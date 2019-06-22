Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыло информацию о взломе внутренней инфраструктуры, который оставался невыявленным около года. Примечательно, что от внешних угроз сеть была изолирована, а взлом был произведён изнутри при помощи платы Raspberry Pi, подключённой без разрешения в Лаборатории реактивного движения.

Данная плата использовалась сотрудниками в качестве точки входа в локальную сеть. В ходе взлома внешней пользовательской системы, имеющей доступ к шлюзу, атакующие смогли получить доступ к плате и через неё ко всей внутренней сети Лаборатории реактивного движения, разрабатывавшей марсоход Кьюриосити и выведенные в космос телескопы.

Следы проникновения посторонних во внутреннюю сеть были выявлены в апреле 2018 года. В ходе атаки неизвестные смогли перехватить 23 файла, общим размером около 500 МБ, связанных с проведением миссий на Марсе. Два файла содержали информацию, подпадающую под запрет экспорта технологий двойного назначения. Кроме того, атакующие получили доступ к сети спутниковых антенн DSN (Deep Space Network), применяемых для приёма и отправки данных на космические аппараты, используемые в миссиях НАСА.

Из причин, которые способствовали осуществлению взлома называется несвоевременное устранение уязвимостей во внутренних системах. В частности, некоторые актуальные уязвимости оставались неисправленными более 180 дней. В подразделении также ненадлежащим образом велась инвентаризационная база данных ITSDB (Information Technology Security Database), в которой должны были отражаться все подключенные ко внутренней сети устройства. Анализ показал, что данная БД заполнялась неаккуратно и не отражала реальное состояние сети, в том числе в ней не была учтена плата Raspberry Pi, используемая сотрудниками. Сама внутренняя сеть не была разбита на более мелкие сегменты, что упростило деятельность атакующих.



