Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android

|
|1.1, Аноним (1), 09:07, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Вот он и гугл, хозяин сказал - и вырубили всем G-play.
Пример крыма не научил ?:)
|
|
|
|2.5, dkrnl (?), 09:11, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
play не нужен китайцам на местном рынке, его просто не существует там.
а вот обновления ядра -- сильно важнее.
|
|
|
|3.16, _hide_ (ok), 09:19, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Что Вы все о китайцах думаете? Вопрос лишь в том, будет ли это "решение" распространятся за пределами США? Если да, то компетентные органы многих стран будут очень рады штрафовать, штрафовать и штрафовать...
Скорее всего, данное решение будет распространяться только на оборудование, ввозимое в США, что нам, товарищи, да и самим американцам, будет по барабану, потому что в ответ будут лить международную прошивку (а на "витрине" все будет стоять "по закону").
|
|
|
|4.78, Аноним (78), 10:50, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
тут товарищи в США придумали вторичные санкции - те кто будут поставлять, получат санкции в США.
Вспоминаем историю с турбинами и Крымом.
|
|3.25, Аноним (25), 09:34, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> обновления ядра -- сильно важнее
Массовые устройства на Android (кроме премиум и произведенных Google, возможно, что не все) не получают обновлений. Вот это нужно обсуждать. Публикацию сведений об уязвимостях и гарантированное отсутствие обновлений. Использовать платформу в таком режиме не представляется возможным.
|
|3.56, Гугол (?), 10:25, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> обновления ядра -- сильно важнее.
Ядро и весь android в свободном доступе. У Хуавея отбирают только гуглосервисы!
|
|2.6, Аноним (6), 09:11, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И что? Без гугла и америкосовских сервисов теперь там вообще не "дышится"? Чушь. "Не гуглом единым жив человек"
|
|2.34, Аноним (34), 09:49, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот он и гугл, хозяин сказал - и вырубили всем G-play.
Не они первые начали.
> В Китае большая часть мобильных приложений Google находится под запретом
|
|
|
|3.51, Аноним (51), 10:13, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Только, Китай - это "жестокая диктатура", а США - светоч демократии и свободы.
|
|
|
|4.59, Аноним (-), 10:29, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Надо же защищать демократию от внешней угрозы. Тут Китай, там Мексика. Окружили со всех сторон бедное государство.
|
|2.37, Аноним (-), 09:55, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это не гугл, это проприетарщина. Проприетарщина и есть равное "принадлежащее хозяину", а стало быть и хозяину его хозяина и так по цепочке до самого верха. А свободный андроид гугл запретить не может, да и зачем.
|
|2.104, marks (?), 11:23, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Логично, что компания, которая является резидентом США, должна подчиняться решениям властей США. Точно так же, как Лаборатория Касперского, которая зарегистрирована в России подчиняется российскому законодательству и работает в соответсвии с российскими законами и, например, их ВПН должен блокировать доступ к запрещенным в России сайтам. Другое дело, что компании не-резиденты тех или иных стран только смеются. Хотя если ВПН юридически расположен в не-самом свободном с точки зрения контроля месте - США, то однажды могут постучаться и сказать и их компаниям оказывать содействие.
|
|2.109, IRASoldier (?), 11:36, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правительство Китая блокирует Google. С какой стати Google разрешать использование своих сервисов китайской компании повязанной с правительством по самые помидоры? То, что до сих пор Google разрешал Huawei пользоваться Google Play - это со стороны Google было благотворительностью.
|
|
|
|3.118, Совершенно другой аноним (?), 11:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
С какой стати Huawei разрешать использование своих сервисов американской компании повязанной с правительством по самые помидоры? Поправил, не благодари (с)
|
|
|
|4.122, IRASoldier (?), 11:53, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Huawei разрешать использование своих сервисов американской компании
Поправил, ага. Сам понял, какой бред сморозил? Наводящий вопрос: какие сервисы Huawei используются компанией Google? Садись, два.
