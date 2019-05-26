The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проблема в ядре Linux 5.1 приводит к потере данных на SSD при использовании LVM и dm-crypt

26.05.2019 08:32

В корректирующем выпуске ядра Linux 5.1.5 исправлена проблема в подсистеме DM (Device Mapper), которая может привести к повреждению данных на SSD-накопителях. Проблема стала проявляется после изменения, добавленного в ядро в январе этого года, затрагивает только ветку 5.1 и в подавляющем большинстве случаев проявляется на системах с SSD-накопителями Samsung, на которых применяется шифрование данных с использованием dm-crypt/LUKS поверх device-mapper/LVM.

Причиной проблемы является слишком агрессивная пометка освобождаемых блоков через FSTRIM (за раз помечалось слишком много секторов, без учёта лимита max_io_len_target_boundary). Из дистрибутивов предлагающих ядро 5.1 ошибка уже устранена в Fedora, но пока остаётся неисправленной в ArchLinux (исправление доступно, но пока находится в ветке "testing"). В качестве обходного пути блокирования проблемы называется отключение сервиса fstrim.service/timer, временное переименование исполняемого файла fstrim, исключение флага "discard" из числа опций монтирования в fstab и отключение режима "allow-discards" в LUKS через dmsetup.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В MD/RAID6 в Linux выявлена проблема, которая может привести к потере данных
  3. OpenNews: Проблема, приводящая к потере данных при использовании в Linux SSD-накопителей Samsung
  4. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  5. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  6. OpenNews: Выпущен патч для исправления ошибки в ext4, которая могла привести к повреждению ФС
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: trim, linux, kernel, ssd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Ууууц (?), 08:47, 26/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Уууу, рач апасен, ууу, гаварили жы гуйды десятилетней давности, ято рач нистобилен, ууу, как жы тепер жит.
     
     
  • 2, Ууууц (?), 08:48, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухажу абратна на убунту <3
     
     
  • 4, Аноним (4), 08:50, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не возвращайся!
     

  • 3, zloykakpes (ok), 08:50, 26/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Заголовок не совсем соответствует содержимому, мягко говоря.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру