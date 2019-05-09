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Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0

09.05.2019 10:25

Доступен выпуск операционной системы Trident 19.04, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64).

В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.

Некоторые особенности Trident:

  • Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
  • Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
  • По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
  • При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
  • Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
  • Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.

В новом выпуске осуществлён переход на стабильную ветку TrueOS 19.04 (v20190412), которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Пакеты синхронизированы с деревом портов FreeBSD по состоянию на 22 апреля. По умолчанию в установочный образ добавлен менеджер загрузки rEFInd. На системах с UEFI теперь одновременно устанавливается как rEFInd, так и традиционный загрузчик FreeBSD.

В репозиторий добавлен 441 новый пакет, среди которых dnsmasq, eclipse, erlang-runtime, haproxy, olive-video-editor, openbgpd, pulseaudio-qt, qemu2, qutebrowser, sslproxy, zcad, а также большое число модулей для Perl, PHP, Ruby и Python. Обновлены версии 4165 пакетов. Из поставки удалены все утилиты и приложения на базе Qt4, поддержка Qt4 также прекращена в портах FreeBSD.

Рабочий стол Lumina обновлён до версии 1.5.0. К сожалению список изменений в Lumina пока не опубликован на сайте проекта. Напомним, что Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5. Код написан на языке C++ без QML и распространяется под лицензией BSD.

В рамках проекта развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные каталоги в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://project-trident.org/po...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  3. OpenNews: Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы TrueOS 18.03
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trueos, trident, pcbsd, lumina
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  • 1.1, AlexYeCu_not_logged (?), 10:41, 09/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу

    Фильтр, группы и нормальный механизм отрисовки миниатюр. Ну и скрывающееся меню ещё. Вот тогда место на десктопах для него найдётся — пока что всё вышеперечисленное есть только у Dolphin, а разрабы KDE нынче того, творческие сильно.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:37, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Десяточка?
     
     
  • 3.3, AlexYeCu_not_logged (?), 12:01, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Десяточка?

    Что «Десяточка»?

     
  • 3.6, анонн (?), 12:22, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Десяточка?

    Перешел с восьмерочки на десяточку в 2013 году. Там оно тоже в принципе должно заработать, но десяточка уже пару лет как EOL и никто под нее этот велосипед собирать не будет.
    А что?


     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 12:03, 09/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >BSD
    >ZFS
    >openrc

    Комбо тормозов, как раз будет чем Core i9 с Optane загрузить!

     
     
  • 2.5, анонн (?), 12:14, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Fracta1L
    >>BSD
    >>ZFS
    >>openrc
    > Комбо тормозов, как раз будет чем Core i9 с Optane загрузить!

    Все лечится, кроме первой компоненты - тут поможет только замена.

     

  • 1.7, qweo (?), 12:31, 09/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    "традиционный загрузчик FreeBSD" - действительно традиционный, что на Форте, или новый, на Луа?
     
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