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Прекращена разработка дистрибутива Antergos

22.05.2019 12:56

Основатель дистрибутива Antergos объявил о прекращении разработки после семи лет работы над проектом. В качестве причины прекращения разработки называется нехватка у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания дистрибутива на должном уровне. Было решено, что лучше разом прекратить работу на стадии пока дистрибутив полностью работоспособен и актуален, чем обрекать сообщество пользователей на постепенную стагнацию. Подобный шаг позволит заинтересованным энтузиастам использовать наработки Antergos для создания новых проектов.

В ближайшее время планируется выпустить финальное обновление, которое отключит специфичные для Antergos репозитории. Развиваемые проектом пакеты будут перенесены в AUR. Таким образом, существующим пользователям не потребуется миграция на другой дистрибутив и они продолжат получать обновления из штатных репозиториев Arch Linux и AUR.

В своё время проект продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива. Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon). Целью проекта было создание более дружелюбной и простой в работе редакции Arch Linux, пригодной для установки широкой аудиторией пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://antergos.com/blog/ante...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Antergos 2013.05.12, созданного в результате перехода Cinnarch на GNOME
  3. OpenNews: Дистрибутив Parsix GNU/Linux объявил о закрытии проекта
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0
  5. OpenNews: Дистрибутив Cinnarch переходит на GNOME и прекращает сопровождение Cinnamon для Arch Linux
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: antergos, arch
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  • 1.1, Гномспецназ (?), 12:59, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Прекращена разработка после 7 лет попыток начала разработки
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:05, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они старались....
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:05, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Давайте теперь некролог о каждом GNU/Ненужникс тащить в новости.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 13:07, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да ладно тебе: подобные новости приятно разбавляют основную массу новостей про уязвимости, проблемы, ограничения и юридические претензии.
    Немного хороших новостей не повредит.
     
     
  • 3.27, Аноним84701 (ok), 15:08, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Прекращена разработка дистрибутива Antergos"
    >[...] подобные новости приятно разбавляют [...]
    > Немного хороших новостей не повредит.

    "Никогда еще з̶а̶с̶л̶а̶н̶н̶ы̶й̶ ̶к̶а̶з̶а̶ч̶о̶к̶ Штрилиц не был так близко к провалу!"(с)

     
  • 2.36, Аноним (36), 15:39, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А он GNU/* или Poettering/* ?
     

  • 1.5, Ivan1986 (?), 13:10, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну как всегда, узнаем о проекте из новости о его закрытии
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:26, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе мешало о нём узнать раньше?
     
     
  • 3.11, ыы (?), 13:40, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ненужность этого проекта.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 13:53, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А может всё таки твоя ограниченность?
     
     
  • 5.22, Интересующийся (??), 14:25, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю вам, как не ограниченному в свободном времени, наваять цикл статей о нескучных дистрибутивах. Вот лично мне очень не хватает какого-нибудь лаконично сформулированного повода к существованию дистрибутивов. Обычно её даже на сайтах дистрибутивов хрен найдёшь это. Поэтому для меня список на дистровотч вообще ни о чём. Но в некоторых особо запущенных случаях повод уже потерялся в ченджлоге и там подойдёт история развития и актуальные взгляды команды разработчиков. Если эти статьи регулярно обновлять, то их можно даже куда-нибудь в вики вынести, а не в новости кидать.
     
  • 5.23, mfa (?), 14:40, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прикольно слышать об ограниченности от "Анонима".
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 14:59, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прикольно слышать об ограниченности от "Анонима".
    > Участник: mfa
    > Тип: Аноним
     

  • 1.6, Попугай Кеша (?), 13:26, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Студенты выпустились и нашли работу в компании ) Хоум-проджект закрыт )
     
     
  • 2.12, Константавр (ok), 13:47, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Боюсь спросить, а что ты, будучи студентом, сотворил для вселенной? Эти занимались интересным делом, умнели, набирались опыта, а ты пришёл, в носу поковырялся и дал экспертную оценку происходящему. И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.
     
     
  • 3.14, пох (?), 13:55, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык интересными делами все занимались, кто-то набрался опыта, а кто-то заработал триппер.

    > И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.

    а Децл вообще сдох, ну и что?

     
     
  • 4.42, Tita_M (ok), 16:13, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а Децл вообще сдох, ну и что?

    Эт враки, на самом деле он сейчас попивает коктейльчики на тропическом острове и всячески оттягивается в своё удовольствие.

     
  • 3.17, Аноним (17), 13:58, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.

    Почему это? Они-то нашли работу в компании, в отличие от.

     
  • 3.19, Omnomnom (?), 14:01, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спецом он стал (но это не точно) для той группы пользователей, которая никогда особого интереса для "сообщества" не представляла. В наш век потре*лядства до людей порой трудно доходит идея о том, что некоторые вещи делаются "просто так", а только потом могут стать полезными и общеупотребительными. А могут и не стать. Но, так как это не "коммерческая разработка", то это, в целом, и не важно.
     
  • 3.32, Попугай Кеша (?), 15:34, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нелепая провокация уровня детского сада
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:56, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты даже какой-нибудь BolgenOS не запилил. Зато на OpenNet'е важно раздуваешь щёки.
     
