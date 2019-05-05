В Chrome 76 будет по умолчанию отключен Flash

Компания Google планирует в июльском выпуске Chrome 76 прекратить по умолчанию воспроизведение Flash-контента. Изменение уже принято в экспериментальную ветку Сanary, на базе которой будет сформирован релиз Chrome 76.

До выпуска Chrome 87, ожидаемого в декабре 2020 года, поддержку Flash можно будет вернуть в настройках (Advanced > Privacy and Security > Site Settings) с последующим явным подтверждением операции воспроизведения Flash-контента для каждого сайта (подтверждение запоминается до перезапуска браузера). Полное удаление кода для обеспечения поддержки Flash синхронизировано с ранее озвученным компанией Adobe планом прекращения сопровождения технологии Flash в 2020 году.

В Firefox отключение плагина Adobe Flash ожидается в выпуске 69, намеченном на сентябрь. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года. До начала 2020 года пользователи обычных выпусков Firefox смогут вернуть поддержку Flash через настройки в about:config.



