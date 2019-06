Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows

3.33 , Аноним ( 33 ), 13:48, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Версия Core бесплатная

4.35 , Annoynymous ( ok ), 13:58, 06/06/2019 Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет. Тогда зачем ты это написал?

5.53 , Аноним ( 53 ), 15:24, 06/06/2019 > Это каким-то образом отменяет тот факт, что пользователи готовы платить 39€? Нет.

> факт И где там "факт"?

5.66 , Аноним ( 66 ), 16:13, 06/06/2019 > Тогда зачем ты это написал? Чтобы разоблачить ложь.

3.39 , Аноним84701 ( ok ), 14:14, 06/06/2019 > а тайловые WM и эмуляторы терминалов с поддержкой цветовых тем им почему-то нафиг не нужны!

> Надо срочно как-то исправлять ситуацию.

Еще простым пользователям не нужны 3 монитора и гранулярное управление кучей железок, простым пользователям автомобиля нафиг не нужны грузовики или вертолеты, а простым пользователям квартиры не нужен профессиональный инструмент за много денег (перфоратор/шуруповерт/дрель). Нужно срочно как-то исправлять ситуацию! Или не нужно? 😕

4.41 , Annoynymous ( ok ), 14:21, 06/06/2019 Не знаю, нужно или не нужно, но на опеннете меня окружают любители есть суп профессиональным шуруповёртом. И любители поубеждать, что так и надо, потому что у шуруповёрта 16 скоростей и современная батарея, а у моей ложки кроме нескучного рисунка на ручке ничего нет. У самих-то ручка чёрная.

4.50 , Michael Shigorin ( ok ), 15:21, 06/06/2019 > Еще простым пользователям не нужны 3 монитора (набирая во второй монитор из четырёх) Ага, зачем нам три? :)

3.49 , Аноним ( 49 ), 15:10, 06/06/2019 > пользователи готовы платить 39€ источник не указан 2ч 33м