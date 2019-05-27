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Выпуск просмотрщика изображений qView 2.0

27.05.2019 09:04

Доступен новый значительный выпуск программы для просмотра изображений qView 2.0, предлагающей графический интерфейс на основе Qt, ориентированный эффективное использование экранного пространства. Программа поддерживает все популярные форматы изображений и несмотря на минималистичный интерфейс предоставляет такие расширенные возможности как управление воспроизведением анимированных изображений, доступ к истории операций с файлами, упреждающая загрузка изображений в многопоточном режиме, базовые операции редактирования (зеркалирование, вращение и т.п.). Пользователю также предоставляется большой набор опций, позволяющих настроить приложение на свой вкус. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Linux (deb, rpm), macOS и Windows.

Основные новшества:

  • Реализована система кэширования и упреждающей загрузки изображений, существенно сокращающая время показа очередного файла;
  • Обеспечена многопоточная загрузка изображений, исключающая задержки в интерфейсе при переключении между изображениями;
  • Переработан диалог с настройками. Добавлена кнопка для сброса к настройкам по умолчанию;
  • Добавлены опции для адаптации размера окна под актуальный размер текущего изображения и для блокирования масштабирования изображений выше актуального размера при изменении размера окна;
  • Обеспечен показ в заголовке позиции текущего изображения в списке просматриваемых файлов. В свойствах изображения отражены параметры соотношения сторон;
  • Реализован естественный режим сортировки;
  • Добавлена поддержка кнопок назад и вперёд на мыши для переключения между изображениями. Реализована возможность выхода из полноэкранного режима клавишей Escape. Через меню и клавиши home/end теперь можно перескакивать на первое и последнее изображение в списке. Обеспечена автоматическая остановка режима слайдшоу при открытии нового файла;
  • Для Ubuntu подготовлен PPA-репозиторий.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jurplel/qVi...)
  2. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  3. OpenNews: Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0
  6. OpenNews: Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: image, qview
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему кутэшники любят к своим программулинам добавлять префикс q? Типа как знак принадлежности к субкультуре? Типа как черно-розовая одежда у школьников-эмо?
     
     
  • 2.4, ничто есть всё (?), 10:17, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты просто ничего ты не понимаешь в чатлано-пацакском наречии жителей планеты Плюк
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:22, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >добавлять префикс q?

    на некоторых действует как дуст еще до установки

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:18, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А на некоторых совершенно наоборот. Упрощает поиск нужных программ.
     
     
  • 4.23, Аноним (5), 11:45, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не искал по тулкиту. Если программа нужная, не имеет значения с какой буквы она называется, остальное -- религия
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда-то было принято все программы для Иксов называть с x, чтобы отличать от консольных. Потом пошли префиксы g и q для GTK+ и Qt.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:02, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще n

    ncurses

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:03, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наверно, лень название придумать
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:11, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А почему гткшники любят добавлять к названиям своих поделок префикс "G-"?
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:23, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Gовно потому что.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:32, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Обычно добавляют k, а не q.
     
  • 2.28, grayich (ok), 11:56, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может потому что кутэ тут не причём, а просто QuickView?
     

  • 1.2, Анан (?), 10:04, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы ГТКшники сразу понимали, что пора сваливать со своей помойки на передовые технологии QT
     
  • 1.3, Crazy Alex (ok), 10:16, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, равки в пары с jpg объединять (и удалять с ними) умеет? А то "многопоточная упреждающая загрузка" - в самый раз для того, чтобы быстро проглядеть, что наснимал, но и убивать же надо по ходу
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:03, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Равки разные бывают, зависит не от производителя даже, а от конкретной модели камеры. Для комплияции изображения в удобоваримый вид нужно либы прикручивать, а это совершенно лишнее в простом просмотровщике, который работает только с уже готовыми форматами. Качайте приложуху для конвертации равок, качайте к ней либы и юзайте. Ну или в камере своей сразу конвертацию включите, один фиг результат одинаковый будет, если вам не нужны специфичные параметры
     
     
  • 3.24, Crazy Alex (ok), 11:46, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, то, что мне интересно, гораздо проще и есть в gqview (но там подгрузка так себе по скорости). При съёмке raw+jpeg есть два файла - jpg и рав (у которых список расширений не такой большой) - работать с ними как с парой - вот для них показывать jpg, но при удалении удалять оба.
     

  • 1.7, BrainFucker (ok), 10:29, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А возможность повернуть изображение с сохранением результата есть? Причём желательно без перекодирования jpeg, просто перезаписью служебной информации в файле (jpeg такое поддерживает).
    Без этого такие просмотрщики мало полезны, тупо картинки посмотреть мне и с помощью браузера гораздо удобней, т.к. не надо запускать лишнюю программу.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:01, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > просто перезаписью служебной информации

    А кто так делать умеет?

     
     
  • 3.12, BrainFucker (ok), 11:06, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> просто перезаписью служебной информации
    > А кто так делать умеет?

    Gwenview http://gwenview.sourceforge.net/overview (ctrl+f lossless)
    Тоже на кутях.

     
  • 3.15, Аноним (15), 11:13, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XnView MP так умеет.
     
  • 2.25, Crazy Alex (ok), 11:49, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то, может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки...

    Ну и да, enter нажать или мышью ткнуть - это, конечно, ужасно. "запускать лишнюю программу"... До чего мир докатился, блин.

     
     
  • 3.26, BrainFucker (ok), 11:54, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у вас картинки в вебе или локально одна штука - то,
    > может, браузер и удобнее. А если хотя бы десятки...

    Десятки мелочь. Браузер умеет отображать содержимое каталога, если что. Тхумбнейлы не умеет разве что, единственное неудобство в данном случае. Но когда нужно,  могу и Gwenview запустить.

    Я и локальные пдфки обычно браузером смотрю, несмотря на то что стоит Okular.

     
     
  • 4.29, Crazy Alex (ok), 11:57, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать.
     
     
  • 5.30, BrainFucker (ok), 12:04, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С десятков становится неудобным подход "открыл - вернулся в каталог - открыл
    > следующую", хочется тупо последовательно стрелками или каким-нибудь PgDn листать.

    Бывает. Я и говорю, на такие случаи и стоит Gwenview.

     

  • 1.13, Андрей (??), 11:09, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > упреждающей загрузки изображений, существенно сокращающая время показа очередного файла

    Очередного в каком смысле: будет работать, если поменять сортировку на, например, "по времени"?

     
  • 1.17, одмин (?), 11:19, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне от программы просмора необходим следующий минимум - координаты, выделение нужной области и ее сохранение, но к сожалению пришлось написать собственный велосипед, и да тоже на Qt
     
     
  • 2.20, Аноним Вопрошающий (?), 11:26, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне от просмотрщика нужен редактор?
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:25, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    XnView MP
    Лучше пока никто не придумал.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:28, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    собрал из аура, для сравнения с gthumb:
    - жрет на 10 мб больше при меньшем функционале
    - размывает картинки при ресайзе (из большого изображения в небольшое окно) при любых настройках в разы сильнее

    Продолжаем плакать и тянуть в систему webkit2gtk ради просмотрщика картинок

     
     
  • 2.27, Crazy Alex (ok), 11:55, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там 100500 настроек, включая скейлинг, сглаживание и т.д. - крутили?

    А объём... Если оно параллельно грузит картинки я бы ожидал, что оно как минимум гиг может съесть при работе (и если нет - то это баг или, как минимум, недоработка). Тут совершенно явный выбор в пользу видимой скорости открытия, что подразумевает жор памяти.

     
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