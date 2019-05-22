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|2.4, A.Stahl (ok), 13:07, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да ладно тебе: подобные новости приятно разбавляют основную массу новостей про уязвимости, проблемы, ограничения и юридические претензии.
Немного хороших новостей не повредит.
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|3.27, Аноним84701 (ok), 15:08, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Прекращена разработка дистрибутива Antergos"
>[...] подобные новости приятно разбавляют [...]
> Немного хороших новостей не повредит.
"Никогда еще з̶а̶с̶л̶а̶н̶н̶ы̶й̶ ̶к̶а̶з̶а̶ч̶о̶к̶ Штрилиц не был так близко к провалу!"(с)
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|5.22, Интересующийся (??), 14:25, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю вам, как не ограниченному в свободном времени, наваять цикл статей о нескучных дистрибутивах. Вот лично мне очень не хватает какого-нибудь лаконично сформулированного повода к существованию дистрибутивов. Обычно её даже на сайтах дистрибутивов хрен найдёшь это. Поэтому для меня список на дистровотч вообще ни о чём. Но в некоторых особо запущенных случаях повод уже потерялся в ченджлоге и там подойдёт история развития и актуальные взгляды команды разработчиков. Если эти статьи регулярно обновлять, то их можно даже куда-нибудь в вики вынести, а не в новости кидать.
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|6.26, Аноним (26), 14:59, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прикольно слышать об ограниченности от "Анонима".
> Участник: mfa
> Тип: Аноним
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|2.12, Константавр (ok), 13:47, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Боюсь спросить, а что ты, будучи студентом, сотворил для вселенной? Эти занимались интересным делом, умнели, набирались опыта, а ты пришёл, в носу поковырялся и дал экспертную оценку происходящему. И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.
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|3.14, пох (?), 13:55, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык интересными делами все занимались, кто-то набрался опыта, а кто-то заработал триппер.
> И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.
а Децл вообще сдох, ну и что?
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|4.42, Tita_M (ok), 16:13, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а Децл вообще сдох, ну и что?
Эт враки, на самом деле он сейчас попивает коктейльчики на тропическом острове и всячески оттягивается в своё удовольствие.
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|3.17, Аноним (17), 13:58, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И самое обидное, что после этого для окружающих не они, а ты - спец.
Почему это? Они-то нашли работу в компании, в отличие от.
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|3.19, Omnomnom (?), 14:01, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спецом он стал (но это не точно) для той группы пользователей, которая никогда особого интереса для "сообщества" не представляла. В наш век потре*лядства до людей порой трудно доходит идея о том, что некоторые вещи делаются "просто так", а только потом могут стать полезными и общеупотребительными. А могут и не стать. Но, так как это не "коммерческая разработка", то это, в целом, и не важно.
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|2.16, Аноним (-), 13:56, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты даже какой-нибудь BolgenOS не запилил. Зато на OpenNet'е важно раздуваешь щёки.
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|3.33, Попугай Кеша (?), 15:35, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые вещи лучше не показывать, о некоторых - молчать. А некоторые просто работают. То, что делал - делал. Не выпячивал наружу для показухи
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|4.50, svsd_val (ok), 16:37, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно защищаю народ, так как понимаю сколько времени и сил требуется на поддержание проектов.
Возможно Вам этого и не понять, так как использовать уже готовое чужое и при этом хаять его может каждый. Мне вот интересно Вы сами то что нибудь достигли за эти года ? Разрабатывали чего для общей пользы ? прежде чем без причины навесить на них ярлыки ? Ведь оно (ярлыковое) мышление удобно для недалёких умом.
Если с таким же подходом подходили разработчики открытого софта да хоть те же GNU/Linux то скорее мир был бы иным... И за каждый пук приходилось бы платить деньги ....
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|1.8, Аноним (8), 13:28, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Со временем эта участь ждёт сотни дистрибутивов, разрабатываемых энтузиастами-самоделкиными.
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|2.10, Попугай Кеша (?), 13:36, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Со временем эта участь ждёт сотни дистрибутивов, разрабатываемых энтузиастами-самоделкиными.
