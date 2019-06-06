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Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows

06.06.2019 11:54

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 15, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04.2. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows, а в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (поддерживается работа в Live-режиме).

Основные изменения:

  • Добавлен компонент Zorin Connect на основе GSConnect и KDE Connect и связанное с ним мобильное приложение для сопряжения рабочего стола с мобильным телефоном. Приложение позволяет на рабочем столе отображать уведомления смартфона, просматривать фотографии с телефона, отвечать на SMS и просматривать сообщения, использовать телефон для удалённого управления компьютером и управлять воспроизведением мультимедийных файлов;
  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30 и реализованы оптимизации производительности для увеличения отзывчивости интерфейса. Задействована обновлённая тема оформления, подготовленная в шести вариантах цветов и поддерживающая тёмный и светлый режимы.
  • Реализована возможность автоматического включения тёмной темы в ночное время и предложена опция для адаптивного подбора обоев рабочего стола в зависимости от яркости и цветов окружения;
  • Добавлен режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток. Например, при работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • Добавлена специальная раскладка рабочего стола с увеличенными отступами, более удобная для сенсорных экранов и управления жестами.
  • Изменено оформление панели запуска приложений;
  • Переработан интерфейс для настройки системы, переведённый на применение боковой навигационной панели;
  • Встроена поддержка установки самодостаточный пакетов в формате Flatpak и репозитория FlatHub;
  • В панели добавлена кнопка для включения режима "не беспокоить", отключающая временно вывод уведомлений;
  • В основной состав включено приложение для ведения заметок (To Do), поддерживающее синхронизацию с Google Tasks и Todoist;
  • В состав включён почтовый клиент Evolution с поддержкой взаимодействия с Microsoft Exchange;
  • Добавлена поддержка цветных Emoji. Системный шрифт изменён на Inter;
  • В качестве браузера по умолчанию задействован Firefox;
  • Добавлен экспериментальный сеанс на базе Wayland;
  • Реализовано определение Captive portal при подключении к беспроводной сети;
  • В состав Live-образов включены проприетарные драйверы NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://zoringroup.com/blog/20...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 18.3
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1
  6. OpenNews: Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zorin
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  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная убунта с нескучными обоями. Они все что, на свет лезут?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:08, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    А что ты так переживаешь? Или они из тебя лезут?
     
  • 2.13, Annoynymous (ok), 12:37, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь, пользователи готовы платить 39€ за нескучные обои и светлые темы оформления, а тайловые WM и эмуляторы терминалов с поддержкой цветовых тем им почему-то нафиг не нужны!

    Надо срочно как-то исправлять ситуацию.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия Core бесплатная
     
     
  • 4.35, Annoynymous (ok), 13:58, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет.

    Тогда зачем ты это написал?

     
     
  • 5.53, Аноним (53), 15:24, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет.
    > факт

    И где там "факт"?


     
  • 5.66, Аноним (66), 16:13, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда зачем ты это написал?

    Чтобы разоблачить ложь.

     
  • 3.39, Аноним84701 (ok), 14:14, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а тайловые WM и эмуляторы терминалов с поддержкой цветовых тем им почему-то нафиг не нужны!
    > Надо срочно как-то исправлять ситуацию.

    Еще простым пользователям не нужны 3 монитора и гранулярное управление кучей железок, простым пользователям  автомобиля нафиг не нужны грузовики или вертолеты, а простым пользователям квартиры не нужен профессиональный инструмент за много денег (перфоратор/шуруповерт/дрель).

    Нужно срочно как-то исправлять ситуацию!

    Или не нужно? 😕

     
     
  • 4.41, Annoynymous (ok), 14:21, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, нужно или не нужно, но на опеннете меня окружают любители есть суп профессиональным шуруповёртом. И любители поубеждать, что так и надо, потому что у шуруповёрта 16 скоростей и современная батарея, а у моей ложки кроме нескучного рисунка на ручке ничего нет. У самих-то ручка чёрная.
     
  • 4.50, Michael Shigorin (ok), 15:21, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Еще простым пользователям не нужны 3 монитора

    (набирая во второй монитор из четырёх) Ага, зачем нам три? :)

     
  • 3.49, Аноним (49), 15:10, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пользователи готовы платить 39€

    источник не указан 2ч 33м

     
  • 2.21, анним (?), 13:07, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо же с чего-то начинать. Можно подумать eOS никогда не была такой.
     
