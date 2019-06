Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.5

После года разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.5, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 644 Мб. В новом выпуске в основной состав включён пакет Linux-PAM и обеспечено использование механизма PAM (Pluggable Authentication Modules) для организации аутентификации в системе. Использование PAM позволяет пользователям реализовать такие возможности как двухфакторная аутентификация входа в систему. Осуществлён перевод различных компонентов с autotools на новые сборочные системы. Настройки D-Bus перенесены из /usr/etc в каталог /etc (может потребоваться изменение файлов кофигурации). Обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 4.19.48, glibc 2.28, gcc 8.3.0, binutils 2.32, xorg-server 1.20.5.