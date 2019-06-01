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Выпуск Foliate 1.0, программы для чтения книг в формате EPUB

01.06.2019 20:55

Доступен первый выпуск программы для чтения электронных книг Foliate. Код написан на JavaScript и поставляется под лицензией GPLv3. Для формирования интерфейса применяется библиотека GJS (обвязка над GTK), а для обработки формата EPUB - Epub.js.

Основные функции:

  • Просмотр файлов epub;
  • Двухстраничный просмотр;
  • Настройка шрифта;
  • Выбор цвета фона;
  • Навигация с отметками глав;
  • Закладки и аннотации;
  • Поиск по книге;
  • Быстрый поиск по словарю;
  • Поддержка жестов.


  1. Главная ссылка к новости (https://johnfactotum.github.io...)
  2. OpenNews: Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress
  3. OpenNews: Выпуск PDF-просмотрщика MuPDF 1.8
  4. OpenNews: Увидел свет офисный пакет Calligra 2.6, развиваемый проектом KDE
  5. OpenNews: Увидел свет текстовый процессор AbiWord 3.0
  6. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 2.0
Автор новости: Серега
Тип: Программы
Ключевые слова: epub, book
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  • 1.1, Аноним (1), 22:55, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень приятная вещица, уже поставил, жаль только нет поддержки fb2
     
     
  • 2.5, DiabloPC (ok), 23:12, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    fbreader тебе в руки
     
     
  • 3.12, mandala (ok), 00:01, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двустраничная хрень где в нем, да и другие мелкие плюшки?

    Юзаю CoolReader, а FBReader ушел лесом.

     
     
  • 4.14, Sluggard (ok), 00:05, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ответ можно спросить, где в CR3 библиотека. Эта плюшка ни фига не мелкая.
     
     
  • 5.16, mandala (ok), 00:06, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно сам собирал - не проблема ни разу, но сейчас подвис на дебианоподелке MX_Linux - тут собрали ужк в репе, вообще лафа.
     
     
  • 6.17, Sluggard (ok), 00:11, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты сам собирал? Я имел в виду, где функция библиотеки в самом Cool Reader 3? Задал каталог, читалка тебе его отсканировала, далее у тебя есть библиотека внутри самой читалки. Нормальная библиотека, с сортировкой, полными именами авторов на русском, сериями, названиями книг, обложками...
    Может у меня какой-то не тот Cool Reader, и оно есть, я фиг знает.
     
     
  • 7.24, mandala (ok), 02:27, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, я спал уже одним глазом, вообще сам с собой разговаривать начал...

    Да, нет библиотеки, но нимеено мне не сильно нужно. А, еще из-за него у меня две копии было всех книг, мои файлы раскиданые как мне удобно по каталогам и его "библиотека".

     
  • 2.21, IRASoldier_registered (ok), 00:43, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    fb2 со временем имеет шансы вымереть, распространён в основном только в Рунете, когда-то был годным костылём от недостатков epub'а при обработке последнего зоопарком читалок, но ситуация изменилась. Та же Флибуста предлагает книги помимо fb2 - в epub'е. А нерусскоязычные книги так по умолчанию кроме pdf - epub. Читалка с непременной поддержкой fb2 имеет смысл, если накоплена большая коллекция книг именно в этом формате, а конвертировать / пересобрать проблематично. Чтобы там Грибов ни говорил.
     
