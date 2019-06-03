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Релиз web-браузера GNU IceCat 60.7.0

03.06.2019 08:33

Проект GNU представил новую версию web-браузера IceCat 60.7.0. Релиз построен на кодовой базе Firefox 60 ESR, изменённой в соответствии с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, а, кроме того, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности.

В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, TorButton для интеграции с анонимной сетью Tor (для работы в ОС требуется запуск сервиса "tor"), HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie.

По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor.

Основные новшества GNU IceCat 60.7.0:

  • В состав включены дополнения ViewTube и disable-polymer-youtube, позволяющие просматривать ролики на YouTube без включения JavaScript;
  • Усилены настройки, связанные с обеспечением конфиденциальности. По умолчанию включены: подмена заголовка Referer, изоляция запросов в рамках основного домена и блокировка отправки заголовка Origin;
  • Дополнение LibreJS обновлено до версии 7.19rc3 (появилась поддержка платформы Android), TorButton до версии 2.1 (в примечании указано 0.1, но это видимо опечатка), а HTTPS Everywhere - 2019.1.31;
  • Улучшен интерфейс для выявления скрытых HTML-блоков на страницах;
  • Настройки блокировщика сторонних запросов изменены для разрешения запросов к поддоменам хоста текущей страницы, к известным серверам стей доставки контента, CSS-файлам и серверам с ресурсами для YouTube.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
  3. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 8
  4. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.20, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.5
  6. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icecat, firfox
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А анальный safebrowsing выпилен?
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 08:56, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google

    -_-

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 09:17, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс. Выпилен или отключен? В Лисе 2.х это было плагином.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший браузер. Долгое время выбирал между ним и палемуном. Но последний оказался чуть шустрее в тестах, на нём и остановился. Но айскат тоже крут.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:59, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал. Всё-таки вещи совсем разные.
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 11:08, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё-таки вещи совсем разные.

    Под мои цели не так уж и разные.

    > Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал.

    Хозяин-барин.

     
  • 2.10, basilisk (?), 09:46, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да что ж вы за заторможенные обезьяны?..
    palemoon давно имеет новую ветку, на более свежем движке - https://www.basilisk-browser.org/
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:56, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > This browser may not work well on old or LTS releases of Linux.

    И как вы, бл№, умудряетесь.

     
     
  • 4.13, пох. (?), 09:58, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    код мурзилы, никем никогда на этих старых версиях не тестировавшийся, да и собрать его - двадцать раз дать в опу - я тут пытался собрать даже не его, а всего лишь PM под систему 2011го года - ну не то чтобы эпикфейл, но этот паровоз без доработки напильником не взлетает.

    Но тебе никто не мешает потратить свое, а не чужое время, на эту фигню, все лучше чем апгрейдиться.

     
     
  • 5.18, Anonymoustus (ok), 10:53, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставь ненужникс юношам прыщ^W бледным, чувак, а сам пользуйся благодатной Икспишечкой или даже Десяточкой™, а в них прекрасно работает Mypal:

    https://github.com/Feodor2/Mypal/releases

     
     
  • 6.22, Аноним (22), 11:38, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такой Feodor2?
     
  • 6.23, пох. (?), 12:01, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оставь ненужникс юношам прыщ^W бледным, чувак, а сам пользуйся благодатной Икспишечкой
    > или даже Десяточкой™, а в них прекрасно работает Mypal:

    в десяточке и йож работает. А это
    > https://github.com/Feodor2/Mypal/releases

    у меня не соберется  по тем же причинам, что и сам паленый - использование модных гуглокодеков без проверки поддержки gas'ом модных команд (которых все равно не поддерживает мой атом)


     
  • 4.15, Аноним (15), 10:36, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Панда на, например бубунте 14.04, тоже глючит.
     
  • 3.12, пох. (?), 09:57, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это не ветка палевной луны - это другой, отдельный форк мурзилы.
    с другим набором ни с чем уже несовместимых и брошенных авторами аддонов, другим набором глюков и абоcpaлисом.

    и это именно тот код, который "it's writes as мурзила/сифилиск/какугодно but pronounced as tormozillllllla!"

    Потому что вместо оптимизации кода в этот момент обезьянки предпочли переписывать его кусками на хруст.

    совершенно ненужное ненужно.

     
  • 3.20, Алоха (?), 11:07, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да что ж вы за заторможенные обезьяны?..
    > palemoon давно имеет новую ветку, на более свежем движке

    даже лень тебе объяснять, толстокожий кусок дерева, но вроде люди вон уже тебе написали...
    ещё и ругаешься, обезъянами людей называешь...
    мде...

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:59, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я тут пробовал использовать https://github.com/pyllyukko/user.js (на самом деле уже давно и использую, но см. далее), однако такой тюнинг мешает нормальной работе и в результате многие настройки вернул в дефолт (это касается истории, запоминания зума и т.д.). С другой стороны, лучше, наверно, иметь жесткие ограничивающие настройки и потом их лично ослаблять, чем иметь дефолтную дыру такую как стоковый FF. Поэтому, мой конфиг сложно назвать 'pyllyukko', но взят за основу именно он.

    Вопрос по сабжу. Я понимаю, что все эти штуки с libre- приставкой - это пруф оф концепт, как оно будет работать только на свободном коде. Однако, практический смысл есть ли в сабже? Или лучше пилить свой конфиг на чем-то другом.

    (Pale Moon использую как второй браузер, для серфинга. Для работы он не подходит, т.к. в нем лагает наш стандалон gitlab)

     
     
  • 2.19, dimqua (ok), 10:54, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему pyllyukko, а не ghacks?
     
     
  • 3.24, Аноним (4), 12:08, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исторически сложилось, я первым встретил pyllyukko
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:59, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack

    То есть по умолчанию он не приватен, т.к. пользователей с DNT-заголовком на десятки порядков меньше.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:04, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хочешь приватности - сиди на дефолтной винде, чо
     
     
  • 3.14, пох. (?), 09:59, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "где умный человек прячет лист? В лесу!"

     
     
  • 4.17, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 10:51, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неуважаемый, ты же вроде именно это и делаешь? Не? Как там pussy.exe поживает?
     

  • 1.8, LeNiN (ok), 09:11, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IceCatMobile В F-Droid ещё версии 60.5.1, обновлений уже несколько месяцев нет.
    https://f-droid.org/en/packages/org.gnu.icecat
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:39, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А GNU вообще развивают мобильную версию? На официальном сайте не видно, откуда они ее вообще взяли?

    F-Droid, кстати, поддерживают свою модификацию Firefox:
    https://f-droid.org/ru/packages/org.mozilla.fennec_fdroid/

     

  • 1.25, Аноним (-), 12:24, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    туда можно перетащить профиль из обычного жирнолиса, или не очень хорошая идея?
     
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