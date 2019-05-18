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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.16

18.05.2019 23:26

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.16, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 11 июня.

Ключевые улучшения:

  • Управление рабочим столом, оформление и виджеты
    • Полностью переписана система вывода уведомлений. Добавлен режим "Не беспокоить" для временного отключения уведомлений, улучшена группировка записей в истории поступления уведомлений, обеспечена возможность отображения критических уведомлений при работе приложений в полноэкранном режиме, улучшено информирование о завершении работ копирования и перемещения файлов, расширена секция настройки уведомлений в конфигураторе;
    • В интерфейсе выбора тем оформления реализована возможность корректного применения тем к панелям. Добавлены новые возможности тем оформления, в том числе поддержка определения через темы смещения стрелок аналоговых часов и размытия фона;
    • В режиме редактирования панели появилась кнопка "Show Alternatives...", позволяющая быстро сменить виджет на имеющиеся альтернативы;
    • Изменено оформление экранов входа и выхода из системы, в том числе заменены кнопки, пиктограммы и метки;
    • Улучшен интерфейс настройки параметров виджетов;
    • В виджет определения цвета произвольных пикселей на экране добавлена поддержка перемещения цветов в текстовые редакторы и палитры графических редакторов;
    • В системный лоток добавлен индикатор активности процесса записи звука в приложениях, через который можно быстро изменить громкость колесом мыши или приглушить звук средней кнопкой мыши;
    • В панель по умолчанию добавлена пиктограмма для показа содержимого рабочего стола;
    • В окне с настройками обоев рабочего стола в режиме слайдшоу обеспечен показ изображений из выбранных каталогов с возможностью управления их пометкой;
    • В менеджере задач переработан состав контекстного меню и добавлена поддержка быстрого перемещения окна с любого виртуального рабочего стола на текущий кликом средней кнопки мыши;
    • В теме Breeze для теней окон и меню возвращено использование чёрного цвета, что улучшило заметность многих элементов при использовании тёмных цветовых схем;
    • Добавлена возможность блокировки и разблокировки апплета Plasma Vaults непосредственно из файлового менеджера Dolphin;
  • Интерфейс для настройки системы
    • Проведена общая ревизия всех страниц и заменены многие пиктограммы. Обновлена секция с настройками внешнего вида. Перемещена на первый уровень страница "Look and Feel";
    • Изменено оформление страниц настройки цветовых схем и декорирования окон, которые переведены на компоновку элементов по сетке. На странице настройки цветовых схем появилась возможность разделения тёмных и светлых тем, добавлена поддержка установки тем через перетаскивание мышью и их применения двойным кликом;
    • Переработан режим предпросмотра темы оформления на странице настройки экрана входа в систему;
    • На страницу настройки сеанса (Desktop Session) добавлена опция перезагрузки с переходом в режим конфигурации UEFI;
    • Добавлена полноценная поддержка настройки тачпадов при использовании драйвера Libinput в X11;
  • Оконный менеджер
    • Реализована начальная поддержка работы сеанса на базе Wayland при использовании проприетарных драйверов NVIDIA. На системах с проприетарным драйвером NVIDIA при наличии Qt 5.13 также решены проблемы с искажением графики после возвращения из спящего режима;
    • В сеансе на базе Wayland появилась возможность перетаскивания в режиме drag&drop окон приложений, использующих XWayland и Wayland;
    • В конфигураторе тачпада при использовании Libinput и Wayland появилась возможность настройки метода обработки клика, переключения между областями и симуляции клика касанием (clickfinger);
    • Добавлены две новые клавиатурные комбинации: Alt+L для блокировки экрана и Alt+D для показа содержимого рабочего стола;
    • Для окон приложений на основе GTK реализована корректная активация и деактивация цветовых схем;
    • Эффект размытия в KWin теперь выглядит более естественно и привычно для глаз, без лишнего затемнения области между размываемыми цветами;
  • Сетевой конфигуратор
    • В виджете настройки параметров сети ускорен процесс обновления списка доступных беспроводных сетей. Добавлена кнопка для поиска конкретных сетей по заданным параметрам. В контекстное меню добавлен элемент для перехода к настройкам сети;
    • В VPN-плагине Openconnect добавлена поддержка одноразовых паролей (OTP, One Time Password);
    • Обеспечена совместимость конфигуратора WireGuard с NetworkManager 1.16;
  • Центр установки приложений и дополнений (Discover)
    • На странице с обновлениями для приложений и пакетов теперь выводятся отдельные метки "загружается" и "устанавливается";
    • Улучшен индикатор завершения выполнения операций, добавлена полноценная строка для оценки прогресса выполнения действия. При проверке обновлений обеспечен показ индикатора "Занято";
    • Улучшена поддержка и надёжность работы пакетов в формате AppImages и других приложений из каталога store.kde.org;
    • Добавлена опция для выхода из программы после завершения выполнения операций установки или обновления;
    • В меню "Sources" добавлено отображение номеров версий приложений, доступных для установки из разных источников.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/05/16...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.04
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.15
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Albertio (ok), 00:36, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем дальше в лес, тем лучше плазма. Когда-нибудь они перепишут и меню настроек, чтобы не было ощущения, будто работаешь с гуем для баз данных, а не с настройками системы.
     
     
  • 2.2, oitreblA (?), 00:40, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем дальше в лес, тем лучше плазма

    Ничего страшного, скоро KDE6 сделают где все опять будет падать.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:43, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рано у меня еще 5 падает
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 01:07, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пофиксь прокладку между стулом и клавиатурой. Должно помочь
     

  • 1.4, user90 (?), 00:51, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Не, пасибо, последнее GTK может и пойдет лишь с пивком, но для кееедов.. там вообще понадобяться уже метамфетамины.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:04, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какой тулкит для реальных пацанов? Не подскажешь?
     
     
  • 3.8, user90 (?), 01:09, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже сложно.. просто выбери, какие наркотики ты предпочитаешь.
     
     
  • 4.13, НяшМяш (ok), 02:30, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А людям, ведущим здоровый образ жизни, что делать?
     

  • 1.6, forsam (?), 01:05, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а чё это, за тема такая тема размытая, где консоль прозрачный а задний фон размыт, кто в курсе?
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:18, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полностью переписала...

    Там дятлы работают? Сколько раз они каждую систему полностью переписали? Такое впечатление что это онанизм.

     
     
  • 2.12, виндотролль (ok), 01:45, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Лучше б на опеннете потрещали, kakashkami (ох уж эта цензура) в гном покидались. Это б сделао КДЕ в стопицотраз лучше
     

  • 1.11, Аноним (11), 01:27, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Long live KDE
     
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