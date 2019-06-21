The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Открыт код Sorbet, системы статической проверки типов для Ruby

21.06.2019 10:31

Компания Stripe, специализирующаяся на разработке платформ для online-платежей, открыла исходные тексты проекта Sorbet, в рамках которого подготовлена система статической проверки типов для языка Ruby. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Информация о типах в коде может вычисляться динамически, а также задаваться в форме простых аннотаций, которые могут указываться в коде при помощи метода sig (например, "sig {params(x: Integer).returns(String)}") или размещаться в отдельных файлах с расширением rbi. Возможен как предварительный статический анализ кода без его выполнения, так и проверка по мере выполнения (включается через добавление в код "require 'sorbet-runtime'").

Предусмотрена возможность постепенного перевода проектов на использование Sorbet - в коде могут сочетаться как снабжённые аннотациями типизированные блоки, так и нетипизированные участки не охваченные проверкой. Из особенностей также отмечается очень высокая производительность и возможность масштабирования для кодовых баз, включающих миллионы строк кода.

В состав проекта входит ядро для статической проверки типов, инструментарий для создания новых проектов с использованием Sorbet, инструментарий для поэтапного перевода на применение Sorbet существующих проектов, runtime с предметно-ориентированным языком для написания аннотаций о типах и репозиторий с готовыми определениями типов для различных gems-пакетов на Ruby.

Изначально Sorbet развивался для проверки внутренних проектов компании Stripe, большая часть платёжных и аналитических систем в которой написана на языке Ruby, и был переведён в разряд открытых после полутора лет разработки и внедрения. Перед открытием кода было проведено бета-тестирование, в котором приняли участие более 30 компаний. На текущем этапе развития Sorbet поддерживает запуск большинства типовых проектов на Ruby, но могут наблюдаться отдельные несовместимоcти.

  1. Главная ссылка к новости (https://sorbet.org/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает ScanJS, статический анализатор кода для JavaScript
  3. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Infer
  4. OpenNews: Открыт код статического анализатора Code Climate
  5. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  6. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ruby, static, type
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 21/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Если нужен ruby с типизацией то лучше уже на crystal смотреть.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 21/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего только не придумают, лижь бы на СИ-89 не писать
     
  • 1.3, hfgsd (?), 11:24, 21/06/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала делают динамическую типизацию, а затем начинают ее героически преодолевать по мере популяризации ЯП. Забавное явление.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:31, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    взрослеют...
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:11, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала делают динамическую типизацию, а затем начинают ее героически преодолевать по мере
    > популяризации ЯП. Забавное явление.

    Не, не так.

    Сначала понапишут курсовичков про не-динамические типзации, потом, такие талантливые!, работать пойдут, по-на-раз-работают этих своих не-динамических и... опаньки -- #Успех.

    Выкидываем это через стену:  гитхаб, новость на опенет, все дела.

    Теперь нужно набирать на работу новых студентов -- и всё по кругу.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:27, 21/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    На руби еще активно пишут? Прошла волна и что-то все затихло.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру