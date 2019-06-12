Уязвимости в MyBB, позволяющие захватить контроль над форумом

В движке для создания web-форумов MyBB выявлено несколько уязвимостей, позволяющих организовать многоступенчатую атаку для выполнения произвольного PHP-кода на сервере. Проблемы устранены в выпуске MyBB 1.8.21.

Первая уязвимость присутствует в модулях публикации и отправки приватных сообщений, и позволяет осуществить подстановку JavaScript-кода (XSS), который будет выполнен в браузере при просмотре публикации или полученного сообщения. Подстановка JavaScript возможна из-за некорректного преобразования в HTML вложенных BBCode. В частности, тег "[video]" преобразуются в iframe с передачей указанных в BBCode атрибутов. При этом "[video]" обрабатывается отдельно от остальных BBCode, что позволяет в имени видео использовать ещё один BBCode "[url]", который будет раскрыт после формирования iframe и из-за перекрытия двойных кавычек может подставить атрибут onLoad для подключения своего обработчика события.

Например, можно указать ссылку на видео в форме

[video=youtube]youtube.com/xyz[url]http://onload=evilCode()[/url][/video]

и она при обработке BBCode "[video]" будет преобразована в тег

‹iframe src="youtube.com/xyz[url]http://onload=evilCode()[/url]"›‹/iframe›

, а после обработки остальных BBCode в

‹iframe src="youtube.com/xyz‹a href="http://onload=evilCode()"›.."›‹/iframe›

Соответственно двойная кавычка в 'href="' закрывает атрибут "src" и onLoad обрабатывается в контексте iframe.

Вторая уязвимость позволяет при наличии прав администратора форума сохранить в файловую систему web-сервера PHP-скрипт и организовать его выполнение. Проблема присутствует в коде управления стилями для активной темы оформления, который позволяет генерировать новые CSS-файлы. Подобные файлы сохраняются с добавлением расширения ".css", но размер поля в БД с именем файла ограничен 30 символами. Соответственно можно назвать файл "26символов.php.css". При записи в БД будут отрезаны лишние символы и в конечном счёте сохранится имя "26символов.php". Далее через панель администратора форума можно сгенерировать новый стиль и файл будет записан в каталог "cache" с расширением php.

Для проведения атаки злоумышленник может направить администратору форума специально оформленное сообщение или опубликовать подобное сообщение форуме. При просмотре данного сообщения в браузере в рамках текущего сеанса в форуме и с правами просматривающего сообщение пользователя будет выполнен заданный атакующим JavaScript-код. Если сообщение просмотрел администратор, то для выполнения PHP-кода в контексте привилегированного сеанса эксплуатируется вторая уязвимость.



