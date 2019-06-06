Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows

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|2.13, Annoynymous (ok), 12:37, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикинь, пользователи готовы платить 39€ за нескучные обои и светлые темы оформления, а тайловые WM и эмуляторы терминалов с поддержкой цветовых тем им почему-то нафиг не нужны!
Надо срочно как-то исправлять ситуацию.
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|4.35, Annoynymous (ok), 13:58, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет.
Тогда зачем ты это написал?
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|5.53, Аноним (53), 15:24, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет.
> факт
И где там "факт"?
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|3.39, Аноним84701 (ok), 14:14, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а тайловые WM и эмуляторы терминалов с поддержкой цветовых тем им почему-то нафиг не нужны!
> Надо срочно как-то исправлять ситуацию.
Еще простым пользователям не нужны 3 монитора и гранулярное управление кучей железок, простым пользователям автомобиля нафиг не нужны грузовики или вертолеты, а простым пользователям квартиры не нужен профессиональный инструмент за много денег (перфоратор/шуруповерт/дрель).
Нужно срочно как-то исправлять ситуацию!
Или не нужно? 😕
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|4.41, Annoynymous (ok), 14:21, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, нужно или не нужно, но на опеннете меня окружают любители есть суп профессиональным шуруповёртом. И любители поубеждать, что так и надо, потому что у шуруповёрта 16 скоростей и современная батарея, а у моей ложки кроме нескучного рисунка на ручке ничего нет. У самих-то ручка чёрная.
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|4.50, Michael Shigorin (ok), 15:21, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Еще простым пользователям не нужны 3 монитора
(набирая во второй монитор из четырёх) Ага, зачем нам три? :)
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|2.21, анним (?), 13:07, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо же с чего-то начинать. Можно подумать eOS никогда не была такой.
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|2.22, анним (?), 13:09, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя, как видите - панель уже есть (иначе как изобразить не-гномовские десктоп с панелью), так-что уже зачёт. Остальное успеет созреть.
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|2.77, Аноним (66), 17:02, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробую ответить. Потому что Zorin - это просто лучшая Ubuntu?
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|1.2, пох. (?), 12:05, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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что-то больше похоже на "для пользователя, получившего моральную травму при виде ипхона, но не сумевшего наскрести 120 тыщ на него"
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|3.27, пох. (?), 13:26, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется, или Дениска^W Андрюшка (или как там его) спёр нескучные обойки
> в Макоси?
тут больше на пихонопад похоже - причем виденный в метро через плечо.
Видимо, не досталось ребенку детства :-(
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|1.3, InuYasha (?), 12:08, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Никогда такого не было - и вот опять!"
(имхо, сейчас эта фраза как никогда актуальна)
вспоминаем Lindows|Linspire :D
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|2.17, PnDx (ok), 12:54, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тогда уж "зАман". Для симметрии орфографических ошибок.
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|2.20, Аноним (20), 13:05, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На скринах увидел Artyom Zorin, похоже Зо́рин -- фамилия основателя.
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|3.45, Аноним (45), 14:55, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то есть это без всяческих преувеличений ось от васяна^W^W от артёмки.
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|1.7, Аноним (7), 12:26, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мало того, что дефолтная тема вин10 выглядит убого, так они это ещё на мерзотный гнум3 натянули!
И что значит вот это загадочное: "в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows"?
Это типа триальные версии проприетарщины, которая наклепала костыльных нативных версий на линух, типа nero и прочие ненужно типа кашперского?
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|2.10, Аноним (-), 12:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты имеешь что то против Касперского на *nix? *виндохомячки смотрят на тебя как то с опасением
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|2.34, Аноним (34), 13:57, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совершенно на тему шинды не похоже, шинда даже лучше выглядит на фоне этого. Скорее какой-то недо-ге... макОС.
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|3.67, Аноним (66), 16:15, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот уж с macOS точно ничего общего. А вообще делать систему похожей на что-то контрпродуктивно.
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|1.15, InuYasha (?), 12:51, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой-то чересчур яблочный "виндовс" - всё такое кругленькое и педерастичное.
А, ну GNOME же )
Интересно, они и "ОТМЕНА ОК" смогли победить чтобы windows-подобные диалоги сделать? )
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|2.18, Аноним (57), 13:02, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну это, конечно, достижение. Собственно, ради этого и стоит делать дистрибутивы, зачем же еще?
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|2.72, Аноним (66), 16:39, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думаю, что есть какой-либо дистрибутив Linux, на который можно плавно перейти пользователю Windows. Единственный более-менее удобный путь перехода - сначала замена специфических приложений Windows кроссплатформенными (Libre Office - благо в нем лента реализована лучше, чем в MSO, Double Commander, Gimp, Firefox, Chrome, XnView MP, VLC, 1С 8.3 и т.д.), чтобы пользователю стало всё-равно, на чем работать.
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|3.80, Аноним (56), 17:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нету никакого абстрактного пользователя. Тем кому надо перешли на Убунтут (фирмы, банки) работают и не шуршат, а гстальным пофиг.
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|2.73, Аноним (66), 16:40, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У нас говорят, не нравится - сделай сам. И назови, как пожелаешь.
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|1.28, Аноним (28), 13:26, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
>привыкших к Windows
Ребят, мне больше некуда обратиться. Вот уже 19 лет мы с ней вместе. В молодости, когда мы с ней только познакомились, она была millineum с темой wild. Эти божественные звуки при запуске, как она ласково рычала, а я улетал от этого. Эти обновления directx 8.
Пожив немного с ней, она начала раскрываться, и я вместе с ней. Луна, с нежно синей темой и приятным зеленным пуском. Эта безмятежность, лёгкость. Вот оно, счастье, думал я.
