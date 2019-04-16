Опубликован код старых игр Infocom, включая Zork

Джейсон Скотт (Jason Scott) из проекта Internet Archive опубликовал исходные тексты игровых приложений, выпущенный компанией Infocom, просуществовавшей с 1979 по 1989 год и специализировавшейся на создании текстовых квестов. Всего опубликованы исходные тексты 45 игр, включая Zork Zero, Zork I, Zork II, Zork III, Arthur, Shōgun, Sherlock, Witness, Wishbringer, Trinity и The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Опубликованный код отражает срез состояния системы разработки Infocom на момент закрытия данной компании. Код предназначен для изучения методов разработки старых игр, обсуждения и исследований в области истории компьютерной техники (лицензия на код не является открытой). Разработка игр велась на мэйнфрейме c ОС TOPS20, для сборки применялся компилятор ZILCH. Код написан на языке ZIL (Zork Implementation Language).



