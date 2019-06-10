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Уязвимости в HSM-модулях, которые могут привести к атаке на ключи шифрования

10.06.2019 10:38

Группа исследователей из компании Ledger, выпускающей аппаратные кошельки для криптовалюты, выявила несколько уязвимостей в устройствах HSM (Hardware Security Module), которые могут быть использованы для извлечения ключей или совершения удалённой атаки для подмены прошивки HSM-устройства. В настоящий момент доклад о проблеме доступен только на французском языке, англоязычный доклад планируется опубликовать в августе во время конференции Blackhat USA 2019. HSM представляет собой специализированное внешнее устройство, предназначенное для хранения открытых и закрытых ключей, используемых для формирования цифровых подписей и для шифрования данных.

HSM позволяет существенно повысить защиту, так как полностью изолирует ключи от системы и приложений, лишь предоставляя API для выполнения базовых криптографических примитивов, реализованных на стороне устройства. Обычно HSM применяется в областях, в которых требуется обеспечить наивысшую защиту, например в банках, биржах криптовалют, удостоверяющих центрах для проверки и генереации сертификатов и цифровых подписей.

Предложенные методы атаки позволяют неаутентифицированному пользователю получить полный контроль над содержимым HSM, в том числе извлечь все хранимые на устройстве криптографические ключи и учётные данные администратора. Проблемы вызваны переполнением буфера во внутреннем обработчике команд PKCS#11 и ошибкой в реализации криптографической защиты прошивок, позволяющей обойти проверку прошивки по цифровой подписи PKCS#1v1.5 и инициировать загрузку в HSM собственной прошивки.

В качестве демонстрации была организована загрузка модифицированной прошивки, в которую был добавлен бэкдор, остающийся активным после последующих установок штатных обновлений прошивки от производителя. Утверждается, что атака может быть совершена удалённо (метод атаки не уточняется, но вероятно имеется в виду подмена загружаемой прошивки или передача для обработки специально оформленных сертификатов).

Проблема была выявлена в ходе применения fuzzing-тестирования предлагаемой в HSM внутренней реализации команд PKCS#11. Тестирование было организовано через загрузку в HSM своего модуля при помощи штатного SDL. В итоге в реализации PKCS#11 было выявлено переполнение буфера, которое оказалось можно эксплуатировать не только из внутреннего окружения HSM, но и через обращение к драйверу PKCS#11 из основной операционной системы компьютера, к которому подключен модуль HSM.

Далее переполнение буфера было эксплуатировано для исполнения кода на стороне HSM и переопределения параметров доступа. В ходе изучения начинки была выявлена ещё одна уязвимость, позволяющая загрузить новую прошивку без цифровой подписи. В конечном счёте был написан и загружен в HSM собственный модуль, который сбрасывает наружу все хранящиеся в HSM секреты.

Имя производителя, в HSM-устройствах которого выявлены уязвимости, пока не разглашается, но утверждается, что проблемные устройства применяются некоторыми крупными банками и провайдерами облачных сервисов. При этом сообщается, что информация о проблемах ранее была отправлена производителю и он уже устранил уязвимости в свежем обновлении прошивки. Независимые исследователи предполагают, что проблема может быть в устройствах компании Gemalto, которая в мае выпустила обновление Sentinel LDK c устранением уязвимостей, доступ к информации о которых пока закрыт.

  1. Главная ссылка к новости (https://cryptosense.com/blog/h...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование открытого HSM-модуля CrypTech
  3. OpenNews: Сертификат удостоверяющего центра был использован для перехвата трафика произвольных доменов
  4. OpenNews: Mozilla использует Crypto Stick для формирования цифровых подписей в своих репозиториях
  5. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  6. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая извлечь закрытые ключи из хранилища TrustZone
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hsm, crypt
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  • 1.1, Crazy Alex (ok), 11:04, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    Если что, Ledger - это контора, делающая хардварные биткоин-кошельки, в которых HSM используются для хранения ключей.

    И там вечный бой - что лучше - использовать специализированное решение вроде этих чипов для хранения, но с закрытым кодом (и потенциальными бэкдорами, соответственно), что в криптографии и в криптовалютах в частности совершенно не приветствуется, или, как их конкурент Trezor, брать массовый чип, куда пихается полностью открытая прошивка и вообще используется подход OpenHardware. В этом свете новость забавнее, я бы сказал.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:35, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё одна проблема независимо от закрытости: при поломке этой хреновины остаёшься без кошелька.

    С банками и УЦ некритично, там это не первоисточник секрета и можно другой сделать.

     
     
  • 3.4, Crazy Alex (ok), 12:39, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, как раз в этом плане там порядок - при ирициализации ключевая фраза генерируется, из которой можно все ключи вывести. Записываешь и прячешь в тайник или сейф.
     
  • 3.6, anonymous (??), 12:42, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там используется seed
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, что вопрос с openhardware настолько далеко, что о нем серьёзно говорить можно будет только через несколько лет.
    Проблема в том, что получение, к примеру PCI DSS, имея thales намного проще.
    Кто будет сертифицоровать какое-то opensource оборудование?
     
     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 12:41, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в данном случае всё просто - с одной стороны специализированный чип с уже зашитым закрытым софтом, с другой - stm32,  который в каждом чайнике, покупается через общие каналы и код в него шьётся свой
     
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