Новая версия языка программирования GNU Awk 5.0

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|2.2, Дон Ягон (?), 21:19, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Шутишь? Awk/Gawk вполне себе полезны, когда тащить perl/python избыточно.
Хотя, наверное, в большинстве линуксов сейчас python из коробки..
Это не есть плохо, но и не отменяет полезности awk.
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|2.9, IRASoldier (?), 22:06, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не знаю насчёт "GNU", но вот Awk разрабатывали Ахо (A), Керниган (K), кто третий (W) - навскидку не помню, гуглить сейчас лениво. Если эти фамилии что-то говорят - объяснять значимость сабжа не нужно, если не говорят - можно только посочувствовать вопрошающему.
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|2.14, Ано. (?), 22:30, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Простите, а этот экспонат где-нибудь используется, кроме музея?
В каких-то кассовых аппаратах.
Оно настолько эффективно, что востребовано.
Утилиты и ком.строка - АПИ к _любой_ функции системы. AWK - тула и разбора и формирования ответов АПИ.
Как наган для коммисара в деревне.
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|2.8, DiabloPC (ok), 21:43, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> утверждали, что HTML - не язык
Вообще-то ещё как язык, только не язык программирования, о чём явно сказано в его названии: Hypertext MARKUP Language
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|2.10, Аноним (10), 22:06, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это awk такой медленный или вы имеете выиду, что он начнет искривлять вокруг компьютера пространство и время?
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