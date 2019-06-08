The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0

08.06.2019 21:46

Спустя девять лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.0, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пльзователя (GTK+, web-интерфейс, консольный вариант). BitTorrent работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удаленном компьютере. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL.

Ключевыми улучшениями в новом выпуске стало портирование кодовой базы на Python 3 и перевод GTK-интерфейса на GTK3. Другие изменения:

  • Реализован режим последовательной загрузки;
  • Добавлена возможность смены владельца торрента;
  • Функция AutoAdd вынесена из основного приложения в более качественно работающий внешний плагин (входит в комплект);
  • Обеспечена передача для обработки на стороне клиента исключений, связанных с аутентификацией и запросом расширенных полномочий. В случае отсутствия в настройках параметров аутентификации, код ошибки направляется клиенту, на стороне которого выводится форма ввода логина и пароля;
  • Осуществлено разделение добавляемых в сеанс новых торрентов и торрентов, загруженных при восстановлении сеанса;
  • Для достижения более высокой защиты обновлены параметры TLS;
  • Обеспечен вывод информации о состоянии загрузки частей торрента;
  • В настройки добавлена опция для выбора сетевого интерфейса для исходящего трафика;
  • Обеспечивающий работу WebUI сервер (deluge-web) теперь по умолчанию запускается в фоновом режиме, для отключения этого поведения следует указывать опцию '-d' ('--do-not-daemonize');
  • В плагине Blocklist добавлена поддержка белых списков и возможность чистки фильтра IP-адресов перед обновлением списков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/deluge-torr...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.1
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры свободных проектов Deluge и qBittorrent
  4. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  5. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
  6. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: torrent, deluge
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:57, 08/06/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    >Ключевыми улучшениями в новом выпуске стало портирование кодовой базы на Python 3 и перевод GTK-интерфейса на GTK3

    Помним. Любим. Скорбим. R.I.P deluge.

     
  • 2, рубик (?), 22:06, 08/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Уже и забыл про него, какие там киллерфичи нынче есть?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру