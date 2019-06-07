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Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid

07.06.2019 11:06

Проект VideoLAN опубликовал корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.7. Примечательно, что с бинарные сборки с прошлым выпуском 3.0.6 были загружены с сайта проекта более 100 млн раз. Общий показатель для всех версий составляет примерно 3.1 млрд загрузок.

В новой версии устранено 24 уязвимости (CVE не присвоены), которые потенциально могут привести к переполнению буфера при обработке различных видов контента, в том числе файлов MKV, MP4 и OGG. Проблемы были выявлены в ходе инициативы FOSSA (Free and Open Source Software Audit), нацеленной на повышение безопасности открытого ПО и учреждённой Европейской комиссией.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается улучшение поддержки меню на дисках Blu-ray, формата MP4, устройств Chromecast. Улучшен код для использования HDR на платформе Windows, в том числе обеспечена поддержка стандарта HLG (Hybrid Log-Gamma). Обновлены скрипты для взаимодействия с сервисами Youtube, Dailymotion, Vimeo и Soundcloud.

Дополнительно можно упомянуть решение разработчиков дистрибутива Ubuntu MATE отказаться от использования VLC в пользу мультимедийного проигрывателя Celluloid (бывший GNOME MPV), который будет поставляться по умолчанию в выпуске 19.10. Celluloid представляет собой графическую надстройку над консольным проигрывателем MPV, написанную с использованием GTK. Замена VLC на Celluloid в базовой поставке позволит улучшить интеграцию медиаплеера с рабочим столом и уменьшить размер iso-образа (Celluloid на GTK занимает 27MB, а VLC на Qt требует около 70MB).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  3. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vlc, videolan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный плеер чтобы там не говорили всякие анимешники.
     
     
  • 2.2, корец (?), 11:15, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На слабых машинах mpv всё же предпочтительнее.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:22, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть только такое предложение запускать без иксов vlc video.avi -V aa.
     
  • 2.13, Sluggard (ok), 12:01, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше он не только на анимешках рассыпался квадратами, но и на многих фильмах в mkv, особенно если они в высоком разрешении.
    Сейчас всё вроде нормально. За исключением того, что лично у меня в KDE моргает изображение, при появлении поверх плеера чего-либо (окно, всплывающая подсказка в трее, индикация регулировки звука в системе). Ну и ещё я не знаю, можно ли отключить отображение метаданных видео в заголовке (чтоб там было название воспоизводимого файла).
    Как раньше, так и сейчас, радует то, что у VLC в «Открыть из последнего» есть не только отдельные файлы, но и каталоги.
     
     
  • 3.18, lockywolf (?), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Раньше он не только на анимешках рассыпался квадратами, но и на многих
    > фильмах в mkv, особенно если они в высоком разрешении.
    > Сейчас всё вроде нормально. За исключением того, что лично у меня в
    > KDE моргает изображение, при появлении поверх плеера чего-либо (окно, всплывающая подсказка
    > в трее, индикация регулировки звука в системе). Ну  и ещё
    > я не знаю, можно ли отключить отображение метаданных видео в заголовке
    > (чтоб там было название воспоизводимого файла).
    > Как раньше, так и сейчас, радует то, что у VLC в «Открыть
    > из последнего» есть не только отдельные файлы, но и каталоги.

    Это не влц, а просто ты стал качать порно без цензуры.

     
     
  • 4.21, Sluggard (ok), 12:07, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    «Чем ты упарываешься, что несёшь такой бред?» — не слишком личный вопрос для тебя?
     
  • 3.19, Sluggard (ok), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, к вопросу о метаданных. VLC, через меню Инструменты → Информация о медиафайле, вроде как позволяет редактировать метаданные. Вот только сделано это, судя по всему, для аудио — после редактирования и сохранения метаданных файлов avi/mkv метаданные остаются старыми. Нафига тогда функция активна для видеофайлов — непонятно.
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает.
     
     
  • 4.31, Sluggard (ok), 12:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает.

    А какие у него есть разные бэкэнды, кроме vlc-noX. Может, я как-то неправильно понял тебя.

