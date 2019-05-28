The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.54 с включением нормализации URL

28.05.2019 09:52

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.54. В новой версии представлено 149 изменений, из которых выделяется включение нормализации URL по умолчанию, переработка mod_webdav и проведение работы по оптимизации производительности.

Начиная с lighttpd 1.4.54 изменено поведение сервера, связанное с нормализацией URL при обработке HTTP-запросов. Активированы опции жёсткой проверки значений в заголовке Host, а также включена нормализация передаваемых в заголовках ссылок и блокирование ссылок с неэкранированными управляющими символами. В процессе нормализации включено автоматическое преобразование '\' в '/', "%2F" в "/", '%20' в '+', разрешение и удаление частей файловых путей с каталогами '.' и '..', декодирование экранированных символов '-', '.', '_' и '~'.

При желании поведение обработки URL можно изменить в настройках при помощи опций "header-strict", "host-strict", "host-normalize", "url-normalize", "url-normalize-unreserved", "url-normalize-required", "url-ctrls-reject", "url-path-2f-decode", "url-path-dotseg-remove" и "url-query-20-plus", которые теперь выставлены в значение "enable".

Из других изменений отмечается полная переработка модуля mod_webdav, которая позволила добиться полной совместимости со спецификациями, повысить производительность и надёжность работы. Из нарушающих совместимость изменений в mod_webdav упоминается блокирование неполных запросов PUT. В mod_auth добавлена поддержка алгоритма SHA-256 для хэширования параметров аутентификации (HTTP Auth Digest). Вместо mod_geoip предложен новый модуль mod_maxminddb (mod_geoip теперь объявлен устаревшим).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lighttpd.net/2019/5...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.53
  3. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  4. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  5. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.39 с устранением опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lighttpd, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:29, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    А он точно "light"?
     
     
  • 2, Andrey Mitrofanov_N0 (?), 10:51, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А он точно "light"?

    Конечно.  Он же легче инджин-кса.

     

  • 3, Ilya Indigo (ok), 11:01, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    https://redmine.lighttpd.net/issues/2726
    У него когда-нибудь поддержка HTTP/2.0 появится?
     
     
  • 4, eRIC (ok), 11:15, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://redmine.lighttpd.net/issues/2726
    > У него когда-нибудь поддержка HTTP/2.0 появится?

    когда руки разработчиков до этой задачи дойдет, их там не густо, да и поддержка проекта не заручена никем.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру