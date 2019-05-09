Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0

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Доступен выпуск операционной системы Trident 19.04, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64).
В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.
Некоторые особенности Trident:
- Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
- Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
- По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
- При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
- Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
- Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.
В новом выпуске осуществлён переход на стабильную ветку TrueOS 19.04 (v20190412), которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Пакеты синхронизированы с деревом портов FreeBSD по состоянию на 22 апреля. По умолчанию в установочный образ добавлен менеджер загрузки rEFInd. На системах с UEFI теперь одновременно устанавливается как rEFInd, так и традиционный загрузчик FreeBSD.
В репозиторий добавлен 441 новый пакет, среди которых dnsmasq, eclipse, erlang-runtime, haproxy, olive-video-editor, openbgpd, pulseaudio-qt, qemu2, qutebrowser, sslproxy, zcad, а также большое число модулей для Perl, PHP, Ruby и Python. Обновлены версии 4165 пакетов. Из поставки удалены все утилиты и приложения на базе Qt4, поддержка Qt4 также прекращена в портах FreeBSD.
Рабочий стол Lumina обновлён до версии 1.5.0. К сожалению список изменений в Lumina пока не опубликован на сайте проекта. Напомним, что Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5. Код написан на языке C++ без QML и распространяется под лицензией BSD.
В рамках проекта развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные каталоги в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.