Выпуск Foliate 1.0, программы для чтения книг в формате EPUB

2.5 , DiabloPC ( ok ), 23:12, 01/06/2019 +3 fbreader тебе в руки

3.12 , mandala ( ok ), 00:01, 02/06/2019 Двустраничная хрень где в нем, да и другие мелкие плюшки? Юзаю CoolReader, а FBReader ушел лесом.

4.14 , Sluggard ( ok ), 00:05, 02/06/2019 В ответ можно спросить, где в CR3 библиотека. Эта плюшка ни фига не мелкая.

5.16 , mandala ( ok ), 00:06, 02/06/2019 Обычно сам собирал - не проблема ни разу, но сейчас подвис на дебианоподелке MX_Linux - тут собрали ужк в репе, вообще лафа.

6.17 , Sluggard ( ok ), 00:11, 02/06/2019 Что ты сам собирал? Я имел в виду, где функция библиотеки в самом Cool Reader 3? Задал каталог, читалка тебе его отсканировала, далее у тебя есть библиотека внутри самой читалки. Нормальная библиотека, с сортировкой, полными именами авторов на русском, сериями, названиями книг, обложками...

Может у меня какой-то не тот Cool Reader, и оно есть, я фиг знает.

7.24 , mandala ( ok ), 02:27, 02/06/2019 А, я спал уже одним глазом, вообще сам с собой разговаривать начал... Да, нет библиотеки, но нимеено мне не сильно нужно. А, еще из-за него у меня две копии было всех книг, мои файлы раскиданые как мне удобно по каталогам и его "библиотека".

2.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:43, 02/06/2019 +1 fb2 со временем имеет шансы вымереть, распространён в основном только в Рунете, когда-то был годным костылём от недостатков epub'а при обработке последнего зоопарком читалок, но ситуация изменилась. Та же Флибуста предлагает книги помимо fb2 - в epub'е. А нерусскоязычные книги так по умолчанию кроме pdf - epub. Читалка с непременной поддержкой fb2 имеет смысл, если накоплена большая коллекция книг именно в этом формате, а конвертировать / пересобрать проблематично. Чтобы там Грибов ни говорил.

3.26 , IRASoldier_registered ( ok ), 04:29, 02/06/2019 UPD

"Пока 'ЛитРес' (Грибов) пиарит новый формат (fb3), индустриальная ассоциация International Digital Publishing Forum передала судьбу формата epub международной организации разработчиков интернет-стандартов Web Consortium, которую возглавляет создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. Там начали активно обсуждать перспективы формата и, в сущности, цифрового книгоиздания. Судя по докладам, представленным на прошедшей в начале марта конференции (https://www.edrlab.org/2017/03/15/epub-summit-2017-summary/), и дискуссии, развернувшейся в рабочей группе Web Consortium, представители ключевых компаний IT-отрасли и книжной индустрии согласны, что будущее книг в сети — за идеей веб-публикации (http://w3c.github.io/dpub-pwp/). Web Publication — это тот же веб-сайт, только предназначенный для финального представления структурированного контента, снабженный путеводителем по нему и дополнительной информацией о публикации. Согласитесь, это неплохое определение книги как таковой. Нынешний epub3 более-менее соответствует этой концепции, а следующий epub4, видимо, уже станет форматом WP или его разновидностью. Веб-публикацию можно будет открыть в любом браузере, так что читатели смогут обойтись без специальных программ. Так что будущее у электронных книг определенно есть."