|
|
|
|5.137, Совершенно другой аноним (?), 12:08, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно я несовсем смог пофиксить Вашу фразу. Прошу прощения. Смысл в том, что в Китае запрещены сервисы Google - компании, тесно связанной с правительством США. В том числе и в телефонах Huawei. Непонятно, почему у Вас недоказанные связи Huawei с правительством Китая возмущают, а связи Google с правительством США (например участие в PRISM) - нет.
|
|2.142, Аноним (142), 12:12, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они под юрисдикцией США и следуют законам США. Причём здесь "хозяин сказал"? Покажете страну, в которой частная компания пошла против предписания министерства своей страны "во имя демократии"? Скорее всего, нет, потому что ни одна компания не пойдёт в схожей ситуации против законодательства своей страны.
|
|2.149, Аноним (149), 12:20, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот он и гугл, хозяин сказал - и вырубили всем G-play.
Справедливости ради, недавно на 4PDA проскакивала новость, что Huawei заикались о полном запрете установки сторонних приложений на будущие модели их смартфонов - якобы для "повышения безопасности пользователей" и все такое прочее. То есть фактически производитель собирался запретить пользователям избавляться от следящего китайского софта (следящий гугловский софт это уже отдельная тема). И думай потом, зачем стоковому фонарику доступ к твоей адресной книге.
|
|1.2, Аноним (6), 09:08, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Это к лучшему. Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше.
|
|
|
|2.31, Аноним (25), 09:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Возможно, покажется интересным случай. Через год после приобретения планшета k1 lenovo прекратил поддержку установленного на нем Android, что означало невозможность установки большинства приложений из Goole Play, в том числе обновления для работы с самим данным магазином. Проблема решилась установкой инженерной прошивки (с сайта коммьюнити lenovo) и подключением Yandex Market.
|
|
|
|3.38, Аноним (-), 09:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру. Она хоть и подгосударственная насквозь, но это лучше чем остаться ни с чем, по желанию той стороны.
|
|
|
|4.40, X4asd (ok), 10:04, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру
или просто ценить качественных производителей, а не китайское говно
|
|4.41, X4asd (ok), 10:05, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру
или просто ценить качественные брэнды (Google Pixel ?), а не китайское говно.
|
|
|
|5.62, Аноним (-), 10:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То бишь, вестись на наклеечки, понятно. Или давай скажи, почему пиксели качественные, а оноры говно? Только по топовым моделям.
|
|
|
|6.75, X4asd (ok), 10:48, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе конечно хочется услышать одно слово, которое бы сразу ответило на вопрос "почему?".
но ответ в том что качество это огромный набор мелочей (а не какая-то одна волшебная деталь делающая сразу "хорошо!")
|
|6.111, marks (?), 11:39, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Окей. Запысывай.
1. Скучный неинтересный незапоминающийся дизайн китайФона. (общая проблема всех китайских телефонов. Безликие, как их машины. По отдельности всё норм, но в потоке не заметить)
2. Десятки предустановленных (я не шучу, их реально больше 10 и ближе к 20. И у меня с каждым почти апдейтом было что-то новое) игр и приложений, заботливо предоставляемых за бесплатно (нет) добрыми китайцами для русских друзей. Меня задолбало каждый раз их выковыривать их из телефона с каждым сбросом на заводские. Спасибо, Хонор, мне хватило одного знакомства с вами, больше не ошибусь так.
3. Рандомные обновления. Ну если уж сравнивать именно с Пикселями или моим нынешним Нокия 6.1, которая по программе Androidone и должна два года апдейтить до новых версий и год ещё выпускать обновления безопасности, никогда не знаешь, получишь ли ты апдейт. Хотя так было и с моим Сони Т3, одногодок которого обновили до 5.0, а меня - нет. Но мой Хонор 5ц тоже только получал обновления безопасности. В отличие от всех других, которым приехал 7.0. Нокия же должна по этой программе поддерживать актуальные версии. Хотя там больше гугл делает по этой программе, нокии только нужно потестить и зааппрувить.