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:58, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Кедах он сам бекенд - phonon-vlc.
     
     
  • 6.39, Sluggard (ok), 13:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Кедах сейчас дефолтом Phonon GStreamer, по крайней мере в openSUSE, Phonon VLC придётся ставить руками.
     
     
  • 7.50, Аноним (37), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы рекомендуют именно Phonon VLC.
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает в КДЕ. А раньше никогда не замечал.
     
     
  • 4.32, Sluggard (ok), 12:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает
    > в КДЕ. А раньше никогда не замечал.

    Даю установку: РАЗВИДЬ!

     
  • 3.41, Аноним (41), 13:14, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лично у меня в KDE моргает изображение

    Имею опыт использования сабжа специально на очень слабых машинах, и проблем не отмечал. Отсюда вопрос. Ты уверен, что у тебя комп тайно в ботнете не участвует или криптовалюту не майнит?

     
     
  • 4.44, Sluggard (ok), 13:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это сейчас к чему написал и спросил? Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM.
     
     
  • 5.48, Аноним (41), 13:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM.

    Так протестируй и расскажи. Кроме шуток, вопрос интересный.

    > Ты это сейчас к чему написал и спросил

    Привычка во всем до конца разбираться.

     
     
  • 6.52, Sluggard (ok), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протестировать что, и для чего?
    Я уже написал, что проблема присутствует только в VLC, запущенном под KDE. То есть, в запущенном под KDE SMPlayer'е (MPV бэкэндом), видео не моргает. Также, не моргает оно в VLC, если тот запущен из-под Cinnamon.
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 12:07, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот вообще аниме не смотрю, а проблемы с ним постоянно — раз в год примерно открываю потыкать, и закрываю до следующего раза

    https://derpicdn.net/img/2016/11/24/1302620/medium.png

     

  • 1.3, lockywolf (?), 11:16, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Андроиде как был куском говна, так и остался.

    Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:23, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.

    Да нет версии для ведра 10 лет.

     
     
  • 3.8, lockywolf (?), 11:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
    > Да нет версии для ведра 10 лет.

    На десктопе тоже годами висят.

     
  • 3.9, lockywolf (?), 11:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
    > Да нет версии для ведра 10 лет.

    Хоть сам бери и фикси.

     
  • 2.47, Аноним (41), 13:33, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.

    В смысле в Андроиде? Согласен.

     

  • 1.5, Аноним (6), 11:22, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но ведь прокрутка по-прежнему на аппаратном ускорении не работает, в отличии от MX Player. То есть разрабы просто на неё забили, ибо никто ни кому ничего не должен. А разрабам MX Player не пофиг, ибо версия без рекламы платная, а бесплатную версию в инет пускать нельзя.
     
  • 1.7, ыы (?), 11:39, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а еще он файлики в каталоге не подхватывает на ведроиде...
     
     
  • 2.12, Аноним (26), 12:00, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Капец вы школьники новость про десктопный влс нет они какую мурню про свои мобилки несут. Лучше б сидел в своём снапчате и не выходили.
     
     
  • 3.14, lockywolf (?), 12:02, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Капец вы школьники новость про десктопный влс нет они какую мурню про
    > свои мобилки несут. Лучше б сидел в своём снапчате и не
    > выходили.

    Если у них сильно разная кодовая база для разных платформ, то значит дерьмовый дизайн архитектуры.

     
     
  • 4.17, Аноним (26), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это значит когда напишут про релиз про андройд версии напишешь это там. Ты с такой соображалкой ЕГЭ то точно не сдашь.
     

  • 1.10, Егоркий (?), 11:57, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую как vlc так и mpv на всех своих железках. Где то одно лучше - где то другое.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:59, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ярчшайший пример антиюниксвейного софта — много чего умеет и во многом делает это плохо.
     
     
  • 2.15, Аноним (26), 12:02, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А самый ярчайший пример юниксового софта на секундочку macOS у них и сертификат но это есть https://www.opengroup.org/openbrand/register/
     
     
  • 3.23, Sluggard (ok), 12:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он говорил не о «UNIX-системах», которые тут вообще ни при чём, а о «философии UNIX» в контексте разработки ПО.
     
