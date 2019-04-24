Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache

Организация Apache Software Foundation объявила о присвоении интегрированной среде разработки NetBeans статуса первичного проекта Apache. Осенью 2016 года компания Oracle приняла решение по передаче проекта под покровительство Фонда Apache, после чего передала 4 млн строк кода и права на все связанные с NetBeans исходные тексты, а также торговую марку "NetBeans", домен "netbeans.org" и некоторые элементы инфраструктуры. Оставшиеся 1.5 млн строк кода, охватывающих модули для поддержки языков Java, JavaScript, PHP и Groovy, были переданы в 2018 году.

C октября 2016 года проект находился в инкубаторе Apache, где была проверена способность следования принципам разработки и управления, принятым в сообществе Apache и основанным на идеях меритократии. Во время нахождения в инкубаторе были сформированы релизы Apache NetBeans 9, 10 и 11, которые были выпущены с ограниченной поддержкой языков программирования (Java, PHP, JavaScript и Groovy). Возвращение поддержки C/C++ ожидается в одном из следующих выпусков.

Теперь Apache NetBeans признан готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора. Компоненты проекта перелицензированы - код переведён с копилефт лицензий GPLv2 и CDDL на лицензию Apache 2.0. В качестве причины передачи проекта называлось желание продолжить разработку на нейтральной площадке с независимой моделью управления для того чтобы упростить участие в развитии проекта представителей сообщества и других компаний (например, внутренние проекты на основе NetBeans развивают Boeing, Airbus, NASA и NATO).

Напомним, что проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал активно продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.