|
|5.69, Аноним (51), 10:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Гугул пуксель такой же "качественный" смартфон, как и китайское говно
|
|
|
|6.79, X4asd (ok), 10:52, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Гугул пуксель такой же "качественный" смартфон, как и китайское говно
да, да, повторяй это каждый день, утром, чтобы очередной раз когда будешь покупать китайское (дешёвое) говно -- чтобы у тебя вдруг не возникло бы мысли будто ты сделал неверный выбор :-) ..
|
|
|
|7.106, zzz (??), 11:31, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С каких это пор Huawei стал дешевым гном. А Pixel, производящийся в том же Китае силами HTC - качественным, надежным смартфоном.
|
|
|
|8.113, marks (?), 11:41, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Окей Следуя Вашей логике, все телефоны - говно Даже, прости Господи, айФон бог... текст свёрнут, показать
|
|5.97, Аноним (97), 11:13, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Google Pixel ?! Фига се бренд, чуть чаем не захлебнулся когда увидел.
|
|5.108, freehck (ok), 11:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> или просто ценить качественные брэнды (Google Pixel ?), а не китайское говно.
Я весьма наслышан о том, что официальные флагманы сильно лучше китайцев, но вот какое дело: буквально на днях хотел прикупить планшатик, пошёл смотреть, почём эти самые пиксели, и знаете что выяснил?
1) Они официально в РФ не продаются.
2) В Яндекс.Маркете есть ровно один ретейлер, предлагающий Pixel Slate.
3) Предлагает он его только в минимальной конфигурации. (m3)
4) За 60 тысяч.
Пошёл и iPad купил в итоге.
|
|5.120, fi2fi (?), 11:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
А как относиться к модели Google Pixel Huawei???
И такая есть )))))
Более того - Google все свои железки заказывает у китаез, как и яблоко!
|
|4.65, FDroid (?), 10:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гугл: "Вы плохо себя вели - останетесь без зондов!"
Пипл: "Нееет, наши зонды! Ничо, ввведём отечественные - пусть колючие и с занозами, зато родные!"
|
|4.124, IRASoldier (?), 11:57, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру. Она хоть и подгосударственная
> насквозь, но это лучше чем остаться ни с чем, по желанию
> той стороны.
Отечественную инфраструктуру в студию, пжалста! Яндексофон не предлагать. (Господин Клишас, перелогиньтесь, кстати.)
|
|3.123, IRASoldier (?), 11:54, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> k1 lenovo прекратил поддержку установленного на нем Android
Lenovo наипал покупателя, но виноват Google, логика же!
|
|2.39, Аноним (34), 10:00, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше.
Дада. Держитесь от гугла подальше. Оденьтесь в рубищу и лапти.
|
|
|
|3.147, Аноним84701 (ok), 12:18, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше.
> Дада. Держитесь от гугла подальше. Оденьтесь в рубищу и лапти.
А можно поподробнее развернуть вашу гениальную мыслю и перечислить хотя бы пару конкретных пунктов, почему это неиспользование гугла вдруг равнозначно скатыванию в дремучее средневековье?
|
|
|
|3.57, Аноним (-), 10:26, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, мерзость! Когда сплю, представляю как бэкдор из смартфона вылезает и ползает по лицу, может залезть в ноздрю или ухо и поразить мозг. Хотя может и уже. Брррр... Жуть!
|
|
|
|4.92, iPony (?), 11:05, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> в ноздрю или ухо
тут обычно про заход с другого фланга думают 🤨
|
|4.125, IRASoldier (?), 11:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да, мерзость! Когда сплю, представляю как бэкдор из смартфона вылезает и ползает
> по лицу, может залезть в ноздрю или ухо и поразить мозг.
> Хотя может и уже. Брррр... Жуть!
А слабо тот же сарказм применить по поводу "анальных зондов Гугла"? Вот внезапно здравый смысл у пипла очень избирательный.
|
|3.58, осень плохая дарога (?), 10:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
у наса бэкдора нестрасная, у наса бэкдора харосая, покупайте наса телефона, мы против Америка!
