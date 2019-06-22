Valve отказывается от официальной поддержки Steam в Ubuntu 19.10+

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|1.1, Аноним (1), 18:08, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Ну кому они нужны эти устаревшие и никому не нужные 32 бита?! А оно, Михалыч, оказывается, вот как всё обернулось то...
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|2.10, marks (?), 18:21, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну, на самом деле, и Стим, и Вайн - коллекция костылей и подпорок из-за того, что в винде половина софта до сих пор ленится перейти на 64 бита. "Работает и и так сойдет" - мысли типичного вин-программиста. Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени. И многие очень игры 32хбитные. А в линуксах же миграция прошла совсем незаметно.
Вангую, что Убунту осенит Рач и они выпилят весь 32битный софт, кроме необходимого для запуска вайна да стима. Ну и ещё каких калек совместимости.
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|3.17, windows must die (?), 18:35, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> в винде половина софта до сих пор ленится перейти на 64 бита. "Работает и и так сойдет" - мысли типичного вин-программиста.
Типичный вин-программист не то чтобы ленится, но смотрит на все эти DWORD, скопившиеся за десятки лет, и думает — а ну на фиг, что мне, больше всех надо?
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|3.18, Аноним (18), 18:36, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Особенно старым играм, где ни издателя, ни разработчика, ни исходного кода давно нет, лень мешает перейти на 64 бит.
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|3.23, Аноним (23), 18:43, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ленится перейти
> Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени.
это ты после туалета ленишься сходить руки помыть - так и идёшь обедать...
а в данном случае дело не в лени , а просто в "не нужно".
будет необходимость - будет и переход "всего софта на 64 бита". кстати, всё происходящее прекрасно демонстрирует как маркетинговые ухищрения и популизм бегут впереди паровоза, раздувая мифические, несуществующие запросы у публики, которых на самом-то деле и нет... так что убунта идёт лесом...
> Вангую, что Убунту осенит Рач и они выпилят весь 32битный софт,
ага... и школьники на раче почуствуют себя ещё илитнее с выпиленным 32-битным софтом...
чем бы дитя не тещилось, лишь бы было счастливо...
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|3.41, Аноним (41), 19:25, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени.
Да и вообще, что эти программисты о себе возомнили? Разве ж это работа? Сидит себе, в кнопочки тыкает, а компуктер сам все за него делает. Небось пока в кнопочки тыкает, непристойности всякие в интОрнетах ищет, а мог бы в другую кнопочку тыкнуть и перейти на 64 бита. И всем было бы хорошо. За что только этим бездельникам такие деньжищи платят?
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|2.15, Анончик999999 (?), 18:34, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Почему только от Ubuntu? Да вообще откажитесь от поддержки Linux - ОС с долей пользователей < 1%!
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|3.27, Аноним (27), 18:52, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что на вашей ubuntu свет клином сошелся, что бы из-за сия "чуда" отказываться от линукса в целом?
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|4.48, Аноним (41), 19:31, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Убунта - как в свое время ХР для создателей васяносборок винды. Куда ни плюнь, везде очередной ZverCD на убунтовской основе. При этом чистый Дебиан большинству неинтересен, в нем сходу свежачком не обмажешься.
Вот юзеры и верят, что за пределами божественной убунты только страшный, непонятный Арч и запретные rpm-дистрибутивы под руководством злобных корпораций.
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|4.49, КроваваяГабня (?), 19:35, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бы нет, но будем честны, как раз таки убунта больше всего распространена как десктопный Linux, на котором steam используется чаще всего. И от этого вдвойне смешнее, потому что по сути поддержка Linux для valve является декларируемой, а не реальной
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|3.65, Anon999 (ok), 20:33, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, что-то очень давно не слышно новостей про Linux Mint и Cinamon. Что? Тоже сдохло? Разрабы забили?
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|2.50, КроваваяГабня (?), 19:42, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рано или поздно распрощаться придется, но вместо того, чтобы решить проблему так, как это сделали другие вендоры, с рассылкой гайдлайнов и best pact ices перехода издателям и разработчикам, вальв как всегда, сначала нагородили жутчайших ad-hoc решений, а теперь дропают все те платформы, которые не могут их поддерживать. "Мы линукс поддерживаем, но 30% от издателя - 30% от издателя". Забавно еще и то, что в гейм-индустрии крутятся огромные бабки, но рефакторинг? Нет, на это нет денег
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|1.4, Аноним (4), 18:11, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В macOS 10.15 тоже не будет 32-bit, вообще. Что, тоже не будут поддерживать?
