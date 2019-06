Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:51, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только чутка чудесатее - чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей Хм... как будто сейчас по-другому...

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:51, 17/06/2019
То есть делать так же, как делают нынешние пакетные менеджеры? Или они научились без зависимостей заводить программы, на святом духе Столлмана? И где тут виндовс стайл?

3.12 , Адекват ( ok ), 11:00, 17/06/2019
Без зависимостей не научились, но вот всего-всего в одном репоизитарие давно уже нет, приходится познавать новые сущности типа flatpack, и вся безопасность сводится к нулю.

2.9 , BrainFucker ( ok ), 10:57, 17/06/2019
> чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей,
Причём в винде такой проблемы нет с размерами, там Хром весит где-то 100МБ. А вообще главная проблема snap и flatpak в том что это overengineered вундервафли. Мне appimage больше нравится.

2.13 , Annoynymous ( ok ), 11:02, 17/06/2019
> Опа-виндовс стайл, скоро реп не будет, будут одни снапы и флетпаки, все как в винде
Ты винду только на картинках видел.