P.S. а не хотите, так и не покупайте - у вас вся 4G сеть на нашем оборудовании, не считая мелочевки, которая на оборудовании наших хороших товарищей из zte (и приказания мы получим от одного и того же товарища). Включая закрытые военные сегменты. А вы все пытаетесь что-то прятать, смешные лаоваи.
|
|2.139, Аноним84701 (ok), 12:09, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это к лучшему. Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше.
В смысле -- "нефритовые жезлы" лучше розовых, со стразиками, изделий из каучука?
|
|1.3, dkrnl (?), 09:09, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
вангую ответочку: мега штраф для google china
ну и зафорсится обещаная своя операционка от huawei
|
|
|
|2.119, marks (?), 11:45, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как бы тебя не шокировать этой разрывающей мозг информацией, но Гугла в Китае нет. Да, это сложно осознать, но Гугл не вселезущ и кое где его нет. В отличие, кстати, от Майкрософта, который пошел на сотрудничество с властями
|
|1.4, Consta (?), 09:10, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Прекрасные люди. Сперва под надуманными предлогами бездоказательно обвиним хуавей во всяких киберпреступлениях. Потом скомандуем канадцам задержать коммерческого директора. Теперь вот это. Sic transit gloria mundi.
|
|
|
|2.43, Аноним (-), 10:06, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Штаты встали на рельсы протекционизма. Теперь они под всякими предлогами будут выдавливать Китай с рынка. Про шпионство это просто смешно, потому как их собственная проприетарщина изобилует "критическими уязвимостями". Чего один интель стоит в последнее время. Да и потом, во времена HTTPS повсеместного, возможности сетевого оборудования по слежке весьма ограничены, хотя они ещё ограничены уже тем, что зажаты в рамки производительности. Да и при тех объемах данных, им бы потребовалась выделеная магистраль в Китай, чтобы нашпионенное сливать. Так что, вполне несложно понять, что все это чушь собачья, и что нагнетаемая истерия в отношении Китая есть лишь повод выдавить Китайские альтернативы с рынка.
|
|2.95, Аноним (97), 11:10, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
этот коммерческий директор случайно оказалось дочерью основателя компании. Фигура масштабам примерно как дочь Дерипаски.
|
|1.7, Аноним (7), 09:11, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
> будет лишена возможность поставки набора Google Apps
Вот это подарок. Всех бы они так ограничили от своих шлакосервисов.
|
|
|
|2.13, Andrey Mitrofanov (?), 09:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> будет лишена возможность поставки набора Google Apps
> Вот это подарок. Всех бы они так ограничили от своих шлакосервисов.
И root-а всем под "санкциаями" раздавать! Мучаемся же.
[сообщение отредактировано модератором]
|
|2.128, IRASoldier (?), 11:59, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Всех бы они так ограничили от своих шлакосервисов.
Что ж ты ноешь? Тебе ж никто и ничего не обязан. Возьми и ограничь себя от сервисов Google сам. Слабо?
|
|1.10, Аноним (-), 09:13, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
|
>В Китае большая часть мобильных приложений Google находится под запретом и пользователям изначально предлагаются альтернативные сервисы.
Глупо обижаться на ответную реакцию Google, сами напросились.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 09:16, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Типичный представитель ЦА опеннета.
(Максимально толлерантно выразился)
|
|
|
|3.47, Аноним (-), 10:10, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не мешай всех в одну кучу. Я ненавижу государство, без разницы, то или это. А то что США и Европка теперь решили самоизолироваться, так это даже хорошо. Для победы шифропанка, надо чтобы государствва были слабыми и не могли удовлетворить потребностей. Чем больше санкций, региональных заморочек, неработоспособных сервисов, тем же лучше.
|
|
|
|
|
|5.100, тоже Аноним (ok), 11:17, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У авторов этой песенки были вполне конкретные цели, а не просто гормональный дисбаланс.
|
|
|
|6.121, имя (?), 11:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вполне конкретные цели, а не просто гормональный дисбаланс
комментаторы опеннета меня иногда ставят в тупик способностью связывать несвязываемое и выдавать это за истину.
|
|
|
|7.126, тоже Аноним (ok), 11:59, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> комментаторы опеннета меня иногда ставят в тупик способностью связывать несвязываемое и выдавать это за истину.
