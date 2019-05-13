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Уязвимость в сетевом стеке ядра Linux

13.05.2019 20:38

В коде обработчика протокола RDS на базе TCP (Reliable Datagram Socket, net/rds/tcp.c) выявлена уязвимость (CVE-2019-11815), которая может привести к обращению к уже освобождённой области памяти и отказу в обслуживании (потенциально не исключается возможность эксплуатации проблемы для организации выполнения кода). Проблема вызывается состоянием гонки (race condition), которое может возникнуть при выполнении функции rds_tcp_kill_sock в момент очистки сокетов для пространства сетевых имён.

В спецификации NVD проблема помечена как удалённо эксплуатируемая по сети, но судя по описанию исправления, без локального присутствия в системе и манипуляции с пространствами имён удалённо организовать атаку не получится. В частности, по мнению разработчиков SUSE уязвимость эксплуатируется только локально, организация атаки достаточно сложна и требует наличия дополнительных привилегий в системе. Если в NVD уровень опасности оценен в 9.3 (CVSS v2) и 8.1 (CVSS v2) баллов, то по рейтингу SUSE опасность оценена в 6.4 балла из 10.

Представители Ubuntu также оценили опасность проблемы как умеренную. При этом в соответствии со спецификацией CVSS v3.0 проблеме присвоен высокий уровень сложности атаки и возможность эксплуатации выставлена всего в 2.2 балла из 10.

Судя по отчёту от компании Cisco уязвимость эксплуатируется удалённо через отправку TCP-пакетов на рабочие сетевые сервисы RDS и уже имеется прототип эксплоита. Насколько эта информация соответствует действительности пока не ясно, возможно в отчёте лишь художественно оформлены предположения NVD. По сведениям VulDB эксплоит ещё не создан и проблема эксплуатируется только локально.

Проблема проявляется в ядрах до 5.0.8 и блокирована мартовским исправлением, включённым в состав ядра 5.0.8. В большинстве дистрибутивов проблема остаётся не устранённой (Debian, RHEL, Ubuntu, SUSE). Исправление выпущено для SLE12 SP3, openSUSE 42.3 и Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://security-tracker.debia...)
  2. OpenNews: Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux
  3. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1.1, Vitaliy Blats (?), 20:52, 13/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Шота я ничего не понял.

    > может быть использована для вызова отказа в обслуживании

    но
    > без локального присутствия в системе и манипуляции с пространствами имён удалённо организовать атаку не получится

    О ДДОСе кого именно идет речь? Локалхоста к которому у меня есть доступ и рутовый пароль ?

    Я думаю что если кто-то получит доступ к моему серверу и будет знать мой рутовый пароль - у меня будет проблемы побольше чем CVE-2019-11815 :D

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:07, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О ДДОСе кого именно идет речь?

    Он без первой D. DoS.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:54, 13/05/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    #2034
    Hooligaша: Я тут 98 винду поставил)) ради стёба
    Hooligaша: Кстати классная винда без заморочек :)
    Ыыыксклюзивный: Без заморочек гавариш ?) 98-я?
    Ыыыксклюзивный: Мы таких незамороченных в 5-ом классе вот так лечили ;))
    Ыыыксклюзивный: ping -l 32000 -t 10.12.48.1
    Hooligaша: О_О Нееет с%$&!!!!!!!!! Стой!!
    Hooligaша has gone offline.
    Ыыыксклюзивный:Винду он.. без заморочек нашёл... так тебе падло))
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:56, 13/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Сусей не пользуюсь, но она радует. Всегда всё оперативно, патчи быстрее всех, исправления самые первые, реакция на инциденты моментальная. Чего не сказать о др. дистрибутивах.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:14, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чего не сказать о др. дистрибутивах

    Апгрейдится твоя суся до следующей версии без спотыканий или с чистой установки только, чтобы без каши в системе?

     
     
  • 3.8, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 21:27, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо сделано в Thumbleweed. "zypper dup" и всё. Хорошо подойдёт любителям троллинг-релиза на генте и раче.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:06, 13/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Cisco уже морозила в прошлом глупости навроде "уязвимость: пользователь с CAP_SYS_MODULE может загрузить свой модуль и тем самым скомпрометировать ядро" ( https://twitter.com/grsecurity/status/1100521675739856896 ). Новость конечно не о таких глупостях, но наводит на подозрение, что Cisco снова пытается завысить важность найденных уязвимостей.
     
  • 1.7, Аноним (6), 21:15, 13/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто-то зашёл и наставил всем минусы в карму. Красава
     
     
  • 2.9, BlackRot (?), 21:42, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за подсказку
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:47, 13/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    ура ура ура
     
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