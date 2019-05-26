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В Elasticsearch 7.1 предоставлены бесплатные компоненты для обеспечения безопасности

26.05.2019 23:29

Компания Elasticsearch B.V сформировала новые выпуски платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch 6.8.0 и 7.1.0. Выпуски примечательны предоставлением возможности бесплатного использования функций, связанных с обеспечением безопасности.

Для бесплатного использования теперь доступны:

  • Компоненты для шифрования трафика, использующие протокол TLS;
  • Возможности для создания и управления пользователями;
  • Средства для избирательного разграничения доступа на основе ролей (RBAC), позволяющие разделять доступ пользователей к отдельным API и поисковым индексам.

Ранее данные компоненты предлагались в составе проприетарной редакции платформы и были доступны только платным подписчикам со статусом "Gold". Сейчас указанные возможности включены в состав общедоступных сборок, предлагаемых в рамках набора "Basic". При этом в актуальный открытый набор данные возможности не включены, несмотря на то, что их код был формально открыт около года назад (несмотря на наличие кода, рассматриваемые возможности требовали оформления платной подписки и не входили в версию "Open Source").

В категорию бесплатных переведены только базовые возможности обеспечения безопасности и платными остаются реализация единой точки входа (SSO), модули для аутентификации через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, а также возможность разграничения доступа на уровне отдельных полей и документов.

Смягчение модели распространения продукта предпринято после формирования компаниями Amazon, Expedia Group и Netflix собственного полностью открытого дистрибутива "Open Distro for Elasticsearh", в котором были предложены открытые и доступными для бесплатного использования компоненты, предлагаемые для замены расширенным платным возможностям оригинальной проприетарной редакции Elasticsearch. Кроме средств для обеспечения безопасности в Open Distro for Elasticsearh предоставляются открытые реализации для поддержки SQL, отслеживания событий, генерации уведомлений, диагностики и анализа производительности кластера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.elastic.co/blog/se...)
  2. OpenNews: Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода
  3. OpenNews: В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев
  4. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  5. OpenNews: Релиз поискового движка Elasticsearch 1.0.0
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elasticsearch
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