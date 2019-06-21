Открыт код Sorbet, системы статической проверки типов для Ruby

Компания Stripe, специализирующаяся на разработке платформ для online-платежей, открыла исходные тексты проекта Sorbet, в рамках которого подготовлена система статической проверки типов для языка Ruby. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Информация о типах в коде может вычисляться динамически, а также задаваться в форме простых аннотаций, которые могут указываться в коде при помощи метода sig (например, "sig {params(x: Integer).returns(String)}") или размещаться в отдельных файлах с расширением rbi. Возможен как предварительный статический анализ кода без его выполнения, так и проверка по мере выполнения (включается через добавление в код "require 'sorbet-runtime'").

Предусмотрена возможность постепенного перевода проектов на использование Sorbet - в коде могут сочетаться как снабжённые аннотациями типизированные блоки, так и нетипизированные участки не охваченные проверкой. Из особенностей также отмечается очень высокая производительность и возможность масштабирования для кодовых баз, включающих миллионы строк кода.

В состав проекта входит ядро для статической проверки типов, инструментарий для создания новых проектов с использованием Sorbet, инструментарий для поэтапного перевода на применение Sorbet существующих проектов, runtime с предметно-ориентированным языком для написания аннотаций о типах и репозиторий с готовыми определениями типов для различных gems-пакетов на Ruby.

Изначально Sorbet развивался для проверки внутренних проектов компании Stripe, большая часть платёжных и аналитических систем в которой написана на языке Ruby, и был переведён в разряд открытых после полутора лет разработки и внедрения. Перед открытием кода было проведено бета-тестирование, в котором приняли участие более 30 компаний. На текущем этапе развития Sorbet поддерживает запуск большинства типовых проектов на Ruby, но могут наблюдаться отдельные несовместимоcти.