Только ради вас и только сегодня - разжевываю:
"Чем хуже - тем лучше" - это девиз иезуитов, которые, провоцируя политические волнения, под шумок достигали своих целей по расширению и укреплению папской власти.
Привлекательность экстремальных - обычно анархистских - идей у подростков объясняется неустойчивостью их психики, расшатываемой избытком гормонов в крови в пубертатный период.
|
|
|
|8.136, имя (?), 12:06, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ага, т е тут есть некоторое предположение, что предыдущий комментатор - подрост... текст свёрнут, показать
|
|6.130, IRASoldier (?), 12:00, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У авторов этой песенки были вполне конкретные цели, а не просто гормональный
> дисбаланс.
У авторов этой песенки были конкретные цели, обусловленные гормональным дисбалансом.
|
|2.17, Аноним (-), 09:20, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Китай сам себя изолировал от мира (великий китайский фаервол), но при этом не гнушается торговлей со всем миром, за счёт чего и растёт китайская экономика. Отрежь Китай от США и Европы и великое китайское чудо сдуется мгновенно, кому они будут продовать свою продукцию?
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 09:25, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты б изучил сначала вопрос. Китай не отдает редкоземельные металлы на экспорт, производство только на территории КНР. Это основная причина, почему западные странны так активно начали там строить заводы для производства электроники в 80-ые.
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 09:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Зато китайцы дышат смогом и мрут как мухи. Но проблемы холопов господина не волнуют.
|
|4.129, marks (?), 12:00, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну там ещё мудрая Коммунистическая Партия Китая закрепила курс валюты не как в СССР за доллар 65 копеек, а таким образом, чтобы было выгодно построить внутри страны полностью автономные замкнутые производства. И это обеспечивает большой экспортный потенциал всего Китая. А недорогие в валюте затраты - привлекательность для инвесторов.
Вроде того, как падение курса рубля в два раза при отпускании в свободное плавание люди восприняли привычно как шок, но для внутренних производителей это хороший стимул. Импортные товары вырастают в цене, но если развивать свои максимально производства, то будет куда дешевле. Да и российские товары стали почти в два раза выгоднее для экспорта.
|
|3.22, Аноним (22), 09:30, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
|
вот читаешь эксперта, все хорошо. а потом натыкаешься на "продовать".
|
|
|
|4.55, Аноним (-), 10:25, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Извините "эксперта" за ошибки, он не в России живёт, не пользуется "великим и могучим" ежедневно. Если бы так в мире многие говорили бы по-русски, то язык на самом деле был бы великим и могучим, без понтов.
|
|3.23, Кецаль (?), 09:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Оборот Китая с США составляет около 5% от торгового оборота Китая, потеря заметная, но это всего лишь 5%. Самый ёмкий рынок это собственно Азия ну и Африка, там проживает 3/4 "человечков".
|
|
|
|4.46, Ydro (?), 10:10, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Количество_проживающих != Покупательская_способность_населения
|
|3.50, Аноним (-), 10:13, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ах да, конечно. По какому там техпроцессу США сами способны производить процы? Смогут с эльбрусами конкурировать?
|
|
|
|4.67, пох (?), 10:36, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
не хотел бы вас огорчать, но наиболее продвинутая фаб интела - в родной Алабаме (правда, не работает - что-то поломали пытаясь догнать и перегнать амуда, и пока не починили, кажись - но это как раз потому что это новое, а не тиражирование уже налаженного, оно и должно ломаться).
А в китае и индии две самые паршивые, и те появились последними.
Остальные находятся, вы удивитесь, в странах первого мира. Китайцы занимаются тем, что хорошо умеют - пилят уже готовые пластины на квадратики и припаивают контакты - то есть неприятным, грязным и требующим человеческих ресурсов производством.
И даже это им доверили сравнительно недавно, до того пилили на Филлипинах, а в китай везли уже попиленное - пихать в корпуса.
