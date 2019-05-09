Девятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-9 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Как и в прошлом выпуске при подготовке OTA-9 основное внимание было уделено исправлению ошибок и повышению стабильности. Переход на Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8 в очередной раз отложен. Тестирование сборки с Mir 1.1, qtcontacts-sqlite (из Sailfish) и нового Unity 8 производится в отдельной экспериментальной ветке "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox. Основные изменения: Обновлены пиктограммы, идентифицирующие различное содержимое в каталогах;

Решены проблемы с камерой на устройствах Nexus 5 (видоискатель зависал после снимка и были сбои при записи видео);

Усовершенствован пакет QQC2 Suru Style, в рамках которого подготовлен набор стилей на базе Qt Quick Controls 2, отвечающих требованиям к оформления интерфейса Ubuntu Touch. При помощи QQC2 Suru Style можно легко адаптировать для Ubuntu Touch существующие Qt-приложения, использующие QML, и обеспечить автоматическую смену стиля в зависимости от платформы. В новой версии обеспечен учёт системных настроек масштабирования, улучшено определение применения тёмных тем формления и добавлен новый индикатор продолжения выполнения работы ("Busy");



