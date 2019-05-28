Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.54 с включением нормализации URL

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.54. В новой версии представлено 149 изменений, из которых выделяется включение нормализации URL по умолчанию, переработка mod_webdav и проведение работы по оптимизации производительности.

Начиная с lighttpd 1.4.54 изменено поведение сервера, связанное с нормализацией URL при обработке HTTP-запросов. Активированы опции жёсткой проверки значений в заголовке Host, а также включена нормализация передаваемых в заголовках ссылок и блокирование ссылок с неэкранированными управляющими символами. В процессе нормализации включено автоматическое преобразование '\' в '/', "%2F" в "/", '%20' в '+', разрешение и удаление частей файловых путей с каталогами '.' и '..', декодирование экранированных символов '-', '.', '_' и '~'.

При желании поведение обработки URL можно изменить в настройках при помощи опций "header-strict", "host-strict", "host-normalize", "url-normalize", "url-normalize-unreserved", "url-normalize-required", "url-ctrls-reject", "url-path-2f-decode", "url-path-dotseg-remove" и "url-query-20-plus", которые теперь выставлены в значение "enable".

Из других изменений отмечается полная переработка модуля mod_webdav, которая позволила добиться полной совместимости со спецификациями, повысить производительность и надёжность работы. Из нарушающих совместимость изменений в mod_webdav упоминается блокирование неполных запросов PUT. В mod_auth добавлена поддержка алгоритма SHA-256 для хэширования параметров аутентификации (HTTP Auth Digest). Вместо mod_geoip предложен новый модуль mod_maxminddb (mod_geoip теперь объявлен устаревшим).



