Релиз web-браузера GNU IceCat 60.7.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 08:59, 03/06/2019 Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал. Всё-таки вещи совсем разные.

3.21 , Аноним ( 2 ), 11:08, 03/06/2019 > Всё-таки вещи совсем разные. Под мои цели не так уж и разные. > Ну между ними я бы по результатам тестов не выбирал. Хозяин-барин.

2.10 , basilisk ( ? ), 09:46, 03/06/2019 да что ж вы за заторможенные обезьяны?..

palemoon давно имеет новую ветку, на более свежем движке - https://www.basilisk-browser.org/

3.11 , Аноним ( 11 ), 09:56, 03/06/2019 > This browser may not work well on old or LTS releases of Linux. И как вы, бл№, умудряетесь.

4.13 , пох. ( ? ), 09:58, 03/06/2019 код мурзилы, никем никогда на этих старых версиях не тестировавшийся, да и собрать его - двадцать раз дать в опу - я тут пытался собрать даже не его, а всего лишь PM под систему 2011го года - ну не то чтобы эпикфейл, но этот паровоз без доработки напильником не взлетает. Но тебе никто не мешает потратить свое, а не чужое время, на эту фигню, все лучше чем апгрейдиться. 5.18 , Anonymoustus ( ok ), 10:53, 03/06/2019 Оставь ненужникс юношам прыщ^W бледным, чувак, а сам пользуйся благодатной Икспишечкой или даже Десяточкой™, а в них прекрасно работает Mypal: https://github.com/Feodor2/Mypal/releases 6.22 , Аноним ( 22 ), 11:38, 03/06/2019 Кто такой Feodor2?

6.23 , пох. ( ? ), 12:01, 03/06/2019 > Оставь ненужникс юношам прыщ^W бледным, чувак, а сам пользуйся благодатной Икспишечкой

> или даже Десяточкой™, а в них прекрасно работает Mypal: в десяточке и йож работает. А это

> https://github.com/Feodor2/Mypal/releases у меня не соберется по тем же причинам, что и сам паленый - использование модных гуглокодеков без проверки поддержки gas'ом модных команд (которых все равно не поддерживает мой атом)

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:36, 03/06/2019 Панда на, например бубунте 14.04, тоже глючит.

3.12 , пох. ( ? ), 09:57, 03/06/2019 это не ветка палевной луны - это другой, отдельный форк мурзилы.

с другим набором ни с чем уже несовместимых и брошенных авторами аддонов, другим набором глюков и абоcpaлисом. и это именно тот код, который "it's writes as мурзила/сифилиск/какугодно but pronounced as tormozillllllla!" Потому что вместо оптимизации кода в этот момент обезьянки предпочли переписывать его кусками на хруст. совершенно ненужное ненужно.

3.20 , Алоха ( ? ), 11:07, 03/06/2019 > да что ж вы за заторможенные обезьяны?..

> palemoon давно имеет новую ветку, на более свежем движке даже лень тебе объяснять, толстокожий кусок дерева, но вроде люди вон уже тебе написали...

ещё и ругаешься, обезъянами людей называешь...

мде...