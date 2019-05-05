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В Chrome 76 будет по умолчанию отключен Flash

05.05.2019 19:17

Компания Google планирует в июльском выпуске Chrome 76 прекратить по умолчанию воспроизведение Flash-контента. Изменение уже принято в экспериментальную ветку Сanary, на базе которой будет сформирован релиз Chrome 76.

До выпуска Chrome 87, ожидаемого в декабре 2020 года, поддержку Flash можно будет вернуть в настройках (Advanced > Privacy and Security > Site Settings) с последующим явным подтверждением операции воспроизведения Flash-контента для каждого сайта (подтверждение запоминается до перезапуска браузера). Полное удаление кода для обеспечения поддержки Flash синхронизировано с ранее озвученным компанией Adobe планом прекращения сопровождения технологии Flash в 2020 году.

В Firefox отключение плагина Adobe Flash ожидается в выпуске 69, намеченном на сентябрь. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года. До начала 2020 года пользователи обычных выпусков Firefox смогут вернуть поддержку Flash через настройки в about:config.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/05/c...)
  2. OpenNews: В Firefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash
  3. OpenNews: С 2014 года доля пользователей Chrome, использующих Flash, снизилась с 80% до 8%
  4. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
  5. OpenNews: Firefox переходит к блокировке некоторых видов Flash-контента
  6. OpenNews: В Chrome вводятся ограничения по воспроизведению Flash-контента
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, flash
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  • 1.1, n4w (?), 19:28, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Однозначно, хрошая новость. adobe flash player давно пора искючить как устаревшую технологию.
     
     
  • 2.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:23, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай, тур-тур, откуда вы такие берётесь?
    Флэш до сих пор непревзойдён по векторной анимации. Те же свг+яваскрипт - текстовые тормозные убожества, по сравнению с более шустрым байт-кодом. Что-то подобное в вебасембли может реализуют, но тому будет далеко до флэша.

    Адобу надо было открыть флэш для всех. Если бы тот умер, значит так тому и быть, а вот если бы пригодился, значит нужен. Тут же идёт искусственное убивание технологии закрытостью кода.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:32, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам легко говорить, но может быть что открыть флеш адобу не позволяет договор? Может вообще флеш склёпан из проприетарных компонентов, лицензированных у других всё ещё живых компаний, причём компаний, печально известных копирастическими исками?
     

  • 1.2, Лягушкаквакушка (?), 19:28, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он ещё где-то используется?! Я уж думал, его давно похоронили. У меня давно уже отключен и не помню, когда в последний раз что-то не работало из-за этого.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:42, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В школах проводят вебираны какой-то адобовской прогой. Для просмотра вебинара нужен флеш.
     
  • 2.8, Анонименок (?), 19:50, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузерных игр много еще на флеше.
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:11, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно забрёл на фримузикархив-орг, долго не мог понять, почему ничего ни прослушать, ни скачать не получается. А ему, оказывается, флеш нужен. Я уж слово-то такое почти забыл.
    В общем, встречаются на улицах динозавры, но всё реже и реже.
     
  • 2.25, Анончик999999 (?), 21:18, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MyFreeCams.com еще на флеше работает!!!
     
  • 2.27, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 21:33, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Учебные материалы сиско ссна. Много лет назад точно были на плеше. Я прекрасно помню, как  переход с перой вкладки на вторую проходил через третью. У нас тогда была фраза "Ничего не поделаешь, это флеш".
    - ВмШмара. пару лет назад, так точно. Специально для неё я держал хромого(который не хромиум), и запускал по необходимости. Помню с каким облегчением вздохнули все при переносе инфраструктуры в авс. Это было прекрасно! Нет плеша, нет глюков вмшмары. Руководство же, радо было тому, что сэкономили кучу бобла, даже с учётом того, что серваки и вмшмара - уже невозвратно куплены. Работа наших нагрузок в авс уже оказалась дешевле физического хостинга серваков, который продлён не был. Мы ещё про гклауд думали, но решили пожировать на абмазоне.
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 19:44, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как gopher так они даже и не добавляли его, а с флешем носятся как Саакрихту с КОИ8.
     
     
  • 2.6, soarin (ok), 19:46, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за бред?
    Ну не было многих возможностей в HTML этак до 2012 года.
    Одно вот копирование в буфер обмена, когда появилось?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:22, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во времена DOS ещё появилось.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:44, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять за меня всё решили, молодцы какие. А как я буду ламповые флэш-игрушки запускать?
    Надеюсь, в хропере подольше продержится.
     
     
  • 2.7, soarin (ok), 19:50, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну у себя вне браузера https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 20:07, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ну я не буду говорить о сложностях скачивания .swf, мы тут всё-таки все [s]фрики[/s] взрослые люди. Но ничего, что некоторые игры в оффлайн-плеере просто не работают?

    И да, флэш — это не только игрушки.

     
  • 2.12, Аноним (-), 20:20, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно за тебя все решают, раз ты не способен сам принимать решения. А мог бы давно отказаться от флеша.
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 20:29, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понятие «выбор» вам незнакомо, понятно.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 21:01, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flash это очень плохой выбор.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:06, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это шутка? Т.е. в лисе оно много лет уже отключено, а в этом "на передовой веб-технологий" браузере оно только будет отключено?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 20:23, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний абзац.
    "В Firefox отключение плагина Adobe Flash ожидается в выпуске 69, намеченном на сентябрь."
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:54, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только тсссссс, по секрету!!!!, иненно поэтому все пользуются Хромом
     

  • 1.11, Jkeks (?), 20:17, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да и провалился бы флэш в тар тарары, да только тут на нем все так затянуто. А выкрутить не получится т.к. С видеопотоками у флэшей все лучше
     
     
  • 2.20, Зщз (?), 21:00, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Устроишься на другую работу
     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 21:08, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPEG-DASH и HLS в помощь. Учитывая, сколько флеш уже умирает, можно было давно перейти.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:00, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я до сих пор не понимаю почему Adobe не сделали Flash Player/Compiler open source. Он всё равно во многих случаях лучше того, что есть в наше время.

    Игры на Flash, например, легко back up'ить, что часто нереально для HTML5 сайтов.

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 21:00, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    // b.
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 21:10, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Adobe - самые злобные проприерасты (даже хуже майков с эпплами - те хоть опенсорсу крошки подкидывают). Примерно по такой же схеме сдохла нормальная Опера - зажали заопенсорситься и умерли под грузом багов.
     
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