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|2.7, Ignis (?), 18:16, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Доля Линукс, а тем более доля Убунту против Доли МакОсь. А еще от этой долит доля котоаря будет реально платить. Действитеьно надо отказыватся от мака
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|2.8, Лев Шойгу (ok), 18:18, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Придётся. Макос и линукс это вещи из двух абсолютно разных миров. Эпл скажет, что 32 бита ВСЁ и разрабы в ту же секунду побегут 64 бита пилить. Будто в первый раз. Эпл перейдёт на АРМ, через месяц 95% программ будут под арм сборки иметь
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|3.14, marks (?), 18:30, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще раз.
> Имеются неподтверждённые сведения о рассмотрении компанией Cannical возможности отмены решения о прекращения поддержки i386 или организации поставки пакетов multiarch с 32-разрядными библиотеками для 64-разрядных окружений.
Напоминаю, что в Раче уже пару лет точно НЕТ 32битных репозиториев. Однако это не мешает пользоваться людям стимом, вайном и этим вашим гогом через вайн. Когда ты ставишь стим, то случается маленькая магия и ставятся все нужные lib32-библиотеки для него. И так же с 32битным вайном. Так же нужно делать и Убунте.
Ну и всегда есть флатпак стима на флетхабе. вряд ли будут проблемы с его запуском. и в пуританской 64бмтной системе.
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|4.21, Анонимус2 (?), 18:42, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том что в раче и прочих редхатах мультилиб сделан костыльно путём дублирования 32-х битных пакетов. В дебиане и производных - мультилиб полноценный и делать сейчас костыль когда есть полноценное решение будет очень странным поступком.
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|4.25, anonimnyj (?), 18:46, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда ты ставишь стим, то случается маленькая магия и ставятся все нужные lib32-библиотеки для него. И так же с 32битным вайном. Так же нужно делать и Убунте.
Самое разумное решение, непонятно, чем оно не устроило канониклов. В системе с установленным стимом не больше 50 32битных библиотек.
user@localhost:~$ apt-show-versions | grep i386/disco | wc -l
49
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|3.59, ryoken (ok), 20:02, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Эпл перейдёт на АРМ, через месяц 95% программ будут под арм сборки иметь
Простите, возможно я не в курсе дел в макоси. А разве они уже отказались многоархитектурных бинариев?
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|2.47, КроваваяГабня (?), 19:31, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже дропнули photon для macOS, ну потому что кгхм, это же код надо писать и разработчиков пушать чтобы они адаптировали свои говноподелия под x86-64, а так, нет платформы - нет проблем.
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|1.9, VINRARUS (ok), 18:19, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Просто кто то заигрался.
Одной пиявкой Debian больше, одной меньше - подумаеш.
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|1.11, Константавр (ok), 18:22, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да линуксоиды выталкивают 32битные библиотеки руками и ногами, куда им бежать? Нигде скоро не останется этого. И пофигу всем и на обратную совместимость и на накопленные материалы, им попугаев считать, им депрекейтить работающие технологии хочется. Пофигу им на Валвы. Обломится скоро Стим, никто никакой благодарности за продвижение линукса в массы не будет выказывать. Эти гады посмели отстаивать "устаревшую" технологию! Палками их, палками! В сортирах топить!!!
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|1.16, Аноним (-), 18:35, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Неистово двачую Valve! как и все гетеросексуальные белые мужчины, если их любимая сборка Gnu/тачка/девушка/ в н е з а п н о катится в... в никуда, они меняют то, что катится, а не плачут, прогибаясь, и выпиливая то, что их полностью устраивает...
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|1.24, Аноним (24), 18:45, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Один из работников компании Valve сообщил, что компания перестанет официально поддерживать в Steam дистрибутив Ubuntu, начиная с выпуска 19.10, и не будет рекомендовать его своим пользователям.
Согласен, давно пора поставить их на место.
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|2.31, Аноним (-), 19:00, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они могут не захотеть rolling, ради стабильности, все-таки коммерция, что если у мажористого хомячка что-то отвалится после обновления?
К тому же, с одного debian-based на другой - миграция практически мгновенна, что важно для разработчиков
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|4.54, Аноним (41), 19:51, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да. Этим было бы полезно взять продукт, который привлечет новых пользователей. Хоть сама система номинально x64, но 32-битные библиотеки никто пока выкидывать не собирается.
Глядишь, и багов в релизах поменьше стало бы, и не было бы косяков, как с номером ядра в 15.1.
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|4.56, Аноним (56), 19:57, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Винда, как раз, теперь та же Убунта - обновления каждые полгода.
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|3.38, Аноним (28), 19:16, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они могут влиться в проект и контролировать обновления. Это будет выгодно всем. Дистр станет с официальной поддержкой стима, а стим получит дистр с регулярными обновлениями.
