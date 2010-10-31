Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS

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|2.20, Evgueni (?), 20:57, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На тот, который поддерживается CERN для _своих_ нужд. Scientific Linux был создан для долгосрочной поддержки ПО для LHC дабы не зависеть от кратковременных циклов RedHat. Видно, что Fermilab не в состоянии тянуть этот воз. В своё время возможность прислониться к ЦЕРНовской поддержки для наших локальных проектов это было спасением. С тех пор прошло много времени и в частности виртуализация позволяет легко заморозить софт и его окружение на любом этапе и легко переезжать на новое железо без необходимости что-либо меня почти от слова совсем.
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|3.30, й (?), 22:05, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> кратковременных циклов RedHat.
давайте сравним eol для sl и centos:
sl:
3 2010-10-31
4 2012-02-29
5 2017-03-31
6 2020-11-30
7 2024-06-30
centos:
3 31 October 2010
4 29 February 2012
5 31 March 2017
6 30 November 2020
7 30 June 2024
совпадают число в число. а вот именно у redhat, т.е. rhel, есть extended lifecycle support, это на четыре года дольше:
3 30 January 2014
4 31 March 2017
5 30 November 2020
6 30 June 2024
7 TBD
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|4.32, Evgueni (?), 22:21, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дьявол там в деталях. Да, "General User Support" для Scientific Linux CERN такой и есть, как прописан в вашем посте, но дальше идёт приписка вида "Dedicated experiment support is maintained" что продолжает поддержку как минимум до ближайшего шатдауна. Например, можно глянуть тут: http://linux.web.cern.ch/linux/scientific5/ -- этот самый "Dedicated experiment support" дал + 2 года апдейтов безопасности тем, кто прислонился к этой программе. Да, конечно, можно подписаться на RHEL, но в наших условиях это было, да и сейчас есть не особо реально.
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|7.42, Evgueni (?), 23:57, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, потому что цель была не держать релиз максимально долго, а поддерживать то, что используется в эксперименте. 4ка пришлась на шатдаун и к началу работы её заменили 5кой. Иными словами, чтобы "получить пользу" от SLC вне CERN, нужно было подгадать с началом эксперимента.
На самом деле это было особо актуально в основном до того как CERNовский дистрибутив стал называться Scientfic Linux.
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|3.36, username (??), 22:55, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чет мне подсказывает что у тебя независимо от целей будет Альт линукс.
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|4.46, Аноним (46), 01:21, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...а также независимо от пригодности дистра для задачи, наличия нужного софта и человека способного это г-но потом поддерживать.
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|1.2, Anonim (??), 19:34, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Правильное решение
Ибо нечего плодить одно и тоже
Куда продуктивнее объединение и развитие одной, но мощной инфраструктуры
Нежели туевой хучи шаек дистров, где каждый пестрит "вот я! вот я!"
А отличия лишь в нескучных обоях (и то не всегда), но суть и основа либо тот же debian, либо та же fedora
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|2.3, Аноним (3), 19:41, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не согласен. Scientific Linux был полностью независимым проектом. CentOS же развивает сам Red Hat и совсем непонятно куда может занести новое руководство после завершения сделки с IBM. Начнут урезать издержки, как это любит IBM, или какой-нибудь эффективный менеджер посчитает, что бесплатный CentOS вредит бизнесу и оттягивает клиентов. Совмесем непонятно куда ветер подует, что будет с CentOS и сможет ли он возродиться как независимый проект.
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|3.7, . (?), 20:02, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не согласен. Scientific Linux был полностью независимым проектом.
полностью независимо выпиливал логотипы и вносил независимый вклад в глобальное потепление, пересобирая уже собранное?
Ну чо, туда и дорога.
> CentOS же развивает сам Red Hat
редхат, удивитесь, дети, развивает - redhat. А центось - это нате-на-лопате то же самое бешплатно нааляяяяааааву. Потомушта гепеле, а ковыряться неохота. А механизм выпиливания логотипчиков и пересборки тех же самых src.rpm на соседнем билдхосте - его развивать не надо, он уже лет десять назад достаточно развился.
Ничем другим ни те, ни другие, никогда не занимались - это не форки редхата, это сам редхат и есть. Теперь, хотя бы, в одном и том же месте.