  • 2.22, анним (?), 13:09, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, как видите - панель уже есть (иначе как изобразить не-гномовские десктоп с панелью), так-что уже зачёт. Остальное успеет созреть.
     
  • 2.77, Аноним (66), 17:02, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробую ответить. Потому что Zorin - это просто лучшая Ubuntu?
     

  • 1.2, пох. (?), 12:05, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что-то больше похоже на "для пользователя, получившего моральную травму при виде ипхона, но не сумевшего наскрести 120 тыщ на него"

     
     
  • 2.25, Anonymoustus (ok), 13:24, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, или Дениска^W Андрюшка (или как там его) спёр нескучные обойки в Макоси?
     
     
  • 3.27, пох. (?), 13:26, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется, или Дениска^W Андрюшка (или как там его) спёр нескучные обойки
    > в Макоси?

    тут больше на пихонопад похоже - причем виденный в метро через плечо.
    Видимо, не досталось ребенку детства :-(


     

  • 1.3, InuYasha (?), 12:08, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Никогда такого не было - и вот опять!"
    (имхо, сейчас эта фраза как никогда актуальна)
    вспоминаем Lindows|Linspire :D
     
  • 1.5, aaa (??), 12:25, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зорин есть, ждем зоман и V-газы
     
     
  • 2.17, PnDx (ok), 12:54, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда уж "зАман". Для симметрии орфографических ошибок.
     
     
  • 3.76, ANoNym (?), 16:52, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы всё перепутали. ЗОман и ЗАрин.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:05, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На скринах увидел Artyom Zorin, похоже Зо́рин -- фамилия основателя.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:55, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть это без всяческих преувеличений ось от васяна^W^W от артёмки.
     
     
  • 4.55, Пишу с кровати (?), 15:35, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поросёнок который смог в Ирландию кажется.
     
  • 2.32, Timoteo Cirkla (ok), 13:40, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отравляющее вещество называется зарин и с ударением на букву и.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 15:42, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юмор не твоя сильная черта, да?
     
  • 2.52, Tita_M (ok), 15:22, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зорин

    Как раз специально для виндузятников.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:26, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мало того, что дефолтная тема вин10 выглядит убого, так они это ещё на мерзотный гнум3 натянули!

    И что значит вот это загадочное: "в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows"?
    Это типа триальные версии проприетарщины, которая наклепала костыльных нативных версий на линух, типа nero и прочие ненужно типа кашперского?

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты имеешь что то против Касперского на *nix? *виндохомячки смотрят на тебя как то с опасением
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:57, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно на тему шинды не похоже, шинда даже лучше выглядит на фоне этого. Скорее какой-то недо-ге... макОС.
     
     
  • 3.67, Аноним (66), 16:15, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уж с macOS точно ничего общего. А вообще делать систему похожей на что-то контрпродуктивно.
     
  • 2.56, Аноним (56), 15:37, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня мама смотрит его. :-(
    Жду сочувствий
     

  • 1.8, Аноним (-), 12:28, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да расскажите уже этим мышкам про Wine, задолбали жрать кактус...
     
     
  • 2.19, анним (?), 13:03, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А там есть wine-desktop?
     

  • 1.9, RusCheat (?), 12:28, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну всё, теперь точно виндекапец
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:33, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Гном гномом, виндой даже не пахнет.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:37, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явный закос под хромоось
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:38, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующая версия видимо будет Зоман
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:33, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Zorin OS Zver CD Edition
     

  • 1.15, InuYasha (?), 12:51, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой-то чересчур яблочный "виндовс" - всё такое кругленькое и педерастичное.
    А, ну GNOME же )
    Интересно, они и "ОТМЕНА ОК" смогли победить чтобы windows-подобные диалоги сделать? )
     
     
  • 2.47, gachimuchi (?), 15:05, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Применить - ОК будешь у себя в кедах жмакать
     

  • 1.16, iPony129412 (?), 12:51, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка цветных Emoji

    Этого раньше не было 😮

     
     
  • 2.18, Аноним (57), 13:02, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну это, конечно, достижение. Собственно, ради этого и стоит делать дистрибутивы, зачем же еще?
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:20, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Во, годная сборка.
    Мимо, пользователь Windows.
     