Кстати, вот те всеми ненавидимые сопли под крышкой - это вам привет от китайских ниасиляторов, не сумевших правильный припой в массовом производстве.
|
|4.103, тоже Аноним (ok), 11:20, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Проблема в конкуренции и эльбрусах - отнюдь не в строительстве фабрики, а в инженерах, способных ее обслуживать и поставлять ей новые разработки. А такие инженеры, внезапно, из приэльбрусья как раз в Штаты и посбегали.
|
|2.32, Аноним (25), 09:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
> В Китае большая часть мобильных приложений Google находится под запретом
Как же теперь жить без 15-ти фонариков с доступом к адресной книге?
|
|
|
|3.60, Аноним (60), 10:30, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
99% шлака (а где иначе?) не отменяют факта существования 1% нужных и полезных приложений.
|
|
|
|4.132, Гентушник (ok), 12:02, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правда найти их там в тоннах помоев бывает очень сложно.
> а где иначе?
F-Droid. Приложений очень мало конечно, но в первую очередь ищу в нём.
|
|1.12, Анонем (?), 09:14, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Для кого гугол корпорация зла - идите лесом в свой вконтутке или даже двош. Окда?
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 09:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С добрым утром.
Гугол на Опёнке стал корпорацией зла уже лет 10.
|
|2.52, Аноним (-), 10:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой там из сервисов гугла такой замечательный и незаменимый? Кроме ютуба. Или это ты от ввода рекапчи удовольствие ловишь?
|
|
|
|3.80, iPony (?), 10:54, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кроме ютуба
Вот c этим проблема ☹ Остальное всё более-менее выдирается.
Сам вот не так давно всю почту переводил с gmail - три часа заняло (этак наверно сайтов 50 с регистрациями было). Вполне по силам оказалось.
|
|3.135, Гентушник (ok), 12:04, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поиск у них всё же самый лучший. Пробовал пользоваться другими - в итоге опять возвращался на гугловский.
|
|1.20, Вася (??), 09:27, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Ну и чего? Гугла скоро будет заблокирована в ЕврАзЭс (Россиюшке), как и другие Северо-Американские сервисы. Это очевидно.
|
|1.24, Аноним (28), 09:33, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Для будущих моделей Android-устройств Huawei будет прекращён выпуск предлагаемых компанией Google обновлений приложений (Google Apps) и ограничена работа сервисов Google.
Хорошая новость - продажи этого снизятся.
Плохая новость - нет, не снизятся: обычным людям нет разницы между гугл-плей и сторонним магазом, а дешевость хуавеев сыграет решающую роль, значит будут ставить из китайского магаза бекдорнутые приложения.
|
|
|
|2.82, iPony (?), 10:55, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> обычным людям нет разницы между гугл-плей и сторонним магазом
Это да.
А вот есть ли Google Play сервисы на смартфоне или нет - есть большая разница.
Многие приложений под Android без наличия их просто пошлют куда подальше.
|
|1.30, Аноним (30), 09:38, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
гугол когда еще начинал со своей подделкой под систему, активно зазывал программистов на свою платформу, послал его. Было бы меньше продажных было бы меньше проблем.
|
|
|
|2.42, Аноним (25), 10:06, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каюсь, имея честь какое-то время обучать будущих программистов, поддерживал их идеи быстрого создания приложений, особенно учебных и иногда полезных, для Android. Однако после данного и ряда предшествующих событий стало ясно, что он Android лучше держаться подальше.
|
|
|
|3.134, IRASoldier (?), 12:03, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стало ясно, что он Android лучше держаться подальше
Вы совершенно правы, на мобильных приложениях для iOS можно заработать намного больше.
|
|1.33, Слава Буратине (?), 09:46, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Хорошая тема и комментарии интересные :) Особенно улыбает от защитников гугла. На сколько люди живут в выдуманных манямирках в 2019 году когда уже интернет давно есть и всё гуглится. Но Омерика это свобода и дИмакратия
|
|
|
|2.35, Аноним (35), 09:55, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дело не в демократии Америки, а в свободе выбора, когда есть критика негативных тенденций и правительства в стране. Альтернатива всегда должна быть, иначе всё кончится "северной Кореей", или революцией со всеми вытекающими последствиями ....