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|3.8, Anonim (??), 20:04, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, намного лучше, продуктивнее и качественнее, если делать кучу дистров "огрызков"
В итоге имеем то, что имеем, что основа та же центося, впилим туда утилиту которой нет в центоси и вуаля, у нас центося232
Всё с центом будет в порядке, за это точно не стоит переживать, даже если IBM скажет, что-то в духе "CentOS закрыт", всем будет пофиг, найдётся кто-то, кто форкнет и будет AntiCentOS
Почистить код от упоминаний цента, провести ребрендинг и вуаля, цент будет жив в то же мнговение под другим названием, но по сути в том же составе и своей мощи
А что ценного и продуктивного в том же Scientific?
Вот он был независим и теперь нет, а кроме того, что он был весь на центе основан, что дальше то?
Да уж лучше, пусть закроется ещё 5-10 дистров и вольют силы именно в один дистр, который будет допилен и вылизан со всех сторон каждой команды, которая хочет своё получать в результате использования именно цента (в данном случае)
И это правильное решение с точки зрения продуктивности и развития
Не спорю, свобода выбора дистра это замечательно, но в текущий момент времени, это уже именно идиотизм и иначе не назвать
С 2010 года даже если взять, посмотрите сколько ответвлений от rpm-based, который ныне полудохлые?
Или deb-based?
Да тьма, а разница у каждого лишь в одном "основан на стабильной ветке debian" и в этом духе (fedora, mandriva, centos, ubuntu)
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|4.12, Анонимос (?), 20:33, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да тьма, а разница у каждого лишь в одном "основан на стабильной ветке debian" и в этом духе (fedora, mandriva, centos, ubuntu)
так то RHEL на пакетной базе fedora строится
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|5.16, Anonim (??), 20:37, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>так то RHEL на пакетной базе fedora строится
5 за внимательность
2 за непонимание сути
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|3.31, Amphyby (ok), 22:16, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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грефца ж еще не взяли туда на работу. без еффективных манагеров так что
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|2.11, Виталий (??), 20:27, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ошибочка, Федора пришла из RedHat)
но суть и основа либо тот же debian, либо та же красная шапочка
А Патриг не в счет, он один дистр свой строит!!!)
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|3.17, Anonim (??), 20:38, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но суть и основа либо тот же debian, либо та же красная шапочка
Об этом то и речь
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|2.43, marks (?), 00:23, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ну. Грусто всегда как-то мне. Не знаю вот, но когда Мандрейк стал Мандривой, то я как-то так приуныл, что сбежал в эти ваши дебианы. Тогда еще 4.0
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|3.45, Anonim (??), 01:12, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз, мне ни дебиан, ни убунту, ни минт не родны
Но да, грустно, что есть тьма говнодистров, которые сами по себе выжить и не смогут, ибо "заимствуют" у какого-то одного дистра
Взять тот же минт, а нет в нем ничего выдающегося и офигенного прям такого
И более того, без #бунты, не будет минта
без дебиана, не будет lmde
Понимаете суть?
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|2.34, Окарин (?), 22:34, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это я. Организация начала ставить минусы. Проклятый ЦЕРН. Да, понятно. Они не получат машину времени.
Эль, пси, конгру.
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|2.47, Аноним (46), 01:22, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Организация - Организациий, но Окарин всё равно эталонный мyдак.
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|1.14, Андрей (??), 20:35, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А теперь остаётся только дождаться новости о том, что CentOS свёрнута в пользу Red Hat Enterprise Linux :(
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|2.25, IRASoldier (?), 21:28, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>дождаться новости о том, что CentOS свёрнута в пользу Red Hat Enterprise Linux :(
"Red Hat Enterprise Linux состоит из свободного ПО с открытым кодом, но доступен в виде дисков с бинарными пакетами только для платных подписчиков. Как требуется в лицензии GPL и других, Red Hat предоставляет все исходные коды. Разработчики CentOS используют данный исходный код для создания окончательного продукта (...)"