     
  • 2.72, Аноним (66), 16:39, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что есть какой-либо дистрибутив Linux, на который можно плавно перейти пользователю Windows. Единственный более-менее удобный путь перехода - сначала замена специфических приложений Windows кроссплатформенными (Libre Office - благо в нем лента реализована лучше, чем в MSO, Double Commander, Gimp, Firefox, Chrome, XnView MP, VLC, 1С 8.3 и т.д.), чтобы пользователю стало всё-равно, на чем работать.
     
     
  • 3.80, Аноним (56), 17:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету никакого абстрактного пользователя. Тем кому надо перешли на Убунтут (фирмы, банки) работают и не шуршат, а гстальным пофиг.
     

  • 1.24, Anonymoustus (ok), 13:21, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дело Дениски цветёт и [дурно] пахнет.
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:24, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zorin OS?
    А чего не Tobun OS?
     
     
  • 2.73, Аноним (66), 16:40, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У нас говорят, не нравится - сделай сам. И назови, как пожелаешь.
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:26, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
    >привыкших к Windows

    Ребят, мне больше некуда обратиться. Вот уже 19 лет мы с ней вместе. В молодости, когда мы с ней только познакомились, она была millineum с темой wild. Эти божественные звуки при запуске, как она ласково рычала, а я улетал от этого. Эти обновления directx 8.
    Пожив немного с ней, она начала раскрываться, и я вместе с ней. Луна, с нежно синей темой и приятным зеленным пуском. Эта безмятежность, лёгкость. Вот оно, счастье, думал я.
    Так мы прожили больше 8 лет. И тут она вистанулась. Нам даже пришлось с ней разойтись на несколько лет. Она мне изменила, да чёрт побери, а я продолжал хранить светлый образ и установленную копию на жеском диске.
    И вот, спустя какое-то время, мы решили попробовать снова. Теперь, она уже стала взрослой девушкой, как мне казалось, всё-таки 7SP1x64. Я забыл старые обиды, выкинул их вместе с 2 планками 2GB оперативной памяти.
    О боже, как же нам было хорошо. Снова. Она и я просто летали от того, что вместе. И вновь, наше счастье быстро прошло. Нет, в этот раз не было долгого и болезненного расставания. Сначала она стала 8кой, а потом 10кой. Она с кем-то другим, говорят даже с другими. А у меня осталось только пустота в душе и iso образ на диске.
    Я увядаю, я устал, мне плохо. Вот, читая опеннет, подумал встретиться с Зориной. Ни на что не надеюсь, впрочем.

     
     
  • 2.38, Попугай Кеша (?), 14:04, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Забористо. Попробуйте Петровича. Петрович - nix-дистрибутив. Суровый, мужской.
     
     
  • 3.59, Аноним (57), 15:47, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Петрович, хорош себя рекламировать! Давай уже ключ на 20!
     
  • 2.54, InuYasha (?), 15:34, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это должен прочесть Баллмер!
     
  • 2.61, Аноним (61), 15:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любовь за деньги не бывает.
    Любовь должна быть честной и открытой!
     
     
  • 3.81, Аноним (53), 17:32, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любовь за деньги не бывает.

    Только за квартиру, машину и шубу?

     
  • 2.71, Аноним (66), 16:33, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обрати внимание, в Zorin радикально урезан принтерный диалог. Используй для настройки локальной и сетевой печати localhost:631. Со всем остальным проблем нет.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:28, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ... анитивирус, есть?
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 13:59, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каспеорыч есть нативный для линукса.
     
  • 2.70, Аноним (66), 16:30, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Linux и macOS антивирус не нужен. В Windows 8.1 и 10 лучший и единственный антивирус уже встроен в систему (для 7 и 8 версий уже неактуально - первой жить осталось полгода, второй - 3 недели).
     

  • 1.30, Sluggard (ok), 13:31, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows.
    > Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30

    Ну вот, а кто-то ещё что-то про KDE говорит, на тему виндолюбства. :)

     
     
  • 2.37, Аноним (34), 14:03, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А может наобарот? Шинда начиная с вислы один в один копирует интерфейс KDE 3, который вышел, на минуточку, в 2002 году.
     
  • 2.44, Аноним (45), 14:49, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кеды по умолчанию воруют концепции из венды и всячески под нее мимикрируют. Скачиваешь официальные сборочки кед - и сразу оказываешься в венде.
    А вендостайл-гном надо целенаправленно искать. И все равно не найдешь (не увидел сходства сабжа с вендой).
     
     
  • 3.58, Аноним (56), 15:43, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гном не копирует, он просто заставляет использовать тачскрие дизайн на десктопе.
     
