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Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 10

18.05.2019 08:59

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Peppermint 10, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Размер установочного iso-образа 1.4 Гб.

  • Компоненты дистрибутива синхронизированы с Ubuntu 18.04.2 , в том числе обновлены ядро Linux 4.18.0-18, X.Org Server 1.20.1, Mesa 18.2 и драйверы;
  • Обеспечена автоматическая установка проприетарных драйверов NVIDIA, в случае выбора в инсталляторе опции "Install third party drivers/software";
  • В компоненте Ice (6.0.2), обеспечивающем обособленный запуск web-приложений как отдельных программ, добавлена поддержка изолированных профилей для Chromium, Chrome и Vivaldi SSB (Site Specific Browser). Для Firefox добавлены закладки для упрощения установки дополнений и изменения настроек;
  • Добавлена новая утилита для настройки DPI при отображении системных шрифтов;
  • Из Linux Mint перенесены новые версии файлового менеджера Nemo 4.0.6, менеджера установки приложений mintinstall 7.9.7, утилиты форматировния USB-накопителей mintstick 1.39, утилиты вывода информации о системе neofetch 6.0.1, текстового редактора xed 2.0.2, мультимедийного проигрывателя xplayer 2.0.2 и просмотрщика изображений xviewer 2.0.2;
  • Вместо evince для просмотра документов задействован xreader из Linux Mint;
  • Вместо i3lock для блокировки экрана задействованы пакеты light-locker и light-locker-settings;
  • В поставку по умолчанию включён network-manager-pptp-gnome, в репоизиторий добавлен network-manager-openvpn-gnome;
  • В xfce-panel-switch добавлен новый профиль настроек панели Peppermint-10;
  • Добавлены новые темы GTK с разным цветовым оформлением. Тема xfwm4 приведена в соответствие с темами GTK;
  • Изменено оформление экранов загрузки и завершения работы;

    1. Главная ссылка к новости (https://peppermintos.com/2019/...)
    2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 9
    3. OpenNews: Возрождение дистрибутивов Freespire и Linspire
    4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8
    5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: peppermint
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    Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 10:46, 18/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ремейк на основе Linux Mint? Нет, уже лучше Linux Mint буду использовать вместо этого
     
  • 1.6, ыть (ok), 10:51, 18/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для этого нужно делать отдельный дистрибутив?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 11:04, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Linux Mint есть фатальные недостатки
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:16, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие? NIH-синдром у других разработчиков?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:07, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сделать солянку из компонентов LXDE и Xfce, очевидно же.
     
  • 2.11, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:50, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же юниксвей: под каждую задачу свой дистр. А смысл опеннета рассказывать какой дистр под какую задачу.
     

  • 1.9, Anon3377 (?), 11:44, 18/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что вы думаете о Void'e?
     
     
  • 2.10, mikhailnov (ok), 11:49, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаем о нем
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:05, 18/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дело дениски живёт и процветает
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:23, 18/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, такой зоопарк из самых разных дистров, отличающихся только обоями и предустановленным софтом, который потом может быть очень печально и муторно выпиливать из менюшек, только пугает новичков
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:07, 18/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "На основе LXDE" ага;
      •  xfce4-appfinder 4.12.0-2ubuntu2
      •  xfce4-notifyd 0.4.2-0ubuntu2
      •  xfce4-panel 4.12.2-1ubuntu1
      •  xfce4-power-manager 1.6.1-0ubuntu1
      •  xfce4-power-manager-data 1.6.1-0ubuntu1
      •  xfce4-power-manager-plugins 1.6.1-0ubuntu1
      •  xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 9-0.2.5-1+peppermint9.0.0.0
      •  xfce4-screenshooter 1.9.2-1~18.04
      •  xfce4-settings 4.13.2+peppermint9.0.0.0
      •  xfce4-taskmanager 1.2.0-0ubuntu1
      •  xfce4-whiskermenu-plugin 2.1.5-0ubuntu1
      •  xfce4-xkb-plugin 1:0.8.1-1
      •  xfconf 4.13.4-1~18.04
      •  xfpanel-switch 1.0.7+pepperrmint9.0.0.0
      •  xfsprogs 4.9.0+nmu1ubuntu2
      •  xfwm4 4.12.5-1ubuntu0.18.04.1
     

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