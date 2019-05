Выпуск просмотрщика изображений qView 2.0

3.26 , BrainFucker ( ok ), 11:54, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то,

> может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки... Десятки мелочь. Браузер умеет отображать содержимое каталога, если что. Тхумбнейлы не умеет разве что, единственное неудобство в данном случае. Но когда нужно, могу и Gwenview запустить. Я и локальные пдфки обычно браузером смотрю, несмотря на то что стоит Okular.

4.29 , Crazy Alex ( ok ), 11:57, 27/05/2019
С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать.

5.30 , BrainFucker ( ok ), 12:04, 27/05/2019
> С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл

> следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать. Бывает. Я и говорю, на такие случаи и стоит Gwenview.