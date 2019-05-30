Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash

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|1.1, Аноним (1), 09:37, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Добрый день.
И каким образом это покрывает "наличие" подписанного сертификата от Mozilla, и то, что дополнение "сертифицировано" ими?
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|2.13, Онаним (?), 10:11, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно отозвать сертификат и все дополнения, подписанные им, не будут работать.
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|3.17, пох. (?), 10:15, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а чо, удобно. Поскольку по факту - просто "все дополнения не будут работать". Но пользователи мурзилы уже ж привыкли, у них раз в неделю такое.
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|1.2, Аноним (2), 09:40, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А как же обязательная модерация кода дополнений перед добавлением цифровой подписи? В чём вообще тогда смысл этой возни с сертификатами, кроме потенциальных факапов?
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|2.3, z (??), 09:44, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Показать пользователям что у них якобы всё хорошо, безопасно и схвачено
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|2.6, Аноним (6), 09:59, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Смысл в том что разработчики антивирусов под windows внедряли в браузер дополнения без разрешения пользователя. Теперь это стало невозможным.
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|3.14, Аноним (-), 10:11, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что-то изменилось после этого? Ничего. Так-же продолжают. Сам антивирус это зло. Он проедает системные ресурсы, собирает статистику тем самым обогащая своего хозяина, а от от реальных угроз они не защитят. Только сам пользователь это сможет сделать.
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|2.31, Аноним (31), 11:31, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Её убрали нафиг - с 5% пользователей даже нга разработку браузера денег нет, не то что на штат модераторов.
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|3.37, Аноним (37), 11:49, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У фуррифоксы не 5%, а 0.5%, но даже хромой со своими 0.8% процентами пользователей всё равно проигрывает сафари
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|3.38, пох. (?), 11:59, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну бросьте, зачем же так - денег и с 50% пользователей было около нуля - мурзила никогда не жила на подачки, она жила на денежки гугля, гугля и гугля. Нетскейп до нее тоже жила не на деньги пользователей (ну в смысле - не на деньги пользователей браузера).
А штат модераторов - отличное место для трудоустройства борцунов с белыми цисгендерными х...зями и прочих альтернативно-одаренных.
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|1.5, Аноним (5), 09:47, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Дополнения - зло. Цифровая подпись - профанация. После каждой новости народ поплачет и отправляется дальше жевать кактус.
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|2.8, Аноним (6), 10:00, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Дополнения - зло.
Это какая-то новая агитка от кремлеботов? Просто по-другому объяснить столь иррациональное утверждение у меня не получается.
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|3.9, Fracta1L (ok), 10:04, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Иррациональность это притягивание кремлеботов к обсуждению браузеров
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|1.7, mumu (ok), 10:00, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересный Proof-of-Concept. Молодцы ребята, заставили обратить на проблему внимание
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|1.10, Аноним (-), 10:04, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и зачем вводить подпись приложений если они перед выдачей этой подписи не проверяют эти дополнения. Чё за бред?
Лично я никогда не буду устанавливать дополнение если в нём не уверен на 100%. В принципе как и всё остальное. И наличие их подписи для меня никогда не было основным фактором. Только «однокнопочные» способны на то, чтобы устанавливать всё что и попадётся на глаза.
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|2.12, Аноним (11), 10:10, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уверен на 100% вот такие чаще всего и попадаются на вирусне. Уж мне то точно повезет я знаю что делаю. Потом плагин купят обновят прилетит к тебе апдейт и ты никогда про это не узнаешь.
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|3.15, пох. (?), 10:13, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уж мне то точно повезет я знаю что делаю.
угу, и попробуй разгляди разницу между "ublock" и ublock pro", особенно если с картинкой все без палева. Скорее всего спохватишься уже после нажатия ok.
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|3.16, Аноним (-), 10:14, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не пользуюсь апдейтами если работа прошлой версии меня полностью устраивает.
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|4.19, Яхз (?), 10:23, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И компьютер всего 1, с профилем созданным в 200х-ом году, и родственников нет. В общем, никогда не ставишь дополнения с 0, удобно же!
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|2.23, Аноним (5), 11:00, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком длинно. Надо так:
> Лично я никогда не буду устанавливать дополнение
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|2.32, Аноним (31), 11:32, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, чтобы никто не посмел трогать brand experience и не пропихнул в каталог XUL-дополнения, которые мозилла зарезервировала для себя.
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|1.18, ыы (?), 10:19, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>вредоносные действия очевидны и не скрываются
ИМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ!
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|2.21, Аноним (-), 10:56, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игры! библиотека игрушек больше, чем у любой консоли! За 20 лет наклепали-то. Даже на педиков нормально не поохотишься.
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|2.24, Аноним (5), 11:02, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> флещ
тут причем? Если под тебя маньяк замаскируется, тебе 15 лет строгача давать?
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|4.29, Аноним (5), 11:28, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> он популярен
Слишком сильное утверждение, и настолько же алогичное. На самом деле он иногда бывает нужен, причем чем дальше, тем реже. Под фонарики маскируются гораздо больше вредоносов, но это не означает, что фонарики не нужны.
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|5.34, Аноним (20), 11:35, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вам видимо лучше знать, чем тем злодеям из новости. Можно помочь им и рассказать про фонарики.
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|1.27, microcoder (ok), 11:23, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично. Пусть Mozill'овцы радуются, что хотябы в новостях поддерживают на плаву слух о FireFox'е, иначе совсем умрет. Грамотный PR ход.
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