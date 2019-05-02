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Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows

02.05.2019 09:25

В значительном выпуске системы 3D-моделирования Blender 2.80, который ожидается в июле, разработчики расчитывали обеспечить работу с GPU, выпущенными за последние 10 лет и имеющими рабочие драйверы OpenGL 3.3. Но в ходе подготовки нового выпуска выяснилось, что во многих OpenGL-драйверах для старых GPU имеются критические ошибки, которые не позволили обеспечить качественную поддержку всего запланированного оборудования. Отмечается, что в Linux ситуация не так критична как в Windows, так как старые драйверы в Linux продолжают обновляться, а пропритеарные драйверы в Windows остаются без сопровождения.

В частности, для Windows не удаётся добиться корректной поддержки графических чипов AMD, выпущенных за последние 10 лет, так как для старых GPU AMD всплывают проблемы при использовании движка рендеринга Eevee из-за ошибок в драйвере Terascale, который не обновлялся уже три года. Поэтому в Windows удалось официально предоставить поддержку только GPU AMD на базе архитектуры GCN 1 (HD 7000) и более новых.

Отдельные проблемы также возникают при использовании старых GPU Intel, поэтому в Blender 2.80 удалось гарантировать беспроблемную работу GPU только начиная с семейства Haswell, так как Windows-драйверы Intel для старых чипов также не обновлялись уже около 3 лет и ошибки остаются неисправленными. В Linux с драйверами для старых GPU Intel проблем не возникает, так как они продолжают обновляться. Проблем нет также с GPU NVIDIA благодаря продолжению поддержки ветки драйверов NVIDIA для устаревших устройств для всех заявленных платформ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем
  3. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  4. OpenNews: Разработчики Chromium добавили Nouveau в чёрный список проблемных драйверов
  5. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
  6. OpenNews: Intel разрабатывает новый драйвер для своих графических адаптеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gpu, driver, intel, amd, linux, windows
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  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осталось только еще и новые драйвера лучше поддерживать и вендокапец =D
     
  • 1.2, 123 (??), 10:05, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это не то, чем стоит гордиться, последнее поколение Terascale вышло 8 лет назад, говорить о "работе" на старых iGPU Интела ещё большее безумие. Я конечно понимаю, что тут сидят люди, которые Gentoo на первых атомных нетбуках компилируют, но... Психически здоровые люди не работают в Blender на таком железе. А вот когда возникает вопрос о полнофункциональных драйверах на свежее железо, то сразу возникают вопросы, а это железо, на котором в Блендере работают.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:53, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие именно возникают вопросы и по каким видеокартам? Amdgpu работает с распоследними картами, проприетарный nvidia тоже
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:18, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он соврал
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:08, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну так это OpenGL-драйверы. Майкрософт с ним борется на своей платформе. Например в Windows XP доступна библиотека OpenGL 2, а в Windows 7 уже OpenGL 1. Системную реализацию OpenGL использует например Intel. А NVIDIA с AMD используют свои реализации
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:11, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Системную реализацию OpenGL использует например Intel. А NVIDIA с AMD используют свои реализации

    Ты не поверишь, под линуксом точно так же: Intel юзает mesa, а у невидии и AMD свои велосипеды.

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 12:57, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, меза - это нк реализация огл, а универсальная основа. Собственная реализация, так или иначе, есть у всех вендоров.
    А во вторых amdgpu основан на gallium и mesa. На сей день отличилась только нвидия, которая продолжает использовать свой переизобретенный графический стек в драйвере (включая нк то что безмесовый огл, но и даже drm)
     
  • 2.15, Иваныч (??), 11:45, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сколько помню то всегда можно на всех платформах использовать только OpenGL 1.1 не опасаясь. Далее только wglGetProcAddress/glXGetProcAddress во все поля без каких либо проблем.
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:21, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    У меня прям сразу рдились слоганы:
    - Лучшее устаревшее для отстающих!
    - Некрофилию - некрофилам!

    >Поэтому в Windows удалось официально предоставить поддержку только GPU AMD на базе архитектуры GCN 1 (HD 7000) и более новых.

    Эээ, то есть я не играл в Муровинд, Готику1-2-3, КБ и кучу других 3Д игор, не юзал 3Дмакс на RadeonX1600pro c дровами от амд без каких либо глюков?

    > в Blender 2.80 удалось гарантировать беспроблемную работу GPU только начиная с семейства Haswell

    Блендер на HD4400=8600GT в 2019, но... зачем? Рендеринг уровня 2012 года, но... зачем? Сейчас как бэ стоит юзать не ниже RX560(+-) или GF1050(+-).

     
     
  • 2.7, IRASoldier (?), 11:02, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Муровинд

    - это DirectX 9, а не OpenGL.

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:22, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь тебе явно больше 10-и лет
     
  • 2.16, Zenitur (ok), 11:52, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы ещё спросил, зачем финальный рендеринг делают на процах. Они же медленнее GPU!
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 13:01, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никто не мешает финально рендерить на гпу, только не при помощи ogl
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:00, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отсутствие подобного бардака очень воодушевляет:
    http://winitpro.ru/index.php/2017/05/17/microsoft-ogranichila-rabotu-windows-
    Психически здоровые люди радуются.
     
     
  • 2.8, IRASoldier (?), 11:10, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ой-вэй... Неужто на каком-нибудь асуснетбуке птичкой вспорхнёт, скажем, свежая Kubuntu и явит величие вечной поддержки фекалий мамонта? Отчего-то мне думается, что психически здоровые люди станут на некрожелезо ставить что-то навроде MX Linux или какого-нибудь подобного спецдистриба.
     
     
  • 3.22, vitalif (ok), 12:58, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки взлетает, у меня до сих пор валяется оуе пуси старое какое то с упоротым gpu, который интел но не интел

    Другое дело конечно нах оно надо... удовольствие так себе

     
     
  • 4.24, Аноним (20), 13:03, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интел но не интел - это, надо понимать, powervr? Открытые драйвера для них по сей день работают через пень, так что если и заводится, то с попдывшими цветами и без ускорения
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:18, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Психически здоровые люди понимают, что M$ просто не хочет поддерживать 7 так же долго, как XP. В Linux такой проблемы не встаёт в принципе, новые драйвера в старые версии не бекпортируются. Новой железке — новое ядро. (Не, есть извращенцы типа RedHat, но это их проблемы, а я про мейнлайн.)
     
  • 2.13, segesg (?), 11:22, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этапять!))
     

  • 1.11, Аноним (-), 11:22, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, если б еще на моем ноуте с R2 графикой дровишки не зависали...
     
  • 1.19, Skullnet (?), 12:17, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и современные GPU AMD и Intel лучше работают.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:17, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Da kakie AMD i Intel,ya nedavno Void Linux i686 na celeron 1400,512 mb ram  i Matrox G450 puskal,videokarta norm rabotala pod Xorg,pravda 3d nety ibo iz Mesa davno vykinuli kod dlya matrox-ov.
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:32, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пусть раскрывают всю инфу о железе, раз не могут проприетарные дрова выкатить
     
     
  • 2.27, Аноним (20), 13:51, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы что раскрывать, там уже все отреверсили
     

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