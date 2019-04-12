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Взлом инфраструктуры matrix.org

12.04.2019 10:38

Разработчики платформы для децентрализованного обмена сообщениями Matrix объявили об экстренном отключении серверов Matrix.org и Riot.im (основной клиент Matrix) в связи со взломом инфраструктуры проекта. Первое отключение состоялось вчера вечером, после чего работа серверов была восстановлена, а приложения пересобраны из эталонных исходных текстов. Но несколько минут назад серверы были скомпрометированы второй раз.

Атакующие разместили на главной странице проекта детальные сведения о конфигурации сервера и данные о наличии у них БД с хэшами почти пяти с половиной миллионов пользователей Matrix. В качестве доказательства в открытом доступе размещён хэш пароля лидера проекта Matrix. Изменённый код сайта размещён в репозитории атакующих на GitHub (не в официальном репозитории matrix). Подробности о втором взломе пока отсутствуют.

После первого взлома командой Matrix был опубликован отчёт, в котором указано, что взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins. После получения доступа к серверу с Jenkins атакующие перехватили ключи SSH и получили возможность доступа к другим серверам инфраструктуры. Было заявлено, что исходный код и пакеты не пострадали в результате атаки. Атака также не затронула серверы Modular.im. Но атакующие получили доступ к основной СУБД, в которой размещены в том числе незашифрованные сообщения, токены доступа и хэши паролей.

Всем пользователям было предписано сменить пароли. Но в процессе смены паролей в основном клиенте Riot пользователи столкнулись с пропаданием файлов с резервными копиями ключей для восстановления шифрованной переписки и невозможности доступа к истории с прошлыми сообщениями.

Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей. Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal, поддерживает поиск и неограниченный просмотр истории переписки, может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, оценки присутствия разработчика в online, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, подтверждение прочтения, push-уведомления и поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов, различные варианты идентификаторов (email, номер телефона, учётная запись в Facebook и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/matrixdoto...)
  2. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  3. OpenNews: Серверы Coverity Scan были взломаны и использовались для майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: martix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 10:52, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    >Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей

    Эпичное заявление на фоне самой новости

     
     
  • 2.15, Андрей (??), 11:21, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    И новость подтверждает это: не стал известен ни один пароль в открытом виде, и ни одно зашифрованное сообщение не было расшифровано. То, что был потерян доступ к зашифрованной переписке - да, досадно, и, наверняка, может быть исправлено в будущем. Но в любом случае по соображениям безопасности всем известно, что в случае ЧП лучше потерять самому, чем чтобы досталось другим.
     
  • 2.22, yoda (?), 11:35, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins

    Это не сам matrix

     
     
  • 3.29, mumu (ok), 12:14, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да, это лживые заверения его владельцев о том, что они уделяют внимание безопасности. Ставить какие-то там дурацкие патчи безопасности на киртичные серверы - это же так скучно и не по аджайловски
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:39, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тут любое ружье могло выстрелить.
    Выстрелил необновленный дженкинс, но это мог быть и свежий openssl и любая другая новая дыра.
     
  • 4.38, yoda (?), 12:40, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, это лживые заверения его владельцев о том, что они уделяют внимание
    > безопасности. Ставить какие-то там дурацкие патчи безопасности на киртичные серверы -
    > это же так скучно и не по аджайловски

    Меня больше интересует целостность пакетов, так как у меня свой сервер с отключённой интеграцией.

     
  • 3.36, Адмирал Макйл Роджерс (?), 12:36, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Этот факт не снимает ответственности за произошедшее с людей, ответственных за проект. Дискредитация мессенджера Matrix в глазах людей, представляющих интерес для организации. которую я имею честь возглавлять, привела к тому, что значительные средств, выделенные на этот проект, оказались потрачены впустую. По моему глубокому убеждению все виновные должны понести самое строгое наказане.
     
  • 1.2, rioko (?), 10:53, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Welcome to Matrix
    An open network for SECURE, decentralized communication.
    ¯\_(ツ)_/¯

    Бывает, чего уж там.

     
  • 1.3, mimocrocodile (?), 10:56, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    S in the matrix stands for security
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:05, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    matriks
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:16, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тонко :)
     
  • 2.33, Ordu (ok), 12:33, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше было принято наперегонки кричать "БОЯН" в ответ на попытки шутить шутки, которые всех достали. Но что ни дай в руки хомячкам, они из всего сделают боян, они сделали боян из бояна. И теперь я даже не знаю как реагировать на шутки, которые повторяли так долго, что от них уже тошнит.
     
  • 1.4, fske (?), 10:56, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так умиляет, когда ломают "безопасников". Нет, ну конечно, сейчас фанаты будут петь песни про плохого админа/разработчика сайта, а так всё вэр и гуд и #вывсёврёте.
     
     
  • 2.8, hiveliberty (ok), 11:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не читаем до конца?)

    > После первого взлома командой Matrix был опубликован отчёт, в котором указано, что взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins.

    Jenkins

     
     
  • 3.18, йцук (?), 11:24, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Jenkins

    Ага! Который является частью инфраструктуры проекта, может непосредственно влиять на его работоспособность, смотрит голым задом в паблик-сети и за которым никто не следит оставляя там такие дыры. Что долно заставить думать, что к остальным составляющим проекта эта команда относится как-то по-другому?:) </риторический_вопрос>

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:10, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Взломать можно любого. В современных системах используется столько разного сложного софта, что уязвимости есть в любой системе. Чтобы быть в безопасности надо
    1. иметь полностью свой кастомный софт;
    2. быть неуловимым Джо;
    3. жить в мире, где не существвует систем автоматического нахождения и эксплатации уязвимостей.