|
|
|
|3.54, Аноним (-), 10:20, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вот вроде и демократия есть и критика, а в итоге решения подобного рода приняты, про рыночек никто и не вспомнил, патриотизм победил. Хотя и какая там критика, тонкий писк от конспирологов вроде InfoWars.
|
|3.66, Аноним (97), 10:35, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да, особенно хорошо, когда власть по-факту принадлежат двум полит кланам, которые друг друга критикуют и вместе давят любую третью альтернативу. Управляемая демократия с иллюзией свободы слова.
|
|
|
|
|
|5.91, Аноним (97), 11:04, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То ли дело толитдельщики. Перевод стрелок - работает безукоризненно с 3-го класса.
|
|4.83, Аноним (-), 10:56, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Трудно представить такое в Китае и России, чтобы кто то сказал о президенте негативное в официальных сми. Вспомните, когда такое было на телевидении России? Не помните ни одного случая? И я не помню, а рассуждать какая у них там демократия стало любимым занятим у нас.
|
|
|
|5.90, iPony (?), 11:01, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> чтобы кто то сказал о президенте негативное в официальных сми. Вспомните, когда такое было на телевидении России? Не помните ни одного случая?
Как там Дождь уже запретили? Вроде нет.
|
|
|
|
|
|7.110, chorny (ok), 11:39, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для того чтобы он был в сетке кабельных каналов, он должен быть интересен заметному количеству людей.
|
|
|
|8.143, marks (?), 12:12, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, ну на самом деле, его с очень многих операторов как-то тихо поперли из паке... текст свёрнут, показать
|
|7.127, iPony (?), 11:59, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так вроде бы везде, не? На блюдечке с голубой каёмочкой тебе не принесут.
Надо денежку за абонентку платить (кабельное ТВ, интеренет).
PS: у меня даже бабушки в подъезде подключили кабельное ТВ, ибо надоели пляски с антеннами, стоит 220 рублей в месяц. Уж не знаю, что они там смотрят, но думаю тот же самый Дождь там есть.
|
|5.102, Аноним (-), 11:20, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>чтобы кто то сказал о президенте негативное в официальных сми.
'бог поругаем не бывает' (с) новая религия - верить свято в то, что проповедут пророки главных каналов, а кто не верит - тот еретик. дурной пример заразителен: пожизненный президент Китая... дальше нет смысла продолжать, ясно "куда ведёт нас ... , большой, большой секрет, мы не расскажем никому, и нет, и нет, и нет.
|
|5.141, Гентушник (ok), 12:10, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вспомните, когда такое было на телевидении России?
Как же, помню. На НТВ в телепрограмме Куклы был такой забавный президент. Ельцин...
|
|
|
|6.145, marks (?), 12:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, и было это в девяностые или начале нулевых, когда пресса была свободной. А критикой Трампа СМИ американские обмазываются и не видят ничего плохого в этом. Хотя перебарщивают.
|
|2.84, iPony (?), 10:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> интернет давно есть и всё гуглится
Да, интернет - это уже давно этакий большой "всё гуглится"
|
|1.48, anonblmous (?), 10:11, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Вот тут бы Huawei не щёлкать клювом, а подобрать практически бесхозные ошмётки Ubuntu Touch (точнее, ту команду, которая ими занимается теперь), и довести до ума. Чтоб хоть кто-то выпускал смартфоны, от которых гугном не смердит.
|
|1.63, Аноним (97), 10:32, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Яндекс 100 лет об этом говорил и делал Яндекс.Кит. Но нееет "не нужно", "закопать". И всё, Кит - сдох. Теперь на Sailfish вся надежда
|
|1.64, vantoo (ok), 10:32, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Хитрож*пые китайцы думали, что могут устраивать слежку за "глупыми лаоваями" в пользу китайского правительства и им за это ничего не будет. А тут ответочка прилетела.
|
|
|
|2.72, осень плохая дарога (?), 10:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
нам не за слезка прилетела, нам за циска прилетела. Мы так старалися, так старалися, чтоб нигде на иоса была непохоза - а все равно прилетела!
