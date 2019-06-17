Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета

Разработчики Ubuntu сообщили о намерении отказаться от поставки deb-пакетов с браузером Chromium в пользу распространения самодостаточных образов в формате snap. Начиная с выпуска Chromium 60 пользователям уже предоставлена возможность установки Chromium как из штатного репозитория, так и в формате snap. В Ubuntu 19.10 поставка Chromium будет ограничена только форматом snap.

Для пользователей прошлых веток Ubuntu какое-то время будет продолжена поставка deb-пакетов, но в конечном счёте и для них будут оставлены только пакеты snap. Для пользователей deb-пакетов с Chromium будет предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию финального обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из каталога $HOME/.config/chromium.



