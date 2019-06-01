Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1

Доступно несколько новых выпусков открытых медаисерверов, предназначенных для организации потокового вещания в сети: Представлен первый выпуск Roc, тулкита для потоковой передачи звука по сети в режиме реального времени с гарантированным временем задержек и обеспечением качества на уровне звуковых компакт-дисков. При передаче учитывается отклонение времени системных часов отправителя и получателя. Поддерживается восстановление потерянных пакетов при помощи кодов прямой коррекции ошибок в реализации OpenFEC (в режиме минимальных задержек применяется код Рида — Соломона, а в режиме максимальной производительности - схема LDPC-Staircase). При передаче используется протокол RTP (AVP L16, 44100Hz PCM 16-bit). В настоящее время пока поддерживается только передача звука, но в планах намечена поддержка трансляции видео и других типов контента. Имеется возможность мультиплексирования потока от нескольких отправителей для доставки одному получателю. Возможно подключение разных профилей настроек дискретизации, в зависимости от типа CPU и требований к задержкам при передаче. Поддерживается трансляция через различные типы сетей, включая локальную сеть, интернет и беспроводную сеть. В зависимости от настроек, пропускной способности и потери пакетов Roc автоматически выбирает необходимые параметры кодирования потока и в процессе передаче корректирует его интенсивность. Проект состоит из Си-библиотеки, инструментария командной строки и набора модулей для применения Roc в качестве транспорта в PulseAudio. В простейшем случае доступный инструментарий позволяет направить звук из файла или звукового устройства на одном компьютере в файл или звуковое устройство другого компьютера. Поддерживаются различные звуковые бэкенды, включая ALSA, PulseAudio и CoreAudio. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в GNU/Linux и macOS.







Доступен новый выпуск мультимедийного сервера Ant Media Server 1.7, позволяющего организовать потоковое вещание через протоколы RTMP, RTSP и WebRTC с поддержкой режима адаптивного изменения битрейта. Ant также может применяться для организации сетевой записи видео в форматах MP4, HLS и FLV. Из возможностей можно отметить наличие конвертера WebRTC в RTMP, поддержку IP-камер и IPTV, распространение и запись live-потоков, организация стримминга в социальные сети, обеспечение масштабирования через развёртывание кластера, возможность массового вещания из одной точки многим получателям с задержками на уровне 500ms. Продукт развивается в рамках модели Open Core, которая подразумевает разработку основной части под лицензией Apache 2.0 и поставку расширенных возможностей (например, стримминг в Youtube) в платной редакции. В новой версии на 40% повышена производительность вещания через WebRTC, добавлен просмотрщик логов, улучшена web-панель, добавлен REST API для вывода статистики, оптимизировано потребление памяти, улучшена обработка ошибок и добавлена возможность отправки статистики в Apache Kafka.







Состоялся релиз сервера потокового вещания Red5 1.1.1, позволяющего передавать видео в форматах FLV, F4V, MP4 и 3GP, а также звук в форматах MP3, F4A, M4A, AAC. Доступны режимы Live-вещания и работы в форме записывающей станции для приёма потоков от клиентов (FLV и AVC+AAC в контейнере FLV). Изначально проект был создан в 2005 году для создания альтернативы Flash Communication Server, использующей протокол RTMP. В дальнейшем в Red5 через плагины была обеспечена поддержка вещания с использованием HLS, WebSockets, RTSP и WebRTC. Red5 применяется в качестве сервера потоковой передачи в проекте Apache OpenMeetings для организации видео- и аудиоконференций. Код написан на Java и поставляется под лицензией Apache 2.0. На базе Red5 построен проприетарный продукт Red5 Pro, обеспечивающий масштабирование до миллионов зрителей с задержками доставки на уровне 500ms и возможностью развёртывания в облаках AWS, Google Cloud и Azure.



