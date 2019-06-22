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Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi

22.06.2019 10:24

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыло информацию о взломе внутренней инфраструктуры, который оставался невыявленным около года. Примечательно, что от внешних угроз сеть была изолирована, а взлом был произведён изнутри при помощи платы Raspberry Pi, подключённой без разрешения в Лаборатории реактивного движения.

Данная плата использовалась сотрудниками в качестве точки входа в локальную сеть. В ходе взлома внешней пользовательской системы, имеющей доступ к шлюзу, атакующие смогли получить доступ к плате и через неё ко всей внутренней сети Лаборатории реактивного движения, разрабатывавшей марсоход Кьюриосити и выведенные в космос телескопы.

Следы проникновения посторонних во внутреннюю сеть были выявлены в апреле 2018 года. В ходе атаки неизвестные смогли перехватить 23 файла, общим размером около 500 МБ, связанных с проведением миссий на Марсе. Два файла содержали информацию, подпадающую под запрет экспорта технологий двойного назначения. Кроме того, атакующие получили доступ к сети спутниковых антенн DSN (Deep Space Network), применяемых для приёма и отправки данных на космические аппараты, используемые в миссиях НАСА.

Из причин, которые способствовали осуществлению взлома называется несвоевременное устранение уязвимостей во внутренних системах. В частности, некоторые актуальные уязвимости оставались неисправленными более 180 дней. В подразделении также ненадлежащим образом велась инвентаризационная база данных ITSDB (Information Technology Security Database), в которой должны были отражаться все подключенные ко внутренней сети устройства. Анализ показал, что данная БД заполнялась неаккуратно и не отражала реальное состояние сети, в том числе в ней не была учтена плата Raspberry Pi, используемая сотрудниками. Сама внутренняя сеть не была разбита на более мелкие сегменты, что упростило деятельность атакующих.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nasa, hack, raspberrypi
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  • 1.1, Онаним (?), 10:27, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем писать НАСА. Это же американское агентство.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:38, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Hacked. A Space дефейснули на Cosmos, совсем не палятся.
     
  • 2.7, AnonPlus (?), 10:43, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ЦРУ, АНБ и ФБР - тоже американские агентсва, но устоявшаяся практика - писать именно так, а не CIA, NSA и FBI.
     
     
  • 3.9, Намае (?), 10:51, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но нет устоявшейся практики писать НАСА вместо NASA, даже наоборот, устоявшаяся практика - это писать NASA.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:13, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о боже мой, да всем NASрать
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:18, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Так же как НАТО, ЮНЕСКО, ОПЕК, ЦЕРН, ЛСД, Фортран и пр.
     
  • 3.17, Ordu (ok), 11:45, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну если уж выдерживать аналогию, то тогда не НАСА а НАКА: Национальное Американское Космическое Агенство. Мы же не пишем СИА и ФБАй.

    edit: а, не, сложнее:
    NASA -- это National Aeronautics and Space Administration, то есть Национальная Администрация Воздухоплавания и Космоса, то есть НАВК.

     
  • 2.20, Аноним (20), 12:12, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Североамериканское )
     

  • 1.2, А (??), 10:28, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где не так? 180 дней патчи на сервера не ставили? А кто ставит и перегружается каждый день, можно спросить?
    Сеть то у наса для работы, а не для доказательства, что патчи можно ставить раз в час.
     
     
  • 2.3, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 10:36, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тов.Майор, мы все понимаем ваш интерес в этом, не надо так нервничать. Страна вас поддерживает.

    Вопрос в другом: а в Роскосмосе также?

     
     
  • 3.6, роскосмос (?), 10:43, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    у нас ракета "не подошла к космодрому по размерам", какое вам еще "так же"?

    нашим логарифмическим линейкам и счетам ничего не угрожает, кроме перебоев с поставками тушенки из госрезерва, на которой их операторы и работают (водяру мы синтезируем сами, разбавляя некоторые технические жидкости из ракеты)

     
  • 3.15, Зелень (?), 11:30, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в Роскосмосе также?

    Трудный вопрос, это примерно как когда законы суровые, но есть выходы.
    Да и ломать там нечего: всё на виндах, да ещё и старых.
    Флешки нельзя, но яндекс-диск - пожалуйста, все что не запрещено - разрешено.
    Ну то есть по защищённости мягко говоря не очень.

     
     
  • 4.16, тоже Аноним (ok), 11:38, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность обеспечивается традиционной схемой "воровать нечего".
    Ибо "все украдено до нас" (с).
     
     
  • 5.22, пох. (?), 12:18, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это смотря чья именно безопастность так обеспечивается. А то ж ... https://www.ntv.ru/novosti/1949721/
    сп-ли на десяток миллиардов - сели на СЕМЬ лет терпилы, которым подкинули, держитесь за кресло - 50 тысяч! ржублей.

    с тех пор я не подписываю никаких актов о приемке.

     
  • 4.26, Аноним (26), 12:45, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто дезинформация на самом деле все есть. Просто никто не знает что и где поэтому это и не возможно украсть.
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:08, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не все патчи требуют  перезагрузки.
    Далеко не все перезагрузки критичны.
    Вся критичная инфраструктура должна иметь резервирование.
    Накатывание патчей хоть каждый день не должно вызывать проблем, тем более если этого требует безопасность.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если сеть была изолирована, то логично, что взлом был осуществлён изнутри. Кто в течении года имел доступ в Лабораторию реактивного движения и имел физ. доступ к бажной плате, тот и осуществил взлом.
     
     
  • 2.8, пох. (?), 10:46, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    там, походу, все плохо - написано нарочито-невнятно, но, похоже, плата была своего рода джампхостом, сводящим всю физическую изоляцию к х..ю.

