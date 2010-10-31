Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS

2.3 , Аноним ( 3 ), 19:41, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не согласен. Scientific Linux был полностью независимым проектом. CentOS же развивает сам Red Hat и совсем непонятно куда может занести новое руководство после завершения сделки с IBM. Начнут урезать издержки, как это любит IBM, или какой-нибудь эффективный менеджер посчитает, что бесплатный CentOS вредит бизнесу и оттягивает клиентов. Совмесем непонятно куда ветер подует, что будет с CentOS и сможет ли он возродиться как независимый проект.

3.7 , . ( ? ), 20:02, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Не согласен. Scientific Linux был полностью независимым проектом. полностью независимо выпиливал логотипы и вносил независимый вклад в глобальное потепление, пересобирая уже собранное? Ну чо, туда и дорога. > CentOS же развивает сам Red Hat редхат, удивитесь, дети, развивает - redhat. А центось - это нате-на-лопате то же самое бешплатно нааляяяяааааву. Потомушта гепеле, а ковыряться неохота. А механизм выпиливания логотипчиков и пересборки тех же самых src.rpm на соседнем билдхосте - его развивать не надо, он уже лет десять назад достаточно развился. Ничем другим ни те, ни другие, никогда не занимались - это не форки редхата, это сам редхат и есть. Теперь, хотя бы, в одном и том же месте. 3.8 , Anonim ( ?? ), 20:04, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, намного лучше, продуктивнее и качественнее, если делать кучу дистров "огрызков"

В итоге имеем то, что имеем, что основа та же центося, впилим туда утилиту которой нет в центоси и вуаля, у нас центося232

Всё с центом будет в порядке, за это точно не стоит переживать, даже если IBM скажет, что-то в духе "CentOS закрыт", всем будет пофиг, найдётся кто-то, кто форкнет и будет AntiCentOS

Почистить код от упоминаний цента, провести ребрендинг и вуаля, цент будет жив в то же мнговение под другим названием, но по сути в том же составе и своей мощи

А что ценного и продуктивного в том же Scientific?

Вот он был независим и теперь нет, а кроме того, что он был весь на центе основан, что дальше то?

Да уж лучше, пусть закроется ещё 5-10 дистров и вольют силы именно в один дистр, который будет допилен и вылизан со всех сторон каждой команды, которая хочет своё получать в результате использования именно цента (в данном случае)

И это правильное решение с точки зрения продуктивности и развития Не спорю, свобода выбора дистра это замечательно, но в текущий момент времени, это уже именно идиотизм и иначе не назвать

С 2010 года даже если взять, посмотрите сколько ответвлений от rpm-based, который ныне полудохлые?

Или deb-based?

Да тьма, а разница у каждого лишь в одном "основан на стабильной ветке debian" и в этом духе (fedora, mandriva, centos, ubuntu)

4.12 , Анонимос ( ? ), 20:33, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Да тьма, а разница у каждого лишь в одном "основан на стабильной ветке debian" и в этом духе (fedora, mandriva, centos, ubuntu) так то RHEL на пакетной базе fedora строится

5.16 , Anonim ( ?? ), 20:37, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >так то RHEL на пакетной базе fedora строится 5 за внимательность

2 за непонимание сути

3.31 , Amphyby ( ok ), 22:16, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – грефца ж еще не взяли туда на работу. без еффективных манагеров так что

2.11 , Виталий ( ?? ), 20:27, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ошибочка, Федора пришла из RedHat) но суть и основа либо тот же debian, либо та же красная шапочка А Патриг не в счет, он один дистр свой строит!!!)

3.17 , Anonim ( ?? ), 20:38, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но суть и основа либо тот же debian, либо та же красная шапочка Об этом то и речь

3.27 , Michael Shigorin ( ok ), 21:44, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ошибочка, fedora.us пришла как раз _не_ из redhat. Всем пропустившим те времена напоминалочка: https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2004-May/msg00104.html

2.43 , marks ( ? ), 00:23, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ну. Грусто всегда как-то мне. Не знаю вот, но когда Мандрейк стал Мандривой, то я как-то так приуныл, что сбежал в эти ваши дебианы. Тогда еще 4.0

3.45 , Anonim ( ?? ), 01:12, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хз, мне ни дебиан, ни убунту, ни минт не родны Но да, грустно, что есть тьма говнодистров, которые сами по себе выжить и не смогут, ибо "заимствуют" у какого-то одного дистра Взять тот же минт, а нет в нем ничего выдающегося и офигенного прям такого

И более того, без #бунты, не будет минта

без дебиана, не будет lmde

Понимаете суть?

