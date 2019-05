Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust

2.5 , Аноним ( - ), 02:09, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Я слышал System76 и еще какая-то фирма отключает ME на своих ноутах. https://www.tomshardware.com/news/system76-disables-intel-me-firmware,36030.ht https://www.reddit.com/r/linux/comments/7gpcu5/system76_will_disable_intel_man https://www.reddit.com/r/Purism/comments/8j1d8w/killing_intel_me_purism_vs_sys

3.12 , JustCurious ( ? ), 06:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Еще какая-то фирма - это наверное Purism (https://puri.sm/)

3.25 , AnonPlus ( ? ), 08:18, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Полностью отключить нельзя. AMD: зачастую в настройках Биоса есть опция "отключить" Intel: недокументированные бит в настройках ME, для включения нужен программатор. Минусы - вы просите это ядро обеспечения безопасности отключить себя. То есть, вы доверяете тому, что оно это сделает. А раз вы ему доверяете, то зачем его отключать? У Intel можно повредить сегменты прошивки, не критичные для запуска системы, что даёт чуть больше уверенности. Но, повторяю, совсем отключить PSP или ME невозможно. На них в целях удешевления (писать на сях проще, чем на верилоге) вынесены задачи, критичные для старта системы. Если на реддите пишут обратно, то пишущий не разбирается в теме.

4.26 , АнонМинус ( ? ), 09:06, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Минусы - вы просите это ядро обеспечения безопасности отключить себя. То есть, вы доверяете тому, что оно это сделает. А раз вы ему доверяете, то зачем его отключать? Мы можем доверять тому, что базовый функционал в нём работает, но предполагать наличие уязвимостей. Отключать надо для уменьшения attack surface.

4.32 , Intel ( ?? ), 11:05, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >AMD: зачастую в настройках Биоса есть опция "отключить" Фейк такой же как и у гигабайта для интел. Отключить PSP нельзя - он проводит тренировку памяти. >Минусы - вы просите это ядро обеспечения безопасности отключить себя. То есть, вы доверяете тому, что оно это сделает. А раз вы ему доверяете, то зачем его отключать? Не просто бит а еще и удаление модулей. >Если на реддите пишут обратно, то пишущий не разбирается в теме. Это у Вас наблюдается полнейшее непонимание темы, увы. Советую тратить больше времени на изучение любой темы.

5.36 , InuYasha ( ? ), 11:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а) Можно провести тренировку памяти и отключить.

б) Можно провести тренировку памяти программно (возможно, медленнее).