     
  • 3.26, IRASoldier_registered (ok), 04:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPD
    "Пока 'ЛитРес' (Грибов) пиарит новый формат (fb3), индустриальная ассоциация International Digital Publishing Forum передала судьбу формата epub международной организации разработчиков интернет-стандартов Web Consortium, которую возглавляет создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. Там начали активно обсуждать перспективы формата и, в сущности, цифрового книгоиздания. Судя по докладам, представленным на прошедшей в начале марта конференции (https://www.edrlab.org/2017/03/15/epub-summit-2017-summary/), и дискуссии, развернувшейся в рабочей группе Web Consortium, представители ключевых компаний IT-отрасли и книжной индустрии согласны, что будущее книг в сети — за идеей веб-публикации (http://w3c.github.io/dpub-pwp/). Web Publication — это тот же веб-сайт, только предназначенный для финального представления структурированного контента, снабженный путеводителем по нему и дополнительной информацией о публикации. Согласитесь, это неплохое определение книги как таковой. Нынешний epub3 более-менее соответствует этой концепции, а следующий epub4, видимо, уже станет форматом WP или его разновидностью. Веб-публикацию можно будет открыть в любом браузере, так что читатели смогут обойтись без специальных программ. Так что будущее у электронных книг определенно есть."
    цит. по https://gorky.media/context/strannovatyj-fb3-otchet-federatsii-izdatelej-i-por
     

  • 1.2, proninyaroslav (ok), 22:55, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Удивило что не электрон.
     
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 23:02, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Как увидел js, сразу ждал дальше про электрон. Но аллилуя, этого УГ там не оказалось.
     
  • 2.20, Sluggard (ok), 00:35, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > электрон

    «Тьфу на вас! Тьфу на вас ещё раз!» ©

     

  • 1.4, DiabloPC (ok), 23:11, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И зачем оно нужно при живых okular и fbreader????
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:49, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по интерфейсу - чтобы ничего не уметь, как в гноме принято
     
     
  • 3.8, Sluggard (ok), 23:54, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно же не в рамках GNOME развивается, судя по всему. Хотя им бы не помешало, Evince ни в EPUB, ни в FB2 не может.
     
  • 2.9, Серега (?), 23:55, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Остальные читалки поддерживают спецификации формата epub только частично.
     

  • 1.6, Sluggard (ok), 23:13, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отдельная читалка под один конкретный формат? Но зачем? Читалка EPUB, плеер MP3, просмотрщик JPG, проигрыватель MKV...
    Спасибо, но как-нибудь на FBReader/CoolReader/Okular перекантуемся.
     
     
  • 2.10, VINRARUS (ok), 23:56, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    EPUB по сути это HTML, действительно открытый формат.
    Для использования в любом web браузере нужно лиш распаковать архив и перевести файл с оглавлением в HTML (страницы уже в HTML).
    Я это на shell например сделал: http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=165931&st=150&p=1777434&#entry177
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 02:41, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fb2 тоже открытый
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:56, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня всегда воодушевляет как опенсорс сообщество боготворит принципы UNIX с его "делай одну вещь, и делай её хорошо", постоянно ругается о комбайнах, но при этом люто ненавидит и третирует маленькие программки, которые пытаются делать одну вещь и не быть комбайном.
     
     
  • 3.13, Sluggard (ok), 00:03, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Принципом «пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо» философия UNIX не ограничивается, и принцип «пишите программы, которые бы работали вместе» — тоже оттуда. Он весьма часто соблюдается — под капотом у многих GUI-комбайнов именно маленькие программы/библиотеки.
    Зачем нужно 400200 _гуёвых_ микрософтин, по одной на каждый формат чего угодно — уволь, не понимаю.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 00:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не нужно лично тебе, ну пройди мимо. Тебе эту программу кто-то насилком на компьютер запихивает против твоей воли?
     
     
  • 5.19, Sluggard (ok), 00:33, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и прошёл мимо. Высказал своё «нипанимэ» (которое, кстати, частично парируется комментом Серёги выше, тоже полезная информация), и пошёл. Не возбуждайся, чего ты.
     

  • 1.15, Sw00p aka Jerom (?), 00:06, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачная картинка с Декартом и его шедевром Рассуждение о методе.)
     
     
  • 2.23, Ordu (ok), 01:26, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше анекдот про Декарта понравился, чем картинка с методами.
     

  • 1.22, borbacuca (ok), 01:12, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TTS есть?
     
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