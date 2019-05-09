Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0

Доступен выпуск операционной системы Trident 19.04, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64). В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки. Некоторые особенности Trident: Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.

Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.

По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.

При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.

Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.

Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи. В новом выпуске осуществлён переход на стабильную ветку TrueOS 19.04 (v20190412), которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Пакеты синхронизированы с деревом портов FreeBSD по состоянию на 22 апреля. По умолчанию в установочный образ добавлен менеджер загрузки rEFInd. На системах с UEFI теперь одновременно устанавливается как rEFInd, так и традиционный загрузчик FreeBSD. В репозиторий добавлен 441 новый пакет, среди которых dnsmasq, eclipse, erlang-runtime, haproxy, olive-video-editor, openbgpd, pulseaudio-qt, qemu2, qutebrowser, sslproxy, zcad, а также большое число модулей для Perl, PHP, Ruby и Python. Обновлены версии 4165 пакетов. Из поставки удалены все утилиты и приложения на базе Qt4, поддержка Qt4 также прекращена в портах FreeBSD. Рабочий стол Lumina обновлён до версии 1.5.0. К сожалению список изменений в Lumina пока не опубликован на сайте проекта. Напомним, что Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5. Код написан на языке C++ без QML и распространяется под лицензией BSD. В рамках проекта развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные каталоги в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.



