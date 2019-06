Valve отказывается от официальной поддержки Steam в Ubuntu 19.10+

>Напоминаю, что в Раче уже пару лет точно НЕТ 32битных репозиториев согласно вики у них есть multilib https://wiki.archlinux.org/index.php/Official_repositories#multilib , который внезапно

>multilib contains 32-bit software and libraries that can be used to run and build 32-bit applications on 64-bit installs (e.g. wine, steam, etc). а в бубунте решили выкосить и multilib/multiarch