Так мы прожили больше 8 лет. И тут она вистанулась. Нам даже пришлось с ней разойтись на несколько лет. Она мне изменила, да чёрт побери, а я продолжал хранить светлый образ и установленную копию на жеском диске.
И вот, спустя какое-то время, мы решили попробовать снова. Теперь, она уже стала взрослой девушкой, как мне казалось, всё-таки 7SP1x64. Я забыл старые обиды, выкинул их вместе с 2 планками 2GB оперативной памяти.
О боже, как же нам было хорошо. Снова. Она и я просто летали от того, что вместе. И вновь, наше счастье быстро прошло. Нет, в этот раз не было долгого и болезненного расставания. Сначала она стала 8кой, а потом 10кой. Она с кем-то другим, говорят даже с другими. А у меня осталось только пустота в душе и iso образ на диске.
Я увядаю, я устал, мне плохо. Вот, читая опеннет, подумал встретиться с Зориной. Ни на что не надеюсь, впрочем.
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|2.61, Аноним (61), 15:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любовь за деньги не бывает.
Любовь должна быть честной и открытой!
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|3.81, Аноним (53), 17:32, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любовь за деньги не бывает.
Только за квартиру, машину и шубу?
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|2.71, Аноним (66), 16:33, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обрати внимание, в Zorin радикально урезан принтерный диалог. Используй для настройки локальной и сетевой печати localhost:631. Со всем остальным проблем нет.
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|2.70, Аноним (66), 16:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Linux и macOS антивирус не нужен. В Windows 8.1 и 10 лучший и единственный антивирус уже встроен в систему (для 7 и 8 версий уже неактуально - первой жить осталось полгода, второй - 3 недели).
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|1.30, Sluggard (ok), 13:31, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows.
> Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30
Ну вот, а кто-то ещё что-то про KDE говорит, на тему виндолюбства. :)
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|2.37, Аноним (34), 14:03, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А может наобарот? Шинда начиная с вислы один в один копирует интерфейс KDE 3, который вышел, на минуточку, в 2002 году.
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|2.44, Аноним (45), 14:49, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кеды по умолчанию воруют концепции из венды и всячески под нее мимикрируют. Скачиваешь официальные сборочки кед - и сразу оказываешься в венде.
А вендостайл-гном надо целенаправленно искать. И все равно не найдешь (не увидел сходства сабжа с вендой).
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|3.58, Аноним (56), 15:43, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А гном не копирует, он просто заставляет использовать тачскрие дизайн на десктопе.
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|4.65, Аноним (45), 16:05, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заставляет? Это по-моему статья. Уголовный кодекс. Обратись в правоохранительные органы, скажи, что тебя заставляют делать что-то против твоей воли.
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|1.40, Анонизм (?), 14:18, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И я,и я, можно оставлю умный коментарий под видом,что я продвинутый линуксоид? Неееее,это ваша зорин никуда не годится. То ли дело было раньше а вот сейчас не очень.
По моему тут что не выложи на обсуждение все засрут злобные и агресивные хомяки
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|2.62, Аноним (57), 15:49, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто скажи, что у тебя нвидиа, и они сами сбегутся на твой коммент.
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|1.43, Аноним (43), 14:37, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то Линукс повернулся к пользователю местом отличительным от задницы.
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|2.69, Аноним (66), 16:26, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что Вы имеете в виду? Имея возможность протестировать десятки дистрибутивов, остановился на Runtu. Считаю его самым дружелюбным? надежным и легким дистрибутивом. Использую Linux с 2010 года наравне с Windows и macOS для кроссплатформенной разработки приложений с интенсивными вычислениями (теория вероятности, линейная алгебра, перестановочные алгоритмы), поэтому знаю, о чем говорю.
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|1.51, Аноним (51), 15:21, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы они рендер шрифтов сдедлали как в виндовс, а то от freetype глаза болят.
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|1.60, Аноним (56), 15:47, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даешь сборок хороших и разных. В любом случае в итоге выиграет конечный пользователь.
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|2.64, Anonymoustus (ok), 16:01, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даешь сборок хороших и разных. В любом случае в итоге выиграет конечный
> пользователь.
Более всего поразительны такие комментарии в отношении ненужных вещей. Скажи-ка, анон, что именно выиграет конечный пользователь от васян-сборок линукса?
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|3.78, Аноним (45), 17:06, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от васян-сборок может ничего и не выигрывает. Но вот от артёмка-сборок...
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|3.82, Аноним (82), 17:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Комбинация различных СРС Сред рабочего стола, дистрибутива-специфичного софта, различных настроек в попытке занять узкую нишу это называется конкуренция.
Иначе сидели бы сейчас на CentOS или нет, даже на UNIX или скорее всего на деревьях в джунглях сидели бы.
Умиляют идиёты которые пишут про васянов пользуются васяно-ядром, хотя вся сутьь СПО в этом. Токсичные-глупые люди в комьюнити. По айпи банить надо.
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|1.68, Аноним (66), 16:22, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Судя по интенсивности постов, коллеги закончили обмен критическими мнениями. Поэтому есть возможность высказаться спокойно относительно сабжа. Тестировал данную ОС в своей фирме на 15 компьютерах в течение года, поэтому могу утверждать, что это лучшее применение GNOME на Ubuntu по удобству и надежности. Дизайн, конечно, дело вкуса, поэтому выражу свое мнение. Есть три современных сборки Linux-а, имеющие интересный дизайн "из коробки". Это Deepin, Elementary и Zorin.
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|1.75, Аноним (75), 16:44, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название не очень, нужно было Thorin Oakenshield OS запилить. С гвинтом и эльфийками.
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