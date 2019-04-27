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Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев

27.04.2019 08:34

Пользователи Docker Hub, официального каталога контейнеров для системы Docker, получили уведомление о взломе инфраструктуры проекта. В результате атаки в руки злоумышленников попала база учётных записей, включающая сведения о 190 тысячах пользователей сервиса, включая хэши их паролей и токены для доступа к репозиториям на GitHub и Bitbucket. Для предотвращения распространения атаки формирование сборок приостановлено, а токены к GitHub и Bitbucket отозваны.

Всем пользователям Docker Hub рекомендуется срочно поменять свои пароли, особенно если один пароль используется на нескольких разных ресурсах. В случае использования автоматизированных сборок с привязкой к репозиторию на GitHub или Bitbucket также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и обновить идентификатор подключения OAuth (нужно отсоединить и заново привязать репозиторий).

В случае привязки к репозиторию запрашивались полные полномочия на чтение и запись информации, т.е. компрометация Docker Hub может привести и к компрометации подключенных репозиториев. В случает наличия привязки следует внимательно изучить лог (GitHub BitBucket) последних событий на предмет наличия подозрительной активности. Кроме того, в случае размещения ключей подключения к различным API в непубличных репозиториях и контейнерах, необходимо обновить и эти ключи, так как атакующие могли получить доступ приватным репозиториям.

Инфраструктура Docker Hub была атакована 25 апреля. В ходе атаки злоумышленники получили доступ к СУБД проекта и информации пользователей, за исключением финансовых данных. Начальное разбирательство показало, что утечка охватывает данные приблизительно 190 тысяч пользователей, что составляет примерно 5% от общей пользовательской базы сервиса. Подробная информация об инциденте пока недоступна, разбирательство ещё не завершено.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  3. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  4. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
  5. OpenNews: 11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости
  6. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноим (?), 09:29, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Обо всех этих проектах *hub впереди ещё много интересных новостей (не всегда радостных)
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:08, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот жесть, целый docker hub.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:27, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот почему никогда нельзя привязывать друг к другу свои аккаунты на разных сервисах. Дописал что-то в код - закинул на гитхаб от себя. Слепил имидж с обновлённым кодом - закинул на докерхаб опять-таки от себя.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:30, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы только что придумали велосипед - держите в курсе.

    Собирать докер имеджи руками - моветон

     

  • 1.5, Анун (?), 10:38, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделом.
    Хотя, им же нечего скрывать)))0
     
  • 1.6, А (??), 10:55, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    весь докерхаб надо поместить в докер, полученный контейнер засунуть в квм, квм-хост запустить на hyper-v, что бы прям все было забетонировано.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как же эти действия защитят от взлома?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:38, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никак, но будет правильная матрёшка по типу "мы засунули тебе браузер в браузер, чтобы ты мог сёрфить интернет пока сёрфишь интернет".
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > квм-хост запустить на hyper-v

    Ну-ну.

     
  • 2.13, barkingwolff (ok), 12:24, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ого, редко встретишь настолько глубоко мыслящего индивидуума, что глубину этой мысли даже титаническими усилиями не постичь простому смертному!
    Респект, глубиномер зашкалил!

    P.S. Это часом не Вы изобрели 100-ричную логику, где банальные и привычные законы нашей "приземленной" бинарной логики не действуют от слова "совсем"?
    Если так, то "троектратный Салют" и респект дважды!

     

  • 1.11, UshUsh (?), 11:59, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда такого небыло и вот опять
     
  • 1.12, zurapa (ok), 12:06, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Девопсы плакали, но продолжали жрать кактус..."
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:36, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую несколько официальных образов, таких как php:7.1-apache и mariadb:10.4. docker внутри виртулки (virtualBox 5.2).

    Чисто гипотетически: что может произойти?

     

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