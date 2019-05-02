Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows

В значительном выпуске системы 3D-моделирования Blender 2.80, который ожидается в июле, разработчики расчитывали обеспечить работу с GPU, выпущенными за последние 10 лет и имеющими рабочие драйверы OpenGL 3.3. Но в ходе подготовки нового выпуска выяснилось, что во многих OpenGL-драйверах для старых GPU имеются критические ошибки, которые не позволили обеспечить качественную поддержку всего запланированного оборудования. Отмечается, что в Linux ситуация не так критична как в Windows, так как старые драйверы в Linux продолжают обновляться, а пропритеарные драйверы в Windows остаются без сопровождения.

В частности, для Windows не удаётся добиться корректной поддержки графических чипов AMD, выпущенных за последние 10 лет, так как для старых GPU AMD всплывают проблемы при использовании движка рендеринга Eevee из-за ошибок в драйвере Terascale, который не обновлялся уже три года. Поэтому в Windows удалось официально предоставить поддержку только GPU AMD на базе архитектуры GCN 1 (HD 7000) и более новых.

Отдельные проблемы также возникают при использовании старых GPU Intel, поэтому в Blender 2.80 удалось гарантировать беспроблемную работу GPU только начиная с семейства Haswell, так как Windows-драйверы Intel для старых чипов также не обновлялись уже около 3 лет и ошибки остаются неисправленными. В Linux с драйверами для старых GPU Intel проблем не возникает, так как они продолжают обновляться. Проблем нет также с GPU NVIDIA благодаря продолжению поддержки ветки драйверов NVIDIA для устаревших устройств для всех заявленных платформ.



