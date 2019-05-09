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Девятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

09.05.2019 09:12

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-9 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Как и в прошлом выпуске при подготовке OTA-9 основное внимание было уделено исправлению ошибок и повышению стабильности. Переход на Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8 в очередной раз отложен. Тестирование сборки с Mir 1.1, qtcontacts-sqlite (из Sailfish) и нового Unity 8 производится в отдельной экспериментальной ветке "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox.

Основные изменения:

  • Обновлены пиктограммы, идентифицирующие различное содержимое в каталогах;
  • Решены проблемы с камерой на устройствах Nexus 5 (видоискатель зависал после снимка и были сбои при записи видео);
  • Усовершенствован пакет QQC2 Suru Style, в рамках которого подготовлен набор стилей на базе Qt Quick Controls 2, отвечающих требованиям к оформления интерфейса Ubuntu Touch. При помощи QQC2 Suru Style можно легко адаптировать для Ubuntu Touch существующие Qt-приложения, использующие QML, и обеспечить автоматическую смену стиля в зависимости от платформы. В новой версии обеспечен учёт системных настроек масштабирования, улучшено определение применения тёмных тем формления и добавлен новый индикатор продолжения выполнения работы ("Busy");


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Восьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Седьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Четвёртое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 09/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, успеют восьмую доделать к тому моменту как 7ая совсем помрёт? Или придётся винду ставить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:01, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, ты давай винду ставь.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:03, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ты.
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 10:07, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не надо.
     
     
  • 5.8, мартыга (?), 12:38, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в виртуалку поставь
     
  • 2.7, soarin (ok), 12:19, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > успеют восьмую доделать к тому моменту как 7ая совсем помрёт? Или придётся винду ставить?

    Это про что? Unity 8 и десктоп?
    Не, даже и не светит что-то.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:07, 09/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Навигатор типа OsmAnd чтобы без гугло сервисов и инткрнета работал под нее есть?
     
     
  • 2.6, iPony (?), 10:22, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа есть
    https://open-store.io/app/osmscout.zubozrout
    Про качество в вопросе не было 🙂
     
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