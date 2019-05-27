Выпуск просмотрщика изображений qView 2.0

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|1.1, Аноним (1), 10:00, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему кутэшники любят к своим программулинам добавлять префикс q? Типа как знак принадлежности к субкультуре? Типа как черно-розовая одежда у школьников-эмо?
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|2.5, Аноним (5), 10:22, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>добавлять префикс q?
на некоторых действует как дуст еще до установки
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|3.16, Аноним (16), 11:18, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А на некоторых совершенно наоборот. Упрощает поиск нужных программ.
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|4.23, Аноним (5), 11:45, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не искал по тулкиту. Если программа нужная, не имеет значения с какой буквы она называется, остальное -- религия
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|2.6, Аноним (6), 10:24, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда-то было принято все программы для Иксов называть с x, чтобы отличать от консольных. Потом пошли префиксы g и q для GTK+ и Qt.
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|2.14, Аноним (14), 11:11, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А почему гткшники любят добавлять к названиям своих поделок префикс "G-"?
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|1.2, Анан (?), 10:04, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы ГТКшники сразу понимали, что пора сваливать со своей помойки на передовые технологии QT
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|1.3, Crazy Alex (ok), 10:16, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, равки в пары с jpg объединять (и удалять с ними) умеет? А то "многопоточная упреждающая загрузка" - в самый раз для того, чтобы быстро проглядеть, что наснимал, но и убивать же надо по ходу
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|2.11, Аноним (11), 11:03, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Равки разные бывают, зависит не от производителя даже, а от конкретной модели камеры. Для комплияции изображения в удобоваримый вид нужно либы прикручивать, а это совершенно лишнее в простом просмотровщике, который работает только с уже готовыми форматами. Качайте приложуху для конвертации равок, качайте к ней либы и юзайте. Ну или в камере своей сразу конвертацию включите, один фиг результат одинаковый будет, если вам не нужны специфичные параметры
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|3.24, Crazy Alex (ok), 11:46, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, то, что мне интересно, гораздо проще и есть в gqview (но там подгрузка так себе по скорости). При съёмке raw+jpeg есть два файла - jpg и рав (у которых список расширений не такой большой) - работать с ними как с парой - вот для них показывать jpg, но при удалении удалять оба.
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|1.7, BrainFucker (ok), 10:29, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А возможность повернуть изображение с сохранением результата есть? Причём желательно без перекодирования jpeg, просто перезаписью служебной информации в файле (jpeg такое поддерживает).
Без этого такие просмотрщики мало полезны, тупо картинки посмотреть мне и с помощью браузера гораздо удобней, т.к. не надо запускать лишнюю программу.
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|2.8, Аноним (8), 11:01, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто перезаписью служебной информации
А кто так делать умеет?
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|2.25, Crazy Alex (ok), 11:49, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то, может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки...
Ну и да, enter нажать или мышью ткнуть - это, конечно, ужасно. "запускать лишнюю программу"... До чего мир докатился, блин.
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|3.26, BrainFucker (ok), 11:54, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то,
> может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки...
Десятки мелочь. Браузер умеет отображать содержимое каталога, если что. Тхумбнейлы не умеет разве что, единственное неудобство в данном случае. Но когда нужно, могу и Gwenview запустить.
Я и локальные пдфки обычно браузером смотрю, несмотря на то что стоит Okular.
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|4.29, Crazy Alex (ok), 11:57, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать.
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|5.30, BrainFucker (ok), 12:04, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл
> следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать.
Бывает. Я и говорю, на такие случаи и стоит Gwenview.
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|1.13, Андрей (??), 11:09, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> упреждающей загрузки изображений, существенно сокращающая время показа очередного файла
Очередного в каком смысле: будет работать, если поменять сортировку на, например, "по времени"?
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|1.17, одмин (?), 11:19, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мне от программы просмора необходим следующий минимум - координаты, выделение нужной области и ее сохранение, но к сожалению пришлось написать собственный велосипед, и да тоже на Qt
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|1.21, Аноним (21), 11:28, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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собрал из аура, для сравнения с gthumb:
- жрет на 10 мб больше при меньшем функционале
- размывает картинки при ресайзе (из большого изображения в небольшое окно) при любых настройках в разы сильнее
Продолжаем плакать и тянуть в систему webkit2gtk ради просмотрщика картинок
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|2.27, Crazy Alex (ok), 11:55, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там 100500 настроек, включая скейлинг, сглаживание и т.д. - крутили?
А объём... Если оно параллельно грузит картинки я бы ожидал, что оно как минимум гиг может съесть при работе (и если нет - то это баг или, как минимум, недоработка). Тут совершенно явный выбор в пользу видимой скорости открытия, что подразумевает жор памяти.
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