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В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода

02.05.2019 21:40

Компания Mozilla предупредила об ужесточении правил каталога дополнений к Firefox (Mozilla AMO) с целью противодействия размещению вредоносных дополнений. С 10 июня будет запрещено размещение в каталоге дополнений, в которых применяются методы запутывания кода (obfuscation), такие как упаковка кода в блоки Base64.

При этом приёмы минимизации кода (сокращение имён переменных и функций, слияние JavaScript-файлов, удаление лишних пробелов, комментариев, переводов строк и разделителей) остаются разрешёнными, но если помимо минимизированного варианта к дополнению приложен полноценный исходный код. Разработчикам, использующим приёмы запутывания или минимизации кода, рекомендуется до 10 июня опубликовать новую версию, соответствующую обновлённым правилам AMO и включающую полноценный исходный код всех компонентов.

После 10 июня проблемные дополнения будут заблокированы в каталоге, а уже установленные экземпляры через распространение чёрного списка будут отключены на системах пользователей. Кроме того, будет продолжена практика блокировки на системах пользователей установленных дополнений, содержащих критические уязвимости, нарушающих конфиденциальность и выполняющих действия без согласия или контроля пользователя.

Напомним, что c 1 января 2019 года в каталоге Chrome Web Store начал действовать похожий запрет на запутывание кода дополнений. По статистике Google более 70% вредоносных и нарушающих правила дополнений, заблокированных в Chrome Web Store, включали нечитаемый код. Наличие запутанного кода существенно усложняет процесс рецензирования, негативно влияет на производительность и повышает потребление памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: DRM-защита Widevine L3 полностью взломана
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: Представлен неподдающийся обратному инжинирингу метод запутывания кода
  5. OpenNews: Опубликован код работ, победивших на соревновании по написанию самого запутанного кода на языке Си
  6. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox
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  • 1.1, DiabloPC (ok), 21:46, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И опять запреты да ещё и отключение на стороне пользователя, вместо просто по людски предупредить пользователя и оставить остальное на его совести.

    "Вы знаете что хотите, мы знаем что вам нужно" (с)Корпорасты
    ((

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:57, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователь — это 1 человек из 10. Остальные 9 - стадо потребителей без тематических знаний.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:19, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вы предлагаете ориентироваться на стадо?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:47, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора ™
     
  • 1.3, Onon (?), 21:50, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не совсем в теме, поэтому вопрос: а как жэ webassembly???!!!
     
     
  • 2.7, lucentcode (ok), 21:57, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webassembly на текущий момент в расширениях браузера использовать не реально. Да что там, даже с Dom напрямую из WA пока работать не реально в текущих стабильных версиях браузеров. Так что WA этот запрет не касается.
     

  • 1.4, Ivan_83 (ok), 21:53, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мозилла слишком много на себя берёт когда решает какие дополнения будут работать у юзера а какие нет.
     
     
  • 2.5, DiabloPC (ok), 21:53, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то типа они одни такие
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:13, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у юзера, а в их браузере. За ошибки которого ругают их, а не юзеров.
     
  • 2.11, AnonPlus (?), 22:18, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто осмысленно хочет иметь такой код, способный отключить чёрный список, это несложно. А если юзер не знает про about:config, то что он вам там нарешает? Ничего, он даже не поймёт, что там за код ("код ДаВинчи? фильм такой, гыыыы") и что такое "обфускация".
     

  • 1.6, Я (??), 21:56, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я одобряю, не хочу что бы какой то из нужных мне плагинов делал какую-то гадость.
     
  • 1.10, AnonPlus (?), 22:14, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось, чтобы вышеотписавшиеся критики привели один реальный пример, когда обфускация необходима. Не абстрактное "я хочу иметь у себя обфусцированный код", потому что это сродни "я хочу наступать в горшки с говном" и при этом вы вовсе не свободный человек, а даун, наступающий в горшки с говном, а реальный пример.
     
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