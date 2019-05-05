В Chrome 76 будет по умолчанию отключен Flash

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|1.1, n4w (?), 19:28, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Однозначно, хрошая новость. adobe flash player давно пора искючить как устаревшую технологию.
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|2.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:23, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ай, тур-тур, откуда вы такие берётесь?
Флэш до сих пор непревзойдён по векторной анимации. Те же свг+яваскрипт - текстовые тормозные убожества, по сравнению с более шустрым байт-кодом. Что-то подобное в вебасембли может реализуют, но тому будет далеко до флэша.
Адобу надо было открыть флэш для всех. Если бы тот умер, значит так тому и быть, а вот если бы пригодился, значит нужен. Тут же идёт искусственное убивание технологии закрытостью кода.
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|3.26, Аноним (26), 21:32, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам легко говорить, но может быть что открыть флеш адобу не позволяет договор? Может вообще флеш склёпан из проприетарных компонентов, лицензированных у других всё ещё живых компаний, причём компаний, печально известных копирастическими исками?
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|1.2, Лягушкаквакушка (?), 19:28, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он ещё где-то используется?! Я уж думал, его давно похоронили. У меня давно уже отключен и не помню, когда в последний раз что-то не работало из-за этого.
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|2.3, Аноним (3), 19:42, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В школах проводят вебираны какой-то адобовской прогой. Для просмотра вебинара нужен флеш.
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|2.24, Аноним (24), 21:11, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно забрёл на фримузикархив-орг, долго не мог понять, почему ничего ни прослушать, ни скачать не получается. А ему, оказывается, флеш нужен. Я уж слово-то такое почти забыл.
В общем, встречаются на улицах динозавры, но всё реже и реже.
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|2.27, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 21:33, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Учебные материалы сиско ссна. Много лет назад точно были на плеше. Я прекрасно помню, как переход с перой вкладки на вторую проходил через третью. У нас тогда была фраза "Ничего не поделаешь, это флеш".
- ВмШмара. пару лет назад, так точно. Специально для неё я держал хромого(который не хромиум), и запускал по необходимости. Помню с каким облегчением вздохнули все при переносе инфраструктуры в авс. Это было прекрасно! Нет плеша, нет глюков вмшмары. Руководство же, радо было тому, что сэкономили кучу бобла, даже с учётом того, что серваки и вмшмара - уже невозвратно куплены. Работа наших нагрузок в авс уже оказалась дешевле физического хостинга серваков, который продлён не был. Мы ещё про гклауд думали, но решили пожировать на абмазоне.
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|1.4, A.Stahl (ok), 19:44, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как gopher так они даже и не добавляли его, а с флешем носятся как Саакрихту с КОИ8.
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|2.6, soarin (ok), 19:46, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред?
Ну не было многих возможностей в HTML этак до 2012 года.
Одно вот копирование в буфер обмена, когда появилось?
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|1.5, Аноним (5), 19:44, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять за меня всё решили, молодцы какие. А как я буду ламповые флэш-игрушки запускать?
Надеюсь, в хропере подольше продержится.
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|3.10, Аноним (5), 20:07, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ну я не буду говорить о сложностях скачивания .swf, мы тут всё-таки все [s]фрики[/s] взрослые люди. Но ничего, что некоторые игры в оффлайн-плеере просто не работают?
И да, флэш — это не только игрушки.
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|2.12, Аноним (-), 20:20, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно за тебя все решают, раз ты не способен сам принимать решения. А мог бы давно отказаться от флеша.
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|1.9, Аноним (9), 20:06, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это шутка? Т.е. в лисе оно много лет уже отключено, а в этом "на передовой веб-технологий" браузере оно только будет отключено?
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|2.14, Аноним (13), 20:23, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последний абзац.
"В Firefox отключение плагина Adobe Flash ожидается в выпуске 69, намеченном на сентябрь."
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|2.17, Аноним (17), 20:54, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только тсссссс, по секрету!!!!, иненно поэтому все пользуются Хромом
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|1.11, Jkeks (?), 20:17, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да и провалился бы флэш в тар тарары, да только тут на нем все так затянуто. А выкрутить не получится т.к. С видеопотоками у флэшей все лучше
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|2.22, НяшМяш (ok), 21:08, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MPEG-DASH и HLS в помощь. Учитывая, сколько флеш уже умирает, можно было давно перейти.
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|1.18, Аноним (18), 21:00, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я до сих пор не понимаю почему Adobe не сделали Flash Player/Compiler open source. Он всё равно во многих случаях лучше того, что есть в наше время.
Игры на Flash, например, легко back up'ить, что часто нереально для HTML5 сайтов.
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|2.23, НяшМяш (ok), 21:10, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что Adobe - самые злобные проприерасты (даже хуже майков с эпплами - те хоть опенсорсу крошки подкидывают). Примерно по такой же схеме сдохла нормальная Опера - зажали заопенсорситься и умерли под грузом багов.
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