Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории

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|1.1, Аноним (1), 10:58, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ленивые, забывчивые и просто дураки должны страдать. Всё правильно.
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|2.4, A.Stahl (ok), 12:08, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть по твоему мнению страдать должны все, поскольку жизнь не ленящихся, ничего не забывающих и постоянно учащихся иначе как страданием и не назовёшь.
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|3.5, Аноним (5), 12:30, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поздравляю, Вы познали суть (оригинального) буддизма.
Полиморфизм, инкапсуляция, наследование: http://dharma.org.ru/board/post52068.html#52068
реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. Части 1, 2, 4, 5, дальше сами.
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|3.8, хотел спросить (?), 12:52, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Как говаривал один интересный персонаж, специалист по истории (попробую увековечить - Эсмантович Игорь Феофилович) - "обучение - это всегда насилие над человеком".
И он чертовски прав.
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|3.13, Аноним (13), 13:50, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты получаешь ровно то на сколько ты не ленился, не забывал и научился. Закон сохранения в действии.
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|4.16, A.Stahl (ok), 14:07, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На какой вопрос это ты сейчас ответил? Или какое утверждение прокомментировал? К чему это ты?
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|3.23, HyC (?), 17:01, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть по твоему мнению страдать должны все, поскольку жизнь не ленящихся, ничего не забывающих и постоянно учащихся иначе как страданием и не назовёшь.
Жизнь - боль.
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|2.12, rshadow (ok), 13:37, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Текущие методы давно себя изжили. Вот о чем эта ситуация. Сайтов и приложений все больше, а методы не меняются. Давно пора убрать ввод пароля вообще. Хотите залогиниться под своим аккаунтом, да или нет. И еще выбрать разрешения к какой информации есть доступ. Даже API какие то уже напилены на это, надо просто форсить, и желательно под флагом свободы, а не гугловские варианты.
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|5.21, Аноним (-), 16:11, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уничтожит псевдонимность общения и свободу выбора идентификатора, которые всегда были неотъемлемой характеристикой общения в интернете и сделали его таким какой он есть. Впрочем, стараниями социалочек и "приватных" мессенджеров с регистрацией по номеру телефона всё это и так стремительно уничтожается.
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|3.19, тоже Аноним (ok), 15:15, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно уже есть хранилище некритичных аккаунтов - OAuth.
Правда, не все сайты им пользуются и может иметься побочка в виде привязанного аккаунта соцсети...
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|1.2, Аноним (2), 11:10, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Только зануды делают резервные копии: настоящие мужчины просто закачивают все важное на ftp, позволяя остальным отзеркалировать это.
Линус Торвальдс
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|1.3, Начальство (?), 11:24, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> причиной утечки учётных данных стала компрометация приложения SourceTree, предоставляющего GUI для работы с Git
Неосиляторы должны страдать.
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|2.11, Ботан (?), 13:26, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у меня на github уже несколько тб музыки книг, видосиков и прочих реп лежит, зачем все это зеркалить, если github lfs это и есть архивное облако? что за глупые вопросы
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|2.22, OpenEcho (?), 16:56, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теть Мань, а слабо ссылки "на _нормальные_ ресурсы" здесь скинуть, для коллекции так сказать и для "отмороженных"? :)
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|1.18, user90 (?), 14:39, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обезьяны, сэр! А уж веб-макаки ли они или другой вид.. какая нафиг разница?
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