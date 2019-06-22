Valve отказывается от официальной поддержки Steam в Ubuntu 19.10+

2.10 , marks ( ? ), 18:21, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Ну, на самом деле, и Стим, и Вайн - коллекция костылей и подпорок из-за того, что в винде половина софта до сих пор ленится перейти на 64 бита. "Работает и и так сойдет" - мысли типичного вин-программиста. Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени. И многие очень игры 32хбитные. А в линуксах же миграция прошла совсем незаметно. Вангую, что Убунту осенит Рач и они выпилят весь 32битный софт, кроме необходимого для запуска вайна да стима. Ну и ещё каких калек совместимости.

3.17 , windows must die ( ? ), 18:35, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > в винде половина софта до сих пор ленится перейти на 64 бита. "Работает и и так сойдет" - мысли типичного вин-программиста. Типичный вин-программист не то чтобы ленится, но смотрит на все эти DWORD, скопившиеся за десятки лет, и думает — а ну на фиг, что мне, больше всех надо?

3.18 , Аноним ( 18 ), 18:36, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Особенно старым играм, где ни издателя, ни разработчика, ни исходного кода давно нет, лень мешает перейти на 64 бит.

3.23 , Аноним ( 23 ), 18:43, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > ленится перейти

> Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени. это ты после туалета ленишься сходить руки помыть - так и идёшь обедать... а в данном случае дело не в лени , а просто в "не нужно".

будет необходимость - будет и переход "всего софта на 64 бита". кстати, всё происходящее прекрасно демонстрирует как маркетинговые ухищрения и популизм бегут впереди паровоза, раздувая мифические, несуществующие запросы у публики, которых на самом-то деле и нет... так что убунта идёт лесом... > Вангую, что Убунту осенит Рач и они выпилят весь 32битный софт, ага... и школьники на раче почуствуют себя ещё илитнее с выпиленным 32-битным софтом...

чем бы дитя не тещилось, лишь бы было счастливо...

3.41 , Аноним ( 41 ), 19:25, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нет никаких проблем взять и перейти всем на 64 бита, кроме лени. Да и вообще, что эти программисты о себе возомнили? Разве ж это работа? Сидит себе, в кнопочки тыкает, а компуктер сам все за него делает. Небось пока в кнопочки тыкает, непристойности всякие в интОрнетах ищет, а мог бы в другую кнопочку тыкнуть и перейти на 64 бита. И всем было бы хорошо. За что только этим бездельникам такие деньжищи платят?

3.66 , Илья ( ?? ), 20:34, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если уж Visual Studio перевести не могут...

2.15 , Анончик999999 ( ? ), 18:34, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Почему только от Ubuntu? Да вообще откажитесь от поддержки Linux - ОС с долей пользователей < 1%!

3.27 , Аноним ( 27 ), 18:52, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что на вашей ubuntu свет клином сошелся, что бы из-за сия "чуда" отказываться от линукса в целом?

4.48 , Аноним ( 41 ), 19:31, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Убунта - как в свое время ХР для создателей васяносборок винды. Куда ни плюнь, везде очередной ZverCD на убунтовской основе. При этом чистый Дебиан большинству неинтересен, в нем сходу свежачком не обмажешься.

Вот юзеры и верят, что за пределами божественной убунты только страшный, непонятный Арч и запретные rpm-дистрибутивы под руководством злобных корпораций.

4.49 , КроваваяГабня ( ? ), 19:35, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как бы нет, но будем честны, как раз таки убунта больше всего распространена как десктопный Linux, на котором steam используется чаще всего. И от этого вдвойне смешнее, потому что по сути поддержка Linux для valve является декларируемой, а не реальной

3.65 , Anon999 ( ok ), 20:33, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, что-то очень давно не слышно новостей про Linux Mint и Cinamon. Что? Тоже сдохло? Разрабы забили?

2.50 , КроваваяГабня ( ? ), 19:42, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рано или поздно распрощаться придется, но вместо того, чтобы решить проблему так, как это сделали другие вендоры, с рассылкой гайдлайнов и best pact ices перехода издателям и разработчикам, вальв как всегда, сначала нагородили жутчайших ad-hoc решений, а теперь дропают все те платформы, которые не могут их поддерживать. "Мы линукс поддерживаем, но 30% от издателя - 30% от издателя". Забавно еще и то, что в гейм-индустрии крутятся огромные бабки, но рефакторинг? Нет, на это нет денег