Все разумно и логично. Выживают коммерческие проекты и присосальщики к коммерсам
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|3.15, пох (?), 13:55, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да лана, мало ли коммерческих проектов так же красиво проплыли кверху брюхом?
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|4.49, Аноим (?), 16:29, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дааааа)))
Никогда не забуду, как один оборонный завод внедрил у себя Мандриву. А когда она через месяц сказала "всё", руководство дало указание вернуть винду и за слово "линукс" на совещании лишать премии.
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|1.9, rm_ (ok), 13:31, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива
што вообще?
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|2.18, AnonPlus (?), 14:00, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возня какая-то, честное слово. Вот есть Арч. Туда можно всё это поставить. Хоть Гном, хоть Циннамон, хоть МАТЕ.
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|4.35, пох (?), 15:37, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хм, а разьве рач до сих пор еще в стороне от прогресса?
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|1.25, Анимус (?), 14:59, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon).
Што? Там всегда был по дефолту Gnome 3. Не пишите о вещах, в которых не разбираетесь.
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|2.46, Аноним (46), 16:25, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Вики написано, что они использовали Cinnamon, видимо автор оттуда вдохновлялся
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|1.29, Аноним (46), 15:32, 22/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Monjaro был создан на год раньше этого чуда, тоже основан на Арче, имеет варианты с десятком готовых рабочих окружений, к тому же они ещё и репы арча дополнительно стабилизируют. В дополнение ко всей бессмысленности существования этого дистра, они вместо того, чтобы слиться с кем-то, чтобы меньше усилий тратить, решили просто слиться.
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|2.38, DieArchDie (?), 15:43, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, я ошибся, конечно же манжаро любимый дистр пубертанно-прыщавого возраста, у взрослых людей просто нет времени обновлять ваши арчи, по сто раз на дню перезагружая систему.
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|2.40, Аноним (40), 16:08, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная разница между ними в том, чьо манжара заменяет репы на свои, а антегрос дополнян оф репы арча своими. Соответственно и применения у них были разные
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|3.45, Аноним (46), 16:22, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда у меня возникает разумные вопрос. Почему всё это нельзя было провернуть через набор утилит в AUR и страничку в ArchWiki объясняющую, как этим пользоваться?
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|4.51, Аноним (40), 17:09, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антегрос позиционировался как более простой для юзера, так же, как и манжара
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|2.41, Аноним (40), 16:10, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще меня всегда забавляла опеннетовское представление о слиянии проектов, будто бы это делается по щелчку пальцев. Нет, ребята, это должно быть нужно тем и другим, а кроме того необходима техническая возможность, желание и время на реализацию
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|3.44, Аноним (46), 16:19, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так говоришь, как будто мы про слияние Google и Microsoft говорим. Я два раза участвовал в слиянии небольших библиотек для Python, и совсем это не сложно, просто нужно собраться и поговорить. У большинства дистров цели если не совпадающие, то хотя бы сильно пересекающиеся, а дальше - было бы желание
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|4.52, Аноним (40), 17:11, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так если все одно и то же, то чем может закончиться "слияние", кроме как перемещением мейнтейнеров и других участников старого проекта на новый? В данном случае это не имеет смысла, раз мейнтейнеров и так не осталось
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|2.43, Fuks (?), 16:19, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну вот черех год такая-же участь ждет и Манджару. Готовьтесь.
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|2.37, Аноним (37), 15:42, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь это будет Арч, а не Antergos, порожденный чьим-то NIH-синдромом.
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|2.39, Школьник (ok), 15:51, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно.
Смысл существования этого Antergos вообще неясен. У Manjaro по слухам хотя бы графический инсталлятор есть, какая-то приблуда по облегчению настройки оборудования и некая дополнительная стабилизация относительно Arch (пакеты с задержкой в неделю появляются).
Главный вопрос - кого из представителей дистров с rolling release теперь Майкл с Фороникса будет включать в свои тесты? :)
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