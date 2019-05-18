Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.16

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|1.1, Albertio (ok), 00:36, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем дальше в лес, тем лучше плазма. Когда-нибудь они перепишут и меню настроек, чтобы не было ощущения, будто работаешь с гуем для баз данных, а не с настройками системы.
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|2.2, oitreblA (?), 00:40, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чем дальше в лес, тем лучше плазма
Ничего страшного, скоро KDE6 сделают где все опять будет падать.
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|4.7, Аноним (7), 01:07, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пофиксь прокладку между стулом и клавиатурой. Должно помочь
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|1.4, user90 (?), 00:51, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Не, пасибо, последнее GTK может и пойдет лишь с пивком, но для кееедов.. там вообще понадобяться уже метамфетамины.
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|3.8, user90 (?), 01:09, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут уже сложно.. просто выбери, какие наркотики ты предпочитаешь.
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|1.6, forsam (?), 01:05, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а чё это, за тема такая тема размытая, где консоль прозрачный а задний фон размыт, кто в курсе?
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|1.9, Аноним (9), 01:18, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Полностью переписала...
Там дятлы работают? Сколько раз они каждую систему полностью переписали? Такое впечатление что это онанизм.
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|2.12, виндотролль (ok), 01:45, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Лучше б на опеннете потрещали, kakashkami (ох уж эта цензура) в гном покидались. Это б сделао КДЕ в стопицотраз лучше
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