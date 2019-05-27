Выпуск просмотрщика изображений qView 2.0

> Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то,

> может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки...

Десятки мелочь. Браузер умеет отображать содержимое каталога, если что. Тхумбнейлы не умеет разве что, единственное неудобство в данном случае. Но когда нужно, могу и Gwenview запустить.

Я и локальные пдфки обычно браузером смотрю, несмотря на то что стоит Okular.

