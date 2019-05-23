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GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях

23.05.2019 19:23

GitHub реализовал систему спонсорства для оказания финансовой поддержки открытым проектам. Новый сервис предоставляет новую форму участия в развитии проектов - если пользователь не имеет возможности помочь в разработке, то он может подключиться к интересующим проектам как спонсор и помогать через финансирование конкретных разработчиков, мэйнтейнеров, дизайнеров, авторов документации, тестировщиков и других вовлечённых в проект участников.

При помощи системы спонсорства любой пользователь GitHub может ежемесячно перечислять фиксированные суммы разработчикам открытого кода, зарегистрировавшимся в сервисе в качестве участников, готовых получать финансовую поддержку (на время тестирования сервиса число участников ограничено). Спонсируемые участники могут определять уровни поддержки и связанные с ними привилегии для спонсоров, такие как внеочередное устранение ошибок. Рассматривается возможность организации финансирования не только отдельных участников, но и групп разработчиков, вовлечённых в работу над проектом.

В отличие от других площадок совместного финансирования GitHub не берёт себе определённый процент за посредничество, а также первый год будет покрывать расходы на обработку платежей. В дальнейшем не исключается введение отчисления за обработку платежей. Для сопровождения сервиса создан специальный фонд GitHub Sponsors Matching Fund, который будет заниматься распределением финансовых потоков.


Кроме спонсорства GitHub также представил новый сервис для обеспечения безопасности проектов, построенный на базе технологий, полученных в результате поглощения компании Dependabot. Dependabot теперь встроен в GitHub и доступен бесплатно. Сервис позволяет отслеживать уязвимости в зависимостях, отправлять владельцам репозиториев предупреждения о наличии проблем в зависимости и автоматически открывать pull-запросы для исправления выявленных уязвимостей.

Предупреждения отображаются во вкладке "Security" и включают исчерпывающие сведения об уязвимости и файлах проекта, которые затрагивает проблема. Исправление генерируются через обновление в списке зависимостей минимальной версии на версию, в которой уязвимость устранена. Сведения об уязвимостях извлекаются из баз MITRE CVE и WhiteSource, а также на основе уведомлений от мэйнтейнеров проектов и автоматического анализатора коммитов на GitHub c последующим подтверждением в системе ручного рецензирования.

Для мэйнтейнеров проектов введён в строй интерфейс для публикации и размещения отчётов об уязвимостях (security advisories), а также для приватного обсуждения в закрытом кругу вопросов, связанных с исправлением уязвимостей.

Кроме того для защиты от попадания конфиденциальных данных в публично доступные репозитории введён в строй сканер токенов и ключей доступа. Во время коммита сканер проверяет типовые форматы ключей и токены доступа к API Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Azure, GitHub, Google Cloud, Mailgun, Slack, Stripe и Twilio. В случае выявления токена сервис-провайдеру направляется запрос для подтверждения утечки и отзыва скомпрометированных токенов.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-05-23...)
  2. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation представила платформу CommunityBridge
  4. OpenNews: GitHub меняет политику конфиденциальности и условия соблюдения санкций
  5. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
  6. OpenNews: GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох (?), 20:39, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    чорд, аплодирую MS стоя. сразу как угадали - revoke и только по факту уведомить почтой.

    насчет автореквестов по затыканию дыр в зависимостях всего от всего, в общем-то тоже можно будет поаплодировать, если они будут видны всем ;-) Авось пара обезьянок даже начнет понимать, что иногда лучше свой велосипед, чем дядин электросамокат с управлением через мабилу, не факт что твою.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:02, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. теперь под видом исправления уязвимости можно впендюрить во все приватные репозитории любые патчи, 90% проектов смерджат не глядя что угодно под этим соусом (хоть drop database хоть отправку телеметрии).
     
  • 2.20, Григорий Федорович Конин (?), 01:11, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этический вопрос: должен ли хостинг репозиториев сканировать содержимое репозиториев?
     

  • 1.2, robot228 (?), 20:42, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    донаты, нужно больше донатов.

    опять попрошаек выращивают как твич.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:45, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зависить — плохое чувство.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:52, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не зависьте, зависимость ни к чему хорошему не приводит.
     
  • 2.4, DiabloPC (ok), 20:48, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну нашёл что сравнить
    Здесь хоть понятно за что донаты,
    А вот твич это реально рассадник попрошаек из серии "хАчу резаться в свои игрушки круглосуточно, пока мамка башляет за электричество для моего компа и шоб мне за это ещё и бабла сыпали"
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:57, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что? Лучше чтобы у Patreon-а была монополия на такие отчисления?
     
  • 2.15, Гентушник (ok), 22:27, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не частый посетитель twitch и возможно не знаю полностью как он работает, но там вроде весь контент (или почти весь) в открытом доступе.

    В патреоне же как раз магазин, без доната там почти никто ничего не выкладывает.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:01, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > автоматически открывать pull-запросы для исправления выявленных уязвимостей

    Когда будут автоматические pull-запросы с добавлением рекламных блоков?

     
  • 1.8, Аноним (8), 21:10, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чем либрпей хуже? они изначально не брали проецент с транзакций. исходники либрпей открыты. видимо еще один источник доходов для микросотфа.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:25, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что он не встроен в интерфейс гитхаба. С этой фичей когда смотришь комменты в обсуждениях, сразу можно увидеть, кто халявщик, а кто партнер
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:42, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а биткоин ещё лучше. Зачем это централизованное говно городить?А чтобы МС могла владеть чужими^Wсвоими, так как на своём оборудовании, деньгами
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:24, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Микрософт приучает к платному софту.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:11, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К добровольным пожертвованиям.
    https://github.com/elementary
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:55, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждал этой новости 3 года!
     
     
  • 2.12, гитхап (?), 22:07, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Билли, мы не подвели!
     
     
  • 3.16, што (?), 22:47, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    што!?
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:47, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О как! Говнокодеры теперь и с донатом. Скоро как на twitch будут давать доступ к коду только после подписки с донатом
     
  • 1.19, Аноним (18), 00:49, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Security adviser эт конечно хорошо. Но вот тока пока он умеет только rubygems и nodejs. Python не умеет.
     
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