     
  • 4.25, lockywolf (?), 12:26, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Он говорил не «UNIX-системах», которые тут вообще ни при чём, а о
    > «философии UNIX» в контексте разработки ПО.

    Давайте, наконец, озвучим то, что все и так давно понимают.

    Юникс-философия -- замечательна для программистов, потому что позволяет интегрировать идеосинкразии отдельных разработчиков и повышает взаимозаменяемость компонентов, но при этом совершенно чужеродна и отвратительна пользователю, которому совершенно не кажется естественным использовать 10 программ (каждую из которых учить -- как новый язык осваивать) там, где можно обойтись одной.

    Гну-философия в этом несколько более рациональна, в том смысле, что у нас на нижнем уровне будет юникс-философия, но сверху мы её обвяжем высокоуровневым языком, вроде лиспа или баша (или питона, пофиг). Но даже гну-философия не прижилась в мире, где человек хочет не задачи решать, а к более сильному и авторитетному господину примкнуть.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:53, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользователь и мне нравится юникс-философия. Но не принципиально. Иногда и комбайны использую
     
  • 3.49, Аноним (37), 13:39, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >самый ярчайший пример юниксового софта на секундочку macOS у них и сертификат но это есть

    Так Microsoft тоже могла бы себе позволить такой серификат, если бы захотела ;)

     

  • 1.16, Аноняшка (?), 12:03, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что думаете о Gnome-Mplayer?
     
     
  • 2.20, Аноним (26), 12:06, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только срача mpv vs mplayer тут не хватало. Сразу скажу за всех mplayer тут считается отстоем.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:40, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно мёртвое.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:38, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из проблем простых плееров - нет выбора звуковой карты.
     
     
  • 2.35, lockywolf (?), 12:46, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна из проблем простых плееров - нет выбора звуковой карты.

    Вроде бы, можно выбрать Jack, а потом перенаправить.

     

  • 1.28, Аноним (28), 12:39, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >уменьшить размер iso-образа (Celluloid на GTK занимает 27MB, а VLC на Qt требует около 70MB).<

    Серьезная экономия.. Диалапщики оценят.. ;)

     
     
  • 2.33, Аноним (26), 12:44, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле тут дело в том что у них аллергия на Qt.
     

  • 1.30, adolfus (ok), 12:41, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Целлулоид? нет, сразу эбонит.
     
     
  • 2.51, Аноним (37), 13:47, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медиаплейер - Celluloid
    Текстовый редактор - Pergament
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:45, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аудиопердёж починили ? А то включаеш некоторые видосы и звук пердит. То же видео запускаю через ffplay идеальный чистый звук.
     
  • 1.38, ua9oas (ok), 13:02, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И а когда и в убунты эти обновления придут? (У меня в "18.04.2" он уже давно как вообще еще в версии "3.04" там "застыл" (и на других компах винда у меня еще есть- а там вещь сия уже сразу обновляется, как только ее обновления релизятся)).

    И а выявленные в нем те в этот раз уязвимости- а зависят ли риски их проявлений от того, из под какой ОС вещь сию используют? (И могут ли какие-либо антивирусы те уязвимости заделывать? (Там, где сей плеер или еще не обновили и в те времена, когда патч этот еще не был)).

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:16, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 19.04 3.0.6
     

  • 1.40, Vladjmir (ok), 13:08, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что это так важно, какой там плеер будет использоваться в Убунте? Или это такой изощрённый способ убунты в очердной раз пропиариться?
     
  • 1.43, Аноним (41), 13:18, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Замена VLC на Celluloid в базовой поставке позволит улучшить

    Для простых пользователей главное в vlc - не мифические улучшения, а наличие кодеков.

     
  • 1.45, ничто есть всё (?), 13:21, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > надстройку над консольным проигрывателем MPV

    мм, он не консольный, а просто хорошо заточен на настройку при запуске из консоли

     
     
  • 2.46, ничто есть всё (?), 13:28, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    р.s
    https://mpv.io/manual/stable/#pseudo-gui-mode
     
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