Выпуск Mongoose OS 2.13, платформы для IoT-устройств

Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.13.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Из особенностей проекта отмечаются: Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);

Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;

Средства удалённого управления устройством;

Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;

Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;

Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;

Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;

Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO; В новом выпуске добавлена начальная поддержка одночиповых систем Redpine Signals RS14100, охватывающая использование UART, GPIO, ФС, OTA, I2C (bitbang) и WiFi в режиме клиента (пока не поддерживаются WiFi в режиме точки доступа, Bluetooth и Zigbee). В утилиту mos добавлена команда atca-gen-cert для генерации сертификатов и ключей ATCA, а также опция "--cdef VAR=value". Добавлен драйвер для датчиков температуры STLM75. Расширена поддержка SoC ESP*. Обновлены версии компонентов: mbedTLS 2.16, ESP-IDF 3.2, FreeRTOS 10.2.0, LwIP 2.1.2.