    Что всегда и происходит, когда безопасТность мешает людям работать.

    Сеть они, вишь, изолировали, а наладить контроль за критичными обновлениями (хотя бы вообще в виде "сервер с аптаймом 180 дней? Рубим питание. Это была часть критичной инфраструктуры? Увольняем ответственных с волчьим билетом! Не должно быть частей критичной инфраструктуры без резервирования и обновлений.")

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 12:47, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написано нарочито-невнятно

    согласен

    > похоже, плата была своего рода джампхостом

    да, если так, то сеть явно не изолирована (хех, хотя написано что сеть изолирована)
    а-ля проникновение в сеть через какой-нибудь протухший вай-фай, который светится наружу
    но я не думаю, что в наса настолько всё запущено... хотя...

     
  • 3.28, Аноним (28), 12:53, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие обновления если они физический доступ получили к устройству.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:07, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То ли на ЛОР-е, то ли на Хабре была история про то, как человек нашёл у себя в электрощитке чужой Raspberry Pi, подключенный к изолированной сети. Потом проводил аудит. Не поделитесь ли ссылкой?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:15, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://blog.haschek.at/2018/the-curious-case-of-the-RasPi-in-our-network.html
    https://medium.com/@brunoamaroalmeida/rogueone-creating-a-rogue-wi-fi-acc
     
     
  • 3.19, пох. (?), 12:11, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вау, какая полезная штука (это про донгл, понятен)

     

  • 1.12, Fedd (ok), 11:13, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RPi небось тоже не обновленная была
     
  • 1.14, еще_адын_ананим (?), 11:21, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    мистер хакера насмотрелись
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:42, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого?
     

  • 1.18, Адекват (ok), 12:07, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У них там поди пароли были вида 123, типа "мы же NASA, у нас крутая внешняя защита, внутри безопасно и можно не парится"
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:15, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видимо там ученые занимаются ИТ, а не безопасники. А у ученых главная цель исследования. Вот и приносят безопасность в жертву науке. Почитайте Сергея Павлова и его романы Лунная радуга, Мягкие зеркала. Там это еще в большем масштабе описано. Ну и человеческий фактор (разгильдяйство на всех уровнях) никто не отменял.
     
  • 1.23, Аноним (-), 12:26, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем их ломать? Скачивать фотки экзопланет без регистрации, смс, и водяных знаков? или в поисках доказательств типа "инопланеТЯНОЧКИ есть, и пьют кофе вместе с работниками НАСА, но от нас скрывают их с*ськи"?
     
     
  • 2.29, Анимайзер (?), 12:58, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем их ломать? Скачивать фотки экзопланет без регистрации, смс, и водяных знаков?

    Скачать raw-фотки без ретуши от НАСА со всеми инопланетными артефактами! А потом, если ты добрый и справедливый, отдать их анонимусам, которые их обнародуют, а если ты злой и голодный, то можно шантажировать этими raw-фоточками НАСА и просить выкуп за них, например, 1000 биткоинов! Затем на эти деньги можно будет купить свой остров и лежать с девочками на пляже до конца дней, попивая вкуснейший смузи из свежих фруктов, которые и растут у тебя на острове!

     
     
  • 3.33, Аноним84701 (ok), 13:14, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >шантажировать этими raw-фоточками НАСА и просить выкуп за них, например, 1000 биткоинов!
    > можно будет купить свой остров и лежать с девочками на пляже
    > шантажировать [...] НАСА [...] 1000 биткоинов

    Скорее, будет остров с пляжем (каменистым и иногда даже свободным от льда и пингвинов) в "теплой компании" и даже возможность побыть девочкой - совершенно бесплатно 🙄

     
  • 2.36, Ordu (ok), 13:19, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это инопланетяне мониторят насколько близко земляне подобрались к раскрытию их плана по захвату Земли.
     

  • 1.31, Аноним (21), 13:09, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочется верить, что таких злых и голодных поймают и на кол посадят за такие вещи. Контакт с иной расой слишком серьезная штука, чтобы на этом зарабатывать.
     
     
  • 2.37, Username (?), 13:25, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иная раса - это негры что ли?
     
  • 2.38, Анимайзер (?), 13:34, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочется верить, что таких злых и голодных поймают и на кол посадят за такие вещи.

    Вы случайно не тот кровожадный рептилоид с одной из raw-фоток с НАСА? Если это вы, то предлагаю вам справедливый обмен. Вы мне схему бестопливного электрического генератора на энергии нулевой точки, чтобы я мог электрифицировать остров, плюс мне нужна технология антигравитации для полётов с острова на материк, ещё мне понадобится плазменный бластер, чтобы отбиваться от пиратов и от всяких мерзавцев, желающих поживиться за мой счёт, также мне нужны будут гарантии неприкосновенности, чтобы ваши товарищи меня не нашли и не аннигилировали. За всё это я готов буду с вами поделиться 500 биткоинами!


     
  • 2.39, Аноним (39), 13:38, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> то можно шантажировать этими raw-фоточками НАСА
    > Контакт с иной расой слишком серьезная штука, чтобы
    >> шантажировать
    > зарабатывать.

    Нет слов, одни междометия остались.

     

  • 1.35, IdeaFix (ok), 13:19, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мелко... мы порой находили легаси сервисы на легаси серверах в легаси стойках с легаси тор коммутатором в легаси серверных во время аудита. По документам это всё уже давно утилизировано после списания, а по факту RHEL4 смотрит в белую сеть голым задом... :) Благо, отцы конфигурировали так, что нонешние дети сломать не могут снаружи.
     

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