Релиз web-браузера GNU IceCat 60.7.0

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|2.3, Аноним (-), 08:56, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google
-_-
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|1.2, Аноним (2), 08:53, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хороший браузер. Долгое время выбирал между ним и палемуном. Но последний оказался чуть шустрее в тестах, на нём и остановился. Но айскат тоже крут.
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|2.5, Аноним (5), 08:59, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал. Всё-таки вещи совсем разные.
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|3.21, Аноним (2), 11:08, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё-таки вещи совсем разные.
Под мои цели не так уж и разные.
> Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал.
Хозяин-барин.
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|3.11, Аноним (11), 09:56, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> This browser may not work well on old or LTS releases of Linux.
И как вы, бл№, умудряетесь.
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|4.13, пох. (?), 09:58, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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код мурзилы, никем никогда на этих старых версиях не тестировавшийся, да и собрать его - двадцать раз дать в опу - я тут пытался собрать даже не его, а всего лишь PM под систему 2011го года - ну не то чтобы эпикфейл, но этот паровоз без доработки напильником не взлетает.
Но тебе никто не мешает потратить свое, а не чужое время, на эту фигню, все лучше чем апгрейдиться.
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|6.23, пох. (?), 12:01, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оставь ненужникс юношам прыщ^W бледным, чувак, а сам пользуйся благодатной Икспишечкой
> или даже Десяточкой™, а в них прекрасно работает Mypal:
в десяточке и йож работает. А это
> https://github.com/Feodor2/Mypal/releases
у меня не соберется по тем же причинам, что и сам паленый - использование модных гуглокодеков без проверки поддержки gas'ом модных команд (которых все равно не поддерживает мой атом)
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|3.12, пох. (?), 09:57, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это не ветка палевной луны - это другой, отдельный форк мурзилы.
с другим набором ни с чем уже несовместимых и брошенных авторами аддонов, другим набором глюков и абоcpaлисом.
и это именно тот код, который "it's writes as мурзила/сифилиск/какугодно but pronounced as tormozillllllla!"
Потому что вместо оптимизации кода в этот момент обезьянки предпочли переписывать его кусками на хруст.
совершенно ненужное ненужно.
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|3.20, Алоха (?), 11:07, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да что ж вы за заторможенные обезьяны?..
> palemoon давно имеет новую ветку, на более свежем движке
даже лень тебе объяснять, толстокожий кусок дерева, но вроде люди вон уже тебе написали...
ещё и ругаешься, обезъянами людей называешь...
мде...
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|1.4, Аноним (4), 08:59, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я тут пробовал использовать https://github.com/pyllyukko/user.js (на самом деле уже давно и использую, но см. далее), однако такой тюнинг мешает нормальной работе и в результате многие настройки вернул в дефолт (это касается истории, запоминания зума и т.д.). С другой стороны, лучше, наверно, иметь жесткие ограничивающие настройки и потом их лично ослаблять, чем иметь дефолтную дыру такую как стоковый FF. Поэтому, мой конфиг сложно назвать 'pyllyukko', но взят за основу именно он.
Вопрос по сабжу. Я понимаю, что все эти штуки с libre- приставкой - это пруф оф концепт, как оно будет работать только на свободном коде. Однако, практический смысл есть ли в сабже? Или лучше пилить свой конфиг на чем-то другом.
(Pale Moon использую как второй браузер, для серфинга. Для работы он не подходит, т.к. в нем лагает наш стандалон gitlab)
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|1.6, Аноним (6), 08:59, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack
То есть по умолчанию он не приватен, т.к. пользователей с DNT-заголовком на десятки порядков меньше.
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|1.25, Аноним (-), 12:24, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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туда можно перетащить профиль из обычного жирнолиса, или не очень хорошая идея?
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