уже давно неинтересно, есть куда менее огороженные аналоги.
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|2.12, mikhailnov (ok), 00:26, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по "задействованием нового драйвера Mesa V3D", на этот раз блобов уже меньше.
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|2.13, Аноним (13), 00:26, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и какой же аналог нормально на онтопике работать будет? Консоли и прочие SSH не не интересуют, интересует графический режим.
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|1.2, Фноним (?), 23:58, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вкусняха какая.
в самый раз для HTPC
Ещё бы к dvi/vga старому монитору бы как зацепить - взял бы парочку.
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|1.4, Аноним (4), 00:12, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как пользователь модели 3, радуюсь этой новости. Наконец-то новый видеочип! А то он не менялся три модели! Наконец-то Ethernet не "упирается" в 480 мегабит шины USB 2.0, к которой он ещё и подключен через хаб, вместе с SD-card reader и ещё несколькими устройствами, требующими высокой производительности. Наконец-то преодолён теоретический лимит в 1,5 Гб памяти!
Я использую Raspberry Pi в качестве роутера. Это было странное решение, но оно прекрасно заработало. Сначала у меня был направленный Wi-Fi, который проработал год и сломался. Это был не Ubiquity и не MicroTik, это был TP-LINK. Когда это решение сломалось, я тупо поставил два стационарных компа на приём и на передачу, вставив в них PCI-платки Wi-Fi со внешней антенной 5 dPi. Это работало. Думая, как снизить энергопотребление, я попробовал заменить 2 компа на 2 роутера. Но вместо уровня сигнала 45%, который показывали компы, роутеры показывали уровень сигнала 10%. Уже потом я выяснил, в чём была проблема, но уже было поздно, потому что я заменил их на два Raspberry Pi. Настроилось без мозготраха, просто за одни сутки, вставил два USB Wi-Fi адаптера на чипах ath9k, сюда маскарадинг с eth0 на wlan1, а сюда маскарадинг с wlan1 на eth0. ВСЁ! Работает уже три года.
Уже потом я узнал, что Raspberry Pi имеет узкую шину данных, из-за которой по Ethernet-у можно "выжать" максимум 30 мегабит. Но у меня сам интернет 30 мегабит, который я передаю, поэтому это было не критично. Мне удалось достичь стабильных 300 килобайт в секунду (2,4 мегабит)
Не знаю,буду ли менять на 4-ю модель. Скорее всего нет. Но её я всё равно куплю, и буду использовать как десктоп. 3 A блок питания у меня уже есть. Из перечисленных возможностей процессора Cortex A72 мне понравилась поддержка аппаратной виртуализации. Это что же, я буду крутить виртуалочки? А если в этом процессоре ещё и Спектрума нет, то он же даже лучше x86-х будет даже! Интересно, есть ли там аппаратный AES-NI, может на нём ещё и майн... научные вычисления можно делать
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|2.5, Аноним (4), 00:14, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наконец-то Ethernet не "упирается" в 480 мегабит шины USB 2.0
На плате есть 2 разъёма i2c, к которым можно подключить камеру и тачскрин. И что интересно, к ним подведены отдельные линии данных, благодаря чему, камера выдаёт честные 1920x1080 30 FPS. А если попробовать подключить камеру по USB, то будет 2 FPS. Интересно, а можно ли к третьей модели подключить Ethernet-адаптер к i2c? Я не знаю, есть ли в природе такие адаптеры. Или там жёстко залочено именно на камеру с тачскрином?
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|3.15, Аноним (15), 00:46, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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I2C - это только управляющие сигналы. Так-то камера работает по MIPI и переиспользовать его нельзя.
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|2.7, Winged Doom (?), 00:20, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сюда маскарадинг с eth0 на wlan1, а сюда маскарадинг с wlan1 на eth0
Двойной нат. Господи, двойной нат на радиомосту! Чем тебя бридж-то не устроил?
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|3.9, Аноним (4), 00:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не умею настраивать. В SUSE это делается мышкой, удобно. А тут в консольке, непонятно ничего. Я хотел потом сделать, но и так работало
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|4.17, Аноним (17), 01:18, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3 года было лень разобраться? воистину страна девиза "работает, не трогай"
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|2.14, Аноним (14), 00:45, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Баян, оно сдохло уже давно, а поддержка RPi уже официальная в Fedora.
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|1.18, Аноним (18), 01:51, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем мерзкий USB Type-C вместо повсеместно распространённого стандарта - Micro USB?
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|2.19, анон (?), 02:27, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорость передачи данных выше, ток питания выше и можно вверх тормашками втыкать.
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