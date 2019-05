Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android

2.31 , Аноним ( 25 ), 09:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Возможно, покажется интересным случай. Через год после приобретения планшета k1 lenovo прекратил поддержку установленного на нем Android, что означало невозможность установки большинства приложений из Goole Play, в том числе обновления для работы с самим данным магазином. Проблема решилась установкой инженерной прошивки (с сайта коммьюнити lenovo) и подключением Yandex Market.

3.38 , Аноним ( - ), 09:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру. Она хоть и подгосударственная насквозь, но это лучше чем остаться ни с чем, по желанию той стороны.

4.40 , X4asd ( ok ), 10:04, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру или просто ценить качественных производителей, а не китайское говно

4.41 , X4asd ( ok ), 10:05, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру или просто ценить качественные брэнды (Google Pixel ?), а не китайское говно.

5.62 , Аноним ( - ), 10:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То бишь, вестись на наклеечки, понятно. Или давай скажи, почему пиксели качественные, а оноры говно? Только по топовым моделям.

6.75 , X4asd ( ok ), 10:48, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тебе конечно хочется услышать одно слово, которое бы сразу ответило на вопрос "почему?". но ответ в том что качество это огромный набор мелочей (а не какая-то одна волшебная деталь делающая сразу "хорошо!")

6.111 , marks ( ? ), 11:39, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Окей. Запысывай.

1. Скучный неинтересный незапоминающийся дизайн китайФона. (общая проблема всех китайских телефонов. Безликие, как их машины. По отдельности всё норм, но в потоке не заметить) 2. Десятки предустановленных (я не шучу, их реально больше 10 и ближе к 20. И у меня с каждым почти апдейтом было что-то новое) игр и приложений, заботливо предоставляемых за бесплатно (нет) добрыми китайцами для русских друзей. Меня задолбало каждый раз их выковыривать их из телефона с каждым сбросом на заводские. Спасибо, Хонор, мне хватило одного знакомства с вами, больше не ошибусь так. 3. Рандомные обновления. Ну если уж сравнивать именно с Пикселями или моим нынешним Нокия 6.1, которая по программе Androidone и должна два года апдейтить до новых версий и год ещё выпускать обновления безопасности, никогда не знаешь, получишь ли ты апдейт. Хотя так было и с моим Сони Т3, одногодок которого обновили до 5.0, а меня - нет. Но мой Хонор 5ц тоже только получал обновления безопасности. В отличие от всех других, которым приехал 7.0. Нокия же должна по этой программе поддерживать актуальные версии. Хотя там больше гугл делает по этой программе, нокии только нужно потестить и зааппрувить.

5.69 , Аноним ( 51 ), 10:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Гугул пуксель такой же "качественный" смартфон, как и китайское говно

6.79 , X4asd ( ok ), 10:52, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Гугул пуксель такой же "качественный" смартфон, как и китайское говно да, да, повторяй это каждый день, утром, чтобы очередной раз когда будешь покупать китайское (дешёвое) говно -- чтобы у тебя вдруг не возникло бы мысли будто ты сделал неверный выбор :-) ..

7.106 , zzz ( ?? ), 11:31, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С каких это пор Huawei стал дешевым гном. А Pixel, производящийся в том же Китае силами HTC - качественным, надежным смартфоном.

8.113 , marks ( ? ), 11:41, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Окей Следуя Вашей логике, все телефоны - говно Даже, прости Господи, айФон бог... 5.97 , Аноним ( 97 ), 11:13, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Google Pixel ?! Фига се бренд, чуть чаем не захлебнулся когда увидел.

5.108 , freehck ( ok ), 11:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > или просто ценить качественные брэнды (Google Pixel ?), а не китайское говно. Я весьма наслышан о том, что официальные флагманы сильно лучше китайцев, но вот какое дело: буквально на днях хотел прикупить планшатик, пошёл смотреть, почём эти самые пиксели, и знаете что выяснил? 1) Они официально в РФ не продаются.

2) В Яндекс.Маркете есть ровно один ретейлер, предлагающий Pixel Slate.

3) Предлагает он его только в минимальной конфигурации. (m3)

4) За 60 тысяч. Пошёл и iPad купил в итоге.

5.120 , fi2fi ( ? ), 11:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD А как относиться к модели Google Pixel Huawei???

И такая есть ))))) Более того - Google все свои железки заказывает у китаез, как и яблоко!

4.65 , FDroid ( ? ), 10:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугл: "Вы плохо себя вели - останетесь без зондов!" Пипл: "Нееет, наши зонды! Ничо, ввведём отечественные - пусть колючие и с занозами, зато родные!"

4.124 , IRASoldier ( ? ), 11:57, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В такие моменты начинаешь ценить отечественную инфраструктуру. Она хоть и подгосударственная

> насквозь, но это лучше чем остаться ни с чем, по желанию

> той стороны. Отечественную инфраструктуру в студию, пжалста! Яндексофон не предлагать. (Господин Клишас, перелогиньтесь, кстати.)

3.123 , IRASoldier ( ? ), 11:54, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > k1 lenovo прекратил поддержку установленного на нем Android Lenovo наипал покупателя, но виноват Google, логика же! 2.39 , Аноним ( 34 ), 10:00, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше. Дада. Держитесь от гугла подальше. Оденьтесь в рубищу и лапти.

3.147 , Аноним84701 ( ok ), 12:18, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше.

> Дада. Держитесь от гугла подальше. Оденьтесь в рубищу и лапти. А можно поподробнее развернуть вашу гениальную мыслю и перечислить хотя бы пару конкретных пунктов, почему это неиспользование гугла вдруг равнозначно скатыванию в дремучее средневековье?

2.49 , Аноним ( 49 ), 10:12, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У Huawei бэкдоры страшнее.

3.57 , Аноним ( - ), 10:26, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, мерзость! Когда сплю, представляю как бэкдор из смартфона вылезает и ползает по лицу, может залезть в ноздрю или ухо и поразить мозг. Хотя может и уже. Брррр... Жуть!

4.92 , iPony ( ? ), 11:05, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в ноздрю или ухо тут обычно про заход с другого фланга думают 🤨

4.125 , IRASoldier ( ? ), 11:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, мерзость! Когда сплю, представляю как бэкдор из смартфона вылезает и ползает

> по лицу, может залезть в ноздрю или ухо и поразить мозг.

> Хотя может и уже. Брррр... Жуть! А слабо тот же сарказм применить по поводу "анальных зондов Гугла"? Вот внезапно здравый смысл у пипла очень избирательный.

3.58 , осень плохая дарога ( ? ), 10:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – у наса бэкдора нестрасная, у наса бэкдора харосая, покупайте наса телефона, мы против Америка! P.S. а не хотите, так и не покупайте - у вас вся 4G сеть на нашем оборудовании, не считая мелочевки, которая на оборудовании наших хороших товарищей из zte (и приказания мы получим от одного и того же товарища). Включая закрытые военные сегменты. А вы все пытаетесь что-то прятать, смешные лаоваи. 2.139 , Аноним84701 ( ok ), 12:09, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это к лучшему. Huawei мне нравится. Чем дальше от гугла - тем лучше. В смысле -- "нефритовые жезлы" лучше розовых, со стразиками, изделий из каучука?