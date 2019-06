Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid

2.2 , корец ( ? ), 11:15, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На слабых машинах mpv всё же предпочтительнее.

3.4 , Аноним ( 1 ), 11:22, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня есть только такое предложение запускать без иксов vlc video.avi -V aa.

2.13 , Sluggard ( ok ), 12:01, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше он не только на анимешках рассыпался квадратами, но и на многих фильмах в mkv, особенно если они в высоком разрешении.

Сейчас всё вроде нормально. За исключением того, что лично у меня в KDE моргает изображение, при появлении поверх плеера чего-либо (окно, всплывающая подсказка в трее, индикация регулировки звука в системе). Ну и ещё я не знаю, можно ли отключить отображение метаданных видео в заголовке (чтоб там было название воспоизводимого файла).

Как раньше, так и сейчас, радует то, что у VLC в «Открыть из последнего» есть не только отдельные файлы, но и каталоги.

4.21 , Sluggard ( ok ), 12:07, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – «Чем ты упарываешься, что несёшь такой бред?» — не слишком личный вопрос для тебя?

3.19 , Sluggard ( ok ), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, к вопросу о метаданных. VLC, через меню Инструменты → Информация о медиафайле, вроде как позволяет редактировать метаданные. Вот только сделано это, судя по всему, для аудио — после редактирования и сохранения метаданных файлов avi/mkv метаданные остаются старыми. Нафига тогда функция активна для видеофайлов — непонятно.

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает.

4.31 , Sluggard ( ok ), 12:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает. А какие у него есть разные бэкэнды, кроме vlc-noX. Может, я как-то неправильно понял тебя. 5.37 , Аноним ( 37 ), 12:58, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Кедах он сам бекенд - phonon-vlc.

6.39 , Sluggard ( ok ), 13:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Кедах сейчас дефолтом Phonon GStreamer, по крайней мере в openSUSE, Phonon VLC придётся ставить руками.

7.50 , Аноним ( 37 ), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разрабы рекомендуют именно Phonon VLC.

3.26 , Аноним ( 26 ), 12:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает в КДЕ. А раньше никогда не замечал.

4.32 , Sluggard ( ok ), 12:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает

> в КДЕ. А раньше никогда не замечал. Даю установку: РАЗВИДЬ!

3.41 , Аноним ( 41 ), 13:14, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лично у меня в KDE моргает изображение Имею опыт использования сабжа специально на очень слабых машинах, и проблем не отмечал. Отсюда вопрос. Ты уверен, что у тебя комп тайно в ботнете не участвует или криптовалюту не майнит?

4.44 , Sluggard ( ok ), 13:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты это сейчас к чему написал и спросил? Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM.

5.48 , Аноним ( 41 ), 13:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM. Так протестируй и расскажи. Кроме шуток, вопрос интересный. > Ты это сейчас к чему написал и спросил Привычка во всем до конца разбираться.

6.52 , Sluggard ( ok ), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Протестировать что, и для чего?

Я уже написал, что проблема присутствует только в VLC, запущенном под KDE. То есть, в запущенном под KDE SMPlayer'е (MPV бэкэндом), видео не моргает. Также, не моргает оно в VLC, если тот запущен из-под Cinnamon.

2.22 , iPony129412 ( ? ), 12:07, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот вообще аниме не смотрю, а проблемы с ним постоянно — раз в год примерно открываю потыкать, и закрываю до следующего раза https://derpicdn.net/img/2016/11/24/1302620/medium.png