Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows

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|1.1, Аноним (1), 09:43, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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осталось только еще и новые драйвера лучше поддерживать и вендокапец =D
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|1.2, 123 (??), 10:05, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Это не то, чем стоит гордиться, последнее поколение Terascale вышло 8 лет назад, говорить о "работе" на старых iGPU Интела ещё большее безумие. Я конечно понимаю, что тут сидят люди, которые Gentoo на первых атомных нетбуках компилируют, но... Психически здоровые люди не работают в Blender на таком железе. А вот когда возникает вопрос о полнофункциональных драйверах на свежее железо, то сразу возникают вопросы, а это железо, на котором в Блендере работают.
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|2.20, Аноним (20), 12:53, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие именно возникают вопросы и по каким видеокартам? Amdgpu работает с распоследними картами, проприетарный nvidia тоже
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|1.3, Аноним (3), 10:08, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну так это OpenGL-драйверы. Майкрософт с ним борется на своей платформе. Например в Windows XP доступна библиотека OpenGL 2, а в Windows 7 уже OpenGL 1. Системную реализацию OpenGL использует например Intel. А NVIDIA с AMD используют свои реализации
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|2.9, Аноним (9), 11:11, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Системную реализацию OpenGL использует например Intel. А NVIDIA с AMD используют свои реализации
Ты не поверишь, под линуксом точно так же: Intel юзает mesa, а у невидии и AMD свои велосипеды.
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|3.21, Аноним (20), 12:57, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, меза - это нк реализация огл, а универсальная основа. Собственная реализация, так или иначе, есть у всех вендоров.
А во вторых amdgpu основан на gallium и mesa. На сей день отличилась только нвидия, которая продолжает использовать свой переизобретенный графический стек в драйвере (включая нк то что безмесовый огл, но и даже drm)
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|2.15, Иваныч (??), 11:45, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот сколько помню то всегда можно на всех платформах использовать только OpenGL 1.1 не опасаясь. Далее только wglGetProcAddress/glXGetProcAddress во все поля без каких либо проблем.
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|1.4, Аноним (-), 10:21, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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У меня прям сразу рдились слоганы:
- Лучшее устаревшее для отстающих!
- Некрофилию - некрофилам!
>Поэтому в Windows удалось официально предоставить поддержку только GPU AMD на базе архитектуры GCN 1 (HD 7000) и более новых.
Эээ, то есть я не играл в Муровинд, Готику1-2-3, КБ и кучу других 3Д игор, не юзал 3Дмакс на RadeonX1600pro c дровами от амд без каких либо глюков?
> в Blender 2.80 удалось гарантировать беспроблемную работу GPU только начиная с семейства Haswell
Блендер на HD4400=8600GT в 2019, но... зачем? Рендеринг уровня 2012 года, но... зачем? Сейчас как бэ стоит юзать не ниже RX560(+-) или GF1050(+-).
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|2.16, Zenitur (ok), 11:52, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы ещё спросил, зачем финальный рендеринг делают на процах. Они же медленнее GPU!
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|3.23, Аноним (20), 13:01, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никто не мешает финально рендерить на гпу, только не при помощи ogl
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|2.8, IRASoldier (?), 11:10, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ой-вэй... Неужто на каком-нибудь асуснетбуке птичкой вспорхнёт, скажем, свежая Kubuntu и явит величие вечной поддержки фекалий мамонта? Отчего-то мне думается, что психически здоровые люди станут на некрожелезо ставить что-то навроде MX Linux или какого-нибудь подобного спецдистриба.
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|3.22, vitalif (ok), 12:58, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки взлетает, у меня до сих пор валяется оуе пуси старое какое то с упоротым gpu, который интел но не интел
Другое дело конечно нах оно надо... удовольствие так себе
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|4.24, Аноним (20), 13:03, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интел но не интел - это, надо понимать, powervr? Открытые драйвера для них по сей день работают через пень, так что если и заводится, то с попдывшими цветами и без ускорения
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|2.10, Аноним (9), 11:18, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Психически здоровые люди понимают, что M$ просто не хочет поддерживать 7 так же долго, как XP. В Linux такой проблемы не встаёт в принципе, новые драйвера в старые версии не бекпортируются. Новой железке — новое ядро. (Не, есть извращенцы типа RedHat, но это их проблемы, а я про мейнлайн.)
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|1.25, Аноним (25), 13:17, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Da kakie AMD i Intel,ya nedavno Void Linux i686 na celeron 1400,512 mb ram i Matrox G450 puskal,videokarta norm rabotala pod Xorg,pravda 3d nety ibo iz Mesa davno vykinuli kod dlya matrox-ov.
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|1.26, Аноним (26), 13:32, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пусть раскрывают всю инфу о железе, раз не могут проприетарные дрова выкатить
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