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Новая версия языка программирования GNU Awk 5.0

12.04.2019 21:08

Представлен новый значительный выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 5.0.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с парсингом различного рода текстовых файлов и генерации несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

  • Реализована поддержка пространств имён;
  • Добавлена поддержка определённых в стандарте POSIX спецификаторов формата "%a" и "%A" для функции printf;
  • Подпрограммы для обработки регулярных выражений заменены на аналоги из Gnulib;
  • Добавлен элемент PROCINFO["platform"] со строкой, идентифицирующей платформу, для которой собран gawk;
  • Запись в элементы SYMTAB, не являющиеся именами переменных, теперь приводит к выводу ошибки;
  • Переработан код обработки комментариев, решены проблемы с отображением комментариев в отформатированном выводе.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.2.0
  3. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.1.0
  4. OpenNews: Redis-клиент на awk
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: awk
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Обсуждение (15) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Albertio (ok), 21:12, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    Простите, а этот экспонат где-нибудь используется, кроме музея?
     
     
  • 2.2, Дон Ягон (?), 21:19, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Шутишь? Awk/Gawk вполне себе полезны, когда тащить perl/python избыточно.
    Хотя, наверное, в большинстве линуксов сейчас python из коробки..
    Это не есть плохо, но и не отменяет полезности awk.
     
  • 2.5, Onon (?), 21:34, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Виндузятники таки будут хохотаться
    grep -R awk /etc
     
  • 2.6, myhand (ok), 21:37, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В POSIX.1-2017, например.  Если это вам о чем-то говорит.
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 21:40, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Простите, а этот экспонат где-нибудь используется, кроме музея?

    За такое не прощают.

     
  • 2.9, IRASoldier (?), 22:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю насчёт "GNU", но вот Awk разрабатывали Ахо (A), Керниган (K), кто третий (W) - навскидку не помню, гуглить сейчас лениво. Если эти фамилии что-то говорят - объяснять значимость сабжа не нужно, если не говорят - можно только посочувствовать вопрошающему.
     
  • 2.12, erthink (ok), 22:16, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю AWK переживет последнего кто будет работать с PowerShell.
     
  • 2.14, Ано. (?), 22:30, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Простите, а этот экспонат где-нибудь используется, кроме музея?

    В каких-то кассовых аппаратах.

    Оно настолько эффективно, что востребовано.

    Утилиты и ком.строка - АПИ к _любой_ функции системы. AWK - тула и разбора и формирования ответов АПИ.

    Как наган для коммисара в деревне.

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:21, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    О, в соседнем треде про предпочтения программеров на Stack Overflow утверждали, что HTML - не язык. Интересно, что скажут здесь про заголовок...
     
     
  • 2.8, DiabloPC (ok), 21:43, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > утверждали, что HTML - не язык

    Вообще-то ещё как язык, только не язык программирования, о чём явно сказано в его названии: Hypertext MARKUP Language

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:18, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, а то я не знал (на самом деле нет). В соседнем треде просто срач был забавный :)
     
  • 1.4, VINRARUS (ok), 21:34, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А слабо повторить фокус gsed, с ускорением работы в 10 раз?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это awk такой медленный или вы имеете выиду, что он начнет искривлять вокруг компьютера пространство и время?
     
     
  • 3.11, VINRARUS (ok), 22:13, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я имею в виду чюдеса оптимизации: https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45815
     
  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 22:43, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем они его трогают?
     

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