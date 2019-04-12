Новая версия языка программирования GNU Awk 5.0

Представлен новый значительный выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 5.0.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с парсингом различного рода текстовых файлов и генерации несложной результирующей статистики. Ключевые изменения: Реализована поддержка пространств имён;

Добавлена поддержка определённых в стандарте POSIX спецификаторов формата "%a" и "%A" для функции printf;

Подпрограммы для обработки регулярных выражений заменены на аналоги из Gnulib;

Добавлен элемент PROCINFO["platform"] со строкой, идентифицирующей платформу, для которой собран gawk;

Запись в элементы SYMTAB, не являющиеся именами переменных, теперь приводит к выводу ошибки;

Переработан код обработки комментариев, решены проблемы с отображением комментариев в отформатированном выводе.