     
  • 4.65, Аноним (45), 16:05, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заставляет? Это по-моему статья. Уголовный кодекс. Обратись в правоохранительные органы, скажи, что тебя заставляют делать что-то против твоей воли.
     

  • 1.40, Анонизм (?), 14:18, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И я,и я, можно оставлю умный коментарий под видом,что я продвинутый линуксоид? Неееее,это ваша зорин никуда не годится. То ли дело было раньше а вот сейчас не очень.
    По моему тут что не выложи на обсуждение все засрут злобные и агресивные хомяки
     
     
  • 2.62, Аноним (57), 15:49, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто скажи, что у тебя нвидиа, и они сами сбегутся на твой коммент.
     

  • 1.42, Аноим (?), 14:32, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Я один не наблюдаю никакого сходства с Windows?
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:37, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то Линукс повернулся к пользователю местом отличительным от задницы.
     
     
  • 2.69, Аноним (66), 16:26, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что Вы имеете в виду? Имея возможность протестировать десятки дистрибутивов, остановился на Runtu. Считаю его самым дружелюбным? надежным и легким дистрибутивом. Использую Linux с 2010 года наравне с Windows и macOS для кроссплатформенной разработки приложений с интенсивными вычислениями (теория вероятности, линейная алгебра, перестановочные алгоритмы), поэтому знаю, о чем говорю.
     

  • 1.46, Your Anonymous (?), 15:02, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята молодцы. Так держать.
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:09, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто,чё > "чье имя стало брендом, по крайней мере, в мире Линукса""потому что ее носит популярный дистрибутив""больше всего в Линуксе меня привлекли эффекты Compiz""побаивался сделать первый шаг, но после того, как мой брат установил Ubuntu" здесь http://linuxblog.darkduck.com/2012/04/zorin-os-linux-windows.html
     
  • 1.51, Аноним (51), 15:21, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они рендер шрифтов сдедлали как в виндовс, а то от freetype глаза болят.
     
  • 1.60, Аноним (56), 15:47, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь сборок хороших и разных. В любом случае в итоге выиграет конечный пользователь.
     
     
  • 2.64, Anonymoustus (ok), 16:01, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даешь сборок хороших и разных. В любом случае в итоге выиграет конечный
    > пользователь.

    Более всего поразительны такие комментарии в отношении ненужных вещей. Скажи-ка, анон, что именно выиграет конечный пользователь от васян-сборок линукса?

     
     
  • 3.78, Аноним (45), 17:06, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от васян-сборок может ничего и не выигрывает. Но вот от артёмка-сборок...
     
  • 3.79, Аноним (56), 17:26, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе ни приходило в голову что ты пользуешьсч ядром от васяна?
     
  • 3.82, Аноним (82), 17:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комбинация различных СРС Сред рабочего стола, дистрибутива-специфичного софта, различных настроек в попытке занять узкую нишу это называется конкуренция.
    Иначе сидели бы сейчас на CentOS или нет, даже на UNIX или скорее всего на деревьях в джунглях сидели бы.
    Умиляют идиёты которые пишут про васянов пользуются васяно-ядром, хотя вся сутьь СПО в этом. Токсичные-глупые люди в комьюнити. По айпи банить надо.
     

  • 1.63, l4eighteight (?), 15:53, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На видну не смахивает совсем по-моему, макось — да.
     
     
  • 2.74, Аноним (66), 16:42, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас с macOS пишу - не вижу ничего похожего.
     

  • 1.68, Аноним (66), 16:22, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Судя по интенсивности постов, коллеги закончили обмен критическими мнениями. Поэтому есть возможность высказаться спокойно относительно сабжа. Тестировал данную ОС в своей фирме на 15 компьютерах в течение года, поэтому могу утверждать, что это лучшее применение GNOME на Ubuntu по удобству и надежности. Дизайн, конечно, дело вкуса, поэтому выражу свое мнение. Есть три современных сборки Linux-а, имеющие интересный дизайн "из коробки". Это Deepin, Elementary и Zorin.
     
     
  • 2.83, Аноним (82), 17:51, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты платил 35 евро за каждую копию?
     

  • 1.75, Аноним (75), 16:44, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название не очень, нужно было Thorin Oakenshield OS запилить. С гвинтом и эльфийками.
     
  • 1.84, Аноним (82), 17:52, 06/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просить деньги за Линукс это вообще как с лицензией соотносится?
     

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