Представлена плата Raspberry Pi 4

Как пользователь модели 3, радуюсь этой новости. Наконец-то новый видеочип! А то он не менялся три модели! Наконец-то Ethernet не "упирается" в 480 мегабит шины USB 2.0, к которой он ещё и подключен через хаб, вместе с SD-card reader и ещё несколькими устройствами, требующими высокой производительности. Наконец-то преодолён теоретический лимит в 1,5 Гб памяти! Я использую Raspberry Pi в качестве роутера. Это было странное решение, но оно прекрасно заработало. Сначала у меня был направленный Wi-Fi, который проработал год и сломался. Это был не Ubiquity и не MicroTik, это был TP-LINK. Когда это решение сломалось, я тупо поставил два стационарных компа на приём и на передачу, вставив в них PCI-платки Wi-Fi со внешней антенной 5 dPi. Это работало. Думая, как снизить энергопотребление, я попробовал заменить 2 компа на 2 роутера. Но вместо уровня сигнала 45%, который показывали компы, роутеры показывали уровень сигнала 10%. Уже потом я выяснил, в чём была проблема, но уже было поздно, потому что я заменил их на два Raspberry Pi. Настроилось без мозготраха, просто за одни сутки, вставил два USB Wi-Fi адаптера на чипах ath9k, сюда маскарадинг с eth0 на wlan1, а сюда маскарадинг с wlan1 на eth0. ВСЁ! Работает уже три года. Уже потом я узнал, что Raspberry Pi имеет узкую шину данных, из-за которой по Ethernet-у можно "выжать" максимум 30 мегабит. Но у меня сам интернет 30 мегабит, который я передаю, поэтому это было не критично. Мне удалось достичь стабильных 300 килобайт в секунду (2,4 мегабит) Не знаю,буду ли менять на 4-ю модель. Скорее всего нет. Но её я всё равно куплю, и буду использовать как десктоп. 3 A блок питания у меня уже есть. Из перечисленных возможностей процессора Cortex A72 мне понравилась поддержка аппаратной виртуализации. Это что же, я буду крутить виртуалочки? А если в этом процессоре ещё и Спектрума нет, то он же даже лучше x86-х будет даже! Интересно, есть ли там аппаратный AES-NI, может на нём ещё и майн... научные вычисления можно делать