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|4.44, Аноним (-), 19:26, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит отлично, идеальный вариант сотрудничества корпораций с сообществом
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|1.34, Sluggard (ok), 19:10, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вполне логичное решение. Или Марк ждал, что под принятые им (и несколько невнятно аргументированные) решения все прогнутся? Ну разработчики Wine — допустим, но Valve, который однажды уже отказался от Ubuntu, как основы для SteamOS?
Хорошо, если в Canonical всё-таки передумают. Оптимизация затрат за счёт отказа от вещей, в которых, как выясняется, есть немалая потребность — это странно.
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|2.55, Аноним (41), 19:55, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Шаттлворт уже давно руководствуется желаниями "задней левой пятки", и в упор не видит, что юзеры бегут от убунты, как от огня. Кому нужна система, в которой половина всего сломана по дефолту только из-за того, что руководитель проекта сегодня выпил огуречный смузи вместо морковного.
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|1.35, Аноним (35), 19:10, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мудаки.
Убунту - дефолт дистр, куда они без поддержки дефолта?
Хотя и я уже не вижу смысла в Убунту и вообще в десктопном Линуксе после отмены Юнити 8
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|2.53, Аноним (53), 19:50, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не вижу смысла в Убунту и вообще в десктопном Линуксе после отмены Юнити 8
Убунту и раньше катала своих фанатов. Но десктопный Линукс тут не причем!
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|1.36, Sluggard (ok), 19:13, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Один из работников компании Valve сообщил, что компания перестанет официально поддерживать в Steam дистрибутив Ubuntu, начиная с выпуска 19.10, и не будет рекомендовать его своим пользователям.
> Какой именно дистрибутив будет предложен в качестве рекомендуемого будет сообщено дополнительно. Вероятно это будет Debian, на базе которого Valve развивает собственный дистрибутив SteamOS, последнее обновление которого было выпущено в апреле.
Ну так почему бы сразу не рекомендовать пользователям собственную SteamOS? Она чем-то хуже своего отца — Debian?
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|3.57, Аноним (-), 19:58, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве? Да просто за 10 минут выполнить sudo apt-get install xface/gnome/kde, покликать мышкой, нет ли bsod, и написать "официально поддерживаем DE %installed%, баги фиксите сами/пишите в Спортлото"
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|1.45, Аноним (45), 19:27, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мы живём в смутное время. Помните 2002 год, когда Red Hat анонсировал прекращение поддержки Red Hat 9.0? Никто не знал на что перейти с него. Кто-то попробовал Fedora Core, кто-то продолжал пользоваться Red Hat 9.0, кто-то Mandrake, SUSE, Debian и KNOPPIX. Самого популярного линукса не было. Сейчас будет так же... Убунту становится нужна всё меньшему количеству людей, а на смену ей не приходит какой-то другой самый популярный дистрибутив линукс...
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|2.58, Аноним (-), 20:00, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой дистр потенциально способен стать самым популярным? или... чем все может закончиться?
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|3.62, Sluggard (ok), 20:14, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какой дистр потенциально способен стать самым популярным?
Альт, это же очевидно.
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|1.51, Аноним (51), 19:43, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще то с 32 битными библиотеками собираются приложения для телефона Андроид, а именно apk. Если конечно нужно собирать под 64 разрядные, но телефоны arm же ещё многие 32 битные и не везде 9ый и 10 андроид.
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|1.60, Андрей (??), 20:05, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IMHO, есть такие кандидатуры.
1. Debian. Старый, стабильный, наконец-то научился работать в Secure Boot и может предлагаться как замена Windows даже на UEFI-only машинах. Запускается на i686, amd64 и любой кофеварке. Основа SteamOS, в конце концов.
2. Endless OS. Не очень популярен в народе, зато активно используется как "затычка" на ноутбуках Asus (иногда даже на компьютерах с видеокаратми NVidia). Steam есть в местном магазине приложений (https://flathub.org/apps/details/com.valvesoftware.Steam). Система на вид простая как пробка, но для игр тоже сойдёт.
3. Fedora. Тоже большое сообщество пользователей, как и Debian. Иногда ставится на компьютеры Dell. Steam и драйверы для NVidia в основном репозитории отсутствуют, но сами разработчики Fedora сделали красивую кнопку в "Гноме" для добавления этих реп: https://fedoramagazine.org/third-party-repositories-fedora/
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|1.68, Аноним (68), 20:41, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это 100% не будет debian или debian-based. Тот же самый разработчик сказал, что они устали от цирка со сборкой пакетов.
Это 100% не Fedora из-за строгих ограничений по лицензии
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