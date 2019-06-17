Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета

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|1.1, Аноним (1), 10:45, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему? Это какая-то сложность с пакетированием хромиума, или просто решили начать с него?
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|2.14, llolik (ok), 11:03, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ум приходит только два варианта:
- Chromium всё равно "вещь в себе" и пихать её в deb или в snap - не принципиальная разница
- Chromium не горит желанием поддерживать зависимости (у Убунты же и LTS ещё есть) и требует свежайщего рантайма -> snap c рантаймом.
Какой из них ближе к истине, не знаю, но больше вариантов, кроме "желание левой пятки Марка", не придумывается.
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|1.2, Адекват (ok), 10:47, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опа-виндовс стайл, скоро реп не будет, будут одни снапы и флетпаки, все как в винде, только чутка чудесатее - чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей, ну а дальше проще конечно - чтобы следующие софтины только собой будут место занимать. А все потому, что бесплатно (как выясняется) работать никто не хочет, даже ментейнеры пакеты собирать.
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|2.4, Аноним (4), 10:51, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только чутка чудесатее - чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей
Хм... как будто сейчас по-другому...
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|2.5, Аноним (5), 10:51, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть делать так же, как делают нынешние пакетные менеджеры? Или они научились без зависимостей заводить программы, на святом духе Столлмана? И где тут виндовс стайл?
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|3.12, Адекват (ok), 11:00, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без зависимостей не научились, но вот всего-всего в одном репоизитарие давно уже нет, приходится познавать новые сущности типа flatpack, и вся безопасность сводится к нулю.
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|2.9, BrainFucker (ok), 10:57, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы поставить хромиум нужно будет предварительно вытянуть 8Гб зависимостей,
Причём в винде такой проблемы нет с размерами, там Хром весит где-то 100МБ.
А вообще главная проблема snap и flatpak в том что это overengineered вундервафли. Мне appimage больше нравится.
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|2.13, Annoynymous (ok), 11:02, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опа-виндовс стайл, скоро реп не будет, будут одни снапы и флетпаки, все как в винде
Ты винду только на картинках видел.
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|1.3, SuomynonA (?), 10:48, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже сейчас многие программы, устанавливаемые из их магазина, устанавливается в виде snap-пакета. Не за горами тот день, когда в ubuntu будет все в виде этих самых пакетов.
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|2.11, Аноним (11), 11:00, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что в нём плохого? Snap-пакеты только облегчают жизнь домохозяйкам, поскольку их легко установить через графический интерфейс, и они независимы от дистрибутивов.
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