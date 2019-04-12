Взлом инфраструктуры matrix.org

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|1.1, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 10:52, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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>Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей
Эпичное заявление на фоне самой новости
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|2.15, Андрей (??), 11:21, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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И новость подтверждает это: не стал известен ни один пароль в открытом виде, и ни одно зашифрованное сообщение не было расшифровано. То, что был потерян доступ к зашифрованной переписке - да, досадно, и, наверняка, может быть исправлено в будущем. Но в любом случае по соображениям безопасности всем известно, что в случае ЧП лучше потерять самому, чем чтобы досталось другим.
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|2.22, yoda (?), 11:35, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins
Это не сам matrix
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|3.29, mumu (ok), 12:14, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да, это лживые заверения его владельцев о том, что они уделяют внимание безопасности. Ставить какие-то там дурацкие патчи безопасности на киртичные серверы - это же так скучно и не по аджайловски
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|4.37, Аноним (37), 12:39, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Тут любое ружье могло выстрелить.
Выстрелил необновленный дженкинс, но это мог быть и свежий openssl и любая другая новая дыра.
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|4.38, yoda (?), 12:40, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Да, это лживые заверения его владельцев о том, что они уделяют внимание
> безопасности. Ставить какие-то там дурацкие патчи безопасности на киртичные серверы -
> это же так скучно и не по аджайловски
Меня больше интересует целостность пакетов, так как у меня свой сервер с отключённой интеграцией.
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|3.36, Адмирал Макйл Роджерс (?), 12:36, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Этот факт не снимает ответственности за произошедшее с людей, ответственных за проект. Дискредитация мессенджера Matrix в глазах людей, представляющих интерес для организации. которую я имею честь возглавлять, привела к тому, что значительные средств, выделенные на этот проект, оказались потрачены впустую. По моему глубокому убеждению все виновные должны понести самое строгое наказане.
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|2.33, Ordu (ok), 12:33, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Раньше было принято наперегонки кричать "БОЯН" в ответ на попытки шутить шутки, которые всех достали. Но что ни дай в руки хомячкам, они из всего сделают боян, они сделали боян из бояна. И теперь я даже не знаю как реагировать на шутки, которые повторяли так долго, что от них уже тошнит.
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|1.4, fske (?), 10:56, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Так умиляет, когда ломают "безопасников". Нет, ну конечно, сейчас фанаты будут петь песни про плохого админа/разработчика сайта, а так всё вэр и гуд и #вывсёврёте.
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|2.8, hiveliberty (ok), 11:06, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Не читаем до конца?)
> После первого взлома командой Matrix был опубликован отчёт, в котором указано, что взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins.
Jenkins
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|3.18, йцук (?), 11:24, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Jenkins
Ага! Который является частью инфраструктуры проекта, может непосредственно влиять на его работоспособность, смотрит голым задом в паблик-сети и за которым никто не следит оставляя там такие дыры. Что долно заставить думать, что к остальным составляющим проекта эта команда относится как-то по-другому?:) </риторический_вопрос>
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|2.10, Аноним (10), 11:10, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Взломать можно любого. В современных системах используется столько разного сложного софта, что уязвимости есть в любой системе. Чтобы быть в безопасности надо
1. иметь полностью свой кастомный софт;
2. быть неуловимым Джо;
3. жить в мире, где не существвует систем автоматического нахождения и эксплатации уязвимостей.
Все пункты обязательны. 1 + 3 образуют комбо защиты от червей. 2 защищает от людей. Всем трём не соответствует никто, даже АНБ США.
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|5.28, пох (?), 12:01, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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этот принцип прекрасен, но только пока работает стена с автоматическими огнеметами и ров с крокодилами по периметру.
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|1.6, SuomynonA (?), 11:00, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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допустим, у меня в матриксе все чаты шифрованные. соответственно, взломщики не получат к ним доступ. а вот у того самого заблокированного мессенджера мало кто пользуется секретными чатиками.
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|1.9, Аноним (9), 11:08, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Правильно говорят, что matrix поделка хипстеров-смузихлебов. Только тормозят развитие нормальных децентрализованных протоколов типа tox/briar/ring своей морально устаревшей федерацией.
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|1.11, Анонимс (?), 11:11, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Атакующие разместили на главной странице проекта детальные сведения о конфигурации сервера и данные о наличии у них БД с хэшами почти пяти с половиной милинов пользователей Matrix. В качестве доказательства в открытом доступе размещён хэш пароля лидера проекта Matrix.
Что нужно сделать, чтобы такого больше никогда не происходило? Существуют ли в природе неуязвимые системы? Или нужно быть неуловимым джо и не высовываться, чтобы твоя система была защищённой от всех взломов.
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|2.17, Андрей (??), 11:24, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Матрикс поддерживает также общение в стиле IRC, XMPP - т.е. публичные group chat, где нет смысла шифровать. Ну, и, конечно, если кто-то общался в личном чатике, но не включил шифрование. Но тут - ССЗБ.
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|3.23, InuYasha (?), 11:37, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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А зачем там _вообще_ незашифрованные сообщения??
Это как в телеграме что-ли - все думают, что всё супер-шифруется, а оказывается - надо было ещё специальный чат открыть, ага. Из 100% мною опрошенных 100% думало что у них e2e шифрование, а про кнопочку "секрет" никто даже не знал. Здесь так же, что-ли?
В итоге - жаббер с omemo так и остаётся самым лучшим протоколом.
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|4.25, Андрей (??), 11:47, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А зачем там _вообще_ незашифрованные сообщения??
Потому что есть публичные комнаты, где шифрование не нужно.
> а оказывается - надо было ещё специальный чат открыть, ага
Официальный клиент версии 1.0 ещё не вышел, над проблемой сделать шифрование по-умолчанию продолжают работать. Доверяй, но проверяй. Типа, как сел в машину и поехал, а оказалось, что не пристёгнут. Но как же так, я же ожидал, что когда поверну ключ зажигания - ремень сам защёлкнется. А перед тем, как жать на газ, надо было всего-то навсего провести хотя бы зрительный контроль.
омемо тоже надо включать ручками в гаджиме
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|1.14, Анонимс (?), 11:18, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal
Помнится, кто-то говорил, что Signal является дырявым, как дуршлаг. Так ли это на самом деле?
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|2.19, Андрей (??), 11:25, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ни один пароль не стал известен в открытом виде (только хеши). Ни одно зашифрованное сообщение не было расшифровано.
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|3.35, Ordu (ok), 12:35, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это на самом деле тёмный вопрос. Я не совсем понял, что происходило когда пользователи массово ломанулись менять пароли. Были ли эти попытки перехвачены?
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|1.24, IRASoldier (?), 11:41, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins
А вот это указывает на безблагодатность современного подхода к инфраструктуре разработки и поддержки: слишком много сущностей. Старые добрые FTP + сервер БД - надёжнее.
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|2.26, Michael Shigorin (ok), 11:50, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Скорее всё-таки rsync поверх ssh, но угу, человекопостижимость осталась мало где... (как тут на днях резонно замечали, начиная прям с ядра)
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|2.32, scor (ok), 12:28, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"continuous" -- это не "срочно-немедленно", а "integration" -- это не "пихать в продакшон".:) Смысл в том, чтоб поле очередного мержа в мастер быть уверенным, что оно по-прежнему рабочее. Но так бывает редко, да.:)
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|1.31, mumu (ok), 12:18, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей
Это примерно как в рекламе использовать слоган "Наш продукт является продуктом №1". Можно спокойно отвечать за базар, если нет никакой юр. ответственности.
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