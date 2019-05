Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.16

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.16, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 11 июня. Ключевые улучшения: Управление рабочим столом, оформление и виджеты Полностью переписана система вывода уведомлений. Добавлен режим "Не беспокоить" для временного отключения уведомлений, улучшена группировка записей в истории поступления уведомлений, обеспечена возможность отображения критических уведомлений при работе приложений в полноэкранном режиме, улучшено информирование о завершении работ копирования и перемещения файлов, расширена секция настройки уведомлений в конфигураторе; В интерфейсе выбора тем оформления реализована возможность корректного применения тем к панелям. Добавлены новые возможности тем оформления, в том числе поддержка определения через темы смещения стрелок аналоговых часов и размытия фона; В режиме редактирования панели появилась кнопка "Show Alternatives...", позволяющая быстро сменить виджет на имеющиеся альтернативы; Изменено оформление экранов входа и выхода из системы, в том числе заменены кнопки, пиктограммы и метки; Улучшен интерфейс настройки параметров виджетов; В виджет определения цвета произвольных пикселей на экране добавлена поддержка перемещения цветов в текстовые редакторы и палитры графических редакторов; В системный лоток добавлен индикатор активности процесса записи звука в приложениях, через который можно быстро изменить громкость колесом мыши или приглушить звук средней кнопкой мыши; В панель по умолчанию добавлена пиктограмма для показа содержимого рабочего стола; В окне с настройками обоев рабочего стола в режиме слайдшоу обеспечен показ изображений из выбранных каталогов с возможностью управления их пометкой; В менеджере задач переработан состав контекстного меню и добавлена поддержка быстрого перемещения окна с любого виртуального рабочего стола на текущий кликом средней кнопки мыши; В теме Breeze для теней окон и меню возвращено использование чёрного цвета, что улучшило заметность многих элементов при использовании тёмных цветовых схем; Добавлена возможность блокировки и разблокировки апплета Plasma Vaults непосредственно из файлового менеджера Dolphin;

Интерфейс для настройки системы Проведена общая ревизия всех страниц и заменены многие пиктограммы. Обновлена секция с настройками внешнего вида. Перемещена на первый уровень страница "Look and Feel"; Изменено оформление страниц настройки цветовых схем и декорирования окон, которые переведены на компоновку элементов по сетке. На странице настройки цветовых схем появилась возможность разделения тёмных и светлых тем, добавлена поддержка установки тем через перетаскивание мышью и их применения двойным кликом; Переработан режим предпросмотра темы оформления на странице настройки экрана входа в систему; На страницу настройки сеанса (Desktop Session) добавлена опция перезагрузки с переходом в режим конфигурации UEFI; Добавлена полноценная поддержка настройки тачпадов при использовании драйвера Libinput в X11;

Оконный менеджер Реализована начальная поддержка работы сеанса на базе Wayland при использовании проприетарных драйверов NVIDIA. На системах с проприетарным драйвером NVIDIA при наличии Qt 5.13 также решены проблемы с искажением графики после возвращения из спящего режима; В сеансе на базе Wayland появилась возможность перетаскивания в режиме drag&drop окон приложений, использующих XWayland и Wayland; В конфигураторе тачпада при использовании Libinput и Wayland появилась возможность настройки метода обработки клика, переключения между областями и симуляции клика касанием (clickfinger); Добавлены две новые клавиатурные комбинации: Alt+L для блокировки экрана и Alt+D для показа содержимого рабочего стола; Для окон приложений на основе GTK реализована корректная активация и деактивация цветовых схем; Эффект размытия в KWin теперь выглядит более естественно и привычно для глаз, без лишнего затемнения области между размываемыми цветами;

Сетевой конфигуратор В виджете настройки параметров сети ускорен процесс обновления списка доступных беспроводных сетей. Добавлена кнопка для поиска конкретных сетей по заданным параметрам. В контекстное меню добавлен элемент для перехода к настройкам сети; В VPN-плагине Openconnect добавлена поддержка одноразовых паролей (OTP, One Time Password); Обеспечена совместимость конфигуратора WireGuard с NetworkManager 1.16;

Центр установки приложений и дополнений (Discover) На странице с обновлениями для приложений и пакетов теперь выводятся отдельные метки "загружается" и "устанавливается"; Улучшен индикатор завершения выполнения операций, добавлена полноценная строка для оценки прогресса выполнения действия. При проверке обновлений обеспечен показ индикатора "Занято"; Улучшена поддержка и надёжность работы пакетов в формате AppImages и других приложений из каталога store.kde.org; Добавлена опция для выхода из программы после завершения выполнения операций установки или обновления; В меню "Sources" добавлено отображение номеров версий приложений, доступных для установки из разных источников.