Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid

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|1.1, Аноним (1), 11:13, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный нормальный плеер чтобы там не говорили всякие анимешники.
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|3.4, Аноним (1), 11:22, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня есть только такое предложение запускать без иксов vlc video.avi -V aa.
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|2.13, Sluggard (ok), 12:01, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше он не только на анимешках рассыпался квадратами, но и на многих фильмах в mkv, особенно если они в высоком разрешении.
Сейчас всё вроде нормально. За исключением того, что лично у меня в KDE моргает изображение, при появлении поверх плеера чего-либо (окно, всплывающая подсказка в трее, индикация регулировки звука в системе). Ну и ещё я не знаю, можно ли отключить отображение метаданных видео в заголовке (чтоб там было название воспоизводимого файла).
Как раньше, так и сейчас, радует то, что у VLC в «Открыть из последнего» есть не только отдельные файлы, но и каталоги.
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|3.18, lockywolf (?), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Раньше он не только на анимешках рассыпался квадратами, но и на многих
> фильмах в mkv, особенно если они в высоком разрешении.
> Сейчас всё вроде нормально. За исключением того, что лично у меня в
> KDE моргает изображение, при появлении поверх плеера чего-либо (окно, всплывающая подсказка
> в трее, индикация регулировки звука в системе). Ну и ещё
> я не знаю, можно ли отключить отображение метаданных видео в заголовке
> (чтоб там было название воспоизводимого файла).
> Как раньше, так и сейчас, радует то, что у VLC в «Открыть
> из последнего» есть не только отдельные файлы, но и каталоги.
Это не влц, а просто ты стал качать порно без цензуры.
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|4.21, Sluggard (ok), 12:07, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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«Чем ты упарываешься, что несёшь такой бред?» — не слишком личный вопрос для тебя?
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|3.19, Sluggard (ok), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, к вопросу о метаданных. VLC, через меню Инструменты → Информация о медиафайле, вроде как позволяет редактировать метаданные. Вот только сделано это, судя по всему, для аудио — после редактирования и сохранения метаданных файлов avi/mkv метаданные остаются старыми. Нафига тогда функция активна для видеофайлов — непонятно.
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|3.24, Аноним (24), 12:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает.
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|4.31, Sluggard (ok), 12:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> VLC в кедах бывает мигает. Попробуй потыкать разные бекенды VLC, часто помогает.
А какие у него есть разные бэкэнды, кроме vlc-noX. Может, я как-то неправильно понял тебя.
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|6.39, Sluggard (ok), 13:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Кедах сейчас дефолтом Phonon GStreamer, по крайней мере в openSUSE, Phonon VLC придётся ставить руками.
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|3.26, Аноним (26), 12:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает в КДЕ. А раньше никогда не замечал.
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|4.32, Sluggard (ok), 12:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем ты это написал? Теперь я тоже вижу что влс действительно мигает
> в КДЕ. А раньше никогда не замечал.
Даю установку: РАЗВИДЬ!
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|3.41, Аноним (41), 13:14, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лично у меня в KDE моргает изображение
Имею опыт использования сабжа специально на очень слабых машинах, и проблем не отмечал. Отсюда вопрос. Ты уверен, что у тебя комп тайно в ботнете не участвует или криптовалюту не майнит?
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|4.44, Sluggard (ok), 13:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты это сейчас к чему написал и спросил? Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM.
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|5.48, Аноним (41), 13:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я, кажется, ничего не говорил про нагруженные CPU/GPU или нехватку RAM.
Так протестируй и расскажи. Кроме шуток, вопрос интересный.
> Ты это сейчас к чему написал и спросил
Привычка во всем до конца разбираться.
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|6.52, Sluggard (ok), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протестировать что, и для чего?
Я уже написал, что проблема присутствует только в VLC, запущенном под KDE. То есть, в запущенном под KDE SMPlayer'е (MPV бэкэндом), видео не моргает. Также, не моргает оно в VLC, если тот запущен из-под Cinnamon.
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|1.3, lockywolf (?), 11:16, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На Андроиде как был куском говна, так и остался.
Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
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|2.6, Аноним (6), 11:23, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
Да нет версии для ведра 10 лет.
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|3.8, lockywolf (?), 11:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
> Да нет версии для ведра 10 лет.
На десктопе тоже годами висят.
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|3.9, lockywolf (?), 11:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
> Да нет версии для ведра 10 лет.
Хоть сам бери и фикси.
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|2.47, Аноним (41), 13:33, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Баги в нём десятилетиями живут, всем пофиг.
В смысле в Андроиде? Согласен.
