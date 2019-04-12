Взлом инфраструктуры matrix.org

Разработчики платформы для децентрализованного обмена сообщениями Matrix объявили об экстренном отключении серверов Matrix.org и Riot.im (основной клиент Matrix) в связи со взломом инфраструктуры проекта. Первое отключение состоялось вчера вечером, после чего работа серверов была восстановлена, а приложения пересобраны из эталонных исходных текстов. Но несколько минут назад серверы были скомпрометированы второй раз.

Атакующие разместили на главной странице проекта детальные сведения о конфигурации сервера и данные о наличии у них БД с хэшами почти пяти с половиной миллионов пользователей Matrix. В качестве доказательства в открытом доступе размещён хэш пароля лидера проекта Matrix. Изменённый код сайта размещён в репозитории атакующих на GitHub (не в официальном репозитории matrix). Подробности о втором взломе пока отсутствуют.

После первого взлома командой Matrix был опубликован отчёт, в котором указано, что взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins. После получения доступа к серверу с Jenkins атакующие перехватили ключи SSH и получили возможность доступа к другим серверам инфраструктуры. Было заявлено, что исходный код и пакеты не пострадали в результате атаки. Атака также не затронула серверы Modular.im. Но атакующие получили доступ к основной СУБД, в которой размещены в том числе незашифрованные сообщения, токены доступа и хэши паролей.

Всем пользователям было предписано сменить пароли. Но в процессе смены паролей в основном клиенте Riot пользователи столкнулись с пропаданием файлов с резервными копиями ключей для восстановления шифрованной переписки и невозможности доступа к истории с прошлыми сообщениями.

Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей. Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal, поддерживает поиск и неограниченный просмотр истории переписки, может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, оценки присутствия разработчика в online, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, подтверждение прочтения, push-уведомления и поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов, различные варианты идентификаторов (email, номер телефона, учётная запись в Facebook и т.п.).



