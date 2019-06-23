В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware

Подготовлены сборки проекта TinyWare, основанные на 32-разрядной версии Slackware-Current и поставляемые с 32- и 64-разрядными вариантами ядра Linux 4.19. Размер iso-образа 800 Мб. Основные изменения, по сравнению с оригинальным Slackware: Установка на 4 раздела "/", "/boot", "/var" и "/home". Разделы "/" и "/boot" монтируются в режиме только для чтения, а "/home" и "/var" в режиме noexec (запрет исполнения);

Патч к ядру CONFIG_SETCAP. Модуль setcap может отключать заданные системные возможности (capabilities), или включать их для всех пользователей. Модуль настраивается суперпользователем во время работы системы через интерфейс sysctl или файлы /proc/sys/setcap и может замораживаться от внесения изменений до следующей перезагрузки. В штатном режиме в системе отключены CAP_CHOWN(0), CAP_DAC_OVERRIDE(1), CAP_DAC_READ_SEARCH(2), CAP_FOWNER(3) и 21(CAP_SYS_ADMIN). В обычное состояние система переводится командой tinyware-beforeadmin (монтирование и capabilities). На основе модуля можно развить обвязку securelevels.

Патч к ядру PROC_RESTRICT_ACCESS. Данная опция ограничивает доступ к каталогам /proc/pid в файловой системе /proc c 555 на 750, при этом группа у всех каталогов назначается root. Поэтому пользователи видят командой "ps" только свои процессы. Root по прежнему видит все процессы в системе.

Патч к ядру CONFIG_FS_ADVANCED_CHOWN, позволяющий рядовым пользователям изменять владение файлами и подкаталогами внутри своих каталогов.

Некоторые изменения настроек по умолчанию (например, UMASK установлен в 077).