Ergo, мой юный и чрезмерно страшащийся корпораций друг, CentOS и есть, по сути, Red Hat Enterprise Linux, только собранная из исходников силами комьюнити, а не компании Red Hat. Свернуть гласом свыше/сбоку/из бездны это невозможно ибо GPL жеж. Если же комьюнити CentOS разбежится, морально разложится, сойдет с ума или сопьется - найдутся другие люди и образуется другое комьюнити, которое будет собирать из исходников RHEL всё ту же CentOS, даже если придумают для неё другое название.
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|3.28, Michael Shigorin (ok), 21:46, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> силами комьюнити
Чё, вот прям сидит индус на личном сервере и собирает до сих пор?
Так-то да, помним не только SL, а и WBEL.
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|4.39, IRASoldier (?), 23:29, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исходники RHEL доступны - да или нет? Если да, то весь этот сарказм просто кошачий чих. Haters gonna hate (c)
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|3.29, пох (?), 21:50, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только собранная из исходников силами комьюнити, а не компании Red Hat
угу-угу. точно-точно не компании. На железе редхат, из исходников редхат, людьми на донейте от редхат - комьюнити-комьюнити.
> найдутся другие люди и образуется другое комьюнити
это вряд ли - вот еще одни специалисты по выпиливанию логотипа внезапно поняли, что ипотека сама себя не выплатит, даже под 2.1%, и надо идти работать.
(а может просто церновский грант кончился, а нового не дают)
Кстати, прикрыть лавочку, если rh/ibm всерьез того захочет, можно одним движением пальца - просто изменить dnf/yum так, что без rhn (которая ни разу не обязана быть gpl) ничего работать не будет.
А собственный софт для поддержки репо и разрешения зависимостей - это уже несколько сложнее чем выпил логотипов.
Но они не захотят - им как раз нафиг не нужны конкуренты. Жрите вашу центось с лопаты, дорогие эффективные менеджеры, любители халявы.
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|4.38, Michael Shigorin (ok), 23:09, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ипотека сама себя не выплатит, даже под 2.1%
...а если/когда за неё приплачивать начнут -- ценники на дома просто рванут ещё дальше даже там, где до приличной школы и так далеко, зато до бездельников любого окраса близко.
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|4.41, IRASoldier (?), 23:32, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На железе редхат, из исходников редхат, людьми на донейте от редхат - комьюнити-комьюнити
"Завидовать будем!" (с) тов. Сталин
>просто изменить dnf/yum так, что без rhn
И никто не мешает форкнуть yum/dnf. Но проще, конечно же, сидеть и бояться - "они могут покуситься на нашу свободную свободу!".
>Жрите вашу центось с лопаты, дорогие эффективные менеджеры, любители халявы
Ты так сказал "халява", как будто это что-то плохое.
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|3.48, Ключевский (?), 02:28, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как требуется в лицензии GPL и других, Red Hat предоставляет все исходные коды.
Тут нужно понимать, что исходники по GPL имеет право требовать только тот кто легально получил бинарники, то есть исходники можно предоставлять только тем кто купил RHEL, при этом GPL не оговаривает форму получения исходников, то есть можно хоть на глиняных табличках. А вот то, что RH предоставляет всем исходники в виде src.rpm из которых собирается потом CentOS это сугубо их добрая воля, они могут этого и не делать.
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|5.52, Ключевский (?), 02:52, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни в чем. Просто тот факт, что исходники раздает RH это сугубо их добрая воля, о чем все постоянно забывают
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|1.15, eRIC (ok), 20:37, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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это польный фейл проекта и путь в никуда :(
следом за CERN: In 2015, CERN began migrating away from Scientific Linux to CentOS.
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|2.21, Evgueni (?), 21:02, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Scientific Linux не создавался для "развития проекта". Scientific Linux создавался для долгосрочной поддержки окружения для специализированного ПО для нужд проектов LHC, где время заморзки определяется рамками эксперимента, который легко может продолжаться десятилетие. Сейчас это самое десятилетие фактически есть из коробки, поэтому нет необходимости заводить и поддерживать свою ветку.
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|2.49, Ключевский (?), 02:29, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странный выбор перестать мучаться с отдельным дистром на базе CentOS и просто вливать свои наработки в сам CentOS? А мне кажется вполне логичный и правильный.
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|2.50, Ключевский (?), 02:30, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, а CentOS уже 5 лет, как перешел под крыло RH? Фига себе время летит, мне казалось, что совсем недавно было дело.
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