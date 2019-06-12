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Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.5

12.06.2019 09:13

После года разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.5, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 644 Мб.

В новом выпуске в основной состав включён пакет Linux-PAM и обеспечено использование механизма PAM (Pluggable Authentication Modules) для организации аутентификации в системе. Использование PAM позволяет пользователям реализовать такие возможности как двухфакторная аутентификация входа в систему. Осуществлён перевод различных компонентов с autotools на новые сборочные системы. Настройки D-Bus перенесены из /usr/etc в каталог /etc (может потребоваться изменение файлов кофигурации). Обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 4.19.48, glibc 2.28, gcc 8.3.0, binutils 2.32, xorg-server 1.20.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.crux.nu/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.4
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crux
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  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 12/06/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    А когда уже наконец туда завезут системдос?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:59, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе что, мало дистров с системдосом?
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно хочется - запили сам!
    Не надо тут заведомо холиварный вброс делать!
     
  • 2.5, start (?), 11:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимус может сам запилить соответствующий пакет/репо.
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:00, 12/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > CRUX по латыни значит крест...
    > двухфакторная аутентификация...

    т. е., мне надо отправить/принять смс, для входа на ПК? Гениально!

     
     
  • 2.7, start (?), 11:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толсто. Многофакторная аутентификация не обязана быть через смс.
     

  • 1.6, анонимчик (?), 11:08, 12/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    я пробовал - не взлетело. остановился на void-е.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:17, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас в курсе, когда в void-e что-то не взлетит, и ты "остановишься" на чем-то другом.
     
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