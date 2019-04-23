Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 12.0

Доступен релиз Node.js 12.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 12.0 относится к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Обновления для LTS-веток выпускаются в течение 3 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 10.0 продлится до апреля 2021 года, а позапрошлой LTS-ветки 8.0 до января 2020 года. Поддержка промежуточной ветки Node.js 11.0 будет прекращена в июне 2019 года. Время жизни LTS-ветки 6.0 завершится 30 апреля.

Из улучшений в Node.js 12.0 отмечается обновление движка V8 до версии 7.4, проведение чистки от устаревших API, поддержка TLS 1.3 в модуле tls и отключение по умолчанию TLS 1.0/1.1, усиление защиты и проверок размера выделяемой памяти в классе Buffer, усиление проверок аргументов в модулях child_process, fs и assert, удаление устаревших обработчиков в модуле crypto, перевод модуля http на парсер llhttp, перевод lib на использование стиля ECMAScript 6 при наследовании классов.