    Все пункты обязательны. 1 + 3 образуют комбо защиты от червей. 2 защищает от людей. Всем трём не соответствует никто, даже АНБ США.

     
     
  • 3.16, Crazy Alex (ok), 11:21, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    ну да, а мониторить апдейты на софт, который используется и торчит в мир - не надо, зачем же...
     
     
  • 4.21, InuYasha (?), 11:34, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У них, наверное, тот самый принцип - "работает - не трогай" :'D
     
     
  • 5.28, пох (?), 12:01, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    этот принцип прекрасен, но только пока работает стена с автоматическими огнеметами и ров с крокодилами по периметру.

     
  • 1.5, SuomynonA (?), 10:57, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    просто некоторые молчат об инцидентах безопасности, а некоторые нет (трудно молчать с дефейсом)
     
  • 1.6, SuomynonA (?), 11:00, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    допустим, у меня в матриксе все чаты шифрованные. соответственно, взломщики не получат к ним доступ. а вот у того самого заблокированного мессенджера мало кто пользуется секретными чатиками.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:08, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно говорят, что matrix поделка хипстеров-смузихлебов. Только тормозят развитие нормальных децентрализованных протоколов типа tox/briar/ring своей морально устаревшей федерацией.
     
  • 1.11, Анонимс (?), 11:11, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Атакующие разместили на главной странице проекта детальные сведения о конфигурации сервера и данные о наличии у них БД с хэшами почти пяти с половиной милинов пользователей Matrix. В качестве доказательства в открытом доступе размещён хэш пароля лидера проекта Matrix.

    Что нужно сделать, чтобы такого больше никогда не происходило? Существуют ли в природе неуязвимые системы? Или нужно быть неуловимым джо и не высовываться, чтобы твоя система была защищённой от всех взломов.

     
  • 1.12, VoDA (ok), 11:15, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > которой размещены в том числе незашифрованные сообщения
    > Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование

    Это как? О_о

     
     
  • 2.17, Андрей (??), 11:24, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Матрикс поддерживает также общение в стиле IRC, XMPP - т.е. публичные group chat, где нет смысла шифровать. Ну, и, конечно, если кто-то общался в личном чатике, но не включил шифрование. Но тут - ССЗБ.
     
     
  • 3.23, InuYasha (?), 11:37, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А зачем там _вообще_ незашифрованные сообщения??
    Это как в телеграме что-ли - все думают, что всё супер-шифруется, а оказывается - надо было ещё специальный чат открыть, ага. Из 100% мною опрошенных 100% думало что у них e2e шифрование, а про кнопочку "секрет" никто даже не знал. Здесь так же, что-ли?

    В итоге - жаббер с omemo так и остаётся самым лучшим протоколом.

     
     
  • 4.25, Андрей (??), 11:47, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А зачем там _вообще_ незашифрованные сообщения??

    Потому что есть публичные комнаты, где шифрование не нужно.

    > а оказывается - надо было ещё специальный чат открыть, ага

    Официальный клиент версии 1.0 ещё не вышел, над проблемой сделать шифрование по-умолчанию продолжают работать. Доверяй, но проверяй. Типа, как сел в машину и поехал, а оказалось, что не пристёгнут. Но как же так, я же ожидал, что когда поверну ключ зажигания - ремень сам защёлкнется. А перед тем, как жать на газ, надо было всего-то навсего провести хотя бы зрительный контроль.

    омемо тоже надо включать ручками в гаджиме

     
  • 1.14, Анонимс (?), 11:18, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal

    Помнится, кто-то говорил, что Signal является дырявым, как дуршлаг. Так ли это на самом деле?

     
     
  • 2.19, Андрей (??), 11:25, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни один пароль не стал известен в открытом виде (только хеши). Ни одно зашифрованное сообщение не было расшифровано.
     
     
  • 3.35, Ordu (ok), 12:35, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это на самом деле тёмный вопрос. Я не совсем понял, что происходило когда пользователи массово ломанулись менять пароли. Были ли эти попытки перехвачены?
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:29, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это в рамках сливания Ассанджа или слак с хипчатом скинулись и заказали?
     
  • 1.24, IRASoldier (?), 11:41, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >взлом был совершён через уязвимость в необновлённой системе непрерывной интеграции Jenkins

    А вот это указывает на безблагодатность современного подхода к инфраструктуре разработки и поддержки: слишком много сущностей. Старые добрые FTP + сервер БД - надёжнее.

     
     
  • 2.26, Michael Shigorin (ok), 11:50, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Скорее всё-таки rsync поверх ssh, но угу, человекопостижимость осталась мало где... (как тут на днях резонно замечали, начиная прям с ядра)
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:54, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Минимум могли бы за VPN спрятать Jenkins.
     
  • 1.30, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > системе непрерывной интеграции Jenkins

    Вот объясните мне, замшелому ретрограду, какой смысл в том, чтобы каждый пук срочно-немедленно пихать в продакшон?

     
     
  • 2.32, scor (ok), 12:28, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "continuous" -- это не "срочно-немедленно", а "integration" -- это не "пихать в продакшон".:) Смысл в том, чтоб поле очередного мержа в мастер быть уверенным, что оно по-прежнему рабочее. Но так бывает редко, да.:)
     
  • 1.31, mumu (ok), 12:18, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Matrix преподносится как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей

    Это примерно как в рекламе использовать слоган "Наш продукт является продуктом №1". Можно спокойно отвечать за базар, если нет никакой юр. ответственности.

     
  • 1.34, TOX user (?), 12:34, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    пользователи токса ржут и показывают пальцем на недодецентрализованных!
     

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