     
  • 3.33, Попугай Кеша (?), 15:35, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые вещи лучше не показывать, о некоторых - молчать. А некоторые просто работают. То, что делал - делал. Не выпячивал наружу для показухи
     
  • 2.20, svsd_val (ok), 14:04, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты нынче такие Ыксперты ^_^
     
     
  • 3.31, Попугай Кеша (?), 15:34, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защитнички нашлись сразу у студаков )
     
     
  • 4.50, svsd_val (ok), 16:37, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно защищаю народ, так как понимаю сколько времени и сил требуется на поддержание проектов.
    Возможно Вам этого и не понять, так как использовать уже готовое чужое и при этом хаять его может каждый. Мне вот интересно Вы сами то что нибудь достигли за эти года ? Разрабатывали чего для общей пользы ? прежде чем без причины навесить на них ярлыки ? Ведь оно (ярлыковое) мышление удобно для недалёких умом.

    Если с таким же подходом подходили разработчики открытого софта да хоть те же GNU/Linux то скорее мир был бы иным... И за каждый пук приходилось бы платить деньги ....

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:28, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Со временем эта участь ждёт сотни дистрибутивов, разрабатываемых энтузиастами-самоделкиными.
     
     
  • 2.10, Попугай Кеша (?), 13:36, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Со временем эта участь ждёт сотни дистрибутивов, разрабатываемых энтузиастами-самоделкиными.

    Все разумно и логично. Выживают коммерческие проекты и присосальщики к коммерсам

     
     
  • 3.15, пох (?), 13:55, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да лана, мало ли коммерческих проектов так же красиво проплыли кверху брюхом?

     
     
  • 4.34, Попугай Кеша (?), 15:36, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MeeGo, Windows 8, да до кучи всего )
     
  • 4.49, Аноим (?), 16:29, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дааааа)))
    Никогда не забуду, как один оборонный завод внедрил у себя Мандриву. А когда она через месяц сказала "всё", руководство дало указание вернуть винду и за слово "линукс" на совещании лишать премии.
     

  • 1.9, rm_ (ok), 13:31, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива

    што вообще?

     
     
  • 2.18, AnonPlus (?), 14:00, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возня какая-то, честное слово. Вот есть Арч. Туда можно всё это поставить. Хоть Гном, хоть Циннамон, хоть МАТЕ.
     
     
  • 3.21, деанон (?), 14:08, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же дефолтные обои от "Дениски" и сбор данных?
     
     
  • 4.35, пох (?), 15:37, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, а разьве рач до сих пор еще в стороне от прогресса?
     

  • 1.25, Анимус (?), 14:59, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon).

    Што? Там всегда был по дефолту Gnome 3. Не пишите о вещах, в которых не разбираетесь.

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:25, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Вики написано, что они использовали Cinnamon, видимо автор оттуда вдохновлялся
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:32, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любимый дистрибутив всякой школоты, а ведь скоро каникулы.
     
  • 1.29, Аноним (46), 15:32, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Monjaro был создан на год раньше этого чуда, тоже основан на Арче, имеет варианты с десятком готовых рабочих окружений, к тому же они ещё и репы арча дополнительно стабилизируют. В дополнение ко всей бессмысленности существования этого дистра, они вместо того, чтобы слиться с кем-то, чтобы меньше усилий тратить, решили просто слиться.
     
     
  • 2.38, DieArchDie (?), 15:43, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, я ошибся, конечно же манжаро любимый дистр пубертанно-прыщавого возраста, у взрослых людей просто нет времени обновлять ваши арчи, по сто раз на дню перезагружая систему.
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:08, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная разница между ними в том, чьо манжара заменяет репы на свои, а антегрос дополнян оф репы арча своими. Соответственно и применения у них были разные
     
     
  • 3.45, Аноним (46), 16:22, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда у меня возникает разумные вопрос. Почему всё это нельзя было провернуть через набор утилит в AUR и страничку в ArchWiki объясняющую, как этим пользоваться?
     
     
  • 4.51, Аноним (40), 17:09, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антегрос позиционировался как более простой для юзера, так же, как и манжара
     
  • 2.41, Аноним (40), 16:10, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще меня всегда забавляла опеннетовское представление о слиянии проектов, будто бы это делается по щелчку пальцев. Нет, ребята, это должно быть нужно тем и другим, а кроме того необходима техническая возможность, желание и время на реализацию
     
     
  • 3.44, Аноним (46), 16:19, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как будто мы про слияние Google и Microsoft говорим. Я два раза участвовал в слиянии небольших библиотек для Python, и совсем это не сложно, просто нужно собраться и поговорить. У большинства дистров цели если не совпадающие, то хотя бы сильно пересекающиеся, а дальше - было бы желание
     
     
  • 4.52, Аноним (40), 17:11, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так если все одно и то же, то чем может закончиться "слияние", кроме как перемещением мейнтейнеров и других участников старого проекта на новый? В данном случае это не имеет смысла, раз мейнтейнеров и так не осталось
     
  • 2.43, Fuks (?), 16:19, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну вот черех год такая-же участь ждет и Манджару. Готовьтесь.
     

  • 1.30, Vladjmir (ok), 15:33, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что в Арче нельзя поставить Cinnamon или Mate?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:42, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь это будет Арч, а не Antergos, порожденный чьим-то NIH-синдромом.
     
  • 2.39, Школьник (ok), 15:51, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.

    Смысл существования этого Antergos вообще неясен. У Manjaro по слухам хотя бы графический инсталлятор есть, какая-то приблуда по облегчению настройки оборудования и некая дополнительная стабилизация относительно Arch (пакеты с задержкой в неделю появляются).

    Главный вопрос - кого из представителей дистров с rolling release теперь Майкл с Фороникса будет включать в свои тесты? :)

     

  • 1.47, Аноим (?), 16:26, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судьба большинства дистрибутивов-игрушек.
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 16:28, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, на 7 лет не многих хватит
     

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