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Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash

30.05.2019 09:16

В каталоге дополнений к Firefox (AMO) зафиксирована массовая публикация вредоносных дополнений, прикрывающихся известными проектами. Например, в каталоге размещены вредоносные дополнения "Adobe Flash Player", "ublock origin Pro", "Adblock Flash Player" и т.п.

По мере удаления подобных дополнений из каталога злоумышленники сразу создают новый аккаунт и повторно размещают свои дополнения. Например, несколько часов назад была создана учётная запись Firefox user 15018635, под которой размещены дополнения "Youtube Adblock", "Ublock plus", "Adblock Plus 2019". Судя по всему описание к дополнениям формируется для обеспечения их вывода в топе при поисковых запросах "Adobe Flash Player" и "Adobe Flash".

При установке дополнения запрашивают полномочия для доступа ко всем данным просматриваемых сайтов. В процессе работы запускается кейлоггер, который передаёт на хост theridgeatdanbury.com сведения о заполнении форм и устанавливаемых Cookie. Имена установочных файлов дополнений имеют вид "adpbe_flash_player-*.xpi" или "player_downloader-*.xpi". Код скриптов внутри дополнений незначительно отличается, но выполняемые ими вредоносные действия очевидны и не скрываются.

Вероятно, отсутствие применения техник скрытия вредоносной активности и предельно простой код позволяют обойти автоматизированную систему предварительного рецензирования дополнений. При этом непонятно, как при автоматизированной проверке был игнорирован факт явной и не скрытой отправки данных из дополнения на внешний хост.

Напомним, что по мнению Mozilla введение проверки по цифровой подписи позволит блокировать распространение вредоносных и шпионящих за пользователями дополнений. Некоторые разработчики дополнений не согласны с такой позицией и считают, что механизм обязательной проверки по цифровой подписи лишь создаёт сложности для разработчиков и приводит к увеличению времени доведения до пользователей корректирующих выпусков, никак не влияя на безопасность. Существует множество тривиальных и очевидных приёмов для обхода системы автоматизированной проверки дополнений, позволяющих незаметно вставить вредоносный код, например, через формирование операции на лету путём соединения нескольких строк с последующим выполнением результирующей строки вызовом eval. Позиция Mozilla сводится к тому, что большинство авторов вредоносных дополнений ленивы и не будут прибегать к подобным техникам скрытия вредоносной активности.

В октябре 2017 года в каталоге AMO был введён новый процесс рецензирования дополнений. На смену ручной проверке пришёл автоматический процесс, который позволил избавиться от длительных ожиданий в очереди на прохождение проверки и увеличил оперативность доставки новых выпусков до пользователей. При этом ручная проверка полностью не упразднена, а выборочно проводится для уже размещённых дополнений. Дополнения для ручной проверки выбираются на основании вычисленных факторов риска.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2019/05...)
  2. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: Поиск в менеджере дополнений Firefox будет показывать только полностью проверенные дополнения
  5. OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода
  6. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox обнаружен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Добрый день.
    И каким образом это покрывает "наличие" подписанного сертификата от Mozilla, и то, что дополнение "сертифицировано" ими?
     
     
  • 2.13, Онаним (?), 10:11, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно отозвать сертификат и все дополнения, подписанные им, не будут работать.
     
     
  • 3.17, пох. (?), 10:15, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а чо, удобно. Поскольку по факту - просто "все дополнения не будут работать". Но пользователи мурзилы уже ж привыкли, у них раз в  неделю такое.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:40, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А как же обязательная модерация кода дополнений перед добавлением цифровой подписи? В чём вообще тогда смысл этой возни с сертификатами, кроме потенциальных факапов?
     
     
  • 2.3, z (??), 09:44, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Показать пользователям что у них якобы всё хорошо, безопасно и схвачено
     
  • 2.4, Нанобот (ok), 09:46, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    повышает ЧСВ модераторов мозиллы на 17.4%
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:59, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Смысл в том что разработчики антивирусов под windows внедряли в браузер дополнения без разрешения пользователя. Теперь это стало невозможным.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 10:11, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что-то изменилось после этого? Ничего. Так-же продолжают. Сам антивирус это зло. Он проедает системные ресурсы, собирает статистику тем самым обогащая своего хозяина, а от от реальных угроз они не защитят. Только сам пользователь это сможет сделать.
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:18, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы виндейцев.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:31, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Её убрали нафиг - с 5% пользователей даже нга разработку браузера денег нет, не то что на штат модераторов.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:49, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фуррифоксы не 5%, а 0.5%, но даже хромой со своими 0.8% процентами пользователей всё равно проигрывает сафари
     
  • 3.38, пох. (?), 11:59, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну бросьте, зачем же так - денег и с 50% пользователей было около нуля - мурзила никогда не жила на подачки, она жила на денежки гугля, гугля и гугля. Нетскейп до нее тоже жила не на деньги пользователей (ну в смысле - не на деньги пользователей браузера).