Плювали они там на китайское правительство, на самом-то деле. Но, кажется, они что-то имеют против нашей копипасты :-(
А вот какой-нибудь arista не прилетело, хотя они вообще иосную командную строку скопировали 1:1 - потому что это кого надо команднтая строка. И zte не прилетело, как будто они не на тех же товарищей что и мы работали - потому что не копировали ничего ценного, влияющего на рыночек.
|
|
|
|3.93, анон (?), 11:07, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
zte не прилетело? Они уже больше года под санкциями за Иран
|
|1.70, CAE (ok), 10:39, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Брин оказался комсомольцем. Не иначе гены сами вспоминили.
|
|1.71, Аноним (-), 10:41, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
История о том, как делали пиндосы свои устройства и продавали втридорога получая баблос за логотипы. А тут китайцы подтянулись по качеству, а продают по адекватной цене. А народ то сообразил, зачему ему переплачивать. Вот тут что делать в такой ситуации? Только запретить под надуманным предлогом.
|
|1.74, Аноним (74), 10:46, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
И никто не сказал, что андроид от Хувай глючит страшно, все программы связанные с регулярными событиями на хувай просто не работают - блокируются "оптимизаторами" батареи. Давно было пора забить на хувай только из-за одной этой причины.
|
|
|
|2.86, Аноним (30), 10:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дискуссия давно уехала из хуавей в андроид, который вообще не понятно как случился работать на хуавее. Теперь андроид остаток гаек закрутит.
|
|1.87, Аноним (87), 10:59, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что значит ограничивает? Не прекращает, а ограничивает. То есть, магазин приложений офф, а телеметрия x3?
|
|1.96, AlexYeCu_not_logged (?), 11:12, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Всем, кто льёт слёзы и гневно потрясает кулачками в адрес «клятой американской демократии», рекомендую выяснить, кому и для чего собирался поставлять оборудование в РФ этот самый Huawei. Такие явления, как указанное в теме этой статьи, иногда зовут проявлением кармической справедливости.
|
|
|
|2.101, Аноним (97), 11:18, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
неужели проклятому тирану путину, чтобы он каждый вечер получал сводку порнухи, которую ты посмотрел за день, и адски хохотал?
|
|
|
|3.114, IRASoldier (?), 11:41, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для исполнения закона Яровой Huawei оборудование поставит. Более того, есть мнение, что сам этот закон под поставку оборудования за очень хорошие деньги и писался. Китайское лобби.
|
|1.99, Анонимусис (?), 11:17, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Брин запретил китайцам устанавливать американский анальный зонд в их телефоны. Дык радоваться надо, а не страдать. Я бы вот рад повыпиливать это всё гуано, а нельзя (((
|
|
|
|2.116, IRASoldier (?), 11:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>устанавливать американский анальный зонд
Конечно, китайцы должны устанавливать себе только свои, родные, китайские зонды.
>Я бы вот рад повыпиливать это всё гуано, а нельзя
Ставь Яндекс. Зондов будет два, но один из них патриотичный - пусть это тебя утешит.
|
|2.146, Гентушник (ok), 12:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я бы вот рад повыпиливать это всё гуано, а нельзя (((
Почему нельзя? Есть куча прошивок основанных на AOSP, например Lineage OS.
Было бы желание возиться, а возможность есть.
|
|1.115, Аноним (115), 11:44, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
не стоит так сильно переживать за хуавей, это не тот уровень компании на которую можно без последствий наезжать, тут стоит гуглу задумываться о своих ближайших перспективах с таким недальновидным заходом, они просто с такими действиями окуклятся в региональный севереамериканский проект ибо в долгосрочной перспективе производители начнут призадумаваться, стоит ли иметь дело с такой компанией
|
|
|
|2.131, Pofigist (?), 12:01, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ближайшие перспективы гугля очевидны, локальный поисковик для стран-изговев - САСШ, ЕС, Канады и Австралии.
|