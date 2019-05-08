Третий бета-выпуск платформы Android Q с раздельным обновлением системных компонентов

Компания Google представила третью бета-версию открытой мобильной платформы Android Q. Релиз Android Q, который будет поставляться под номером Android 10, ожидается в третьем квартале 2019 года. В анонсе также сообщается о достижении платформой рубежа в 2.5 миллиарда активных Android-устройств. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для 15 устройств, включая смартфоны Google Pixel, Huawei Mate, Xiaomi Mi 9, Nokia 8.1, Sony Xperia XZ3, Vivo NEX, OPPO Reno, OnePlus 6T, ASUS ZenFone 5Z, LGE G8, TECNO Spark 3 Pro, Essential Phone и realme 3 Pro. Значительно расширить число доступных для тестирования устройств удалось благодаря проекту Treble, позволяющему производителям создавать универсальные компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android (можно использовать одни и те же драйверы с различными версиями Android), что существенно упрощает сопровождение прошивок и создание обновлённых прошивок с актуальными выпусками Android. Благодаря Treble производитель может использовать в качестве основы уже готовые обновления от Google, интегрируя в них специфичные для конкретного устройства компоненты. Изменения в третьей бета-версии Android Q по сравнению со вторым и первым бета-выпусками: Представлен проект Mainline, позволяющий обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком. Подобные обновления загружаются через Google Play отдельно от OTA-обновлений прошивки от производителя. Предполагается, что прямая доставка обновлений не привязанных к оборудованию компонентов платформы позволит существенно сократить время получения обновлений, увеличить оперативность исправления уязвимостей и снизить зависимость от производителей устройств в поддержании безопасности платформы. Примечательно, что модули с обновлениями изначально будут поставляться с открытым кодом, будут сразу доступны в репозиториях AOSP (Android Open Source Project) и смогут включать улучшения и исправления, подготовленные сторонними участниками. Из компонентов, которые будут обновляться раздельно, на первом этапе названы 13 модулей: мультимедийные кодеки, мультимедийный фреймворк, DNS-резолвер, Conscrypt Java Security Provider, Documents UI, Permission Controller, ExtServices, данные часовых поясов, ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan), Module Metadata, сетевые компоненты, Captive Portal Login и настройки сетевого доступа. Обновления системных компонентов поставляются в новом формате пакетов APEX, который отличается от APK возможностью применения на раннем этапе загрузки системы. На случае возможных сбоев предусмотрен режим отката изменений;

Добавлена поддержка стандарта мобильной связи 5G, для которого будут адаптированы имеющиеся API управления соединениями. В том числе через API приложения могут определять наличие высокоскоростного соединения и активности тарификации по трафику;

Добавлена функция "Live Caption", позволяющая автоматически на лету создавать субтитры при просмотре любого видео или прослушивания звуковых записей, независимо от используемого приложения. Распознавание речи производится локально без обращения к внешним сервисам;

Cистема автоматических быстрых ответов, ранее доступная для уведомлений, теперь может применяться для формирования рекомендаций наиболее вероятных действий в любых приложениях. Например, при показе сообщения с приглашением на встречу система предложит быстрые ответы с согласием или отклонением приглашения, а также покажет кнопку для просмотра намеченного места встречи на карте. Варианты выбираются с использованием системы машинного обучения на основании изучения особенностей работы пользователя;

На уровне системы реализована тёмная тема оформления которая может применяться для снижения утомления глаз при недостаточном освещении. Тёмная тема включается в настройках Settings > Display, через выпадающий блок быстрых настроек или при включении режима экономии энергии. Тёмная тема применяется как для системы, так и для приложений, в том числе предлагая режим автоматического преобразования в тёмные тона существующих тем;

Добавлена режим навигации жестами, позволяющий использовать для управления только экранные жесты без отображения навигационной панели и выделяя всё экранное пространство под контент. Например, кнопки типа Back и Home заменяются на сдвиг от края и скользящее касание снизу-вверх, для вызова списка запущенных приложений применяется длительное касание к экрану. Режим включается в настройках "Settings > System > Gestures";

Добавлен "фокусный режим" (Focus Mode), позволяющий на время, когда нужно сосредоточится на решении какой-то задачи, выборочно приглушить отвлекающие приложения, например, приостановить получение почты и новостей, но оставить карты и мессенджер;

Добавлен режим родительского контроля "Family Link", позволяющий ограничить время работы детей с устройством, предоставлять бонусные минуты за успехи и достижения, просматривать списки запускаемых приложений и оценивать сколько времени в них проводит ребёнок, рецензировать устанавливаемые приложения и назначать ночное время для блокирования доступа по ночам;

Добавлен новый API для захвата звука, позволяющий одному приложению предоставить возможность обработки звукового потока другим приложением. Для предоставления доступа других приложений к звуковому выводу требуется предоставление специального разрешения;

Добавлен Thermal API, позволяющий приложениям контролировать показатели температуры CPU и GPU и самостоятельно принимать меры для снижения нагрузки (например, снижать FPS в играх и уменьшать разрешение транслируемого видео), не дожидаясь пока системе принудительно не начнёт урезать активность приложений. Дополнительно опубликован майский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено 30 уязвимостей, из которых 8 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, а 21 - высокий уровень опасности. Большинство критических проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе. Проблемы помеченные как опасные позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса. 11 опасных и 4 критических уязвимостей выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm. Одна критическая уязвимость устранена в мультимедийном фреймворке и позволяет выполнить код при обработке специально оформленных мультимедийных данных. Три критические уязвимости исправлены в системных компонентах и могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленных файлов в формате PAC.



