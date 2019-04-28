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Выпуск Mongoose OS 2.13, платформы для IoT-устройств

28.04.2019 09:45

Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.13.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из особенностей проекта отмечаются:

  • Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);
  • Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;
  • Средства удалённого управления устройством;
  • Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;
  • Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;
  • Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;
  • Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;
  • Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;

В новом выпуске добавлена начальная поддержка одночиповых систем Redpine Signals RS14100, охватывающая использование UART, GPIO, ФС, OTA, I2C (bitbang) и WiFi в режиме клиента (пока не поддерживаются WiFi в режиме точки доступа, Bluetooth и Zigbee). В утилиту mos добавлена команда atca-gen-cert для генерации сертификатов и ключей ATCA, а также опция "--cdef VAR=value". Добавлен драйвер для датчиков температуры STLM75. Расширена поддержка SoC ESP*. Обновлены версии компонентов: mbedTLS 2.16, ESP-IDF 3.2, FreeRTOS 10.2.0, LwIP 2.1.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cesanta/mon...)
  2. OpenNews: В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community
  3. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  4. OpenNews: Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила платформу WebThings
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mongoose, iot
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:29, 28/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    IoT как отдельное явление, конечно, не нужен, но домашние поделки на дешевых SoC рулят, безусловно.
     
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