    А штат модераторов - отличное место для трудоустройства борцунов с белыми цисгендерными х...зями и прочих альтернативно-одаренных.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:47, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Дополнения - зло. Цифровая подпись - профанация. После каждой новости народ поплачет и отправляется дальше жевать кактус.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 10:00, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Дополнения - зло.

    Это какая-то новая агитка от кремлеботов? Просто по-другому объяснить столь иррациональное утверждение у меня не получается.

     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 10:04, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Иррациональность это притягивание кремлеботов к обсуждению браузеров
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:08, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас там методичка зачесалась?
     
     
  • 5.22, Аноним (5), 10:59, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ч.т.д., собственно. Успехов.
     
  • 5.28, Fracta1L (ok), 11:26, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В мамкиной кровати ещё кремлеботов поищи
     
  • 3.25, Аноним (5), 11:05, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты часом не автор сабжа?
     

  • 1.7, mumu (ok), 10:00, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересный Proof-of-Concept. Молодцы ребята, заставили обратить на проблему внимание
     
  • 1.10, Аноним (-), 10:04, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем вводить подпись приложений если они перед выдачей этой подписи не проверяют эти дополнения. Чё за бред?
    Лично я никогда не буду устанавливать дополнение если в нём не уверен на 100%. В принципе как и всё остальное. И наличие их подписи для меня никогда не было основным фактором. Только «однокнопочные» способны на то, чтобы устанавливать всё что и попадётся на глаза.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:10, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уверен на 100% вот такие чаще всего и попадаются на вирусне. Уж мне то точно повезет я знаю что делаю. Потом плагин купят обновят прилетит к тебе апдейт и ты никогда про это не узнаешь.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 10:13, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уж мне то точно повезет я знаю что делаю.

    угу, и попробуй разгляди разницу между "ublock" и ublock pro", особенно если с картинкой все без палева. Скорее всего спохватишься уже после нажатия ok.

     
  • 3.16, Аноним (-), 10:14, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пользуюсь апдейтами если работа прошлой версии меня полностью устраивает.
     
     
  • 4.19, Яхз (?), 10:23, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И компьютер всего 1, с профилем созданным в 200х-ом году, и родственников нет. В общем, никогда не ставишь дополнения с 0, удобно же!
     
  • 2.23, Аноним (5), 11:00, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком длинно. Надо так:

    > Лично я никогда не буду устанавливать дополнение

     
  • 2.32, Аноним (31), 11:32, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, чтобы никто не посмел трогать brand experience и не пропихнул в каталог XUL-дополнения, которые мозилла зарезервировала для себя.
     

  • 1.18, ыы (?), 10:19, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >вредоносные действия очевидны и не скрываются

    ИМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ!


     
  • 1.20, Аноним (20), 10:34, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому-то до сих пор нужен флещ?? Однако...
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 10:56, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры! библиотека игрушек больше, чем у любой консоли! За 20 лет наклепали-то. Даже на педиков нормально не поохотишься.
     
  • 2.24, Аноним (5), 11:02, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > флещ

    тут причем? Если под тебя маньяк замаскируется, тебе 15 лет строгача давать?

     
     
  • 3.26, Аноним (20), 11:11, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при том, что под него маскируются, а значит он популярен
     
     
  • 4.29, Аноним (5), 11:28, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он популярен

    Слишком сильное утверждение, и настолько же алогичное. На самом деле он иногда бывает нужен, причем чем дальше, тем реже. Под фонарики маскируются гораздо больше вредоносов, но это не означает, что фонарики не нужны.

     
     
  • 5.34, Аноним (20), 11:35, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вам видимо лучше знать, чем тем злодеям из новости. Можно помочь им и рассказать про фонарики.
     
  • 2.33, rtmf (?), 11:33, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некоторые вебинары хотят его :(
     

  • 1.27, microcoder (ok), 11:23, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично. Пусть Mozill'овцы радуются, что хотябы в новостях поддерживают на плаву слух о FireFox'е, иначе совсем умрет. Грамотный PR ход.
     
     
  • 2.30, Аноним (5), 11:30, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ..
     

  • 1.35, KonstantinB (ok), 11:43, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже кейлоггер без jquery написать не смогли, какой позор!
     
     
  • 2.39, вебмакак (?), 12:00, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне чо, все буквы по одной самому, что-ли, записывать? Скажешь тоже...
     

  • 1.36, Аноним (36), 11:43, 30/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Adblock Flash Player

    это победа, я щитаю

     
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