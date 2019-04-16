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Опубликован код старых игр Infocom, включая Zork

16.04.2019 21:59

Джейсон Скотт (Jason Scott) из проекта Internet Archive опубликовал исходные тексты игровых приложений, выпущенный компанией Infocom, просуществовавшей с 1979 по 1989 год и специализировавшейся на создании текстовых квестов. Всего опубликованы исходные тексты 45 игр, включая Zork Zero, Zork I, Zork II, Zork III, Arthur, Shōgun, Sherlock, Witness, Wishbringer, Trinity и The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Опубликованный код отражает срез состояния системы разработки Infocom на момент закрытия данной компании. Код предназначен для изучения методов разработки старых игр, обсуждения и исследований в области истории компьютерной техники (лицензия на код не является открытой). Разработка игр велась на мэйнфрейме c ОС TOPS20, для сборки применялся компилятор ZILCH. Код написан на языке ZIL (Zork Implementation Language).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: game
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 22:18, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Теперь скоро сообщество выпустит порты этих игр на GNU/Linux, Vulkan и Wayland - это лишь вопрос времени.
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:21, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вначале консоль, работающую поверх Vulkan и Wayland, придётся допилить. Игры то текстовые.
     
  • 4, Аноним (4), 22:40, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не выпустит. Портирование на современные платформы не является "исследованием в области истории компьютерной техники", а это единственное, что они разрешили делать с этим кодом.
     
  • 3, Аноним (3), 22:24, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ура, товарищи!


    p.s. новый дизайн - отстой.

     

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