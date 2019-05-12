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Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории

12.05.2019 10:22

Сообщается о волне атак, направленных на шифрование Git-репозиториев в сервисах GitHub, GitLab и Bitbucket. Атакующие очищают репозиторий и оставляют сообщение с просьбой отправить 0.1 BTC (примерно $700) для восстановления данных из резервной копии (на деле лишь портятся заголовки коммитов и информация может быть восстановлена). На GitHub подобным образом уже пострадал 371 репозиторий.

Некоторые жертвы атаки признаются, что использовали ненадёжные пароли или забыли удалить токены доступа из старых приложений. Некоторые считают (пока это лишь домыслы и гипотеза ещё не подтверждена), что причиной утечки учётных данных стала компрометация приложения SourceTree, предоставляющего GUI для работы с Git из macOS и Windows. В марте в SourceTree было выявлено несколько критических уязвимостей, позволяющих удалённо организовать выполнение кода при обращении к подконтрольным злоумышленнику репозиториям.

Для восстановления репозитория после атаки достаточно выполнить "git checkout origin/master", после чего узнать через "git reflog" хэш SHA своего последнего коммита и сбросить изменения атакующих командой "git reset {SHA}". При наличии локальной копии проблема решается выполнением "git push origin HEAD:master --force".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком
  3. OpenNews: Трём миллионам уязвимых JBoss-серверов угрожает атака вредоносного шифровальщика
  4. OpenNews: В BitTorrent-клиенте Transmission 2.90 выявлено вредоносное ПО для OS X (дополнено)
  5. OpenNews: Уязвимость в вымогательском ПО для Linux/FreeBSD свела стойкость шифрования на нет
  6. OpenNews: В сети обнаружен эксплоит, поражающий неисправленную уязвимость в Java 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git, ransomware
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  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ленивые, забывчивые и просто дураки должны страдать. Всё правильно.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:08, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть по твоему мнению страдать должны все, поскольку жизнь не ленящихся, ничего не забывающих и постоянно учащихся иначе как страданием и не назовёшь.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:30, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поздравляю, Вы познали суть (оригинального) буддизма.

    Полиморфизм, инкапсуляция, наследование: http://dharma.org.ru/board/post52068.html#52068
    реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. Части 1, 2, 4, 5, дальше сами.

     
  • 3.8, хотел спросить (?), 12:52, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Как говаривал один интересный персонаж, специалист по истории (попробую увековечить - Эсмантович Игорь Феофилович) - "обучение - это всегда насилие над человеком".

    И он чертовски прав.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:07, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 4.20, Васян (?), 15:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая цьому пану.
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:50, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты получаешь ровно то на сколько ты не ленился, не забывал и научился. Закон сохранения в действии.
     
     
  • 4.16, A.Stahl (ok), 14:07, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На какой вопрос это ты сейчас ответил? Или какое утверждение прокомментировал? К чему это ты?
     
  • 3.23, HyC (?), 17:01, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть по твоему мнению страдать должны все, поскольку жизнь не ленящихся, ничего не забывающих и постоянно учащихся иначе как страданием и не назовёшь.

    Жизнь - боль.

     
  • 2.12, rshadow (ok), 13:37, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Текущие методы давно себя изжили. Вот о чем эта ситуация. Сайтов и приложений все больше, а методы не меняются. Давно пора убрать ввод пароля вообще. Хотите залогиниться под своим аккаунтом, да или нет. И еще выбрать разрешения к какой информации есть доступ. Даже API какие то уже напилены на это, надо просто форсить, и желательно под флагом свободы, а не гугловские варианты.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:01, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, даешь аутентификацию через госуслуги на всё!
     
     
  • 4.17, Клыкастый (ok), 14:30, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кто первый встанет, того и тапки. госуслуги не такой плохой вариант.
     
     
  • 5.21, Аноним (-), 16:11, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уничтожит псевдонимность общения и свободу выбора идентификатора, которые всегда были неотъемлемой характеристикой общения в интернете и сделали его таким какой он есть. Впрочем, стараниями социалочек и "приватных" мессенджеров с регистрацией по номеру телефона всё это и так стремительно уничтожается.
     
  • 4.24, Имя (?), 17:49, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай личный аккаунт с аккаунтом физлица.
     
  • 3.19, тоже Аноним (ok), 15:15, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже есть хранилище некритичных аккаунтов - OAuth.
    Правда, не все сайты им пользуются и может иметься побочка в виде привязанного аккаунта соцсети...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:10, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Только зануды делают резервные копии: настоящие мужчины просто закачивают все важное на ftp, позволяя остальным отзеркалировать это.

    Линус Торвальдс

     
  • 1.3, Начальство (?), 11:24, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > причиной утечки учётных данных стала компрометация приложения SourceTree, предоставляющего GUI для работы с Git

    Неосиляторы должны страдать.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:35, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У кого-то нет локальных копий своих git-репозитариев? 🤔
     
     
  • 2.11, Ботан (?), 13:26, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у меня на github уже несколько тб музыки книг, видосиков и прочих реп лежит, зачем все это зеркалить, если github lfs это и есть архивное облако? что за глупые вопросы
     

  • 1.7, Нанобот (ok), 12:38, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    слабо верится, что хоть кто-то заплатит
     
  • 1.10, гадалка тётя маня (?), 13:23, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    автора с разморозкой
    новости как минимум неделя (на _нормальных_ ресурсах было)
     
     
  • 2.22, OpenEcho (?), 16:56, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теть Мань, а слабо ссылки "на _нормальные_ ресурсы" здесь скинуть, для коллекции так сказать и для "отмороженных"? :)
     

  • 1.14, Аноним (13), 13:52, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только консоль только хардкор.
     
  • 1.18, user90 (?), 14:39, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обезьяны, сэр! А уж веб-макаки ли они или другой вид.. какая нафиг разница?
     
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