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|1.5, Аноним (6), 11:22, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Но ведь прокрутка по-прежнему на аппаратном ускорении не работает, в отличии от MX Player. То есть разрабы просто на неё забили, ибо никто ни кому ничего не должен. А разрабам MX Player не пофиг, ибо версия без рекламы платная, а бесплатную версию в инет пускать нельзя.
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|1.7, ыы (?), 11:39, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а еще он файлики в каталоге не подхватывает на ведроиде...
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|2.12, Аноним (26), 12:00, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Капец вы школьники новость про десктопный влс нет они какую мурню про свои мобилки несут. Лучше б сидел в своём снапчате и не выходили.
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|3.14, lockywolf (?), 12:02, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Капец вы школьники новость про десктопный влс нет они какую мурню про
> свои мобилки несут. Лучше б сидел в своём снапчате и не
> выходили.
Если у них сильно разная кодовая база для разных платформ, то значит дерьмовый дизайн архитектуры.
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|4.17, Аноним (26), 12:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это значит когда напишут про релиз про андройд версии напишешь это там. Ты с такой соображалкой ЕГЭ то точно не сдашь.
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|1.10, Егоркий (?), 11:57, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Использую как vlc так и mpv на всех своих железках. Где то одно лучше - где то другое.
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|1.11, Аноним (11), 11:59, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ярчшайший пример антиюниксвейного софта — много чего умеет и во многом делает это плохо.
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|3.23, Sluggard (ok), 12:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он говорил не о «UNIX-системах», которые тут вообще ни при чём, а о «философии UNIX» в контексте разработки ПО.
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|4.25, lockywolf (?), 12:26, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он говорил не «UNIX-системах», которые тут вообще ни при чём, а о
> «философии UNIX» в контексте разработки ПО.
Давайте, наконец, озвучим то, что все и так давно понимают.
Юникс-философия -- замечательна для программистов, потому что позволяет интегрировать идеосинкразии отдельных разработчиков и повышает взаимозаменяемость компонентов, но при этом совершенно чужеродна и отвратительна пользователю, которому совершенно не кажется естественным использовать 10 программ (каждую из которых учить -- как новый язык осваивать) там, где можно обойтись одной.
Гну-философия в этом несколько более рациональна, в том смысле, что у нас на нижнем уровне будет юникс-философия, но сверху мы её обвяжем высокоуровневым языком, вроде лиспа или баша (или питона, пофиг). Но даже гну-философия не прижилась в мире, где человек хочет не задачи решать, а к более сильному и авторитетному господину примкнуть.
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|5.36, Аноним (36), 12:53, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользователь и мне нравится юникс-философия. Но не принципиально. Иногда и комбайны использую
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|3.49, Аноним (37), 13:39, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>самый ярчайший пример юниксового софта на секундочку macOS у них и сертификат но это есть
Так Microsoft тоже могла бы себе позволить такой серификат, если бы захотела ;)
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|2.20, Аноним (26), 12:06, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только срача mpv vs mplayer тут не хватало. Сразу скажу за всех mplayer тут считается отстоем.
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|2.35, lockywolf (?), 12:46, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одна из проблем простых плееров - нет выбора звуковой карты.
Вроде бы, можно выбрать Jack, а потом перенаправить.
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|1.28, Аноним (28), 12:39, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>уменьшить размер iso-образа (Celluloid на GTK занимает 27MB, а VLC на Qt требует около 70MB).<
Серьезная экономия.. Диалапщики оценят.. ;)
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|1.34, Аноним (34), 12:45, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Аудиопердёж починили ? А то включаеш некоторые видосы и звук пердит. То же видео запускаю через ffplay идеальный чистый звук.
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|1.38, ua9oas (ok), 13:02, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И а когда и в убунты эти обновления придут? (У меня в "18.04.2" он уже давно как вообще еще в версии "3.04" там "застыл" (и на других компах винда у меня еще есть- а там вещь сия уже сразу обновляется, как только ее обновления релизятся)).
И а выявленные в нем те в этот раз уязвимости- а зависят ли риски их проявлений от того, из под какой ОС вещь сию используют? (И могут ли какие-либо антивирусы те уязвимости заделывать? (Там, где сей плеер или еще не обновили и в те времена, когда патч этот еще не был)).
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|1.40, Vladjmir (ok), 13:08, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что это так важно, какой там плеер будет использоваться в Убунте? Или это такой изощрённый способ убунты в очердной раз пропиариться?
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|1.43, Аноним (41), 13:18, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Замена VLC на Celluloid в базовой поставке позволит улучшить
Для простых пользователей главное в vlc - не мифические улучшения, а наличие кодеков.
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|1.45, ничто есть всё (?), 13:21, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> надстройку над консольным проигрывателем MPV
мм, он не консольный, а просто хорошо заточен на настройку при запуске из консоли
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