Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0

Спустя девять лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.0, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пльзователя (GTK+, web-интерфейс, консольный вариант). BitTorrent работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удаленном компьютере. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Ключевыми улучшениями в новом выпуске стало портирование кодовой базы на Python 3 и перевод GTK-интерфейса на GTK3. Другие изменения: Реализован режим последовательной загрузки;

Добавлена возможность смены владельца торрента;

Функция AutoAdd вынесена из основного приложения в более качественно работающий внешний плагин (входит в комплект);

Обеспечена передача для обработки на стороне клиента исключений, связанных с аутентификацией и запросом расширенных полномочий. В случае отсутствия в настройках параметров аутентификации, код ошибки направляется клиенту, на стороне которого выводится форма ввода логина и пароля;

Осуществлено разделение добавляемых в сеанс новых торрентов и торрентов, загруженных при восстановлении сеанса;

Для достижения более высокой защиты обновлены параметры TLS;

Обеспечен вывод информации о состоянии загрузки частей торрента;

В настройки добавлена опция для выбора сетевого интерфейса для исходящего трафика;

Обеспечивающий работу WebUI сервер (deluge-web) теперь по умолчанию запускается в фоновом режиме, для отключения этого поведения следует указывать опцию '-d' ('--do-not-daemonize');

В плагине Blocklist добавлена поддержка белых списков и возможность чистки фильтра IP-адресов перед обновлением списков.



