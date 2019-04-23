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Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 12.0

23.04.2019 21:59

Доступен релиз Node.js 12.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 12.0 относится к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Обновления для LTS-веток выпускаются в течение 3 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 10.0 продлится до апреля 2021 года, а позапрошлой LTS-ветки 8.0 до января 2020 года. Поддержка промежуточной ветки Node.js 11.0 будет прекращена в июне 2019 года. Время жизни LTS-ветки 6.0 завершится 30 апреля.

Из улучшений в Node.js 12.0 отмечается обновление движка V8 до версии 7.4, проведение чистки от устаревших API, поддержка TLS 1.3 в модуле tls и отключение по умолчанию TLS 1.0/1.1, усиление защиты и проверок размера выделяемой памяти в классе Buffer, усиление проверок аргументов в модулях child_process, fs и assert, удаление устаревших обработчиков в модуле crypto, перевод модуля http на парсер llhttp, перевод lib на использование стиля ECMAScript 6 при наследовании классов.

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 11.0
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  4. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 10 и пакетного менеджера NPM 6
  6. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: node.js
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Обсуждение (5) RSS
 
  • 1.1, Мр.Троллоло (?), 22:10, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript

    Это юниксвей? Кто подскажет?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:52, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаю, в контексте юниксвейности можно рассматривать эту хрень как ещё один интерпретатор ещё одного динамического языка. Чем это глобально отличается от Питона там или Руби? Если Питон или Руби юниксвейны, то и этот тоже, думаю... Если же существует какая-то глубинная разница и кто-то её  пояснит, то я буду весьма благодарен.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:13, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под юниксвеем обычно имеют ввиду поведение утилит, а это, как вы верно процитировали — платформа.
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:51, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это казахстан
     
  • 1.10, Аноним (-), 00:17, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > это юниксгей? кто подскажет?

    это тормозное рукожопоподелие... [anything] лучше...

     

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