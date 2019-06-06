>Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows

>привыкших к Windows Ребят, мне больше некуда обратиться. Вот уже 19 лет мы с ней вместе. В молодости, когда мы с ней только познакомились, она была millineum с темой wild. Эти божественные звуки при запуске, как она ласково рычала, а я улетал от этого. Эти обновления directx 8.

Пожив немного с ней, она начала раскрываться, и я вместе с ней. Луна, с нежно синей темой и приятным зеленным пуском. Эта безмятежность, лёгкость. Вот оно, счастье, думал я.

Так мы прожили больше 8 лет. И тут она вистанулась. Нам даже пришлось с ней разойтись на несколько лет. Она мне изменила, да чёрт побери, а я продолжал хранить светлый образ и установленную копию на жеском диске.

И вот, спустя какое-то время, мы решили попробовать снова. Теперь, она уже стала взрослой девушкой, как мне казалось, всё-таки 7SP1x64. Я забыл старые обиды, выкинул их вместе с 2 планками 2GB оперативной памяти.

О боже, как же нам было хорошо. Снова. Она и я просто летали от того, что вместе. И вновь, наше счастье быстро прошло. Нет, в этот раз не было долгого и болезненного расставания. Сначала она стала 8кой, а потом 10кой. Она с кем-то другим, говорят даже с другими. А у меня осталось только пустота в душе и iso образ на диске.

Я увядаю, я устал, мне плохо. Вот, читая опеннет, подумал встретиться с Зориной. Ни на что не надеюсь, впрочем.

