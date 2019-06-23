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В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware

23.06.2019 20:37

Подготовлены сборки проекта TinyWare, основанные на 32-разрядной версии Slackware-Current и поставляемые с 32- и 64-разрядными вариантами ядра Linux 4.19. Размер iso-образа 800 Мб.

Основные изменения, по сравнению с оригинальным Slackware:

  • Установка на 4 раздела "/", "/boot", "/var" и "/home". Разделы "/" и "/boot" монтируются в режиме только для чтения, а "/home" и "/var" в режиме noexec (запрет исполнения);
  • Патч к ядру CONFIG_SETCAP. Модуль setcap может отключать заданные системные возможности (capabilities), или включать их для всех пользователей. Модуль настраивается суперпользователем во время работы системы через интерфейс sysctl или файлы /proc/sys/setcap и может замораживаться от внесения изменений до следующей перезагрузки. В штатном режиме в системе отключены CAP_CHOWN(0), CAP_DAC_OVERRIDE(1), CAP_DAC_READ_SEARCH(2), CAP_FOWNER(3) и 21(CAP_SYS_ADMIN). В обычное состояние система переводится командой tinyware-beforeadmin (монтирование и capabilities). На основе модуля можно развить обвязку securelevels.
  • Патч к ядру PROC_RESTRICT_ACCESS. Данная опция ограничивает доступ к каталогам /proc/pid в файловой системе /proc c 555 на 750, при этом группа у всех каталогов назначается root. Поэтому пользователи видят командой "ps" только свои процессы. Root по прежнему видит все процессы в системе.
  • Патч к ядру CONFIG_FS_ADVANCED_CHOWN, позволяющий рядовым пользователям изменять владение файлами и подкаталогами внутри своих каталогов.
  • Некоторые изменения настроек по умолчанию (например, UMASK установлен в 077).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.tinyware.ru/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.7
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.1
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
Автор новости: Анкх
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, slackware, tinyware
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:13, 24/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    О! Там в документации всё на русском. Привет соотечественникам! Молодцы, конечно... А можно всё тоже самое, только на основе Arch Linux? :)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Привет соотечественникам!

    Не соотечественникам, а соотечественнику.

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 00:29, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более! ;)
     
  • 2.4, неарчевод (?), 00:29, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно всё тоже самое, только на основе Arch Linux? :)

    Можно: https://wiki.archlinux.org/index.php/Remastering_the_Install_ISO

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 00:32, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять всё сам? Эх... :))
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А можно всё тоже самое, только на основе Arch Linux?

    Попроси об этом своих одноклассников.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 00:41, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пенсионерам не понять... :)))
     

  • 1.8, Аноним (1), 00:45, 24/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Видел еще какую-то unique partitioning scheme тут: https://www.resilientlinux.com/. Кто знает, что там уникального?
     
  • 1.9, gsdh (?), 01:44, 24/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Однако для администрирования системы, например для установки новых программ, необходимо перемонтировать разделы в rw режим. Для этого в TinyWare требуется выполнить в Терминале или в текстовой консоли команду sudo tinyware-beforeadmin. По завершении административной работы следует выполнить команду sudo tinyware-afteradmin.

    Убожество

     
     
  • 2.10, gsdh (?), 01:57, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем превращать чистую - безкостыльную систему в убунтуподобною лажу
     
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