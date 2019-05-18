Состоялся релиз Linux-дистрибутива Peppermint 10, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Размер установочного iso-образа 1.4 Гб. Компоненты дистрибутива синхронизированы с Ubuntu 18.04.2 , в том числе обновлены ядро Linux 4.18.0-18, X.Org Server 1.20.1, Mesa 18.2 и драйверы; Обеспечена автоматическая установка проприетарных драйверов NVIDIA, в случае выбора в инсталляторе опции "Install third party drivers/software"; В компоненте Ice (6.0.2), обеспечивающем обособленный запуск web-приложений как отдельных программ, добавлена поддержка изолированных профилей для Chromium, Chrome и Vivaldi SSB (Site Specific Browser). Для Firefox добавлены закладки для упрощения установки дополнений и изменения настроек; Добавлена новая утилита для настройки DPI при отображении системных шрифтов; Из Linux Mint перенесены новые версии файлового менеджера Nemo 4.0.6, менеджера установки приложений mintinstall 7.9.7, утилиты форматировния USB-накопителей mintstick 1.39, утилиты вывода информации о системе neofetch 6.0.1, текстового редактора xed 2.0.2, мультимедийного проигрывателя xplayer 2.0.2 и просмотрщика изображений xviewer 2.0.2; Вместо evince для просмотра документов задействован xreader из Linux Mint; Вместо i3lock для блокировки экрана задействованы пакеты light-locker и light-locker-settings; В поставку по умолчанию включён network-manager-pptp-gnome, в репоизиторий добавлен network-manager-openvpn-gnome; В xfce-panel-switch добавлен новый профиль настроек панели Peppermint-10; Добавлены новые темы GTK с разным цветовым оформлением. Тема xfwm4 приведена в соответствие с темами GTK; Изменено оформление экранов загрузки и завершения работы;



