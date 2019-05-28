Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.4.0

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.4, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемым в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME. Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.4: Изменена организация настройки параметров внешних репозиториев. В каталоге /etc/flatpak/remotes.d вместо *.conf файлов с настройками теперь применяются обычные файлы ".flatpakrepo", которые автоматически импортируются при первом использовании flatpak. Данные файлы можно свободно редактировать и удалять, по аналогии с вручную добавленными репозиториями;

Значительно изменена организация установок доступных для всей системы пакетов. В прошлых выпусках вначале пакет устанавливается в принадлежащий пользователю временный каталог, а заем вызываля процесс system-helper для импорта в систему из данного каталога. Подобный подход приводил к большому расходованию дисковых ресурсов, лишнему вводу/выводу и потенциальным проблемам с безопасностью. В новой версии для установки системных пакетов задействована специальная новая файловая система FUSE, в которую пользователь может записать данные, но после окончания записи доступ к записанным файлам для пользователя блокируются. Новый подход подразумевает необходимость заведения для flatpak отдельного пользователя (по умолчанию "flatpak") и изменения правил SELinux;

Добавлена возможность определения на стороне клиентской системы фильтров для внешних репозиториев. При помощи фильтров можно ограничить видимые в репозитории приложения, используя модель белого и чёрного списков;

Добавлен библиотечный API для добавления внешних репозиториев из файлов flatpakref;

Добавлен seccomp-профиль для Docker, позволяющий запускать flatpak внутри контейнеров;

Улучшена возможность установки из нескольких источников P2P (через USB-накопители или по локальной сети);

В команде "flatpak remote-ls" обеспечена автоматическая фильтрация приложений для которых завершилось время сопровождения;

В "flatpak remote-ls" и "flatpak remote-info" реализована опция "--cached" для отдачи информации на основе локальной прокэшированных данных;

Добавлена возможность указания версии окончания времени жизни пакета, после которой будет выводиться предложение перейти на новую ветку;

Добавлена опция "--socket=pcsc" для получения доступа к смарт-картам;

Добавлена поддержка систем, в которых присутствует несколько видеокарт NVIDIA;

Реализована поддержка помещённого в sandbox-окружение dconf;

В команду build-update-repo добавлены опции "--no-update-[summary,appstream]" и "--static-delta-ignore-ref=PATTERN";

Существенно повышена скорость регенерации веток appstream для больших репозиториев.

Обновлены сервисы для интеграции с графическими окружениями: xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-gtk, в которых добавлены новые порталы для автозапуска, выполнения программ в фоновом режиме, доступа к GameMode и доступа к камере. Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов, за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Для пользователей, заботящихся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Для пользователей, интересующихся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений, без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д. Для уменьшения размера пакета, он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (Gtk+, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE). Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.26, GNOME 3.28). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учета отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app. Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении. Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива, и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализована при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio.



