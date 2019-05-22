Прекращена разработка дистрибутива Antergos"

Основатель дистрибутива Antergos объявил о прекращении разработки после семи лет работы над проектом. В качестве причины прекращения разработки называется нехватка у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания дистрибутива на должном уровне. Было решено, что лучше разом прекратить работу на стадии пока дистрибутив полностью работоспособен и актуален, чем обрекать сообщество пользователей на постепенную стагнацию. Подобный шаг позволит заинтересованным энтузиастам использовать наработки Antergos для создания новых проектов.

В ближайшее время планируется выпустить финальное обновление, которое отключит специфичные для Antergos репозитории. Развиваемые проектом пакеты будут перенесены в AUR. Таким образом, существующим пользователям не потребуется миграция на другой дистрибутив и они продолжат получать обновления из штатных репозиториев Arch Linux и AUR.

В своё время проект продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива. Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon). Целью проекта было создание более дружелюбной и простой в работе редакции Arch Linux, пригодной для установки широкой аудиторией пользователей.



