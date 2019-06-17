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Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета

17.06.2019 08:46

Разработчики Ubuntu сообщили о намерении отказаться от поставки deb-пакетов с браузером Chromium в пользу распространения самодостаточных образов в формате snap. Начиная с выпуска Chromium 60 пользователям уже предоставлена возможность установки Chromium как из штатного репозитория, так и в формате snap. В Ubuntu 19.10 поставка Chromium будет ограничена только форматом snap.

Для пользователей прошлых веток Ubuntu какое-то время будет продолжена поставка deb-пакетов, но в конечном счёте и для них будут оставлены только пакеты snap. Для пользователей deb-пакетов с Chromium будет предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию финального обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из каталога $HOME/.config/chromium.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 75
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.4.0
  4. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  5. OpenNews: Разработчики Ubuntu представили 10 лучших Snap-пакетов 2018 года
  6. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: snap, ubuntu, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 10:45, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему? Это какая-то сложность с пакетированием хромиума, или просто решили начать с него?
     
     
  • 2.14, llolik (ok), 11:03, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ум приходит только два варианта:
    - Chromium всё равно "вещь в себе" и пихать её в deb или в snap - не принципиальная разница
    - Chromium не горит желанием поддерживать зависимости (у Убунты же и LTS ещё есть) и требует свежайщего рантайма -> snap c рантаймом.
    Какой из них ближе к истине, не знаю, но больше вариантов, кроме "желание левой пятки Марка", не придумывается.
     

  • 1.2, Адекват (ok), 10:47, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опа-виндовс стайл, скоро реп не будет, будут одни снапы и флетпаки, все как в винде, только чутка чудесатее - чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей, ну а дальше проще конечно - чтобы следующие софтины только собой будут место занимать. А все потому, что бесплатно (как выясняется) работать никто не хочет, даже ментейнеры пакеты собирать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:51, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только чутка чудесатее - чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей

    Хм... как будто сейчас по-другому...

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:51, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть делать так же, как делают нынешние пакетные менеджеры? Или они научились без зависимостей заводить программы, на святом духе Столлмана? И где тут виндовс стайл?
     
     
  • 3.12, Адекват (ok), 11:00, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без зависимостей не научились, но вот всего-всего в одном репоизитарие давно уже нет, приходится познавать новые сущности типа flatpack, и вся безопасность сводится к нулю.
     
  • 2.9, BrainFucker (ok), 10:57, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей,

    Причём в винде такой проблемы нет с размерами, там Хром весит где-то 100МБ.

    А вообще главная проблема snap и flatpak в том что это overengineered вундервафли. Мне appimage больше нравится.

     
  • 2.13, Annoynymous (ok), 11:02, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опа-виндовс стайл, скоро реп не будет, будут одни снапы и флетпаки, все как в винде

    Ты винду только на картинках видел.

     

  • 1.3, SuomynonA (?), 10:48, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже сейчас многие программы, устанавливаемые из их магазина, устанавливается в виде snap-пакета. Не за горами тот день, когда в ubuntu будет все в виде этих самых пакетов.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:51, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    это тревожная тенденция. snap это плохо.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:54, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    снап плохо, но хром ещё хуже
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:00, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в нём плохого? Snap-пакеты только облегчают жизнь домохозяйкам, поскольку их легко установить через графический интерфейс, и они независимы от дистрибутивов.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:54, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, собственно, зачем?
    Разработчики никак не пояснили всё намерение.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:57, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что хром не нужен?
     
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