Выпуск Foliate 1.0, программы для чтения книг в формате EPUB

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|1.1, Аноним (1), 22:55, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Очень приятная вещица, уже поставил, жаль только нет поддержки fb2
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|3.12, mandala (ok), 00:01, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Двустраничная хрень где в нем, да и другие мелкие плюшки?
Юзаю CoolReader, а FBReader ушел лесом.
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|4.14, Sluggard (ok), 00:05, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ответ можно спросить, где в CR3 библиотека. Эта плюшка ни фига не мелкая.
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|5.16, mandala (ok), 00:06, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно сам собирал - не проблема ни разу, но сейчас подвис на дебианоподелке MX_Linux - тут собрали ужк в репе, вообще лафа.
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|6.17, Sluggard (ok), 00:11, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ты сам собирал? Я имел в виду, где функция библиотеки в самом Cool Reader 3? Задал каталог, читалка тебе его отсканировала, далее у тебя есть библиотека внутри самой читалки. Нормальная библиотека, с сортировкой, полными именами авторов на русском, сериями, названиями книг, обложками...
Может у меня какой-то не тот Cool Reader, и оно есть, я фиг знает.
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|7.24, mandala (ok), 02:27, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, я спал уже одним глазом, вообще сам с собой разговаривать начал...
Да, нет библиотеки, но нимеено мне не сильно нужно. А, еще из-за него у меня две копии было всех книг, мои файлы раскиданые как мне удобно по каталогам и его "библиотека".
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|2.21, IRASoldier_registered (ok), 00:43, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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fb2 со временем имеет шансы вымереть, распространён в основном только в Рунете, когда-то был годным костылём от недостатков epub'а при обработке последнего зоопарком читалок, но ситуация изменилась. Та же Флибуста предлагает книги помимо fb2 - в epub'е. А нерусскоязычные книги так по умолчанию кроме pdf - epub. Читалка с непременной поддержкой fb2 имеет смысл, если накоплена большая коллекция книг именно в этом формате, а конвертировать / пересобрать проблематично. Чтобы там Грибов ни говорил.
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|3.26, IRASoldier_registered (ok), 04:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UPD
"Пока 'ЛитРес' (Грибов) пиарит новый формат (fb3), индустриальная ассоциация International Digital Publishing Forum передала судьбу формата epub международной организации разработчиков интернет-стандартов Web Consortium, которую возглавляет создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. Там начали активно обсуждать перспективы формата и, в сущности, цифрового книгоиздания. Судя по докладам, представленным на прошедшей в начале марта конференции (https://www.edrlab.org/2017/03/15/epub-summit-2017-summary/), и дискуссии, развернувшейся в рабочей группе Web Consortium, представители ключевых компаний IT-отрасли и книжной индустрии согласны, что будущее книг в сети — за идеей веб-публикации (http://w3c.github.io/dpub-pwp/). Web Publication — это тот же веб-сайт, только предназначенный для финального представления структурированного контента, снабженный путеводителем по нему и дополнительной информацией о публикации. Согласитесь, это неплохое определение книги как таковой. Нынешний epub3 более-менее соответствует этой концепции, а следующий epub4, видимо, уже станет форматом WP или его разновидностью. Веб-публикацию можно будет открыть в любом браузере, так что читатели смогут обойтись без специальных программ. Так что будущее у электронных книг определенно есть."
цит. по https://gorky.media/context/strannovatyj-fb3-otchet-federatsii-izdatelej-i-por
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|2.3, th3m3 (ok), 23:02, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1. Как увидел js, сразу ждал дальше про электрон. Но аллилуя, этого УГ там не оказалось.
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|2.7, Аноним (7), 23:49, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по интерфейсу - чтобы ничего не уметь, как в гноме принято
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|3.8, Sluggard (ok), 23:54, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно же не в рамках GNOME развивается, судя по всему. Хотя им бы не помешало, Evince ни в EPUB, ни в FB2 не может.
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|2.9, Серега (?), 23:55, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Остальные читалки поддерживают спецификации формата epub только частично.
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|1.6, Sluggard (ok), 23:13, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Отдельная читалка под один конкретный формат? Но зачем? Читалка EPUB, плеер MP3, просмотрщик JPG, проигрыватель MKV...
Спасибо, но как-нибудь на FBReader/CoolReader/Okular перекантуемся.
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|2.11, Аноним (11), 23:56, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Меня всегда воодушевляет как опенсорс сообщество боготворит принципы UNIX с его "делай одну вещь, и делай её хорошо", постоянно ругается о комбайнах, но при этом люто ненавидит и третирует маленькие программки, которые пытаются делать одну вещь и не быть комбайном.
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|3.13, Sluggard (ok), 00:03, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Принципом «пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо» философия UNIX не ограничивается, и принцип «пишите программы, которые бы работали вместе» — тоже оттуда. Он весьма часто соблюдается — под капотом у многих GUI-комбайнов именно маленькие программы/библиотеки.
Зачем нужно 400200 _гуёвых_ микрософтин, по одной на каждый формат чего угодно — уволь, не понимаю.
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|4.18, Аноним (11), 00:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не нужно лично тебе, ну пройди мимо. Тебе эту программу кто-то насилком на компьютер запихивает против твоей воли?
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|5.19, Sluggard (ok), 00:33, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и прошёл мимо. Высказал своё «нипанимэ» (которое, кстати, частично парируется комментом Серёги выше, тоже полезная информация), и пошёл. Не возбуждайся, чего ты.
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|2.23, Ordu (ok), 01:26, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне больше анекдот про Декарта понравился, чем картинка с методами.
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